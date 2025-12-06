Are 47 de ani, dar ținuta ei transparentă a provocat controverse la tragerea la sorți: „Prea îndrăzneaţă pentru un eveniment fotbalistic”

23:10

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că la derby-ul cu Dinamo (sâmbătă, ora 20:30) sunt așteptați între 25 și 30 de mii de spectatori. Sâmbătă seara ne așteaptă un nou episod al derby-ului bucureștean între FCSB și Dinamo. Campioana en-titre va căuta să-și ia revanșa pentru eșecul din tur, 3-4. Roș-albaștrii au și mare nevoie de puncte în vederea clasării pe un loc de play-off. ...