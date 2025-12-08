„Crăciun imperial – Povești vieneze”. Filarmonica din Pitești cântă la Circul Metropolitan București
Buletin de București, 8 decembrie 2025 05:40
Pe 21 decembrie, Circul Metropolitan București va găzdui un eveniment de excepție: concertul „Crăciun imperial – Povești vieneze", cu Filarmonica din Pitești, una dintre cele mai prestigioase instituții muzicale din România. Invitatul special este cunoscutul cântăreț, compozitor și textier Doru Todoruț care a pregătit un moment special alături de Orchestra simfonoca a Filarmonicii Pitești.
Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa" invită copiii să descopere ce îi face pe renii Moșului atât de speciali și ce secrete ascund în spatele coarnelor maiestoase. Cei mici pot participa la atelierul de science&craft „Cine trage sania Moșului". Atelierul se desfășoară vineri, 19 decembrie 2025, în Sala Atelier a Muzeului Antipa, între orele 16:00 –
Alegeri București | Semnal de alarmă al societății civile. Funky Citizens: „ Felicitări câștigătorului, a jucat după reguli. Dar regulile sunt stricate” # Buletin de București
Scrutinul pentru Primăria Generală de duminică, 7 decembrie, s-a încheiat cu o concluzie amară pentru starea democrației locale: noul edil își începe mandatul cu o legitimitate statistică extrem de redusă. Organizația Funky Citizens, care a monitorizat procesul electoral cu o rețea extinsă de observatori la nivelul secțiilor din Capitală, atrage atenția că sistemul de vot
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a devenit noul primar general al Bucureștiului. După numărarea tuturor proceselor verbale cu voturi, candidatul PNL a devenit câștigătorul alegerilor parțiale din 7 decembrie. Ciprian Ciucu a fost votat de 211.357 de bucureșteni, ceea ce reprezintă 36,18% dintre alegătorii care au venit la urne duminică.
Anca Alexandrescu pe locul al doilea. L-a depășit pe Daniel Băluță, după numărarea a 88,5% din voturi # Buletin de București
Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR și PNȚCD, l-a depășit pe Daniel Băluță, candidatul PSD, după numărarea a 88,5 din voturi.
VIDEO | Puls București: Votul din Capitală, între cei care au venit „cu inima” și cei „sătui de hoți”: „Să fure și alții!” # Buletin de București
În ziua alegerilor pentru Primăria Municipiului București, reporterii Buletin de București au luat pulsul câtorva secții de votare din Sectoarele 4 și 6. Unii alegători au venit „cu inima", convinși că emoția bate rațiunea, iar alții au votat „cu schimbarea", sătui de „hoți" și de primari care au furat mai mult și au făcut mai
TERMOFICARE | Peste 100 de blocuri fără agent termic, deși sistemul funcționează la 99% # Buletin de București
Duminică, 7 decembrie, agentul termic funcționează deficitar sau este oprit în peste 100 de blocuri, deși sistemul funcționează la 99%. În Sectoarele 2 și 3 sunt cele mai multe imobile afectate. În cele mai multe cazuri, este vorba despre lipsa parametrilor pentru livrare apă caldă de consum și încălzire. În Sectorul 6, câteva blocuri sunt
Sondajele făcute la ieșirea la urne îl dau câștigător al alegerilor parțiale din 7 decembrie pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL, care a obținut între 31,7% și 32% din voturile celor care au venit să voteze. Totuși, prezența la vot a fost una dintre cele mai slaba din istoria post-decembristă a alegerilor din București. Astfel, din
De ce nu au venit bucureștenii la vot. Cristian Andrei, Agenția de Rating Politic: „Nu am avut o temă a acestei campanii care să miște alegătorii” # Buletin de București
Prezența la vot a fost foarte slabă în București, la alegerile pentru primarul general. La ora 19.00, doar 30% dintre cetățenii înscriși pe listele de vot au venit la urne. Procentul a fost cu 2,59% mai mic decât la alegerile locale pentru aceeași funcție de anul trecut. Diferența s-a micșorat spre seară, după ce dimineață
Două incidente electorale pe raza Capitalei. Poliţia, sesizată pentru o viză de flotant recentă # Buletin de București
Duminică, 7 decembrie, au avut loc două incidente electorale pe raza Bucureștiului. În ziua alegerilor, Poliția Capitalei a fost sesizată pentru o viză de flotant recentă. Astăzi, bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan, fostul edil, a câștigat alegerile prezidențiale din mai 2025. Două incidente electorale petrecute pe
Alegeri București 2025 | Prezența la vot foarte slabă până la ora 12.00, sub nivelul din 2024. Ștefureac: Nu se va depăși 30% # Buletin de București
Prezența la vot este foarte slabă până la ora redactării acestui articol. Doar puțin sub 190.000 de alegători, reprezentând doar 10,52% dintre alegătorii înscriși pe liste, au venit la secțiile de votare până la ora 12.00. La alegerile locale din 2024, până la aceeași oră, veniseră 234.341 de bucureșteni, reprezentând 12,95 % din totalul celor
Generația Z, la primul vot din viață, despre educația civică în școli: „Am vota mai informat și nu după vibe-ul pe care ți-l dă candidatul, ce vezi pe TikTok şi Youtube” # Buletin de București
Generația Z iese astăzi la vot în Capitală, iar mulți dintre reprezentanții acesteia, încă elevi de liceu experimentează pentru prima dată îndatorirea civică de a vota. Tinerii, de la principalele colegii din Capitală, cu care au stat de vorbă reporterii Buletin de București, susţin că primul vot din viaţă vine la pachet cu emoții. Până
Alegeri București 2025 | Traian Băsescu, fost primar al Capitalei, la ieșirea de urne: „Am venit la vot îngrijorat” # Buletin de București
Fostul președinte al României și fost primar general, Traian Băsescu, s-a prezentat la urne puțin după ora 10:00, la o secție din Capitală, însoțit de soția sa, Maria. Într-o atmosferă marcată de o prezență scăzută la vot în primele ore ale dimineții, fostul edil a oferit o declarație scurtă, dar tăioasă la adresa actualei clase
Alegeri București 2025 | Președintele Nicușor Dan la urne: „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine” # Buletin de București
Președintele României, Nicușor Dan, a votat duminică dimineață la alegerile pentru Primăria Capitalei. Șeful statului a ajuns la secția de votare de la Școala „Luceafărul" din Sectorul 5 la ora 09:15, fiind însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Acesta le-a transmis jurnaliștilor, la ieșirea de la urne, că a votat pentru un candidat „care nu
Alegeri Bucureşti 2025 | Sectorul 6, fruntaș la prezență. Sectoarele 1 și 5, la coada clasamentului. Prezența în Capitală la ora 09:00 – 0,24% # Buletin de București
În Capitală, la alegerile locale parțiale, până la ora 9:00, 34.062 de alegători și-au exprimat votul. Datele despre scrutin sunt furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă pe platforma dedicată prezenței. În Sectorul 1, până la ora 9:00 – au votat 4.399 de cetățeni, dintre care: Cei mai mulți votanți din Sectorul 1 au vârste cuprinse între 45
Autostrada Moldovei | „Melcul” de la Tişiţa, aproape gata. Lotul Focșani – Domnești Târg a ajuns la 85% # Buletin de București
Termenul contractual pentru finalizarea Lotului 1 al Autostrăzii Focșani – Bacău a expirat la finalul lunii septembrie. Deși stadiul fizic al lucrărilor a atins 85%, progresul financiar raportat este de doar 45%, arată cele mai recente date ale companiei de drumuri. Asocierea condusă de Dorinel Umbrărescu (Spedition UMB – SA&PE Construct – Tehnostrade) continuă lucrările
Monitorizare civică electorală, în Capitală: 169 de observatori independenți urmăresc alegerea primarului general # Buletin de București
Un corp format din 169 de observatori independenți monitorizează astăzi, 7 decembrie, desfășurarea alegerilor pentru Primăria Municipiului București. Organizația Funky Citizens a finalizat acreditarea voluntarilor care au ales să dedice ziua de duminică protejării integrității votului. Aceștia sunt prezenți în secțiile de votare din Capitală şi au rolul de a observa aplicarea corectă a legii,
Un concert de colinde va avea loc la Palatul Parlamentului, pe 13 decembrie. Cvartet Sonore va interpreta o selecție de colinde clasice și melodii festive, de la ora 20:30. Locurile de la sala Sala C.A. Rosetti, din Palatul Parlamentului, nu sunt rezervate, iar recomandarea organizatorilor este ca spectatorii să ajungă la concert, cu 30 de minute
Sector 6 | Program modificat la Biroul Unic, în prima zi a săptămânii viitoare # Buletin de București
Programul de lucru cu publicul la Biroul Unic al Primăriei Sectorul 6 va fi modificat, luni, 8 decembrie. Asta pentru că duminică, 7 decembrie, în sediul de pe Calea Plevnei 234 se va afla secţia de votare 1050. Astfel, programul va începe de la ora 11:00, în loc de ora 09:00. În restul săptămânii, orarul de
Meteorologii anunță că temperaturile cresc săptămâna viitoare, în Capitală. Mai mult, și ploile mai scad în intensitate iar vântul bate slab. Duminică, 7 decembrie, cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi posibile ploi slabe sau burniță, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 7…8 grade, iar cea
Alegeri București. Aproape 1.800.000 de cetățeni sunt înregistrați cu drept de vot pentru alegerile din 7 decembrie. Duminică bucureștenii votează pentru noul primar al Capitalei. Mandatul viitorului edil, după ce fostul primar general Nicușor Dan a fost votat ca președinte, durează până în 2028. În București, sunt organizate 1289 de secții de votare, după cum urmează:
Buletin de București vă prezintă programul și detaliile de care ai nevoie pentru toate târgurile de Crăciun din București. Cele mai multe pot fi vizitate până la finalul lunii decembrie, însă unele rămân deschise până la început de ianuarie. Fiecare târg oferă diverse activități și atracții pentru bucureșteni și pentru turiști, dar și concerte live,
Vânt puternic în Capitală, pe 6 decembrie, în intervalul 08:00-20:00. Meteorologii au decretat cod galben, vitezele rafalelor putând ajung și la 65 km/h. Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei, cu viteze de 50…65 km/h, potrivit ANM. Codul galben de vânt în Capitală nu se prelungește și duminică Sâmbătă, 6
Infrastructură IT&C a STS a pregătit sistemele informatice și de comunicații, pentru desfășurarea, în condiții sigure și transparente a alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025, potrivit unui comunicat de presă. Scrutinul se desfășoară loc în Municipiul București, în județul Buzău, precum și în alte 12 orașe și comune din țară. Pe 7 decembrie 2025,
Alegeri București | Serviciile de evidență a populației au program de lucru cu publicul, în weekend # Buletin de București
Serviciile de evidență a populației lucrează cu publicul, pe 6 și 7 decembrie. Duminică, 7 decembrie, bucureștenii merg la urne, pentru a-și alege noul primar general. Dacă actele de identitate sunt expirate sau detriorate, cetățenii pot face altele noi, pentru a-și exercita dreptul de vot. Pentru eliberarea cărții de identitate provizorii, cetățenii trebuie să prezinte
Capitala intră sub cod galben de vânt, pe 6 decembrie, în intervalul 08:00-20:00. Meteorologii avertizează că vântul va bate cu până la 65 km/h. Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei, cu viteze de 50…65 km/h, potrivit ANM. Cod galben de vânt Sâmbătă, 6 decembrie, vremea se va menține vântoasă,
Anul acesta, în București sunt deschise mai multe târguri de Crăciun. Cele mai multe pot fi vizitate până la finalul lunii decembrie, însă unele rămân deschise până la început de ianuarie. Fiecare târg oferă diverse activități și atracții pentru bucureșteni și pentru turiști, dar și concerte live, ateliere speciale pentru copii și adulți și posibilitatea
Analiză | 90% din banii viitorului primar general, pentru 2026-2028, „blocați” în cheltuieli curente # Buletin de București
Experții Funky Citizens au
Târgurile de Crăciun suplimentează numărul de tramvaie pe linia 32, în weekend # Buletin de București
Un număr mai mare de tramvaie pe linia 32. Măsura a fost luată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), în perioada târgurilor de Crăciun, organizate, în centrul Bucureștiului. Mai multe tramvaie pe linia 32, în weekend Pentru a răspunde cererii crescute a publicului de a participa la târgurile organizate […] The post Târgurile de Crăciun suplimentează numărul de tramvaie pe linia 32, în weekend appeared first on Buletin de București.
Lucrările la Magistrala 6 de metrou reorganizează traseele pentru liniile 100 și 442, din data de 8 decembrie. Măsura intra în vigoare de la ora 09:00. Pentru a permite desfășurarea lucrărilor de construire a stației de metrou de pe Magistrala 6, din incinta Aeroportului Internațional „Henri Coandă”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București […] The post TPBI | Liniile 100 și 442, reorganizate în zona Aeroportului „Henri Coandă” appeared first on Buletin de București.
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi în perioada 8-12 decembrie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone din Sector 1 CITEȘTE ȘI: Averea candidaților la PMB (I): Baluță, teren și casă donație pentru fiică în București, plus moșteniri în Maramureș. Alexandrescu, venituri din […] The post Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare appeared first on Buletin de București.
Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 9–15 decembrie, în mai multe zone din București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 08.12.2025 Marți, 09.12.2025 Miercuri, 10.12.2025 Unde se întrerupe furnizarea de energie electrică în Ilfov Luni, […] The post Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
Alegătorii cu dizabilități sau cu mobilitate redusă din București vor putea vota duminică, 7 decembrie, la alegerile locale parțiale, la o altă secție din același sector. Situația se impune, dacă secția la care sunt arondați nu permite accesul persoanelor cu nevoi speciale. Biroului Electoral Municipal precizează că accesibilitatea devine prioritară, în ziua votului. Potrivit Biroului […] The post Alegeri Bucuresti | Cum votează alegătorii cu dizabilități appeared first on Buletin de București.
EDITORIAL | Tăcerea de milioane a primarului Băluță: de ce fuge candidatul PSD de cei peste 600.000 de cititori ai Buletin de București? # Buletin de București
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a ales să nu răspundă solicitării Buletin de București pentru un interviu. Invitația a fost transmisă în repetate rânduri, pe toate canalele posibile. Am solicitat un dialog fizic, „on the record”, inclusiv prin registratura generală a Primăriei Sectorului 4, nu doar prin biroul de presă. Am primit doar […] The post EDITORIAL | Tăcerea de milioane a primarului Băluță: de ce fuge candidatul PSD de cei peste 600.000 de cititori ai Buletin de București? appeared first on Buletin de București.
EXCLUSIV | Revenirea lui George Ivașcu la Teatrul Metropolis: Un raport „dramatic” al Corpului de Control, ignorat de conducerea interimară a Capitalei # Buletin de București
Situația Teatrului Excelsior, unde primarul general interimar Stelian Bujduveanu a decis, fără vreo explicație, să nu mai prelungească mandatul de director interimar al regizorului Vlad Cristache, readuce sub lumina reflectoarelor un alt scandal, desfășurat recent, pe scena culturală a Capitalei: reinstalarea actorului George Ivașcu la conducerea Teatrului Metropolis. Buletin de București a descoperit că numirea, […] The post EXCLUSIV | Revenirea lui George Ivașcu la Teatrul Metropolis: Un raport „dramatic” al Corpului de Control, ignorat de conducerea interimară a Capitalei appeared first on Buletin de București.
Patru linii STB ar putea fi deviate sâmbătă seară, pentru meciul FCSB – Dinamo # Buletin de București
Meciul FCSB – Dinamo, din 6 decembrie 2025, ar putea devia patru linii STB sâmbătă seară. Este vorba despre liniile 86, 90, 104 și 143, potrivit unui comunicat al Societății de Transport București. Vor fi aplicate restricții de circulație în zona Arenei Naționale numai dacă situația va impune acest lucru. Meciul de fotbal FCSB – […] The post Patru linii STB ar putea fi deviate sâmbătă seară, pentru meciul FCSB – Dinamo appeared first on Buletin de București.
Cum încearcă cei care defrișează zona retrocedată din IOR să evite amenda de 35 de milioane de euro. Ana Ciceală: „Notarul nu a introdus-o în succesiun” # Buletin de București
Amenda de 35 de milioane de euro pe care Poliția Locală a dat-o în 2023 Mariei Cocoru, proprietara din acte a zonei retrocedate din Parcul IOR, nu a fost introdusă în masa succesorală, după decesul acesteia, a declarat Ana Ciceală, fost consilier general și candidat SENS pentru Primăria Capitalei, într-un interviu acordat Buletin de București. […] The post Cum încearcă cei care defrișează zona retrocedată din IOR să evite amenda de 35 de milioane de euro. Ana Ciceală: „Notarul nu a introdus-o în succesiun” appeared first on Buletin de București.
Amenzi sub jumătate de milion de euro, în 2025, pentru poluarea aerului din Capitală. Primăria Generală, printre cei sancționați de Garda de Mediu # Buletin de București
În acest an, Garda Națională de Mediu a aplicat amenzi de 2,4 milioane lei, deci puțin sub jumătate de milion de euro, pentru poluarea aerului din București și Ilfov. În total, au fost efectuate controale la peste 100 de instalații industriale, stații de betoane și șantiere de construcții din Capitală și la peste 100 de […] The post Amenzi sub jumătate de milion de euro, în 2025, pentru poluarea aerului din Capitală. Primăria Generală, printre cei sancționați de Garda de Mediu appeared first on Buletin de București.
Statul român are de gând să preia integral CNAB (Compania Națională Aeroporturi București), operatorul celor două principale aeroporturi ale României. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a fost convocată pentru data de 8 ianuarie 2026. Recent, administratorul Fondului Proprietatea, unul dintre acționarii CNAB, a transmis că Ministerul Transporturilor a respins propunerile formulate în AGA din […] The post Statul se pregătește să preia integral CNAB. Decizia va fi luată în ianuarie appeared first on Buletin de București.
Averea candidaților la PMB (I): Baluță, teren și casă donație pentru fiică în București, plus moșteniri în Maramureș. Alexandrescu, venituri din pensie alimentară și salariu de 5.000 de euro de la Realitatea # Buletin de București
Finalul campaniei electorale pentru Primăria Capitalei aduce în atenția publică averea candidaților la PMB, publicate de Agenția Națională de Integritate. Buletin de București a analizat documentele și vă prezintă o radiografie a acestora. Declarațiile de avere depuse de Daniel Băluță, candidatul PSD, și Anca Alexandrescu, candidat independent susținut de AUR, scot la iveală detalii financiare […] The post Averea candidaților la PMB (I): Baluță, teren și casă donație pentru fiică în București, plus moșteniri în Maramureș. Alexandrescu, venituri din pensie alimentară și salariu de 5.000 de euro de la Realitatea appeared first on Buletin de București.
Averea candidaților la PMB (II): Ciucu, venituri din chirii și teren în Ilfov. Drulă, acțiuni la BMW și Transgaz # Buletin de București
Buletin de București a analizat averea candidaților la PMB, așa cum a fost prezentată în declarațiile de avere depuse la Biroul Electoral Municipal, pentru alegerile din 7 decembrie. Averea candidaților la PMB: Ciprian Ciucu, două apartamente în București Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, deține un teren agricol în comuna Dâmbovicioara, de 5.047 mp, […] The post Averea candidaților la PMB (II): Ciucu, venituri din chirii și teren în Ilfov. Drulă, acțiuni la BMW și Transgaz appeared first on Buletin de București.
Linia 5 de tramvai va reveni în circulație luni, 9 decembrie, a confirmat pentru Buletin de București primarul general interimar, Stelian Bujduveanu. Edilul a spus că termenul inițial, vineri, 5 decembrie, nu a mai putut fi respectat din cauza unei substanțe aplicate pe infrastructura liniei, care are nevoie de timp suplimentar pentru a se fixa […] The post OFICIAL | Linia 5 de tramvai va fi redeschisă pe 9 decembrie appeared first on Buletin de București.
Averea candidaților la PMB (III): Ciceală, venit lunar de 2.700 de lei, Trifu, casă de vacanță în Teleorman și venituri din arendă # Buletin de București
Buletin de București continuă să vă prezinte averea candidaților la Primăria Capitalei. Ana Ciceală, candidata Partidului SENS, a avut venituri modeste în anul 2024. Dan Trifu, candidat independent, a câștigat puțin din salariu, însă a avut mai multe acțiuni, pe care le-a vândut în profit. Averea candidaților: Ana Ciceală are un apartament pe care-l închiriază. […] The post Averea candidaților la PMB (III): Ciceală, venit lunar de 2.700 de lei, Trifu, casă de vacanță în Teleorman și venituri din arendă appeared first on Buletin de București.
Funky Citizens a acreditat corpul de observatori pentru alegerile de duminică. 169 de voluntari vor asigura corectitudinea votului # Buletin de București
169 de observatori independenți au fost acreditați pentru a monitoriza desfășurarea alegerilor de duminică, 7 decembrie, în Capitală. Organizația Funky Citizens a centralizat listele după încheierea perioadei de înscrieri și a procedurii de selecție finală pentru voluntarii din secțiile de votare pentru scrutinul care va decide noua conducere a Primăriei Municipiului București. Misiunea celor 169 […] The post Funky Citizens a acreditat corpul de observatori pentru alegerile de duminică. 169 de voluntari vor asigura corectitudinea votului appeared first on Buletin de București.
Dan Trifu, candidat independent la Primăria Capitalei, despre cele 300 de procese împotriva celor care încalcă legile urbanismului: „Bucureștiul este un oraș sub asalt” # Buletin de București
Lupta cu mafia imobiliară a fost, în campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie, un fel de blazon cu care s-au afișat toți candidații de pe primele locuri. Chiar și cei care au fost complice cu „rechinii” ce au distrus orașul s-au lăudat că s-au opus acestora. Dan Trifu, candidat independent la Primăria Capitalei, este, […] The post Dan Trifu, candidat independent la Primăria Capitalei, despre cele 300 de procese împotriva celor care încalcă legile urbanismului: „Bucureștiul este un oraș sub asalt” appeared first on Buletin de București.
O „Invitaţie la Vals”, pentru seara de 12 decembrie, este lansată de tenorul ȘTEFAN von KORCH. Concertul extraordinar, cu selecții din Strauss, Lehar și Shostakovich va avea loc la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, de la ora 19.00. “Prin această “Invitaţie la vals”, deschidem porţile sufletului către un univers muzical şi cultural aparte, cel al selectelor serate […] The post „Invitaţie la Vals”, la Teatrul de Revistă Constantin Tănase appeared first on Buletin de București.
Baletul magic al Crăciunului, „Spărgătorul de Nuci”, are loc la Sala Palatului, pe 13 și 14 decembrie. Reprezentațiile încep la ora 19:00. Cel mai iubit spectacol de sărbători revine pe scenă într-o producție de poveste, pe muzica lui Ceaikovski. După succesul ediției trecute, „Spărgătorul de Nuci” revine la Sala Palatului în decembrie 2025, iar la […] The post „Spărgătorul de nuci”, baletul Crăciunului, la Sala Palatului appeared first on Buletin de București.
Primăria Sectorului 2 a deschis procedura de transparență decizională pentru modificarea programului de investiții privind reabilitarea lifturilor din blocurile de locuințe. La nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, 85% dintre ascensoare au durata de viață depășită, iar consumul energetic al acestora nu ține cont de standardele europene și naționale actuale. Alte probleme enumerate sunt lipsa […] The post Sector 2 | Dezbatere publică pentru reabilitarea lifturilor din blocuri appeared first on Buletin de București.
Sărbătorile de iarnă vin la Teatrul Ion Creangă cu mai multe reprezentații, pentru copii. Între 11 și 21 decembrie are loc „MagicTIC”, eveniment aflat la cea de-a doua ediție. Din program, fac parte reprezentații teatrale, ateliere creative și seri de colinde interpretate de actorii teatrului. Adresate copiilor peste patru ani, cele două spectacole ale perioadei […] The post MagicTIC, la Teatrul Ion Creangă, în preajma sărbătorilor de iarnă appeared first on Buletin de București.
