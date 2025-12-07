Ciprian Ciucu: „Lupta este strânsă, voturile trebuie numărate cu atenție. Suntem optimiști”
PSNews.ro, 7 decembrie 2025 20:20
Atmosferă relaxată la sediul PNL, cu puțin timp înainte de închiderea urnelor. Cu mai puțin de două ore înainte de închiderea secțiilor de votare pentru funcția de primar general al Capitalei, atmosfera la sediul PNL este una relaxată. Candidatul Ciprian Ciucu a transmis pentru Antena 3 CNN că se simte optimist, dar totodată realist în […] Articolul Ciprian Ciucu: „Lupta este strânsă, voturile trebuie numărate cu atenție. Suntem optimiști” apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 10 minute
20:50
Află cum dotările moderne ale noilor vehicule STB reduc zgomotul și stresul. Intră în Portalul Calmului și călătorește într-un mediu relaxant. Pentru publicul activ, naveta nu trebuie să fie o prelungire a stresului urban. Campania promovează viziunea Portalul Calmului – un spațiu la bordul STB unde liniștea înlocuiește haosul. Investițiile în flota nouă aduc un […] Articolul Microclimatul liniștii: Cum contribuie flota nouă la confortul tău apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
20:40
Grindeanu: Alegerile sunt importante, dar rezultatul lor nu va schimba raportul de forțe în coaliție # PSNews.ro
Alegerile de astăzi sunt foarte importante, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu, cu puțin timp înaintea de închiderea urnelor în București, însă rezultatul lor nu va schimba raportul de forțe din interiorul coaliției. Grindeanu a amintit faptul că PSD a trasat niște linii roșii pe care nu le va încălca, indiferent cine va deveni primar […] Articolul Grindeanu: Alegerile sunt importante, dar rezultatul lor nu va schimba raportul de forțe în coaliție apare prima dată în PS News.
Acum o oră
20:20
Ciprian Ciucu: „Lupta este strânsă, voturile trebuie numărate cu atenție. Suntem optimiști” # PSNews.ro
Atmosferă relaxată la sediul PNL, cu puțin timp înainte de închiderea urnelor. Cu mai puțin de două ore înainte de închiderea secțiilor de votare pentru funcția de primar general al Capitalei, atmosfera la sediul PNL este una relaxată. Candidatul Ciprian Ciucu a transmis pentru Antena 3 CNN că se simte optimist, dar totodată realist în […] Articolul Ciprian Ciucu: „Lupta este strânsă, voturile trebuie numărate cu atenție. Suntem optimiști” apare prima dată în PS News.
20:10
Marcel Ciolacu, candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, a mărturisit duminică faptul că așteaptă rezultatele votului cu emoții, mai ales în contextul prezenței scăzute înregistrate la urne în județ. Acesta a amintit de o experiență anterioară nefericită, numindu-se Stan-Pățitul. Potrivit social democratului, mobilizarea redusă a electoratului poate fi explicată prin oboseala […] Articolul Marcel Ciolacu, despre alegerile din Buzău: „E firesc să am emoții, sunt Stan-Pățitul” apare prima dată în PS News.
20:10
Datoria statului a ajuns la finele lunii august la 1.084,3 miliarde lei (59,7% din PIB), în creștere de la 1.070,2 miliarde lei la final de iulie și comparativ cu 964,8 miliarde lei (54,8% din PIB) la sfârșitul anului trecut, arată datele Ministerului Finanțelor, precizează Profit.ro. La final de 2024, datoria era de 964,4 miliarde lei […] Articolul Datoria publică a României se apropie de 60% din PIB după un nou salt în august apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
20:00
Alegeri pentru Primăria Capitalei – Andrei Caramitru: „Dacă nu votăm, știm că iese foarte, foarte rău” # PSNews.ro
În contextul prezenței scăzute a bucureștenilor la urne, Andrei Caramitru lansează un avertisment dur: „Dacă nu ieșim la vot, știm că iese foarte, foarte rău”, a afirmat analistul economic. Astfel, Caramitru le transmite bucureștenilor, într-o postare pe Facebook, că prezența scăzută la vot riscă să aibă, în opinia lui, consecințe cât se poate de nefaste. […] Articolul Alegeri pentru Primăria Capitalei – Andrei Caramitru: „Dacă nu votăm, știm că iese foarte, foarte rău” apare prima dată în PS News.
19:40
Anunț de ultimă oră privind concedierile din administrație: „Dacă sunt în plus, trebuie să plece” # PSNews.ro
Anunțul concedierilor din administrație nu mai reprezintă o surpriză în mandatul Guvernului Bolojan, premierul vorbind de mai multe ori despre „subțierea” aparatului bugetar. Surse guvernamentale au precizat însă pentru Gândul, în contextul unei discuții pee această temă „că nu trebuie să dăm oameni afară din administrație, dar dacă sunt în plus, trebuie să plece. Asta înseamnă bani […] Articolul Anunț de ultimă oră privind concedierile din administrație: „Dacă sunt în plus, trebuie să plece” apare prima dată în PS News.
19:40
Rezultate exit-poll alegeri București, 7 decembrie 2025 – PS News prezintă primele date după închiderea urnelor # PSNews.ro
PS News va publica astăzi primele estimări de tip exit-poll ale votului din 7 decembrie, realizate de institutele CURS și Avangarde. De asemenea, va fi și un sondaj INSCOP realizat în ziua votului și prezentat de Informat.ro. Prezența la urne a ajuns la 29,61 %. Până la ora 19:00 au votat 534.042 dintre bucureșteni. În […] Articolul Rezultate exit-poll alegeri București, 7 decembrie 2025 – PS News prezintă primele date după închiderea urnelor apare prima dată în PS News.
19:30
Alegeri pentru București. Partidele intră în ora decisivă: Care e atmosfera la sediile PNL, PSD, USR și AUR # PSNews.ro
Pe măsură ce se apropie ora 21:00, în ziua alegerilor generale pentru Primăria Capitalei, scena politică din București se fracturează între calcule intense, uși închise și lideri pregătiți să vorbească indiferent de rezultat. Atmosfera este un amestec vizibil de speranță, anxietate și strategii murmurate printre staff-urile partidelor, iar reporterii Antena 3 CNN sunt prezenți în […] Articolul Alegeri pentru București. Partidele intră în ora decisivă: Care e atmosfera la sediile PNL, PSD, USR și AUR apare prima dată în PS News.
19:20
Ziua votului pentru Primăria Capitalei a scos la iveală o situație alarmantă în mai multe secții din București, unde participarea la urne a atins niveluri fără precedent, transmite Antena3 CNN. Potrivit datelor oficiale publicate pe prezenta.roaep.ro la ora 18:45, nu mai puțin de 17 secții de votare din Sectorul 3 au înregistrat o prezență sub […] Articolul Secțiile de votare din București unde s-a înregistrat o prezență de sub 1% la urne apare prima dată în PS News.
19:10
MAI: 61 de sesizări și 46 de fapte penale, în contextul alegerilor, înregistrate până la ora 18.00 # PSNews.ro
De la deschiderea secțiilor de vot și până la ora 18.00, au fost înregistrate 61 de sesizări privind posibile incidente electorale și se fac cercetări cu privire la 46 de fapte penale, a declarat purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog. Dajbog a informat, duminică, într-o declarație de presă susținută la sediul MAI, că au […] Articolul MAI: 61 de sesizări și 46 de fapte penale, în contextul alegerilor, înregistrate până la ora 18.00 apare prima dată în PS News.
19:10
Până la ora 18:00, în județul Buzău, 21,29% dintre alegători și-au exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean. Concret, potrivit datelor Autorității Electorale Permanente (AEP), în Buzău au votat 77.174 de alegători din totalul de 362.124 înscriși pe listele permanente. Citește mai mult, Aici. Articolul Alegeri locale parțiale, Buzău – Prezența la vot, la ora 18.00 apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
19:00
Astăzi, la urne, Bucureștiul are şansa să-și aleagă un nou primar. Dar realitatea e tristă: mobilizarea e redusă, prezența la vot pare să fie mai degrabă o excepție decât regula. Iar dacă cetățenii Capitalei nu se prezintă în număr mare la vot, atunci ce legitimitate are, de fapt, viitorul primar? Dacă principalul criteriu al legitimității […] Articolul Ce spune tăcerea Bucureștiului despre viitorul său primar apare prima dată în PS News.
19:00
Executivul condus de premierul Ilie Bolojan pregătește două ordonanțe de urgență privind înghețarea salariilor, potrivit Euronews. Potrivit surselor guvernamentale, săptămâna viitoare sau în cea de dinaintea Crăciunului se va discuta în Consiliul Tripartit despre salariul minim, care va fi înghețat 100% în 2026. Executivul condus de premierul Ilie Bolojan pregătește două ordonanțe de urgență privind […] Articolul Salariul minim va fi „înghețat 100%” în 2026, spun surse guvernamentale apare prima dată în PS News.
19:00
Surpriza votului: Care este categoria bucureștenilor care va decide câștigătorul și va schimba ierarhia # PSNews.ro
Peste trei ore, se vor încheia alegerile pentru Primăria Capitalei. Până la ora 18.30, prezența la vot era de 26,79%, ceea ce înseamnă că numai 594.383 de bucureșteni și-au exprimat intenția la urne. Potrivit politologului Cristian Pîrvulescu, nivelul prezenței la alegerile pentru Primăria Capitalei nu este cel mai relevant indicator pentru estimarea rezultatului, ci mai […] Articolul Surpriza votului: Care este categoria bucureștenilor care va decide câștigătorul și va schimba ierarhia apare prima dată în PS News.
18:50
Alegeri pentru București. Robert Negoiță: Am votat pentru deblocarea proiectelor de fluidizare a traficului # PSNews.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat că a votat în primul rând pentru deblocarea proiectelor de fluidizare a traficului și a subliniat importanța rolului primarului general al Capitalei pentru acest oraș. ‘Am venit și eu la vot, așa cum este normal să votăm, pentru că este important pentru București. Primarul general are un rol […] Articolul Alegeri pentru București. Robert Negoiță: Am votat pentru deblocarea proiectelor de fluidizare a traficului apare prima dată în PS News.
18:40
Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP Research, a comentat duminică, într-o postare pe Facebook, nivelul prezenței la vot în București până la ora 17.00, în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei. „La ora 17, s-a înregistrat 91% din prezența de la ora similară din iunie 2024. Iarna începe să fie ca Vara”, a scris Ștefureac. Acesta […] Articolul Ce spune directorul INSCOP, Remus Ștefureac despre votul din Capitală apare prima dată în PS News.
18:40
Verificările în rețeaua de apă din Prahova continuă. Apa care a părăsit stația Voila îndeplinește condițiile pentru consumul uman, dar se mai fac analize în rețeaua de distribuție, a anunțat duminică Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Potrivit ministrului, Direcția de Sănătate Publică Prahova a finalizat analizele microbiologice realizate la stația de tratare ESZ Voila, înainte ca apa […] Articolul Alexandru Rogobete: Verificările continuă în rețeaua de apă din Prahova apare prima dată în PS News.
18:30
George Simion, acuzații dure în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Nu credeți minciunile lor” # PSNews.ro
În ziua votului pentru Primăria Capitalei, liderul AUR George Simion a lansat o serie de acuzații grave și avertismente pentru susținătorii săi. Mesajul său public, transmis duminică după-amiază, a vizat atât modul de desfășurare a scrutinului, cât și informațiile privind exit-poll-urile care au început să circule „pe surse”. Simion susține că datele neoficiale care apar […] Articolul George Simion, acuzații dure în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Nu credeți minciunile lor” apare prima dată în PS News.
18:20
Ludovic Orban: Bătălia se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr. Ceilalţi se află la o distanţă foarte mare # PSNews.ro
Liderul Forţa Dreptei Ludovic Orban afirmă că, la alegerile parţiale de duminică pentru Primăria Capitalei, ”bătălia se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr”, în timp ce ceilalţi candidaţi se află la o distanţă foarte mare de primii doi clasaţi. ”Dacă nu vrem să vedem roşu în faţa ochilor în următorii 3 ani avem […] Articolul Ludovic Orban: Bătălia se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr. Ceilalţi se află la o distanţă foarte mare apare prima dată în PS News.
18:10
Bolojan anunță că bugetul României va fi votat “cel mai devreme” la finalul lunii ianuarie 2026 # PSNews.ro
Bugetul pe anul 2026 va fi votat cel mai devreme la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat, potrivit surselor Gândul, Ilie Bolojan. Reamintim că premierul anunța încă din luna noiembrie, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul pentru anul 2026 să nu fie finalizat până la sfârșitul lunii decembrie și să ne […] Articolul Bolojan anunță că bugetul României va fi votat “cel mai devreme” la finalul lunii ianuarie 2026 apare prima dată în PS News.
18:00
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei, a transmis un mesaj pe Facebook în care subliniază importanța fiecărui vot, „cu atât mai mult la această prezenţă”. El le cere bucureștenilor să iasă la urne „cu încredere, cu toată inima” și atrage atenția că „e mobilizarea finală, aceste ore sunt critice”. „Valul de seară. Ştiu că veniţi de pe drumuri, […] Articolul Alegeri pentru București. Cătălin Drulă, mesaj de mobilizare în ultimele ore de vot apare prima dată în PS News.
17:50
Un nou minim istoric al prezenței la vot la ora 17:00. Sociologul Antonio Amuza explică lipsa mobilizării electorale # PSNews.ro
Bucureștiul a înregistrat un nou minim istoric al prezenței la vot la ora 17:00, avertizează sociologul Antonio Amuza într-o postare publică. Acesta subliniază că datele confirmă un tipar pe care l-a analizat și prezentat constant în ultimele luni: mobilizarea electoratului depinde puternic de stimulii emoționali. „Bucureștiul marchează un nou minim istoric al prezenței la ora […] Articolul Un nou minim istoric al prezenței la vot la ora 17:00. Sociologul Antonio Amuza explică lipsa mobilizării electorale apare prima dată în PS News.
17:50
Suprafața totală acoperită de păduri, vegetație forestieră și terenuri cu arbori din România a crescut cu aproximativ 500.000 de hectare, potrivit celui mai recent Inventar Forestier Național (IFN – Ciclul III). În același timp, ritmul anual de creștere a masei lemnoase ajunge la 59 de milioane de metri cubi pe an – un nivel considerat […] Articolul Noul Inventar Forestier Național: Pădurile din România au crescut cu 500.000 de hectare apare prima dată în PS News.
17:40
Alegeri pentru București. Daniel Băluță, acuzații dure împotriva unui contracandidat. „Nedemocratic și ilegal” # PSNews.ro
Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a transmis duminică, într-o postare pe Facebook, un apel la respect între candidați, în contextul alegerilor locale. Acesta a criticat atitudinea unui contracandidat care s-ar fi declarat câștigător înainte de încheierea procesului electoral, fără a da nume: „Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător și îndeamnă oamenii, […] Articolul Alegeri pentru București. Daniel Băluță, acuzații dure împotriva unui contracandidat. „Nedemocratic și ilegal” apare prima dată în PS News.
17:40
Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00: „Nu va luați după nici unul din rezultatele care se vehiculează în public” # PSNews.ro
Mirel Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00, atunci când se va încheia votul pentru alegerile la Primăria Capitalei. „Nu va luați după nici unul din rezultatele care se vehiculează în public” – avertizează sociologul. „Diseară, la ora 21, o să fie o mare surpriză. PS: Nu va luați după nici unul din rezultatele care se […] Articolul Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00: „Nu va luați după nici unul din rezultatele care se vehiculează în public” apare prima dată în PS News.
17:30
Lando Norris, pilotul McLaren, a devenit al 11-lea campion mondial britanic de Formula 1, notează Reuters. Deși a terminat cursa de la Abu Dhabi doar pe locul trei, rezultatul i-a fost suficient, încheind campionatul cu 423 de puncte, față de Max Verstappen (Red Bull), câștigătorul cursei, care a acumulat doar 421. Oscar Piastri (McLaren) a […] Articolul Cine este Lando Norris, noul campion mondial din Formula 1 apare prima dată în PS News.
17:20
Situația votului la Primăria Capitalei: Liderul se distanțează, trei candidați sunt la egalitate. Potrivit sociologului Marius Pieleanu, cursa electorală se desfășoară între cinci candidați principali. În acest moment, există o diferență semnificativă de voturi între candidatul de pe primul loc și cel de pe al doilea loc. Mai mult, lupta este deosebit de strânsă pentru […] Articolul Bătălia pentru București – Distanță mare între primul și al doilea loc apare prima dată în PS News.
17:20
Netanyahu anunță că Israelul se pregătește să intre în a doua fază a acordului de încetare a focului din Gaza # PSNews.ro
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat duminică că intenţionează să treacă „foarte curând” la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza, sponsorizat de Statele Unite, subliniind însă că acest lucru va fi „dificil”. „Am discutat despre cum să punem capăt puterii Hamas în Gaza (…) am încheiat prima fază (…) apoi, […] Articolul Netanyahu anunță că Israelul se pregătește să intre în a doua fază a acordului de încetare a focului din Gaza apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
17:00
Gaudeamus: Amplă lucrare dedicată Chișinăului interbelic – lansată de Institutul Cultural Român # PSNews.ro
Editura Institutului Cultural Român a lansat, duminică, la standul său din cadrul Târgului Gaudeamus, lucrarea, în două volume, ”Chișinău. Cel de-al doilea oraș al României întregite (1918 – 1940)”, semnată de Lidia Prisac și Ion Xenofontov. Potrivit istoricului Cosmin Budeancă, lucrarea este ”impresionantă”, atât prin conținut, cât și prin munca din spatele realizării ei. ”Din […] Articolul Gaudeamus: Amplă lucrare dedicată Chișinăului interbelic – lansată de Institutul Cultural Român apare prima dată în PS News.
16:50
Donald Trump ar putea renunța la implicarea în războiul din Ucraina, a declarat fiul cel mare al președintelui american, în cadrul unei conferințe din Orientul Mijlociu, scrie The Guardian. Donald Trump Jr a spus, de asemenea, că bogații „corupți” ai Ucrainei au fugit din țară, lăsând „ceea ce ei considerau a fi clasa de țărani” să […] Articolul Donald Trump Jr: SUA ar opri sprijinul pentru Ucraina apare prima dată în PS News.
16:50
Alegeri pentru București. Cum se explică prezența scăzută la vot. Sociolog: „Va fi până în 40%” # PSNews.ro
Alegerile de duminică, 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei, înregistrează o prezență mai redusă decât scrutinul local din iunie 2024, iar sociologii se așteaptă ca mai puțin de 40% din bucureștenii aflați pe listele de votare să meargă la urne. Cei care votează, pe de altă parte, știu foarte clar pe ce candidat pun ștampila, a […] Articolul Alegeri pentru București. Cum se explică prezența scăzută la vot. Sociolog: „Va fi până în 40%” apare prima dată în PS News.
16:40
Cum s-au mobilizat bucureștenii la vot în funcție de domiciliu. Topul prezenței pe cele șase sectoare ale Capitalei # PSNews.ro
Locuitorii Sectorului 6 au fost cei care au înregistrat cea mai ridicată prezență la vot, potrivit datelor AEP de la ora 16:00. Până la ora 21 au loc alegeri locale parțiale în București, după ce fostul primar general, Nicușor Dan, a fost ales președintele României. Bucureștenii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare […] Articolul Cum s-au mobilizat bucureștenii la vot în funcție de domiciliu. Topul prezenței pe cele șase sectoare ale Capitalei apare prima dată în PS News.
16:30
Cu cinci ore înainte de închiderea secțiilor de votare, premierul Ilie Bolojan a lansat un îndemn la vot către bucureșteni și locuitorii din celelalte localități unde au loc alageri. „Încă 5 ore de vot Îi îndemn pe bucureșteni și pe cetățenii din celelalte localități unde azi sunt alegeri parțiale să vină la vot și să voteze. Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni […] Articolul Și Ilie Bolojan, după Nicușor Dan, face apel la bucureșteni să iasă la vot apare prima dată în PS News.
16:30
CJ Prahova: DSP a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman # PSNews.ro
Reprezentanţii Consiliului Judeţean (CJ) Prahova au anunţat că, în urma analizelor făcute, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman. Cu toate acestea, urmează să fie făcute noi analize, pe probe din sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova, după ce compania va […] Articolul CJ Prahova: DSP a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman apare prima dată în PS News.
16:20
Ciucu avertizează că unele partide trimit „pe surse” cifre false: „Fac aceleaşi prostii” # PSNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei Ciprian Ciucu susţine că unele partide trimit „pe surse” cifre false, susţinând că nu au învăţat nimic şi ”fac aceleaşi prostii”. ”În acest moment suntem doar doi competitori cu şanse!”, subliniază Ciucu, într-o postare pe Facebook. ”Unele partide nu au învăţat nimic şi fac aceleaşi prostii pe care le-au făcut […] Articolul Ciucu avertizează că unele partide trimit „pe surse” cifre false: „Fac aceleaşi prostii” apare prima dată în PS News.
16:10
Scandal la Buzău: AUR susţine că primari PSD încearcă să intimideze sau să influenţeze alegătorii # PSNews.ro
Liderul deputaţilor AUR, Mihai Enache, acuză că, în judeţul Buzău, unde duminică sunt organizate alegeri locale parţiale pentru viitorul preşedinte al Consiliul Judeţean, primari din mai multe localităţi din Buzău stau în secţiile de votare sau în apropierea lor şi încearcă să influenţeze sau să intimideze alegătorii. „În judeţul Buzău există un fenomen care trebuie […] Articolul Scandal la Buzău: AUR susţine că primari PSD încearcă să intimideze sau să influenţeze alegătorii apare prima dată în PS News.
16:00
Nicuşor Dan va face o vizită oficială în Franţa. Întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va face, luni şi marţi, o vizită oficială în Franţa, având programate întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. De asemenea, şeful statului se va întâlni şi cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti şi ai companiilor franceze. Potrivit programului oficial anunţat de Administraţia Prezidenţială, Nicuşor Dan va avea, luni, […] Articolul Nicuşor Dan va face o vizită oficială în Franţa. Întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului apare prima dată în PS News.
15:50
VIDEO Anamaria Gavrilă (POT) mai punctează o gafă: Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor # PSNews.ro
Anamaria Gavrilă, lidera partidului georgist POT, a făcut duminică o nou gafă după ce a spus într-un live pe rețelele sociale că ”ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor”. Partidul lui Gavrilă a intrat în Parlament după ce s-a poziționat ca o susținătoare a lui Călin Georgescu. Tot azi, Gavrilă a încurcat data […] Articolul VIDEO Anamaria Gavrilă (POT) mai punctează o gafă: Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor apare prima dată în PS News.
15:40
Sociologul Marius Pieleanu a prezentat duminică, la Antena 3 CNN, primele concluzii estimative privind votul pentru Primăria București. O primă observație a fost legată de prezența foarte scăzută la vot. De asemenea, sociologul a menționat faptul că „stafia care bântuie România de ceva vreme nu se confirmă încă la Bucureşti”, lăsând loc la interpretări cu […] Articolul Trei concluzii despre votul pentru Primăria Capitalei – analiză estimativă apare prima dată în PS News.
15:40
Bucureștiul se îndreaptă către un record negativ privind prezența la vot. Sociolog: Sondajele noastre se confirmă # PSNews.ro
Prezența la vot pentru alegerea primarului general al Capitalei rămâne una scăzută, iar dacă acest ritm se va menține până la ora 21:00, clasamentul candidaților este puțin probabil să sufere modificări importante. Analiza aparține sociologului Vladimir Ionaș, care a explicat la Antena 3 CNN că situația actuală confirmă tendințele din sondajele realizate în campanie și […] Articolul Bucureștiul se îndreaptă către un record negativ privind prezența la vot. Sociolog: Sondajele noastre se confirmă apare prima dată în PS News.
15:30
Bujduveanu, mesaj după votul la alegerile parțiale: Votul meu pentru continuitate și responsabilitate # PSNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după ce a viotat în cadrul scrutinului de duminică. Acesta a subliniat că municipiul are nevoie de stabilitate, responsabilitate și continuitate în administrație. „Știu în ce punct se află Bucureștiul și ce are nevoie pentru a rămâne în mișcare. Tocmai de […] Articolul Bujduveanu, mesaj după votul la alegerile parțiale: Votul meu pentru continuitate și responsabilitate apare prima dată în PS News.
15:20
România, sprijin energetic pentru R. Moldova după atacurile rusești asupra rețelei Ucrainei # PSNews.ro
România a furnizat energie R. Moldova pentru a depăși efectele negative ale atacului Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei, experții consultați de „Adevărul” explicând cum a fost afectată țara noastră. Moldelectrica a anunțat sâmbătă seara că a cerut ajutorul României pentru a depăși efectele atacului Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei, care i-a afectat un grup […] Articolul România, sprijin energetic pentru R. Moldova după atacurile rusești asupra rețelei Ucrainei apare prima dată în PS News.
15:10
Sistemele de risc și de monitorizare au prevenit, în perioada decembrie 2022 – mai 2025, pierderi potențiale de 10 miliarde de dolari cauzate de fraude, protejând peste 7,5 milioane de utilizatori la nivel global, potrivit unui raport de piață, care indică succesul colaborării cu Europol. În noiembrie 2025, Europol, EUIPO și un grup important de […] Articolul Fraude de 10 miliarde de dolari cu criptomonede au fost dejucate între 2022 și 2025 apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
15:00
Keith Kellogg, trimisul special al SUA în Ucraina: Un acord pentru încheierea războiului este „foarte aproape” # PSNews.ro
Keith Kellogg, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, a declarat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este „foarte, foarte aproape”. Keith Kellogg spune că acordul depinde de rezolvarea a două probleme principale: viitorul regiunii Donbas și centrala nucleară de la Zaporojie. „Dacă rezolvăm aceste două probleme, cred că restul lucrurilor […] Articolul Keith Kellogg, trimisul special al SUA în Ucraina: Un acord pentru încheierea războiului este „foarte aproape” apare prima dată în PS News.
14:50
Chisăliţă: Bucureştiul este ca un organism bolnav cronic, candidaţii îi dau calmante şi ne spun că e pe tratament # PSNews.ro
Municipiul Bucureşti are nevoie de o reţea electrică solidă, de mobilitate curată, de termoficare 5G, de microreţele, de baterii şi rezervoare de apă, precum şi de un Plan Urbanistic Zonal inteligent, rezilient, suportabil, energetic şi regenerabil urban, consideră preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă. “Bucureştiul este ca un organism bolnav cronic, candidaţii îi dau […] Articolul Chisăliţă: Bucureştiul este ca un organism bolnav cronic, candidaţii îi dau calmante şi ne spun că e pe tratament apare prima dată în PS News.
14:50
Alegeri pentru Bucureşti. Votarea nu se va putea prelungi, se va închide la ora 21:00, anunţă BEM # PSNews.ro
Votarea în Capitală se închide duminică, la ora 21:00, fără posibilitatea de a se prelungi, anunță Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42. „Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42 – Municipiul București reamintește faptul că, la alegerile locale parțiale pentru primarul general al municipiului București din data de 7 decembrie 2025, votarea se închide la ora […] Articolul Alegeri pentru Bucureşti. Votarea nu se va putea prelungi, se va închide la ora 21:00, anunţă BEM apare prima dată în PS News.
14:40
Alegeri locale parţiale. 18 sesizări privind contravenţii sau infracţiuni. Dosare penale la Bucureşti # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anunţat că, până duminică la ora 13.00, au fost înregistrate 18 sesizări privind săvârşirea unor contravenţii sau infracţiuni care au legătură cu procesul electoral, nouă dintre acestea fiind confirmate. În Bucureşti, au fost deschise dosare penale pe numele unor alegători, printre care preşedintele unui birou […] Articolul Alegeri locale parţiale. 18 sesizări privind contravenţii sau infracţiuni. Dosare penale la Bucureşti apare prima dată în PS News.
14:30
Gafă a şefei POT. Anamaria Gavrilă le-a cerut bucureştenilor să voteze „pe 7 septembrie” # PSNews.ro
Şefa Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a stârnit din nou controverse. Într-un live transmis pe Facebook, ea a îndemnat bucureştenii să meargă la vot, afirmând că „astăzi este 7 septembrie”, deşi data corectă este 7 decembrie. „Bună dimineaţa! Astăzi este 7 septembrie. Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor. Ei bine, astăzi […] Articolul Gafă a şefei POT. Anamaria Gavrilă le-a cerut bucureştenilor să voteze „pe 7 septembrie” apare prima dată în PS News.
14:30
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră # PSNews.ro
Primele date ale unei cercetări sociologice realizate în ziua alegerilor din București, până la prânz, conturează profilul alegătorului din Capitală: orientat majoritar pro-european, cu opțiuni ancorate în oferta partidelor, dar marcat de temeri economice și de neîncredere în clasa politică. Potrivit primului sondaj din ziua votului, prezentat de Antena 3 CNN și realizat de ARA Public Opinion […] Articolul Alegeri pentru Primăria Capitalei. Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.