Reacția furioasă a Rusiei pe românii din grupul „Getica”, aflați pe front în Ucraina. „Vor fi trași la răspundere”

16:40

După nu mai puțin de nouă ani de lupte birocratice și personale, visul regizoarei Chris Simion Mercurian a devenit realitate. Primul teatru construit în România, în ultimii 80 de ani, de oameni și pentru oameni, a pus în scenă primul spectacol. Cu sala plină și ochi în lacrimi, teatrul construit de familia Mercurian s-a deschis pentru spectacole și expoziții de artă. Spectacolul care este și o premieră, se numește „5+3=9” și spune povestea teatrului Grivița 53.