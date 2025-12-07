Ludovic Orban: Bătălia se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr. Ceilalţi se află la o distanţă foarte mare
PSNews.ro, 7 decembrie 2025 18:20
Liderul Forţa Dreptei Ludovic Orban afirmă că, la alegerile parţiale de duminică pentru Primăria Capitalei, "bătălia se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr", în timp ce ceilalţi candidaţi se află la o distanţă foarte mare de primii doi clasaţi. "Dacă nu vrem să vedem roşu în faţa ochilor în următorii 3 ani avem […]
Acum 5 minute
18:50
Alegeri pentru București. Robert Negoiță: Am votat pentru deblocarea proiectelor de fluidizare a traficului # PSNews.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat că a votat în primul rând pentru deblocarea proiectelor de fluidizare a traficului și a subliniat importanța rolului primarului general al Capitalei pentru acest oraș. 'Am venit și eu la vot, așa cum este normal să votăm, pentru că este important pentru București. Primarul general are un rol […]
Acum 15 minute
18:40
Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP Research, a comentat duminică, într-o postare pe Facebook, nivelul prezenței la vot în București până la ora 17.00, în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei. „La ora 17, s-a înregistrat 91% din prezența de la ora similară din iunie 2024. Iarna începe să fie ca Vara", a scris Ștefureac. Acesta […]
18:40
Verificările în rețeaua de apă din Prahova continuă. Apa care a părăsit stația Voila îndeplinește condițiile pentru consumul uman, dar se mai fac analize în rețeaua de distribuție, a anunțat duminică Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Potrivit ministrului, Direcția de Sănătate Publică Prahova a finalizat analizele microbiologice realizate la stația de tratare ESZ Voila, înainte ca apa […]
Acum 30 minute
18:30
George Simion, acuzații dure în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Nu credeți minciunile lor” # PSNews.ro
În ziua votului pentru Primăria Capitalei, liderul AUR George Simion a lansat o serie de acuzații grave și avertismente pentru susținătorii săi. Mesajul său public, transmis duminică după-amiază, a vizat atât modul de desfășurare a scrutinului, cât și informațiile privind exit-poll-urile care au început să circule „pe surse". Simion susține că datele neoficiale care apar […]
Acum o oră
18:20
Ludovic Orban: Bătălia se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr. Ceilalţi se află la o distanţă foarte mare # PSNews.ro
Liderul Forţa Dreptei Ludovic Orban afirmă că, la alegerile parţiale de duminică pentru Primăria Capitalei, "bătălia se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr", în timp ce ceilalţi candidaţi se află la o distanţă foarte mare de primii doi clasaţi. "Dacă nu vrem să vedem roşu în faţa ochilor în următorii 3 ani avem […]
18:10
Bolojan anunță că bugetul României va fi votat “cel mai devreme” la finalul lunii ianuarie 2026 # PSNews.ro
Bugetul pe anul 2026 va fi votat cel mai devreme la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat, potrivit surselor Gândul, Ilie Bolojan. Reamintim că premierul anunța încă din luna noiembrie, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul pentru anul 2026 să nu fie finalizat până la sfârșitul lunii decembrie și să ne […]
18:00
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei, a transmis un mesaj pe Facebook în care subliniază importanța fiecărui vot, „cu atât mai mult la această prezenţă". El le cere bucureștenilor să iasă la urne „cu încredere, cu toată inima" și atrage atenția că „e mobilizarea finală, aceste ore sunt critice". „Valul de seară. Ştiu că veniţi de pe drumuri, […]
Acum 2 ore
17:50
Un nou minim istoric al prezenței la vot la ora 17:00. Sociologul Antonio Amuza explică lipsa mobilizării electorale # PSNews.ro
Bucureștiul a înregistrat un nou minim istoric al prezenței la vot la ora 17:00, avertizează sociologul Antonio Amuza într-o postare publică. Acesta subliniază că datele confirmă un tipar pe care l-a analizat și prezentat constant în ultimele luni: mobilizarea electoratului depinde puternic de stimulii emoționali. „Bucureștiul marchează un nou minim istoric al prezenței la ora […]
17:50
Suprafața totală acoperită de păduri, vegetație forestieră și terenuri cu arbori din România a crescut cu aproximativ 500.000 de hectare, potrivit celui mai recent Inventar Forestier Național (IFN – Ciclul III). În același timp, ritmul anual de creștere a masei lemnoase ajunge la 59 de milioane de metri cubi pe an – un nivel considerat […]
17:40
Alegeri pentru București. Daniel Băluță, acuzații dure împotriva unui contracandidat. „Nedemocratic și ilegal” # PSNews.ro
Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a transmis duminică, într-o postare pe Facebook, un apel la respect între candidați, în contextul alegerilor locale. Acesta a criticat atitudinea unui contracandidat care s-ar fi declarat câștigător înainte de încheierea procesului electoral, fără a da nume: „Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător și îndeamnă oamenii, […]
17:40
Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00: „Nu va luați după nici unul din rezultatele care se vehiculează în public” # PSNews.ro
Mirel Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00, atunci când se va încheia votul pentru alegerile la Primăria Capitalei. „Nu va luați după nici unul din rezultatele care se vehiculează în public" – avertizează sociologul. „Diseară, la ora 21, o să fie o mare surpriză. PS: Nu va luați după nici unul din rezultatele care se […]
17:30
Lando Norris, pilotul McLaren, a devenit al 11-lea campion mondial britanic de Formula 1, notează Reuters. Deși a terminat cursa de la Abu Dhabi doar pe locul trei, rezultatul i-a fost suficient, încheind campionatul cu 423 de puncte, față de Max Verstappen (Red Bull), câștigătorul cursei, care a acumulat doar 421. Oscar Piastri (McLaren) a […]
17:20
Situația votului la Primăria Capitalei: Liderul se distanțează, trei candidați sunt la egalitate. Potrivit sociologului Marius Pieleanu, cursa electorală se desfășoară între cinci candidați principali. În acest moment, există o diferență semnificativă de voturi între candidatul de pe primul loc și cel de pe al doilea loc. Mai mult, lupta este deosebit de strânsă pentru […]
17:20
Netanyahu anunță că Israelul se pregătește să intre în a doua fază a acordului de încetare a focului din Gaza # PSNews.ro
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat duminică că intenţionează să treacă „foarte curând" la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza, sponsorizat de Statele Unite, subliniind însă că acest lucru va fi „dificil". „Am discutat despre cum să punem capăt puterii Hamas în Gaza (…) am încheiat prima fază (…) apoi, […]
17:00
Gaudeamus: Amplă lucrare dedicată Chișinăului interbelic – lansată de Institutul Cultural Român # PSNews.ro
Editura Institutului Cultural Român a lansat, duminică, la standul său din cadrul Târgului Gaudeamus, lucrarea, în două volume, "Chișinău. Cel de-al doilea oraș al României întregite (1918 – 1940)", semnată de Lidia Prisac și Ion Xenofontov. Potrivit istoricului Cosmin Budeancă, lucrarea este "impresionantă", atât prin conținut, cât și prin munca din spatele realizării ei. "Din […]
Acum 4 ore
16:50
Donald Trump ar putea renunța la implicarea în războiul din Ucraina, a declarat fiul cel mare al președintelui american, în cadrul unei conferințe din Orientul Mijlociu, scrie The Guardian. Donald Trump Jr a spus, de asemenea, că bogații „corupți" ai Ucrainei au fugit din țară, lăsând „ceea ce ei considerau a fi clasa de țărani" să […]
16:50
Alegeri pentru București. Cum se explică prezența scăzută la vot. Sociolog: „Va fi până în 40%” # PSNews.ro
Alegerile de duminică, 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei, înregistrează o prezență mai redusă decât scrutinul local din iunie 2024, iar sociologii se așteaptă ca mai puțin de 40% din bucureștenii aflați pe listele de votare să meargă la urne. Cei care votează, pe de altă parte, știu foarte clar pe ce candidat pun ștampila, a […]
16:40
Cum s-au mobilizat bucureștenii la vot în funcție de domiciliu. Topul prezenței pe cele șase sectoare ale Capitalei # PSNews.ro
Locuitorii Sectorului 6 au fost cei care au înregistrat cea mai ridicată prezență la vot, potrivit datelor AEP de la ora 16:00. Până la ora 21 au loc alegeri locale parțiale în București, după ce fostul primar general, Nicușor Dan, a fost ales președintele României. Bucureștenii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare […]
16:30
Cu cinci ore înainte de închiderea secțiilor de votare, premierul Ilie Bolojan a lansat un îndemn la vot către bucureșteni și locuitorii din celelalte localități unde au loc alageri. „Încă 5 ore de vot Îi îndemn pe bucureșteni și pe cetățenii din celelalte localități unde azi sunt alegeri parțiale să vină la vot și să voteze. Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni […]
16:30
CJ Prahova: DSP a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman # PSNews.ro
Reprezentanţii Consiliului Judeţean (CJ) Prahova au anunţat că, în urma analizelor făcute, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman. Cu toate acestea, urmează să fie făcute noi analize, pe probe din sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova, după ce compania va […]
16:20
Ciucu avertizează că unele partide trimit „pe surse” cifre false: „Fac aceleaşi prostii” # PSNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei Ciprian Ciucu susţine că unele partide trimit „pe surse" cifre false, susţinând că nu au învăţat nimic şi "fac aceleaşi prostii". "În acest moment suntem doar doi competitori cu şanse!", subliniază Ciucu, într-o postare pe Facebook. "Unele partide nu au învăţat nimic şi fac aceleaşi prostii pe care le-au făcut […]
16:10
Scandal la Buzău: AUR susţine că primari PSD încearcă să intimideze sau să influenţeze alegătorii # PSNews.ro
Liderul deputaţilor AUR, Mihai Enache, acuză că, în judeţul Buzău, unde duminică sunt organizate alegeri locale parţiale pentru viitorul preşedinte al Consiliul Judeţean, primari din mai multe localităţi din Buzău stau în secţiile de votare sau în apropierea lor şi încearcă să influenţeze sau să intimideze alegătorii. „În judeţul Buzău există un fenomen care trebuie […]
16:00
Nicuşor Dan va face o vizită oficială în Franţa. Întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va face, luni şi marţi, o vizită oficială în Franţa, având programate întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. De asemenea, şeful statului se va întâlni şi cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti şi ai companiilor franceze. Potrivit programului oficial anunţat de Administraţia Prezidenţială, Nicuşor Dan va avea, luni, […]
15:50
VIDEO Anamaria Gavrilă (POT) mai punctează o gafă: Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor # PSNews.ro
Anamaria Gavrilă, lidera partidului georgist POT, a făcut duminică o nou gafă după ce a spus într-un live pe rețelele sociale că "ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor". Partidul lui Gavrilă a intrat în Parlament după ce s-a poziționat ca o susținătoare a lui Călin Georgescu. Tot azi, Gavrilă a încurcat data […]
15:40
Sociologul Marius Pieleanu a prezentat duminică, la Antena 3 CNN, primele concluzii estimative privind votul pentru Primăria București. O primă observație a fost legată de prezența foarte scăzută la vot. De asemenea, sociologul a menționat faptul că „stafia care bântuie România de ceva vreme nu se confirmă încă la Bucureşti", lăsând loc la interpretări cu […]
15:40
Bucureștiul se îndreaptă către un record negativ privind prezența la vot. Sociolog: Sondajele noastre se confirmă # PSNews.ro
Prezența la vot pentru alegerea primarului general al Capitalei rămâne una scăzută, iar dacă acest ritm se va menține până la ora 21:00, clasamentul candidaților este puțin probabil să sufere modificări importante. Analiza aparține sociologului Vladimir Ionaș, care a explicat la Antena 3 CNN că situația actuală confirmă tendințele din sondajele realizate în campanie și […]
15:30
Bujduveanu, mesaj după votul la alegerile parțiale: Votul meu pentru continuitate și responsabilitate # PSNews.ro
Primarul interimar al
15:20
România, sprijin energetic pentru R. Moldova după atacurile rusești asupra rețelei Ucrainei # PSNews.ro
România a furnizat energie R. Moldova pentru a depăși efectele negative ale atacului Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei, experții consultați de „Adevărul” explicând cum a fost afectată țara noastră. Moldelectrica a anunțat sâmbătă seara că a cerut ajutorul României pentru a depăși efectele atacului Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei, care i-a afectat un grup […] Articolul România, sprijin energetic pentru R. Moldova după atacurile rusești asupra rețelei Ucrainei apare prima dată în PS News.
15:10
Sistemele de risc și de monitorizare au prevenit, în perioada decembrie 2022 – mai 2025, pierderi potențiale de 10 miliarde de dolari cauzate de fraude, protejând peste 7,5 milioane de utilizatori la nivel global, potrivit unui raport de piață, care indică succesul colaborării cu Europol. În noiembrie 2025, Europol, EUIPO și un grup important de […] Articolul Fraude de 10 miliarde de dolari cu criptomonede au fost dejucate între 2022 și 2025 apare prima dată în PS News.
15:00
Keith Kellogg, trimisul special al SUA în Ucraina: Un acord pentru încheierea războiului este „foarte aproape” # PSNews.ro
Keith Kellogg, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, a declarat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este „foarte, foarte aproape”. Keith Kellogg spune că acordul depinde de rezolvarea a două probleme principale: viitorul regiunii Donbas și centrala nucleară de la Zaporojie. „Dacă rezolvăm aceste două probleme, cred că restul lucrurilor […] Articolul Keith Kellogg, trimisul special al SUA în Ucraina: Un acord pentru încheierea războiului este „foarte aproape” apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:50
Chisăliţă: Bucureştiul este ca un organism bolnav cronic, candidaţii îi dau calmante şi ne spun că e pe tratament # PSNews.ro
Municipiul Bucureşti are nevoie de o reţea electrică solidă, de mobilitate curată, de termoficare 5G, de microreţele, de baterii şi rezervoare de apă, precum şi de un Plan Urbanistic Zonal inteligent, rezilient, suportabil, energetic şi regenerabil urban, consideră preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă. “Bucureştiul este ca un organism bolnav cronic, candidaţii îi dau […] Articolul Chisăliţă: Bucureştiul este ca un organism bolnav cronic, candidaţii îi dau calmante şi ne spun că e pe tratament apare prima dată în PS News.
14:50
Alegeri pentru Bucureşti. Votarea nu se va putea prelungi, se va închide la ora 21:00, anunţă BEM # PSNews.ro
Votarea în Capitală se închide duminică, la ora 21:00, fără posibilitatea de a se prelungi, anunță Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42. „Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42 – Municipiul București reamintește faptul că, la alegerile locale parțiale pentru primarul general al municipiului București din data de 7 decembrie 2025, votarea se închide la ora […] Articolul Alegeri pentru Bucureşti. Votarea nu se va putea prelungi, se va închide la ora 21:00, anunţă BEM apare prima dată în PS News.
14:40
Alegeri locale parţiale. 18 sesizări privind contravenţii sau infracţiuni. Dosare penale la Bucureşti # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anunţat că, până duminică la ora 13.00, au fost înregistrate 18 sesizări privind săvârşirea unor contravenţii sau infracţiuni care au legătură cu procesul electoral, nouă dintre acestea fiind confirmate. În Bucureşti, au fost deschise dosare penale pe numele unor alegători, printre care preşedintele unui birou […] Articolul Alegeri locale parţiale. 18 sesizări privind contravenţii sau infracţiuni. Dosare penale la Bucureşti apare prima dată în PS News.
14:30
Gafă a şefei POT. Anamaria Gavrilă le-a cerut bucureştenilor să voteze „pe 7 septembrie” # PSNews.ro
Şefa Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a stârnit din nou controverse. Într-un live transmis pe Facebook, ea a îndemnat bucureştenii să meargă la vot, afirmând că „astăzi este 7 septembrie”, deşi data corectă este 7 decembrie. „Bună dimineaţa! Astăzi este 7 septembrie. Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor. Ei bine, astăzi […] Articolul Gafă a şefei POT. Anamaria Gavrilă le-a cerut bucureştenilor să voteze „pe 7 septembrie” apare prima dată în PS News.
14:30
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră # PSNews.ro
Primele date ale unei cercetări sociologice realizate în ziua alegerilor din București, până la prânz, conturează profilul alegătorului din Capitală: orientat majoritar pro-european, cu opțiuni ancorate în oferta partidelor, dar marcat de temeri economice și de neîncredere în clasa politică. Potrivit primului sondaj din ziua votului, prezentat de Antena 3 CNN și realizat de ARA Public Opinion […] Articolul Alegeri pentru Primăria Capitalei. Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră apare prima dată în PS News.
14:30
Ce se întâmplă dacă Europa nu reuşeşte să preia până în 2027 majoritatea capabilităților NATO de apărare convențională # PSNews.ro
Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capabilităţilor de apărare convenţională ale NATO. Este mesajul transmis de reprezentanţi ai Pentagonului unor diplomaţi europeni la Washington. Confirmat de cinci surse familiare cu acest dosar, mesajul a fost transmis la o întâlnire desfăşurată la Washington. La aceasta au participat membri ai Pentagonului însărcinaţi […] Articolul Ce se întâmplă dacă Europa nu reuşeşte să preia până în 2027 majoritatea capabilităților NATO de apărare convențională apare prima dată în PS News.
14:20
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Au apărut primele cifre. Date sociologice oferite de ARA # PSNews.ro
Bucureştenii vor avea cu siguranţă un primar susţinut de partide, arată cifrele preliminare pe baza exit-poll-urilor de la urne. Au apărut primele date sociologice oferite de ARA. De unde v-ați informat cel mai mult în alegerea opiniei de vot? Facebook – 15% TikTok – 9% Presa Tradițională (TV, ziare) – 43% Biserica – 0% Vecini […] Articolul Alegeri pentru Primăria Capitalei. Au apărut primele cifre. Date sociologice oferite de ARA apare prima dată în PS News.
14:20
Alegeri pentru Bucureşti. Anca Alexandrescu, după ce a votat: Este experiența vieții mele # PSNews.ro
Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR la Primăria Capitalei, a votat la alegerile de duminică. Ea a spus că a ales „un oraș în care să se poată trăi și în care să ne permitem să trăim”. La ieșirea de la urne, Alexandrescu a mai afirmat că întreaga campanie a reprezentat „un dar” și […] Articolul Alegeri pentru Bucureşti. Anca Alexandrescu, după ce a votat: Este experiența vieții mele apare prima dată în PS News.
14:10
Petrolierul lovit de ucraineni a fost remorcat şi abandonat de turci în apele Bulgariei. Reacţia Sofiei # PSNews.ro
Bulgaria a criticat sâmbătă remorcarea uneia dintre cele două nave care transportau gaz rusesc, afectate de explozii în largul coastelor turceşti la sfârşitul lunii noiembrie, în apele sale din Marea Neagră, potrivit AFP. Atacul cu drone al armatei Ucrainei a avut loc în apropierea Strâmtorii Bosfor. Kairos a fost transportat pe mare de o navă […] Articolul Petrolierul lovit de ucraineni a fost remorcat şi abandonat de turci în apele Bulgariei. Reacţia Sofiei apare prima dată în PS News.
14:00
Semne clare de recesiune în România. Comerțul cu amănuntul se duce pe tobogan, românii nu mai consumă # PSNews.ro
Comerțul cu amănuntul (retail) a scăzut cu 4% în luna octombrie, acesta fiind cel mai mare declin lunar din 2020 până în prezent. Este semn clar că recesiunea este aproape, așa cum, de altfel a sugerat și BNR în ultimul Raport asupra inflației, care relevă o scădere masivă a consumului. Volumul cifrei de afaceri din […] Articolul Semne clare de recesiune în România. Comerțul cu amănuntul se duce pe tobogan, românii nu mai consumă apare prima dată în PS News.
14:00
Alegeri pentru Primăria Capitalei, un prim dosar penal. Ce s-a întâmplat la o secţie de votare # PSNews.ro
Polițiștii din București au deschis primul dosar penal din ziua alegerilor locale parțiale pentru Primăria Capitalei, după un incident produs într-o secție de votare din oraș. Potrivit unor surse, oamenii legii au fost sesizați cu privire la un alegător care ar fi votat fără a avea acest drept. În urma verificărilor, s-a stabilit că persoana […] Articolul Alegeri pentru Primăria Capitalei, un prim dosar penal. Ce s-a întâmplat la o secţie de votare apare prima dată în PS News.
13:40
Forumul Judecătorilor cere CCR să blocheze legea pentru modificarea pensiilor magistraților # PSNews.ro
Asociația Forumul Judecătorilor din România (AFJR) a trimis Curții Constituționale a României un memoriu în care cere admiterea obiecției de neconstituționalitate depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la legea referitoare la pensiile speciale ale magistraților. „Subscrisa Asociația Forumul Judecătorilor din România, persoană juridică de drept privat, independentă, nonprofit, neguvernamentală și apolitică, […] Articolul Forumul Judecătorilor cere CCR să blocheze legea pentru modificarea pensiilor magistraților apare prima dată în PS News.
13:40
Alegeri în Capitală. Primele date ale sociologilor: „Avem o luptă strânsă”. Pe cine favorizează prezența scăzută # PSNews.ro
Sociologul Vladimir Ionaș, directorul Curs Avangarde, a declarat pentru Antena 3 CNN că prezența la vot pentru Primăria Capitalei, până la această oră, este una extrem de scăzută. Primele date arată ce arătau și sondajele de dinainte de această săptămână. Potrivit sociologului, este vorba în continuare despre „o luptă strânsă”. Vladimir Ionaș: Ceea ce este surprinzător, să spunem […] Articolul Alegeri în Capitală. Primele date ale sociologilor: „Avem o luptă strânsă”. Pe cine favorizează prezența scăzută apare prima dată în PS News.
13:30
Alegeri pentru București. Remus Ștefureac avertizează că prezența la vot ar putea fi de doar 30% # PSNews.ro
Sociologul Remus Ștefureac avertizează că prezența la alegerile locale parțiale din București ar putea fi dezastruoasă. Remus Ștefureac estimează duminică, la câteva ore după deschiderea urnelor de vot, că dacă se păstrează ritmul actual de vot prezența finală va fi sub 30%. „Dacă se păstrează actualul ritm de vot, care înseamnă cam 60% dintre alegătorii […] Articolul Alegeri pentru București. Remus Ștefureac avertizează că prezența la vot ar putea fi de doar 30% apare prima dată în PS News.
13:20
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă a votat la liceul unde a învățat. „Bucureștiul are nevoie de curaj!” # PSNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a votat duminică la Colegiul de Informatică Tudor Vianu din București, al cărui absolvent este. “Am votat cu gândul la un oraș în care copiii noștri pot avea încredere. Un București care poate oferi un viitor mai bun, prin ordine și mari proiecte, familiilor noastre. Am […] Articolul Alegeri pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă a votat la liceul unde a învățat. „Bucureștiul are nevoie de curaj!” apare prima dată în PS News.
13:10
Starmer, Macron și Merz se întâlnesc cu Zelenski la Londra, după negocierile din Florida # PSNews.ro
Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. La întâlnire vor participa şi președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz. Discuțiile în acest format sunt dedicate eforturilor de a încheia războiul purtat de Rusia în Ucraina, notează Agerpres. Conform sursei citate, premierul britanic va exprima sprijinul […] Articolul Starmer, Macron și Merz se întâlnesc cu Zelenski la Londra, după negocierile din Florida apare prima dată în PS News.
13:00
Poliția înarmată a intervenit dimineață la Aeroportul Heathrow, după ce mai multe persoane au fost agresate cu ceea ce pare a fi spray lacrimogen sau un tip de spray iritant într-o parcare supraetajată de la Terminalul 3, relatează Daily Mail. Serviciile de urgență – poliție, ambulanțe și pompieri – au fost chemate la fața locului […] Articolul Alertă la Aeroportul Heathrow. Mai mulţi oameni, atacaţi cu spray iritant apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
12:50
Nicușor Dan, prima vizită oficială în Franța de la preluarea mandatului. Ar avea întâlniri cu Macron şi Hidalgo # PSNews.ro
Sursele Gândul spun că luni și marți președintele Nicușor Dan va fi la Paris, în prima vizită oficială de la preluarea mandatului. Prima zi va fi dedicată comunității de români, stabilită în Franța. Marți, președintele României se va întâlni cu primărița Parisului, Anne Hidalgo, și cu președintele Emmanuel Macron. Pe agenda discuțiilor cu Macron vor fi […] Articolul Nicușor Dan, prima vizită oficială în Franța de la preluarea mandatului. Ar avea întâlniri cu Macron şi Hidalgo apare prima dată în PS News.
12:50
Veste proastă pentru cei care au avut activităţi de „cenzură” a discursului american: nu mai primesc viză pentru SUA # PSNews.ro
Departamentul de Stat instruiește personalul său să respingă cererile de viză ale persoanelor care au lucrat în domeniul verificării faptelor, moderării conținutului sau în alte activități pe care administrația Trump le consideră „cenzură” a discursului americanilor, scrie NPR. Directiva, trimisă marți într-o notă internă, se concentrează asupra solicitanților de vize H-1B pentru lucrători cu înaltă […] Articolul Veste proastă pentru cei care au avut activităţi de „cenzură” a discursului american: nu mai primesc viză pentru SUA apare prima dată în PS News.
12:40
Centrala în cogenerare pe gaze de la Midia, mult așteptată, a primit licența de operare comercială de la ANRE în această săptămână. Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat, în cadrul ședinței din 2 decembrie 2025, “o licență pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare […] Articolul O nouă centrală electrică a intrat în operare în România apare prima dată în PS News.
