Două incidente electorale pe raza Capitalei. Poliţia, sesizată pentru o viză de flotant recentă

11:00

Generația Z iese astăzi la vot în Capitală, iar mulți dintre reprezentanții acesteia, încă elevi de liceu experimentează pentru prima dată îndatorirea civică de a vota. Tinerii, de la principalele colegii din Capitală, cu care au stat de vorbă reporterii Buletin de București, susţin că primul vot din viaţă vine la pachet cu emoții. Până […] The post Generația Z, la primul vot din viață, despre educația civică în școli: „Am vota mai informat și nu după vibe-ul pe care ți-l dă candidatul, ce vezi pe TikTok şi Youtube” appeared first on Buletin de București.