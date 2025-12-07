Donald Trump Jr: SUA ar opri sprijinul pentru Ucraina

10:40

Aproape 1,8 milioane de bucureşteni sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-şi alege primarul dintre cei 15 competitori rămaşi în cursa electorală după ce doi dintre ei şi-au anunţat retragerea, numele lor rămânând însă pe buletinele de vot. Alegeri pentru posturile de primar au loc şi în alte 12 localităţi din 10 judeţe, în timp […] Articolul ALEGERI LOCALE. Peste 100.000 de alegători au ajuns la urne la Bucureşti, Buzău şi în alte 12 localităţi apare prima dată în PS News.