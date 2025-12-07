VIDEO Anamaria Gavrilă (POT) mai punctează o gafă: Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor
PSNews.ro, 7 decembrie 2025 15:50
Anamaria Gavrilă, lidera partidului georgist POT, a făcut duminică o nou gafă după ce a spus într-un live pe rețelele sociale că "ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor". Partidul lui Gavrilă a intrat în Parlament după ce s-a poziționat ca o susținătoare a lui Călin Georgescu. Tot azi, Gavrilă a încurcat data
• • •
Acum 5 minute
16:20
Ciucu avertizează că unele partide trimit „pe surse” cifre false: „Fac aceleaşi prostii” # PSNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei Ciprian Ciucu susţine că unele partide trimit „pe surse" cifre false, susţinând că nu au învăţat nimic şi "fac aceleaşi prostii". "În acest moment suntem doar doi competitori cu şanse!", subliniază Ciucu, într-o postare pe Facebook. "Unele partide nu au învăţat nimic şi fac aceleaşi prostii pe care le-au făcut
Acum 15 minute
16:10
Scandal la Buzău: AUR susţine că primari PSD încearcă să intimideze sau să influenţeze alegătorii # PSNews.ro
Liderul deputaţilor AUR, Mihai Enache, acuză că, în judeţul Buzău, unde duminică sunt organizate alegeri locale parţiale pentru viitorul preşedinte al Consiliul Judeţean, primari din mai multe localităţi din Buzău stau în secţiile de votare sau în apropierea lor şi încearcă să influenţeze sau să intimideze alegătorii. „În judeţul Buzău există un fenomen care trebuie
Acum 30 minute
16:00
Nicuşor Dan va face o vizită oficială în Franţa. Întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va face, luni şi marţi, o vizită oficială în Franţa, având programate întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. De asemenea, şeful statului se va întâlni şi cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti şi ai companiilor franceze. Potrivit programului oficial anunţat de Administraţia Prezidenţială, Nicuşor Dan va avea, luni,
Acum o oră
15:50
15:40
Sociologul Marius Pieleanu a prezentat duminică, la Antena 3 CNN, primele concluzii estimative privind votul pentru Primăria București. O primă observație a fost legată de prezența foarte scăzută la vot. De asemenea, sociologul a menționat faptul că „stafia care bântuie România de ceva vreme nu se confirmă încă la Bucureşti", lăsând loc la interpretări cu
15:40
Bucureștiul se îndreaptă către un record negativ privind prezența la vot. Sociolog: Sondajele noastre se confirmă # PSNews.ro
Prezența la vot pentru alegerea primarului general al Capitalei rămâne una scăzută, iar dacă acest ritm se va menține până la ora 21:00, clasamentul candidaților este puțin probabil să sufere modificări importante. Analiza aparține sociologului Vladimir Ionaș, care a explicat la Antena 3 CNN că situația actuală confirmă tendințele din sondajele realizate în campanie și
15:30
Bujduveanu, mesaj după votul la alegerile parțiale: Votul meu pentru continuitate și responsabilitate # PSNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după ce a viotat în cadrul scrutinului de duminică. Acesta a subliniat că municipiul are nevoie de stabilitate, responsabilitate și continuitate în administrație. „Știu în ce punct se află Bucureștiul și ce are nevoie pentru a rămâne în mișcare. Tocmai de
Acum 2 ore
15:20
România, sprijin energetic pentru R. Moldova după atacurile rusești asupra rețelei Ucrainei # PSNews.ro
România a furnizat energie R. Moldova pentru a depăși efectele negative ale atacului Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei, experții consultați de „Adevărul" explicând cum a fost afectată țara noastră. Moldelectrica a anunțat sâmbătă seara că a cerut ajutorul României pentru a depăși efectele atacului Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei, care i-a afectat un grup
15:10
Sistemele de risc și de monitorizare au prevenit, în perioada decembrie 2022 – mai 2025, pierderi potențiale de 10 miliarde de dolari cauzate de fraude, protejând peste 7,5 milioane de utilizatori la nivel global, potrivit unui raport de piață, care indică succesul colaborării cu Europol. În noiembrie 2025, Europol, EUIPO și un grup important de
15:00
Keith Kellogg, trimisul special al SUA în Ucraina: Un acord pentru încheierea războiului este „foarte aproape” # PSNews.ro
Keith Kellogg, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, a declarat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este „foarte, foarte aproape". Keith Kellogg spune că acordul depinde de rezolvarea a două probleme principale: viitorul regiunii Donbas și centrala nucleară de la Zaporojie. „Dacă rezolvăm aceste două probleme, cred că restul lucrurilor
14:50
Chisăliţă: Bucureştiul este ca un organism bolnav cronic, candidaţii îi dau calmante şi ne spun că e pe tratament # PSNews.ro
Municipiul Bucureşti are nevoie de o reţea electrică solidă, de mobilitate curată, de termoficare 5G, de microreţele, de baterii şi rezervoare de apă, precum şi de un Plan Urbanistic Zonal inteligent, rezilient, suportabil, energetic şi regenerabil urban, consideră preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă. "Bucureştiul este ca un organism bolnav cronic, candidaţii îi dau
14:50
Alegeri pentru Bucureşti. Votarea nu se va putea prelungi, se va închide la ora 21:00, anunţă BEM # PSNews.ro
Votarea în Capitală se închide duminică, la ora 21:00, fără posibilitatea de a se prelungi, anunță Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42. „Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42 – Municipiul București reamintește faptul că, la alegerile locale parțiale pentru primarul general al municipiului București din data de 7 decembrie 2025, votarea se închide la ora
14:40
Alegeri locale parţiale. 18 sesizări privind contravenţii sau infracţiuni. Dosare penale la Bucureşti # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anunţat că, până duminică la ora 13.00, au fost înregistrate 18 sesizări privind săvârşirea unor contravenţii sau infracţiuni care au legătură cu procesul electoral, nouă dintre acestea fiind confirmate. În Bucureşti, au fost deschise dosare penale pe numele unor alegători, printre care preşedintele unui birou
14:30
Gafă a şefei POT. Anamaria Gavrilă le-a cerut bucureştenilor să voteze „pe 7 septembrie” # PSNews.ro
Şefa Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a stârnit din nou controverse. Într-un live transmis pe Facebook, ea a îndemnat bucureştenii să meargă la vot, afirmând că „astăzi este 7 septembrie", deşi data corectă este 7 decembrie. „Bună dimineaţa! Astăzi este 7 septembrie. Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor. Ei bine, astăzi
14:30
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră # PSNews.ro
Primele date ale unei cercetări sociologice realizate în ziua alegerilor din București, până la prânz, conturează profilul alegătorului din Capitală: orientat majoritar pro-european, cu opțiuni ancorate în oferta partidelor, dar marcat de temeri economice și de neîncredere în clasa politică. Potrivit primului sondaj din ziua votului, prezentat de Antena 3 CNN și realizat de ARA Public Opinion
14:30
Ce se întâmplă dacă Europa nu reuşeşte să preia până în 2027 majoritatea capabilităților NATO de apărare convențională # PSNews.ro
Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capabilităţilor de apărare convenţională ale NATO. Este mesajul transmis de reprezentanţi ai Pentagonului unor diplomaţi europeni la Washington. Confirmat de cinci surse familiare cu acest dosar, mesajul a fost transmis la o întâlnire desfăşurată la Washington. La aceasta au participat membri ai Pentagonului însărcinaţi
Acum 4 ore
14:20
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Au apărut primele cifre. Date sociologice oferite de ARA # PSNews.ro
Bucureştenii vor avea cu siguranţă un primar susţinut de partide, arată cifrele preliminare pe baza exit-poll-urilor de la urne. Au apărut primele date sociologice oferite de ARA. De unde v-ați informat cel mai mult în alegerea opiniei de vot? Facebook – 15% TikTok – 9% Presa Tradițională (TV, ziare) – 43% Biserica – 0% Vecini
14:20
Alegeri pentru Bucureşti. Anca Alexandrescu, după ce a votat: Este experiența vieții mele # PSNews.ro
Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR la Primăria Capitalei, a votat la alegerile de duminică. Ea a spus că a ales „un oraș în care să se poată trăi și în care să ne permitem să trăim". La ieșirea de la urne, Alexandrescu a mai afirmat că întreaga campanie a reprezentat „un dar" și
14:10
Petrolierul lovit de ucraineni a fost remorcat şi abandonat de turci în apele Bulgariei. Reacţia Sofiei # PSNews.ro
Bulgaria a criticat sâmbătă remorcarea uneia dintre cele două nave care transportau gaz rusesc, afectate de explozii în largul coastelor turceşti la sfârşitul lunii noiembrie, în apele sale din Marea Neagră, potrivit AFP. Atacul cu drone al armatei Ucrainei a avut loc în apropierea Strâmtorii Bosfor. Kairos a fost transportat pe mare de o navă
14:00
Semne clare de recesiune în România. Comerțul cu amănuntul se duce pe tobogan, românii nu mai consumă # PSNews.ro
Comerțul cu amănuntul (retail) a scăzut cu 4% în luna octombrie, acesta fiind cel mai mare declin lunar din 2020 până în prezent. Este semn clar că recesiunea este aproape, așa cum, de altfel a sugerat și BNR în ultimul Raport asupra inflației, care relevă o scădere masivă a consumului. Volumul cifrei de afaceri din
14:00
Alegeri pentru Primăria Capitalei, un prim dosar penal. Ce s-a întâmplat la o secţie de votare # PSNews.ro
Polițiștii din București au deschis primul dosar penal din ziua alegerilor locale parțiale pentru Primăria Capitalei, după un incident produs într-o secție de votare din oraș. Potrivit unor surse, oamenii legii au fost sesizați cu privire la un alegător care ar fi votat fără a avea acest drept. În urma verificărilor, s-a stabilit că persoana
13:40
Forumul Judecătorilor cere CCR să blocheze legea pentru modificarea pensiilor magistraților # PSNews.ro
Asociația Forumul Judecătorilor din România (AFJR) a trimis Curții Constituționale a României un memoriu în care cere admiterea obiecției de neconstituționalitate depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la legea referitoare la pensiile speciale ale magistraților. „Subscrisa Asociația Forumul Judecătorilor din România, persoană juridică de drept privat, independentă, nonprofit, neguvernamentală și apolitică,
13:40
Alegeri în Capitală. Primele date ale sociologilor: „Avem o luptă strânsă”. Pe cine favorizează prezența scăzută # PSNews.ro
Sociologul Vladimir Ionaș, directorul Curs Avangarde, a declarat pentru Antena 3 CNN că prezența la vot pentru Primăria Capitalei, până la această oră, este una extrem de scăzută. Primele date arată ce arătau și sondajele de dinainte de această săptămână. Potrivit sociologului, este vorba în continuare despre „o luptă strânsă". Vladimir Ionaș: Ceea ce este surprinzător, să spunem
13:30
Alegeri pentru București. Remus Ștefureac avertizează că prezența la vot ar putea fi de doar 30% # PSNews.ro
Sociologul Remus Ștefureac avertizează că prezența la alegerile locale parțiale din București ar putea fi dezastruoasă. Remus Ștefureac estimează duminică, la câteva ore după deschiderea urnelor de vot, că dacă se păstrează ritmul actual de vot prezența finală va fi sub 30%. „Dacă se păstrează actualul ritm de vot, care înseamnă cam 60% dintre alegătorii
13:20
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă a votat la liceul unde a învățat. „Bucureștiul are nevoie de curaj!” # PSNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a votat duminică la Colegiul de Informatică Tudor Vianu din București, al cărui absolvent este. "Am votat cu gândul la un oraș în care copiii noștri pot avea încredere. Un București care poate oferi un viitor mai bun, prin ordine și mari proiecte, familiilor noastre. Am
13:10
Starmer, Macron și Merz se întâlnesc cu Zelenski la Londra, după negocierile din Florida # PSNews.ro
Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. La întâlnire vor participa şi președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz. Discuțiile în acest format sunt dedicate eforturilor de a încheia războiul purtat de Rusia în Ucraina, notează Agerpres. Conform sursei citate, premierul britanic va exprima sprijinul
13:00
Poliția înarmată a intervenit dimineață la Aeroportul Heathrow, după ce mai multe persoane au fost agresate cu ceea ce pare a fi spray lacrimogen sau un tip de spray iritant într-o parcare supraetajată de la Terminalul 3, relatează Daily Mail. Serviciile de urgență – poliție, ambulanțe și pompieri – au fost chemate la fața locului
12:50
Nicușor Dan, prima vizită oficială în Franța de la preluarea mandatului. Ar avea întâlniri cu Macron şi Hidalgo # PSNews.ro
Sursele Gândul spun că luni și marți președintele Nicușor Dan va fi la Paris, în prima vizită oficială de la preluarea mandatului. Prima zi va fi dedicată comunității de români, stabilită în Franța. Marți, președintele României se va întâlni cu primărița Parisului, Anne Hidalgo, și cu președintele Emmanuel Macron. Pe agenda discuțiilor cu Macron vor fi
12:50
Veste proastă pentru cei care au avut activităţi de „cenzură” a discursului american: nu mai primesc viză pentru SUA # PSNews.ro
Departamentul de Stat instruiește personalul său să respingă cererile de viză ale persoanelor care au lucrat în domeniul verificării faptelor, moderării conținutului sau în alte activități
12:40
Centrala în cogenerare pe gaze de la Midia, mult așteptată, a primit licența de operare comercială de la ANRE în această săptămână. Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat, în cadrul ședinței din 2 decembrie 2025, “o licență pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare […] Articolul O nouă centrală electrică a intrat în operare în România apare prima dată în PS News.
12:40
VIDEO Alegeri pentru Bucureşti. Daniel Băluță a votat: „A venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează” # PSNews.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a afirmat, duminică, după ce a votat, că le mulţumeşte tuturor bucureştenilor care participă la vot şi consideră că a venit timpul ca rezultatele şi toate proiectele pe care le-a făcut în calitate de primar de sector să fie cele care contează. ”Este o zi specială pentru noi […] Articolul VIDEO Alegeri pentru Bucureşti. Daniel Băluță a votat: „A venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează” apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:10
Reacție dură a lui Elon Musk după o amendă uriașă primită de X: „Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată” # PSNews.ro
Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro rețelei X. Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei, a reacționat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene. ”Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată și suveranitatea ar trebui să se întoarcă la țările individuale, astfel încât guvernele să își poată reprezenta mai bine popoarele”, […] Articolul Reacție dură a lui Elon Musk după o amendă uriașă primită de X: „Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată” apare prima dată în PS News.
12:00
Economistul Cristian Socol, apel către Bolojan: Să se uite cu responsabilitate la cifrele din ultimii 6 ani # PSNews.ro
Economistul Cristian Socol îi cere, într-un mesaj postat pe Facebook, premierului Ilie Bolojan “cu responsabilitate să se uite la cifrele reci/ seci din ultimii 6 ani” şi “să analizeze”. “Aud / citesc recurent în interviuri despre ”responsabilitatea fiscal bugetară”, despre ”incapacitatea de plată”, despre ”default” și despre ”salvarea țării”. L-aș ruga la modul foarte serios, […] Articolul Economistul Cristian Socol, apel către Bolojan: Să se uite cu responsabilitate la cifrele din ultimii 6 ani apare prima dată în PS News.
11:50
Alimentarea cu apă menajeră a fost reluată în Câmpina și în comuna Poiana Câmpina, a anunțat compania Hidro Prahova S.A. Avariile identificate au fost reparate, iar operațiunile de spălare și purjare a rețelei au fost încheiate. Compania atrage atenția că apa nu este potabilă. Compania Hidro Prahova a anunțat, sâmbătă seara, că oprește complet furnizarea apei în municipiul Câmpina și, parțial, în comuna Poiana […] Articolul S-a reluat alimentarea cu apă în Câmpina. Însă apa nu este încă potabilă apare prima dată în PS News.
11:40
Planeta Pământ nu a avut niciodată atât de mulți miliardari. Averea lor, 15,8 trilioane de dolari # PSNews.ro
Numărul miliardarilor din întreaga lume și averea lor combinată au atins niveluri record în acest an, susținute în special de creșterile acțiunilor companiilor tehnologice, a constatat banca elvețiană UBS. Planeta noastră avea 2.919 miliardari pe 4 aprilie, când UBS a finalizat cercetarea. Este cel mai mare număr de când banca a început să colecteze datele […] Articolul Planeta Pământ nu a avut niciodată atât de mulți miliardari. Averea lor, 15,8 trilioane de dolari apare prima dată în PS News.
11:40
Alegerile din Capitală: „Trambulină politică”, scrie presa spaniolă. Mass-media maghiară analizează favoriţii # PSNews.ro
Potrivit relatărilor spaniole, Primăria București a servit în trecut ca o trambulină politică pentru funcții naționale. A fost cazul lui Traian Băsescu, fost președinte al României între 2004 și 2014, şi Nicușor Dan, ales în mai pentru un mandat de cinci ani. De la plecarea lui Dan, primarul interimar Stelian Bujduveanu conduce administrația municipală a Bucureștiului, una dintre […] Articolul Alegerile din Capitală: „Trambulină politică”, scrie presa spaniolă. Mass-media maghiară analizează favoriţii apare prima dată în PS News.
11:40
Sondaj INSCOP Research, în ziua votului pentru Primăria Capitalei. Va fi prezentat la ora 21:00 # PSNews.ro
Duminică, 7 decembrie 2025, INSCOP Research va realiza, cu sprijinul Informat.ro, un sondaj de opinie telefonic în ziua votului. Rezultatele cercetării sociologice vor fi prezentate public pentru informat.ro la ora 21:00. Sondajul va fi reprezentativ pentru populația neinstituționalizată care declară că: are domiciliul sau reședința în municipiul București, are vârsta de 18 ani și peste […] Articolul Sondaj INSCOP Research, în ziua votului pentru Primăria Capitalei. Va fi prezentat la ora 21:00 apare prima dată în PS News.
11:20
Primul incident la alegeri, în judeţul Constanţa. O persoană a fost prinsă când își poza buletinul de vot # PSNews.ro
Polițiștii din Constanța au intervenit duminică dimineață, în jurul orei 9:30, la secția de votare numărul 479 din localitatea Lumina. Au fost sesizați că o persoană ar fi fotografiat buletinul de vot. Agenții deplasați la fața locului au confirmat sesizarea și au dispus măsurile legale care se impun, a declarat inspector de poliție Andreea Ambroze, […] Articolul Primul incident la alegeri, în judeţul Constanţa. O persoană a fost prinsă când își poza buletinul de vot apare prima dată în PS News.
11:10
Anul viitor, angajații români vor avea în total 17 zile libere, 12 dintre acestea fiind în cursul săptămânii. Cele mai multe zile libere vor fi în ianuarie 2026 – cinci. Și elevii se vor bucura de mai multe libere decât în mod obișnuit, revenind la școală pe data de 7 ianuarie, la capătul unei vacanțe de iarnă […] Articolul Zile libere în ianuarie 2026. Ce sărbători legale sunt apare prima dată în PS News.
10:40
ALEGERI LOCALE. Peste 100.000 de alegători au ajuns la urne la Bucureşti, Buzău şi în alte 12 localităţi # PSNews.ro
Aproape 1,8 milioane de bucureşteni sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-şi alege primarul dintre cei 15 competitori rămaşi în cursa electorală după ce doi dintre ei şi-au anunţat retragerea, numele lor rămânând însă pe buletinele de vot. Alegeri pentru posturile de primar au loc şi în alte 12 localităţi din 10 judeţe, în timp […] Articolul ALEGERI LOCALE. Peste 100.000 de alegători au ajuns la urne la Bucureşti, Buzău şi în alte 12 localităţi apare prima dată în PS News.
10:30
ANPC, amenzi de aproape 200.000 de lei după controale la târgurile de Crăciun din întreaga ţară # PSNews.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat târguri de Crăciun din întreaga ţară şi au descoperit mai multe nereguli. Au găsit condiţii necorespunzătoare de depozitare, lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori, vânzarea unor produse alimentare fără elemente de identificare, absenţa traducerilor în limba română. Pentru deficienţele constatate au fost […] Articolul ANPC, amenzi de aproape 200.000 de lei după controale la târgurile de Crăciun din întreaga ţară apare prima dată în PS News.
10:30
Premierul României, Ilie Bolojan, a mers sâmbătă, camuflat cu o şapcă la Târgul de Carte Gaudeamus. După ce s-a oprit la unele standuri, prim-ministrul a decis să cumpere volumul „Întoarcerea Marilor Puteri: Rusia, China şi Următorul Război Mondial”, scris de Jim Sciutto, jurnalist și analist CNN. Întors din vizita oficială la Viena, prim-ministrul Ilie Bolojan a […] Articolul Ilie Bolojan a încercat să treacă neobservat la Târgul Gaudeamus. Ce a cumpărat apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
10:20
Portretul electoratului care decide Bucureștiul: cine sunt oamenii invizibili ai orașului # PSNews.ro
În fiecare campanie electorală pentru Primăria București, partidele își concentrează mesajele către electoratul vizibil: nucleele de partid, zonele „fidele”, alegătorii care se exprimă public. Dar rezultatul final este decis, aproape invariabil, de un segment discret, fragmentat, greu de măsurat sociologic. Este electoratul invizibil, care nu apare în talk-show-uri, nu comentează pe Facebook și nu intră […] Articolul Portretul electoratului care decide Bucureștiul: cine sunt oamenii invizibili ai orașului apare prima dată în PS News.
10:10
AUR acuză BEJ Buzău că a acoperit continuarea ilegală a campaniei cu o zi înainte de vot # PSNews.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a acuzat Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Buzău că „acoperă campania ilegală” din „Ziua Tăcerii”. Acesta a respins toate sesizările partidului privind continuarea „propagandei pe site-uri şi reţele sociale” în data de 6 decembrie, deşi legea interzice orice formă de campanie electorală cu 24 de ore înaintea începerii procesului electoral. AUR […] Articolul AUR acuză BEJ Buzău că a acoperit continuarea ilegală a campaniei cu o zi înainte de vot apare prima dată în PS News.
10:00
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, duminică, după ce a votat la alegerile locale din Capitală, că este convins că va rezista coaliția de guvernare după acest scrutin. „Sunt absolut convins. Avem niște partide care au avut niște candidați la nivel local de București, dar coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze din cauza asta”. […] Articolul Va rezista coaliţia după aceste alegeri locale? Ce spune Nicuşor Dan apare prima dată în PS News.
09:50
Reguli noi de călătorie în Europa. Controale mai dure la frontieră, sancțiuni pentru turiștii care se poartă urât # PSNews.ro
2025 este anul în care țările europene au introdus controale mai dure la frontiere, au permis mai puține excese turistice, într-un efort de a echilibra relația complicată dintre localnici și milioanele de vizitatori care traversează continentul în fiecare sezon, scrie Euronews. În acest sens, statele europene au introdus taxe noi, reguli noi și obligații suplimentare pentru […] Articolul Reguli noi de călătorie în Europa. Controale mai dure la frontieră, sancțiuni pentru turiștii care se poartă urât apare prima dată în PS News.
09:30
Marcel Ciolacu a votat la Buzău: Cel mai mare pas din cariera mea politică! Am venit acasă # PSNews.ro
Marcel Ciolacu spune, la ieșirea de la urne, că a făcut cel mai mare pas din cariera sa politică: „Am venit acasă”. Ciolacu a votat pentru „un parteneriat real cu primarul municipiului Buzău și cu Primăria municipiului Buzău”. „Trebuie să recunoaștem faptul că municipiul Buzău este motorul economic al județului Buzău și dacă vrem să […] Articolul Marcel Ciolacu a votat la Buzău: Cel mai mare pas din cariera mea politică! Am venit acasă apare prima dată în PS News.
09:30
Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar la 24 de ore de la anunţul lui Bolojan privind reluarea alimentării # PSNews.ro
Furnizarea apei în municipiul Câmpina şi parţial în comuna Poiana Câmpina, din judeţul Prahova, a fost întreruptă temporar, sâmbătă seară. Cauza, „avarii punctuale” identificate ca urmare a umplerii conductelor şi a reintroducerii apei în sistem. Întreruperea cine la o zi de la anunţul premierului Ilie Bolojan privind reluarea alimentării cu această utilitate. Anunţul Hidro Prahova […] Articolul Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar la 24 de ore de la anunţul lui Bolojan privind reluarea alimentării apare prima dată în PS News.
09:10
Bucureștiul nu votează în bloc. Bucureștiul votează pe fâșii urbane, pe diferențe de infrastructură, pe identități sociale și pe ritmuri de viață complet distincte. De aceea, bătălia pentru Primăria Generală nu se joacă la nivel de slogan, ci la nivel de geografie politică. Capitala are zone care rămân previzibile, zone care se schimbă rapid și […] Articolul Unde se decide Bucureștiul: harta marilor mize electorale pentru Primarul General apare prima dată în PS News.
09:00
În doar 4 țări din UE nivelul sărăciei a crescut în ultimii 10 ani. România, în Top 5 la polul opus # PSNews.ro
Nivelurile generale ale sărăciei au scăzut în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, însă nu peste tot. Franța este una dintre puținele țări europene în care ratele sărăciei au crescut în ultimul deceniu, scrie Euronews. Conform celor mai recente date Eurostat, Parisul a raportat o creștere de aproape 2% din 2014 încoace a numărului de persoane […] Articolul În doar 4 țări din UE nivelul sărăciei a crescut în ultimii 10 ani. România, în Top 5 la polul opus apare prima dată în PS News.
