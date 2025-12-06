Ungaria: Exporturile sectorului agricol vor ajunge la 16 miliarde de euro până în 2030

18:20

Guvernul nu are capacitatea financiară de a introduce de la anul în plată indemnizații precum pensiile speciale ale primarilor, a spus premierul Bolojan, care a arătat că astfel de prevederi nu ar mai trebui amânate, ci anulate. Premierul a arătat că nici privind salariul minim pe economie nu există spații foarte mari de creștere.