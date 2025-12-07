George Simion, acuzații dure în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Nu credeți minciunile lor”

13:20

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a votat duminică la Colegiul de Informatică Tudor Vianu din București, al cărui absolvent este. "Am votat cu gândul la un oraș în care copiii noștri pot avea încredere. Un București care poate oferi un viitor mai bun, prin ordine și mari proiecte, familiilor noastre. Am […] Alegeri pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă a votat la liceul unde a învățat. „Bucureștiul are nevoie de curaj!"