Csikszereda, presiuni diplomatice pentru anularea amenzilor date de FRF

Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026 a adus o situație rară și spectaculoasă: meciul de deschidere va fi Mexic - Africa de Sud, exact aceeași confruntare care a deschis Mondialul din 2010. Mai mult, partida va avea loc chiar pe 11 iunie, aceeași dată la care s-a jucat și duelul de acum 16 ani.Pe 11 iunie 2010, într-o atmosferă dominată de suporterii țării gazdă, Africa de Sud - Mexic 1-1 inaugura Campionatul Mondial găzduit de africani. ...