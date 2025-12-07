Alegeri locale parțiale Buzău – Sub 25% au votat pentru președintele Consiliului Județean
PSNews.ro, 7 decembrie 2025 21:50
Prezența redusă la vot a marcat alegerile locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, desfășurate duminică. Conform datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), sub un sfert din totalul alegătorilor înscriși pe listele electorale s-au prezentat la urne. Din cei 362.124 de cetățeni cu drept de vot, au participat 87.638 de alegători, ceea ce reprezintă […]
Acum 15 minute
22:20
Alegeri locale – Centralizarea voturilor s-a încheiat în localitatea Sopot, judeţul Dolj. Candidatul PSD are 77,27% # PSNews.ro
Candidatul PSD pentru funcţia de primar al comunei Sopot, judeţul Dolj, Busduceanu Costinel, a obţinut aproape 77,27% dintre voturile exprimate la alegerile de duminică, arată centralizarea tuturor voturilor exprimate. Centralizarea voturilor s-a încheiat, iar rezultatele arată că a câştigat candidatul PSD, Busduceanu Costinel. Acesta are 77,27% dintre votruri, urmat de candidatul PNL, cu 15,33%.
Acum o oră
22:00
Rezultate finale exit-poll alegeri București, 7 decembrie 2025: diferență de aproape 7 procente între Ciucu și Băluță # PSNews.ro
Rezultate finale exit-poll alegeri București, 7 decembrie 2025: diferență de aproape 7 procente între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Ciprian Ciucu (PNL) a obținut 33% din voturile alegătorilor din București, în timp ce Daniel Băluță (PSD) are 26,1%, potrivit unui exit-poll realizat de CURS-Avangarde, valabil pentru ora 21:00. Rezultate finale EXIT-POLL CURS – Avangarde pentru […]
21:50
Alegeri locale parțiale Buzău – Sub 25% au votat pentru președintele Consiliului Județean # PSNews.ro
Prezența redusă la vot a marcat alegerile locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, desfășurate duminică. Conform datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), sub un sfert din totalul alegătorilor înscriși pe listele electorale s-au prezentat la urne. Din cei 362.124 de cetățeni cu drept de vot, au participat 87.638 de alegători, ceea ce reprezintă […]
21:50
Primele rezultate ale alegerilor pentru Consiliul Județean Buzău: Marcel Ciolacu, pe primul loc # PSNews.ro
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, are aproape 52% dintre voturile exprimate, după centralizarea a puţin peste 10% dintre proicesele verbale din judeţul Buzău. Potrivit rezultatelor prezentate în timp real, PSD conduce în judeţul Buzău alegerile pentru preşedinţia Consiliului Judeţean cu 51,90%, după centralizarea a 10,61% dintre procesele verbale de la secţiile de votare din judeţ. PSD […]
21:40
LIVE Rezultatele oficiale ale alegerilor din București – Primele date publicate de Autoritatea Electorală Permanentă # PSNews.ro
Rezultatele oficiale ale alegerilor din București – Autoritatea Electorală Permanentă a început să publice primele rezultate centralizate după numărătoarea proceselor verbale din secțiile de votare. Primele date, după numărarea a 0,78 % din procesele verbale: Anca Alexandrescu – 40 % Daniel Băluță – 21,05 % Ciprian Ciucu – 17,89 % Cătălin Drulă – 11,40 % Ana-Maria Ciceală – 7,54 % […]
Acum 2 ore
21:30
VIDEO Cătălin Drulă, mesaj pentru Ciprian Ciucu după ce a pierdut alegerile: Ne va avea ca un partener # PSNews.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a pierdut alegerile. El l-a felicitat, în schimb, pe Ciprian Ciucu, cel pe care rezultatele exit-poll îl dau câștigătorul fotoliului de primar general. „Pare conform exit-poll să fie un mandat câștigat de primar general al Capitalei. Are o misuune grea înainte, știu cât de greu este ceea ce-l […]
21:20
Anca Alexandrescu, imediat după închiderea urnelor: E un moment complicat pentru țara noastră # PSNews.ro
Anca Alexandrescu, candidat independent susținut de AUR, a transmis duminică seară un mesaj către bucureșteni, la scurt timp după închiderea urnelor. Ciprian Ciucu (PNL) a obținut 32,7% din voturile alegătorilor din București, în timp ce Daniel Băluță (PSD) are 26,3%. Pe locul trei se situează Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR, la alte șase […]
21:20
REZULTATE EXIT-POLL Curs-Avangarde. Ciprian Ciucu este câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu a candidat la Primăria Generală din partea PNL, la alegerile din 7 decembrie. Are 47 de ani și s-a născut în Pitești. Ciucu se află la al doilea mandat în fruntea sectorului 6, după ce a câștigat alegerile din 2024 cu 72,89% […]
21:10
Rezultate exit-poll alegeri București, 7 decembrie 2025 – Ciprian Ciucu, pe primul loc. Clasamentul candidaților # PSNews.ro
Institutele Avangarde și CURS au prezentat duminică, la ora 21.00, rezultatele exit-pollurilor realizate pe teren, după închiderea secțiilor de votare din București. Pe buletinul de vot, în Capitală, s-au aflat 17 candidați, deși doi dintre aceștia, Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici, s-au retras din cursă după tipărirea listelor. Rezultate exit-poll alegeri București, 7 decembrie 2025 […]
21:10
SONDAJ INSCOP Research în ziua votului: Ciprian Ciucu a câștigat alegerile cu 31.7%. Procentele celorlalți candidați # PSNews.ro
Inscop Research a realizat, cu sprijinul informat.ro, un sondaj în ziua votului la alegerile pentru Primarul General al Capitalei. Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar General al Capitalei se distribuie după cum urmează: 31.7% Ciprian Ciucu (PNL), urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 26.1% dintre opțiuni, Anca Alexandrescu (independentă […]
21:10
VIDEO Ciprian Ciucu, primele declarații după ce a câștigat alegerile: Vreau să fac din București proiectul vieții mele # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, primele declarații după ce a câștigat alegerile. Ciprian Ciucu a obținut 32,7% din voturile alegătorilor din București, în timp ce Daniel Băluță (PSD) are 26,3%, potrivit unui exit-poll realizat de CURS-Avangarde „Vreau să fac din București proiectul vieții mele, nu pe termen scurt, ci pe termen lung. Orașele care se schimbă pe termen […]
21:10
VIDEO Daniel Băluță, declarații după închiderea urnelor: Este esențială numărătoarea voturilor # PSNews.ro
Daniel Băluță, declarații după închiderea urnelor: „Este esențială numărătoarea voturilor", a anunțat Daniel Băluță. Știre în curs de actualizare
20:50
Află cum dotările moderne ale noilor vehicule STB reduc zgomotul și stresul. Intră în Portalul Calmului și călătorește într-un mediu relaxant. Pentru publicul activ, naveta nu trebuie să fie o prelungire a stresului urban. Campania promovează viziunea Portalul Calmului – un spațiu la bordul STB unde liniștea înlocuiește haosul. Investițiile în flota nouă aduc un […]
20:40
Grindeanu: Alegerile sunt importante, dar rezultatul lor nu va schimba raportul de forțe în coaliție # PSNews.ro
Alegerile de astăzi sunt foarte importante, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu, cu puțin timp înaintea de închiderea urnelor în București, însă rezultatul lor nu va schimba raportul de forțe din interiorul coaliției. Grindeanu a amintit faptul că PSD a trasat niște linii roșii pe care nu le va încălca, indiferent cine va deveni primar […]
Acum 4 ore
20:20
Ciprian Ciucu: „Lupta este strânsă, voturile trebuie numărate cu atenție. Suntem optimiști” # PSNews.ro
Atmosferă relaxată la sediul PNL, cu puțin timp înainte de închiderea urnelor. Cu mai puțin de două ore înainte de închiderea secțiilor de votare pentru funcția de primar general al Capitalei, atmosfera la sediul PNL este una relaxată. Candidatul Ciprian Ciucu a transmis pentru Antena 3 CNN că se simte optimist, dar totodată realist în […]
20:10
Marcel Ciolacu, candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, a mărturisit duminică faptul că așteaptă rezultatele votului cu emoții, mai ales în contextul prezenței scăzute înregistrate la urne în județ. Acesta a amintit de o experiență anterioară nefericită, numindu-se Stan-Pățitul. Potrivit social democratului, mobilizarea redusă a electoratului poate fi explicată prin oboseala […]
20:10
Datoria statului a ajuns la finele lunii august la 1.084,3 miliarde lei (59,7% din PIB), în creștere de la 1.070,2 miliarde lei la final de iulie și comparativ cu 964,8 miliarde lei (54,8% din PIB) la sfârșitul anului trecut, arată datele Ministerului Finanțelor, precizează Profit.ro. La final de 2024, datoria era de 964,4 miliarde lei […]
20:00
Alegeri pentru Primăria Capitalei – Andrei Caramitru: „Dacă nu votăm, știm că iese foarte, foarte rău” # PSNews.ro
În contextul prezenței scăzute a bucureștenilor la urne, Andrei Caramitru lansează un avertisment dur: „Dacă nu ieșim la vot, știm că iese foarte, foarte rău", a afirmat analistul economic. Astfel, Caramitru le transmite bucureștenilor, într-o postare pe Facebook, că prezența scăzută la vot riscă să aibă, în opinia lui, consecințe cât se poate de nefaste. […]
19:40
Anunț de ultimă oră privind concedierile din administrație: „Dacă sunt în plus, trebuie să plece” # PSNews.ro
Anunțul concedierilor din administrație nu mai reprezintă o surpriză în mandatul Guvernului Bolojan, premierul vorbind de mai multe ori despre „subțierea" aparatului bugetar. Surse guvernamentale au precizat însă pentru Gândul, în contextul unei discuții pee această temă „că nu trebuie să dăm oameni afară din administrație, dar dacă sunt în plus, trebuie să plece. Asta înseamnă bani […]
19:40
Rezultate exit-poll alegeri București, 7 decembrie 2025 – PS News prezintă primele date după închiderea urnelor # PSNews.ro
PS News va publica astăzi primele estimări de tip exit-poll ale votului din 7 decembrie, realizate de institutele CURS și Avangarde. De asemenea, va fi și un sondaj INSCOP realizat în ziua votului și prezentat de Informat.ro. Prezența la urne a ajuns la 29,61 %. Până la ora 19:00 au votat 534.042 dintre bucureșteni. În […]
19:30
Alegeri pentru București. Partidele intră în ora decisivă: Care e atmosfera la sediile PNL, PSD, USR și AUR # PSNews.ro
Pe măsură ce se apropie ora 21:00, în ziua alegerilor generale pentru Primăria Capitalei, scena politică din București se fracturează între calcule intense, uși închise și lideri pregătiți să vorbească indiferent de rezultat. Atmosfera este un amestec vizibil de speranță, anxietate și strategii murmurate printre staff-urile partidelor, iar reporterii Antena 3 CNN sunt prezenți în […]
19:20
Ziua votului pentru Primăria Capitalei a scos la iveală o situație alarmantă în mai multe secții din București, unde participarea la urne a atins niveluri fără precedent, transmite Antena3 CNN. Potrivit datelor oficiale publicate pe prezenta.roaep.ro la ora 18:45, nu mai puțin de 17 secții de votare din Sectorul 3 au înregistrat o prezență sub […]
19:10
MAI: 61 de sesizări și 46 de fapte penale, în contextul alegerilor, înregistrate până la ora 18.00 # PSNews.ro
De la deschiderea secțiilor de vot și până la ora 18.00, au fost înregistrate 61 de sesizări privind posibile incidente electorale și se fac cercetări cu privire la 46 de fapte penale, a declarat purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog. Dajbog a informat, duminică, într-o declarație de presă susținută la sediul MAI, că au […]
19:10
Până la ora 18:00, în județul Buzău, 21,29% dintre alegători și-au exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean. Concret, potrivit datelor Autorității Electorale Permanente (AEP), în Buzău au votat 77.174 de alegători din totalul de 362.124 înscriși pe listele permanente. Citește mai mult, Aici.
19:00
Astăzi, la urne, Bucureștiul are şansa să-și aleagă un nou primar. Dar realitatea e tristă: mobilizarea e redusă, prezența la vot pare să fie mai degrabă o excepție decât regula. Iar dacă cetățenii Capitalei nu se prezintă în număr mare la vot, atunci ce legitimitate are, de fapt, viitorul primar? Dacă principalul criteriu al legitimității […]
19:00
Executivul condus de premierul Ilie Bolojan pregătește două ordonanțe de urgență privind înghețarea salariilor, potrivit Euronews. Potrivit surselor guvernamentale, săptămâna viitoare sau în cea de dinaintea Crăciunului se va discuta în Consiliul Tripartit despre salariul minim, care va fi înghețat 100% în 2026. Executivul condus de premierul Ilie Bolojan pregătește două ordonanțe de urgență privind […]
19:00
Surpriza votului: Care este categoria bucureștenilor care va decide câștigătorul și va schimba ierarhia # PSNews.ro
Peste trei ore, se vor încheia alegerile pentru Primăria Capitalei. Până la ora 18.30, prezența la vot era de 26,79%, ceea ce înseamnă că numai 594.383 de bucureșteni și-au exprimat
18:50
Alegeri pentru București. Robert Negoiță: Am votat pentru deblocarea proiectelor de fluidizare a traficului # PSNews.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat că a votat în primul rând pentru deblocarea proiectelor de fluidizare a traficului și a subliniat importanța rolului primarului general al Capitalei pentru acest oraș. ‘Am venit și eu la vot, așa cum este normal să votăm, pentru că este important pentru București. Primarul general are un rol […] Articolul Alegeri pentru București. Robert Negoiță: Am votat pentru deblocarea proiectelor de fluidizare a traficului apare prima dată în PS News.
18:40
Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP Research, a comentat duminică, într-o postare pe Facebook, nivelul prezenței la vot în București până la ora 17.00, în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei. „La ora 17, s-a înregistrat 91% din prezența de la ora similară din iunie 2024. Iarna începe să fie ca Vara”, a scris Ștefureac. Acesta […] Articolul Ce spune directorul INSCOP, Remus Ștefureac despre votul din Capitală apare prima dată în PS News.
18:40
Verificările în rețeaua de apă din Prahova continuă. Apa care a părăsit stația Voila îndeplinește condițiile pentru consumul uman, dar se mai fac analize în rețeaua de distribuție, a anunțat duminică Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Potrivit ministrului, Direcția de Sănătate Publică Prahova a finalizat analizele microbiologice realizate la stația de tratare ESZ Voila, înainte ca apa […] Articolul Alexandru Rogobete: Verificările continuă în rețeaua de apă din Prahova apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
18:30
George Simion, acuzații dure în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Nu credeți minciunile lor” # PSNews.ro
În ziua votului pentru Primăria Capitalei, liderul AUR George Simion a lansat o serie de acuzații grave și avertismente pentru susținătorii săi. Mesajul său public, transmis duminică după-amiază, a vizat atât modul de desfășurare a scrutinului, cât și informațiile privind exit-poll-urile care au început să circule „pe surse”. Simion susține că datele neoficiale care apar […] Articolul George Simion, acuzații dure în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Nu credeți minciunile lor” apare prima dată în PS News.
18:20
Ludovic Orban: Bătălia se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr. Ceilalţi se află la o distanţă foarte mare # PSNews.ro
Liderul Forţa Dreptei Ludovic Orban afirmă că, la alegerile parţiale de duminică pentru Primăria Capitalei, ”bătălia se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr”, în timp ce ceilalţi candidaţi se află la o distanţă foarte mare de primii doi clasaţi. ”Dacă nu vrem să vedem roşu în faţa ochilor în următorii 3 ani avem […] Articolul Ludovic Orban: Bătălia se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr. Ceilalţi se află la o distanţă foarte mare apare prima dată în PS News.
18:10
Bolojan anunță că bugetul României va fi votat “cel mai devreme” la finalul lunii ianuarie 2026 # PSNews.ro
Bugetul pe anul 2026 va fi votat cel mai devreme la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat, potrivit surselor Gândul, Ilie Bolojan. Reamintim că premierul anunța încă din luna noiembrie, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul pentru anul 2026 să nu fie finalizat până la sfârșitul lunii decembrie și să ne […] Articolul Bolojan anunță că bugetul României va fi votat “cel mai devreme” la finalul lunii ianuarie 2026 apare prima dată în PS News.
18:00
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei, a transmis un mesaj pe Facebook în care subliniază importanța fiecărui vot, „cu atât mai mult la această prezenţă”. El le cere bucureștenilor să iasă la urne „cu încredere, cu toată inima” și atrage atenția că „e mobilizarea finală, aceste ore sunt critice”. „Valul de seară. Ştiu că veniţi de pe drumuri, […] Articolul Alegeri pentru București. Cătălin Drulă, mesaj de mobilizare în ultimele ore de vot apare prima dată în PS News.
17:50
Un nou minim istoric al prezenței la vot la ora 17:00. Sociologul Antonio Amuza explică lipsa mobilizării electorale # PSNews.ro
Bucureștiul a înregistrat un nou minim istoric al prezenței la vot la ora 17:00, avertizează sociologul Antonio Amuza într-o postare publică. Acesta subliniază că datele confirmă un tipar pe care l-a analizat și prezentat constant în ultimele luni: mobilizarea electoratului depinde puternic de stimulii emoționali. „Bucureștiul marchează un nou minim istoric al prezenței la ora […] Articolul Un nou minim istoric al prezenței la vot la ora 17:00. Sociologul Antonio Amuza explică lipsa mobilizării electorale apare prima dată în PS News.
17:50
Suprafața totală acoperită de păduri, vegetație forestieră și terenuri cu arbori din România a crescut cu aproximativ 500.000 de hectare, potrivit celui mai recent Inventar Forestier Național (IFN – Ciclul III). În același timp, ritmul anual de creștere a masei lemnoase ajunge la 59 de milioane de metri cubi pe an – un nivel considerat […] Articolul Noul Inventar Forestier Național: Pădurile din România au crescut cu 500.000 de hectare apare prima dată în PS News.
17:40
Alegeri pentru București. Daniel Băluță, acuzații dure împotriva unui contracandidat. „Nedemocratic și ilegal” # PSNews.ro
Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a transmis duminică, într-o postare pe Facebook, un apel la respect între candidați, în contextul alegerilor locale. Acesta a criticat atitudinea unui contracandidat care s-ar fi declarat câștigător înainte de încheierea procesului electoral, fără a da nume: „Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător și îndeamnă oamenii, […] Articolul Alegeri pentru București. Daniel Băluță, acuzații dure împotriva unui contracandidat. „Nedemocratic și ilegal” apare prima dată în PS News.
17:40
Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00: „Nu va luați după nici unul din rezultatele care se vehiculează în public” # PSNews.ro
Mirel Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00, atunci când se va încheia votul pentru alegerile la Primăria Capitalei. „Nu va luați după nici unul din rezultatele care se vehiculează în public” – avertizează sociologul. „Diseară, la ora 21, o să fie o mare surpriză. PS: Nu va luați după nici unul din rezultatele care se […] Articolul Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00: „Nu va luați după nici unul din rezultatele care se vehiculează în public” apare prima dată în PS News.
17:30
Lando Norris, pilotul McLaren, a devenit al 11-lea campion mondial britanic de Formula 1, notează Reuters. Deși a terminat cursa de la Abu Dhabi doar pe locul trei, rezultatul i-a fost suficient, încheind campionatul cu 423 de puncte, față de Max Verstappen (Red Bull), câștigătorul cursei, care a acumulat doar 421. Oscar Piastri (McLaren) a […] Articolul Cine este Lando Norris, noul campion mondial din Formula 1 apare prima dată în PS News.
17:20
Situația votului la Primăria Capitalei: Liderul se distanțează, trei candidați sunt la egalitate. Potrivit sociologului Marius Pieleanu, cursa electorală se desfășoară între cinci candidați principali. În acest moment, există o diferență semnificativă de voturi între candidatul de pe primul loc și cel de pe al doilea loc. Mai mult, lupta este deosebit de strânsă pentru […] Articolul Bătălia pentru București – Distanță mare între primul și al doilea loc apare prima dată în PS News.
17:20
Netanyahu anunță că Israelul se pregătește să intre în a doua fază a acordului de încetare a focului din Gaza # PSNews.ro
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat duminică că intenţionează să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza, sponsorizat de Statele Unite, subliniind însă că acest lucru va fi „dificil”. „Am discutat despre cum să punem capăt puterii Hamas în Gaza (…) am încheiat prima fază (…) apoi, […] Articolul Netanyahu anunță că Israelul se pregătește să intre în a doua fază a acordului de încetare a focului din Gaza apare prima dată în PS News.
17:00
Gaudeamus: Amplă lucrare dedicată Chișinăului interbelic – lansată de Institutul Cultural Român # PSNews.ro
Editura Institutului Cultural Român a lansat, duminică, la standul său din cadrul Târgului Gaudeamus, lucrarea, în două volume, ”Chișinău. Cel de-al doilea oraș al României întregite (1918 – 1940)”, semnată de Lidia Prisac și Ion Xenofontov. Potrivit istoricului Cosmin Budeancă, lucrarea este ”impresionantă”, atât prin conținut, cât și prin munca din spatele realizării ei. ”Din […] Articolul Gaudeamus: Amplă lucrare dedicată Chișinăului interbelic – lansată de Institutul Cultural Român apare prima dată în PS News.
16:50
Donald Trump ar putea renunța la implicarea în războiul din Ucraina, a declarat fiul cel mare al președintelui american, în cadrul unei conferințe din Orientul Mijlociu, scrie The Guardian. Donald Trump Jr a spus, de asemenea, că bogații „corupți” ai Ucrainei au fugit din țară, lăsând „ceea ce ei considerau a fi clasa de țărani” să […] Articolul Donald Trump Jr: SUA ar opri sprijinul pentru Ucraina apare prima dată în PS News.
16:50
Alegeri pentru București. Cum se explică prezența scăzută la vot. Sociolog: „Va fi până în 40%” # PSNews.ro
Alegerile de duminică, 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei, înregistrează o prezență mai redusă decât scrutinul local din iunie 2024, iar sociologii se așteaptă ca mai puțin de 40% din bucureștenii aflați pe listele de votare să meargă la urne. Cei care votează, pe de altă parte, știu foarte clar pe ce candidat pun ștampila, a […] Articolul Alegeri pentru București. Cum se explică prezența scăzută la vot. Sociolog: „Va fi până în 40%” apare prima dată în PS News.
16:40
Cum s-au mobilizat bucureștenii la vot în funcție de domiciliu. Topul prezenței pe cele șase sectoare ale Capitalei # PSNews.ro
Locuitorii Sectorului 6 au fost cei care au înregistrat cea mai ridicată prezență la vot, potrivit datelor AEP de la ora 16:00. Până la ora 21 au loc alegeri locale parțiale în București, după ce fostul primar general, Nicușor Dan, a fost ales președintele României. Bucureștenii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare […] Articolul Cum s-au mobilizat bucureștenii la vot în funcție de domiciliu. Topul prezenței pe cele șase sectoare ale Capitalei apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
16:30
Cu cinci ore înainte de închiderea secțiilor de votare, premierul Ilie Bolojan a lansat un îndemn la vot către bucureșteni și locuitorii din celelalte localități unde au loc alageri. „Încă 5 ore de vot Îi îndemn pe bucureșteni și pe cetățenii din celelalte localități unde azi sunt alegeri parțiale să vină la vot și să voteze. Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni […] Articolul Și Ilie Bolojan, după Nicușor Dan, face apel la bucureșteni să iasă la vot apare prima dată în PS News.
16:30
CJ Prahova: DSP a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman # PSNews.ro
Reprezentanţii Consiliului Judeţean (CJ) Prahova au anunţat că, în urma analizelor făcute, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman. Cu toate acestea, urmează să fie făcute noi analize, pe probe din sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova, după ce compania va […] Articolul CJ Prahova: DSP a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman apare prima dată în PS News.
16:20
Ciucu avertizează că unele partide trimit „pe surse” cifre false: „Fac aceleaşi prostii” # PSNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei Ciprian Ciucu susţine că unele partide trimit „pe surse” cifre false, susţinând că nu au învăţat nimic şi ”fac aceleaşi prostii”. ”În acest moment suntem doar doi competitori cu şanse!”, subliniază Ciucu, într-o postare pe Facebook. ”Unele partide nu au învăţat nimic şi fac aceleaşi prostii pe care le-au făcut […] Articolul Ciucu avertizează că unele partide trimit „pe surse” cifre false: „Fac aceleaşi prostii” apare prima dată în PS News.
16:10
Scandal la Buzău: AUR susţine că primari PSD încearcă să intimideze sau să influenţeze alegătorii # PSNews.ro
Liderul deputaţilor AUR, Mihai Enache, acuză că, în judeţul Buzău, unde duminică sunt organizate alegeri locale parţiale pentru viitorul preşedinte al Consiliul Judeţean, primari din mai multe localităţi din Buzău stau în secţiile de votare sau în apropierea lor şi încearcă să influenţeze sau să intimideze alegătorii. „În judeţul Buzău există un fenomen care trebuie […] Articolul Scandal la Buzău: AUR susţine că primari PSD încearcă să intimideze sau să influenţeze alegătorii apare prima dată în PS News.
16:00
Nicuşor Dan va face o vizită oficială în Franţa. Întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va face, luni şi marţi, o vizită oficială în Franţa, având programate întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. De asemenea, şeful statului se va întâlni şi cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti şi ai companiilor franceze. Potrivit programului oficial anunţat de Administraţia Prezidenţială, Nicuşor Dan va avea, luni, […] Articolul Nicuşor Dan va face o vizită oficială în Franţa. Întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului apare prima dată în PS News.
