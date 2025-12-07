Ciprian Ciucu: „Lupta este strânsă, voturile trebuie numărate cu atenție. Suntem optimiști”

14:50

Municipiul Bucureşti are nevoie de o reţea electrică solidă, de mobilitate curată, de termoficare 5G, de microreţele, de baterii şi rezervoare de apă, precum şi de un Plan Urbanistic Zonal inteligent, rezilient, suportabil, energetic şi regenerabil urban, consideră preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă. “Bucureştiul este ca un organism bolnav cronic, candidaţii îi dau […] Articolul Chisăliţă: Bucureştiul este ca un organism bolnav cronic, candidaţii îi dau calmante şi ne spun că e pe tratament apare prima dată în PS News.