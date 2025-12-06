Ce se întâmplă între Bogdan Vlădău și una dintre tinerele care au participat la retreat? Ce gesturi a facut acesta
SpyNews, 6 decembrie 2025 22:20
Bogdan Vlădău a făcut recent publice mai multe fotografii, însă una dintre ele a atras atenția fanilor. Ce gesturi a făcut fostul model pentru una dintre participantele la retreat.
• • •
Două cazuri de sindrom respirator din Orientul Mijlociu (MERS), confirmate în Franța. Călătorii s-au întors în țară din Peninsula Arabică # SpyNews
Două cazuri de sindrom respirator din Orientul Mijlociu (MERS) au fost confirmate în Franța, la persoane care se întorseseră recent din Peninsula Arabică. Autoritățile sanitare monitorizează situația și desfășoară anchete epidemiologice pentru a identifica eventualele contacte ale celor doi pacienți.
Halucinant! O tânără de numai 33 de ani și-a găsit sfârșitul în condiții cumplite pe muntele Grossglockner, din Austria. Femeia a murit după ce ar fi fost abandonată în creierii munților de propriul iubit, în timpul unei ascensiuni care s-a transformat într-o tragedie.
Cine face ”legea” în familia lui Mihai Petre! Juratul, declarații sincere despre relația cu cele două fiice | VIDEO # SpyNews
Mihai Petre și soția lui, Elwira, au împreună două fetițe, iar juratul ne-a dezvăluit cine face, de fapt, „legea” în familia lor. Mihai Petre ne spune ce fel de relație are cu fiicele sale și dacă el este părintele mai autoritar sau partenera lui de viață. Ce reguli clare aplică cei doi în creșterea celor mici.
Răzvan Babană a clacat și a izbucnit în lacrimi! Ce i s-a întâmplat fostului concurent de la Chefi la cuțite: ”N-am mai plâns de 11 ani” # SpyNews
Deși îl vedem mereu cu zâmbetul pe buze, Răzvan Babană a cedat! Fostul concurent de la Chefi la cuțite a izbucnit în lacrimi pe rețelele de socializare și în exclusivitate pentru Spynews.ro ne spune și motivele! Ce i s-a întâmplat și de ce a ajuns la limita puterilor.
Condamnată pentru că a șofat drogată, Margherita de la Clejani revine în forță, la volan, pe drumurile publice, peste câteva zile, după ce va obține reabilitarea judecătorească.
Câștigătoarea iUmor a fost dezamăgită în dragoste! Ana Maria Călița a fost înșelată, iar Spynews.ro a aflat cum a reacționat comedianta. Mai mult decât atât, actrița ne-a mărturisit și cum a procedat atunci când, aflată într-o relație, a avut ochi pentru altcineva. Interviu savuros!
Incredibil! Amanta unui bărbat, filmată în timp ce atârna la geam afară! Venise soția! VIDEO # SpyNews
Caz incredibil! O tânără a fost surprinsă atârnând la geamul unei clădiri înalte, din motive de-a dreptul scandaloase. Se pare că aceasta ocupa poziția de amantă și, între timp, fără să se aștepte, nici ea și nici bărbatul în cauză, s-au trezit cu soția peste ei. Imaginile au făcut înconjurul lumii!
Artiștii preferați ai lui Gigi Becali, accident cumplit, în urmă cu câteva minute! Solistul Pindu, printre victime # SpyNews
Accident cumplit pentru artiștii preferați ai lui Gigi Becali! Mașina trupei Pindu s-a răsturnat în urmă cu câteva minute, iar solistul Hrista Lupci se numără printre victime.
Adevărul despre altercația din lift dintre Jay-Z și Solange Knowles. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi # SpyNews
A fost dezvăluită adevărata poveste din spatele celebrei altercații din lift dintre Jay-Z și cumnata sa, Solange Knowles. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi.
Soția lui Dragoș Săvulescu a vorbit despre speculațiile legate de Donald Trump și despre relația cu Kanye West # SpyNews
La aproape 15 ani după ce a izbucnit unul dintre cele mai comentate scandaluri din lumea concursurilor de frumusețe, Angela Martini rupe tăcerea. Fosta Miss Albania povestește pentru prima dată ce a trăit, în realitate, în preajma lui Donald Trump, inclusiv episodul celebru în care părea că îl sărută pe actualul președinte al SUA, deși acesta era căsătorit cu Melania Trump.
Dana Roba se căsătorește cu iubitul infidel! Când vor ajunge cei doi îndrăgostiți în fața altarului # SpyNews
Dana Roba se pregătește să își oficializeze relația cu iubitul ei pe care l-a acuzat de infidelitate. Cei doi îndrăgostiți au stabilit deja când vor să ajungă în fața altarului, sau cel puțin așa a dat de înțeles make up artista.
Larisa Udilă este de departe una dintre cele mai apreciate și iubite influencerițe de la noi din țară. Aceasta s-a postat, recent, în cele mai incendiare ipostaze, iar reacțiile nu au întârziat să apară.
Katy Perry și Justin Trudeau și-au asumat, oficial, relația! Cântăreața și-a însoțit iubitul la un eveniment politic, în Japonia # SpyNews
Katy Perry și Justin Trudeau și-au confirmat oficial relația! Cântăreața a fost alături de premierul Canadei la un eveniment politic important în Japonia, marcând prima lor apariție publică în calitate de cuplu. Cei doi au atras toate privirile și au fost surprinși împreună de fotografi, iar gesturile lor au confirmat relația, după zvonurile care circulau de ceva timp.
Cori Grămescu și-a întâlnit soțul pe o aplicație de dating! Dezvăluirile inedite făcute de vedetă # SpyNews
Cori Grămescu a făcut dezvăluiri inedite! Vedeta a povestit cum l-a întâlnit pe cel care în urmă cu mai puțin de o lună i-a devenit soț. Cunoscuta nutriționistă a explicat și cum a decurs prima ceartă pe care a avut-o cu partenerul său, Stefan Ramsauer.
Replica surprinzătoare pe care Dana Rogoz a primit-o de la fiica ei: „Mi-a spus pe un ton ușor amărât...” # SpyNews
Dana Rogoz este cea mai fericită mămică! Actrița are doi copii absolut minunați, care nu contenesc să o surprindă în fiecare zi. Recent, Lia, fetița ei, în vârstă de doar cinci ani, a reușit să o lase mască cu replica pe care i-a oferit-o. Iată despre ce este vorba!
Andra Volos a răbufnit! Cum le-a dat peste nas femeilor care o critică: „Cine are ceva de comentat...” # SpyNews
Andra Volos a răbufnit! Influencerița le-a dat peste nas tuturor femeilor care o critică, în mediul online. Aceasta a fost pusă la zid, adesea, pentru relația pe care o are cu manelistul Robert Lele. De data asta, nu s-a mai putut abține și a izbucnit!
Imagini uluitoare surprinse pe o plajă din Mamaia! O femeie a făcut baie în mare deși afară erau doar 8 grade # SpyNews
Imagini uluitoare au fost surprinse pe o plajă din Mamaia, unde o femeie a decis să facă baie în mare, în ciuda faptului că afară erau doar 8 grade Celsius. Momentul neașteptat a atras imediat atenția celor prezenți, dar și a internauților.
Panică în familia vedetei Katie Price! A publicat o radiografie care a speriat pe toată lumea: "Boală pulmonară rară și ireversibilă" # SpyNews
Familia vedetei Katie Price este îngrijorată de dependența pe care aceasta o are de vaping, după ce a făcut public faptul că „vapingul a fost asociat oficial cu o boală pulmonară rară și ireversibilă”.
Oana Lis a ajuns la capătul puterilor! Soția fostului edil al Capitalei are parte numai de probleme, în ultima perioadă și se pare că acest lucru a pus-o la pământ. Recent, Oana Lis a postat un mesaj plin de emoție pe rețelele de socializare. Iată despre ce este vorba!
Imagine rară cu Mario Mutu, fiul pe care Adrian Mutu îl are cu Alexandra Dinu! Cum arată tânărul în vârstă de 23 de ani # SpyNews
O imagine rară cu Mario Mutu, fiul pe care Adrian Mutu îl are cu Alexandra Dinu, a atras atenția internauților. Tânărul în vârstă de 23 de ani impresionează prin prezența sa discretă, dar și prin maturitatea pe care o afișează. Deși apare destul de rar în spațiul public, fiecare fotografie cu acesta stârnește interes.
Tzancă Uraganu și-a dus prima soție în vacanță. Alături de cei doi sunt și copiii pe care îi au împreună: Anais și Yamal Andrei. Lambada, răsfățată la maximum de cântăreț!
Sărbătoare în familia lui Traian Băsescu! Fostul președinte și soția sa au împlinit 50 de ani de căsătorie # SpyNews
Sărbătoare mare în familia lui Traian Băsescu! Fostul președinte al României și soția sa, Maria Băsescu, au împlinit 50 de ani de căsătorie. Fostul șef al statului a postat o serie de imagini cu familia sa.
Alex Bodi își sărbătorește ziua de naștere în mare stil! Afaceristul o are alături și pe Anca, frumoasa șatenă care i-a cucerit inima. Iată ce mesaj emoționant i-a transmis iubitului!
Ilona Brezoianu, tot mai îndrăgostită de bebelușul ei! Cum își petrece timpul alături de cel mic # SpyNews
Ilona Brezoianu a devenit mămică pentru prima dată în urmă cu aproape o lună. De atunci, actrița și fiul ei sunt de nedespărțit! Iată ce imagini savuroase a postat jurata de la Te cunosc de undeva!
Sărbătoare mare în familia lui Florin Salam! Rania, fiica cea mică a cântărețului, a împlinit 9 ani # SpyNews
Rania, fiica cea mică a lui Florin Salam, a împlinit 9 ani. Marele eveniment a fost marcat atât de Betty Salam, cât și de Roxana Stoian, soția cântărețului. Iată ce mesaje au scris cele două!
Un accident cumplit, în urma căruia au murit șapte persoane, a avut loc pe autostradă! Tragicul eveniment s-a produs după ce un autobuz s-a izbit de un camion. 11 persoane au fost rănite.
Un anunț de ultimă oră îi va bucura pe toți elevii rin România! Temele de acasă nu vor mai fi o povară întinsă pe câteva ore de lucru. Iată despre ce e vorba!
Un milionar crypto în vârstă de 21 de ani a trecut prin momente cumplite, după ce a fost torturat! Tânărul și-a pierdut viața, fiind ars de viu de atacatorii care l-au lăsat să moară fără milă.
A izbucnit un nou scandal în lumea maneliștilor! Dan Bursuc s-a supărat rău pe Robert Lele și i-a adus acuzații grave. Producătorul muzical și-a ieșit din minți!
Semnele care arată că Mira și Levi Elekes nu mai formează un cuplu. Cum s-au dat de gol cei doi # SpyNews
Mira și Levi Elekes și-au încheiat socotelile? Cei doi nu au confirmat oficial despărțirea, însă sunt multe semne care lasă loc de interpretări. Iată cum au arătat subtil că nu mai formează un cuplu!
Roxana Moise a fost condusă pe ultimul drum! Familia regretatei handbaliste și-a dorit o înmormântare discretă # SpyNews
Roxana Moise a fost recent condusă pe ultimul drum, însă familia regretatei handbaliste și-a dorit o înmormântare cât se poate de discretă. Apropiații sportivei sunt sfâșiați de durere.
Monica Gabor și Irina Columbeanu au un brad spectaculos! Cât de frumos au decorat pomul de Crăciun # SpyNews
Monica Gabor și fiica ei, Irina Columbeanu, sunt pregătite pentru Crăciun! Vedeta și-a împodobit bradul care arată absolut spectaculos. Iată cât de frumos este!
Își va petrece Bogdan de la Ploiești sărbătorile alături de Cristina Pucean? Are deja planurile bine stabilite # SpyNews
Bogdan de la Ploiești știe prea bine ce va face de sărbători. Cântărețul a vorbit deschis într-un interviu pentru Xtra Night Show despre ce a plănuit și cum vă petrece atât Crăciunul, cât și Revelionul. Va fi sau nu alături de Cristina Pucean? Aflați din rândurile următoare!
Bogdan Mocanu și Iasmina s-au despărțit definitiv? Declarația care l-a dat de gol pe influencer # SpyNews
Bogdan Mocanu a făcut declarații explozive! Influencerul a vorbit despre viața sa personală, iar dezvăluirile sunt, cel mai probabil, de mult timp așteptate de fani. Artistul, deși destul de rezervat în mărturisiri, a oferit o declarație, care dă foarte multe lucruri de înțeles. Iată despre ce este vorba!
Cum o apără Andi Constantin pe Hype Fox, iubita lui, după ce s-a scris că ea ar face videochat. Cei doi au o relație de luni bune # SpyNews
Andi Constantin sare în apărarea iubitei lui, Hype Fox, după ce s-a vehiculat că aceasta ar face videochat. Cei doi îndrăgostiți care trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de luni bune continuă să se bucure de momentele petrecute împreună, indiferent de criticile din jur.
Claudia Pătrășcanu a pus din nou tunurile pe familia lui Gabi Bădălău: „O să fiu o soacră liniștită, mai ales că eu am o poveste...” # SpyNews
Claudia Pătrășcanu a făcut dezvăluiri incredibile! Deși a trecut destul de mult timp de când ea și Gabi Bădălău au divorțat, artista nu slăbește atacurile la adresa familiei afaceristului. Recent, cântăreața a mărturisit ce fel de soacră o să fie, însă nu a uitat să arunce săgeți spre familia fostului soț.
Doliu în lumea filmului! Un actor din Mortal Kombat a murit după ce a suferit un accident vascular cerebral # SpyNews
Lumea filmului este în doliu după ce un actor cunoscut din Mortal Kombat a decedat în urma unui accident vascular cerebral. Starul în vârstă de 75 de ani, care a jucat un rol important în celebrul film, era apreciat pentru talentul său și pentru contribuția la industria cinematografică.
Veste mare pentru toți fanii Mireasa! Florina și Alex, concurenți în cadrul emisiunii, s-au logodit! Florina a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, în direct, în platoul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena Stars.
Carmen Chindriş nu ştia că există Moş Crăciun! Artista primea cadouri de Moş Nicolae! Dezvăluiri în exclusivitate # SpyNews
Televizoarele vor sta pornite pe 31 decembrie, când Revelionul cel mai nebun de la Antena 1 va aduce în fața telespectatorilor momente umoristice, tarafuri live, momente de musical, colaje surprinzătoare și dansuri care îi vor ridica atât pe cei din platou, cât și pe cei de acasă, în picioare.
Mesaj emoționant al mamei lui Ionuț Anghel, băiețelul ucis de maidanezi | Se întâmplă mâine # SpyNews
La 12 ani de la tragedia care a șocat România, mama băiețelului omorât de câini, într-un parc din Capitală, organizează, mâine, de Sf. Nicolae, un eveniment în memoria lui Ionuț Anghel.
Licitația pe care Kamara a organizat-o pentru fiul său s-a dovedit a fi un eșec. Deși artistul are nevoie de peste 100.000 de euro pentru operațiile băiatului și a fost sprijinit de nume importante din fotbalul românesc, oamenii pe care se baza l-au dezamăgit. Cine sunt cei pe care Kamara a mizat, însă nu s-au prezentat.
Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii, primele declarații după ce și-a găsit un nou iubit! Claudiu Dragotă e deja istorie. # SpyNews
După ce a încercat să repare relația cu fostul, în timp ce el era singur, povestea dintre Simona Butură și Claudiu Dragotă s-a încheiat definitiv. Au venit la Insula Iubirii să-și testeze relația, dar acum sunt complet separați. El și-a refăcut viața alături de ispita Anamaria Vaida, însă nici Simona nu a stat degeaba. De câteva luni, trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un nou partener.
Ce consideră prezentatorul Survivor că are nevoie un concurent pentru a câștiga acest show. Adi Vasile a spus lucrurilor pe nume # SpyNews
Prezentatorul Survivor, Adi Vasile, a dezvăluit care sunt calitățile esențiale de care un concurent trebuie să dispună pentru a câștiga acest show extrem de dur. Într-un interviu recent, acesta a spus lucrurilor pe nume și a explicat că, pe lângă forța fizică, este important ca un concurent să aibă și o mentalitate de fier.
Bogdan de la Ploiești trece prin momente de indecizie maximă! Manelistul a postat un mesaj pe rețelele de socializare, acolo unde obișnuiește să își țină fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața lui.
Cum și-a amenajat Andreea Tonciu casa de sărbători. Vedeta are patru brazi în aceeași încăpere # SpyNews
Andreea Tonciu nu contenește să surprindă! Vedeta și-a amenajat casa ca în povești, una dintre camerele sale devenind un adevărat tărâm de basm. Andreea Tonciu a postat imagini inedite, direct din mijlocul încăperii superb aranjate.
Cine e românul care a ascuns o influenceriţă celebră în podul casei lui. S-a crezut că tânăra fusese ucisă # SpyNews
Un român în vârstă de 30 de ani se află în centrul unui scandal de zile mari după ce o tânără care fusese dată dispărută a fost găsită în podul locuinței sale. Potrivit informațiilor, tânăra a stat ascunsă timp de zece zile, perioadă în care românul a apărut la mai multe emisiuni televizate și a vorbit despre dispariția ei.
Monica Pop, făcută cu ou și cu oțet de angajatul unui restaurant. Bărbatul a dat-o afară fără motiv # SpyNews
Monica Pop a făcut declarații incredibile! Medicul oftalmolog a fost supusă unui tratament josnic de către angajatul unui restaurant la care a mers alături de o bună prietenă. Celebra doctoriță a povestit scenele halucinante la care a luat parte.
Tragedie pe platourile de filmare! Un actor celebru și doi copii au murit în timpul unei cascadorii # SpyNews
Sfârșit tragic pentru un actor celebru și doi copii, chiar pe platourile de filmare, de la Hollywood. Mai exact, este vorba despre Vic Morrow, care a murit decapitat, în timpul unei cascadorii.
Actor cunoscut, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal la 28 de ani. Medicii i-au mai dat de trăit 4-5 ani # SpyNews
Un actor cunoscut în vârstă de 28 de ani a primit vești devastatoare de la medici: a fost diagnosticat cu o boală în stadiu terminal. Cadrele medicale i-au mai dat de trăit între 4 și 5 ani de viață.
