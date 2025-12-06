Două cazuri de sindrom respirator din Orientul Mijlociu (MERS), confirmate în Franța. Călătorii s-au întors în țară din Peninsula Arabică

22:00

Prezentatorul Survivor, Adi Vasile, a dezvăluit care sunt calitățile esențiale de care un concurent trebuie să dispună pentru a câștiga acest show extrem de dur. Într-un interviu recent, acesta a spus lucrurilor pe nume și a explicat că, pe lângă forța fizică, este important ca un concurent să aibă și o mentalitate de fier.