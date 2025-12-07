Școli „suport” pentru cele rămase în urmă: Ministerul Educației lansează un nou sistem de parteneriate pentru reducerea decalajelor
Bihoreanul, 7 decembrie 2025 18:50
Ministerul Educației și Cercetării a adoptat un ordin care introduce un cadru general pentru parteneriate între școli, prin care unitățile cu rezultate bune vor sprijini școlile cu resurse reduse sau aflate în zone defavorizate. Ordinul a fost semnat vineri de ministrul Daniel David și urmărește creșterea calității educației prin cooperare instituțională.
• • •
Acum o oră
18:50
Acum 2 ore
17:40
Ambulanța lui Moș Crăciun pornește la drum: se strâng daruri pentru copiii internați în spitalele din Bihor # Bihoreanul
Ambulanța Vincentiană pentru Copii a lansat o inițiativă emoționantă pentru micii pacienți care își petrec sărbătorile pe paturi de spital. Până pe 18 decembrie, voluntarii vor transforma autospeciala într-o „Ambulanță a lui Moș Crăciun”, care va colecta și apoi va duce daruri copiilor internați în secțiile pediatrice din Bihor.
Acum 4 ore
16:30
Guvernul deblochează 303 posturi pentru creșele construite prin PNRR. Una este în Bihor # Bihoreanul
Guvernul României a aprobat deblocarea a 303 posturi pentru creșele construite recent prin PNRR. Măsura este menită să facă funcționale noile unități finalizate în ultimele luni în mai multe județe, inclusiv în Bihor.
15:40
Un primar din România a cheltuit sume uriașe din bugetul local pentru analize medicale, convins că o angajată îl otrăvește # Bihoreanul
Primarul comunei Alexandru Vlahuță din Vaslui, Dănuț Cojocaru, un edil în funcție de cinci mandate, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, fals și uz de fals, după ce s-a aflat că el și contabila instituției au făcut analize medicale complexe pe banii primăriei. În total, Cojocaru a comandat analize de 70.000 de lei, iar motivul este halucinant: edilul este convins că o angajată a primăriei l-a otrăvit cu mercur.
Acum 6 ore
14:50
Liga a 3-a la fotbal: Victorie pentru Crișul, înfrângere pentru Lotus și meci amânat pentru Beiuș # Bihoreanul
Echipele bihorene de fotbal au avut parte de un nou final de săptămână plin în Liga 3, Seria 8: Crișul Sântandrei a obținut încă o victorie spectaculoasă, Lotus Băile Felix a fost învinsă la Cluj, iar duelul Bihorului Beiuș a fost amânat, la solicitarea oaspeților.
Acum 8 ore
13:20
12:10
„Satul latinilor”: Povestea Olosigului, așezarea în jurul căreia s-a clădit Oradea, de la începuturile medievale până azi (FOTO) # Bihoreanul
Vechiul centru al Oradiei, din zona actualului Parc Traian, s-a format și dezvoltat datorită călugărilor catolici veniți din Franța și Flandra. Olosigul, partea de pe malul drept al Crișului Repede a centrului orașului, a avut de înfruntat o invazie otomană și a cunoscut cucerirea habsburgică, înflorind după construirea a numeroase clădiri administrative, educative și sanitare.
Acum 12 ore
10:50
Bolojan, „camuflat” la târgul de carte Gaudeamus. Ce cărți și-a cumpărat premierul (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Prim-ministrul Ilie Bolojan a încercat să fie o prezență discretă la târgul de carte Gaudeamus din București, unde s-a dus cu o șapcă pe cap și a încercat să treacă discret pe la standuri, chiar și când i s-a reproșat că, în mandatul lui, cărțile s-au scumpit din cauza creșterii TVA. Totuși, s-a aflat care sunt două dintre cărțile pe care și le-a cumpărat premierul.
10:00
Pe 7 decembrie, bucureștenii merg la urne, pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale. Principalii candidați sunt Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR), însă și fostul deputat AUR de Bihor, Mihai Lasca, s-a înscris în această cursă electorală.
09:20
CSM Oradea defilează pe teren propriu: victorie categorică, 49–35, cu Unirea Sânnicolau Mare. Final tensionat, dar lider detașat în clasament # Bihoreanul
CSM Oradea a continuat parcursul impresionant din acest sezon al Diviziei A la handbal masculin, obținând sâmbătă seara o victorie categorică în fața celor de la Unirea Sânnicolau Mare, scor 49–35, într-o partidă disputată în Arena Antonio Alexe. Echipa bihoreană a condus autoritar încă din primele minute, iar antrenorul Cosmin Liberț a reușit să ofere minute importante întregului lot, inclusiv tinerilor, menținând ritmul și distanțându-se clar pe tabelă. Cu acest rezultat, CSM Oradea își consolidează poziția de lider în Seria C, pregătindu-se pentru duelul decisiv din Cupa României cu CSM Făgăraș.
08:30
Cinci secții de vot s-au deschis, duminică dimineață, în comuna Remetea, unde cei peste 2.300 de locuitori sunt așteptați la urne pentru a-și alege viitorul primar, după ce fostul edil PSD, Adrian Ștefănică, a ajuns la închisoare.
Ieri
18:30
E vremea colindelor! Două concerte de Crăciun aduc orădenii împreună pentru muzică, credință și solidaritate # Bihoreanul
Orădenii sunt invitați, în două weekenduri consecutive, la două evenimente speciale de Crăciun, care combină bucuria colindelor cu gesturi de solidaritate față de copiii aflați în nevoie.
17:40
Echipa de fotbal FC Bihor a obținut o victorie importantă, sâmbătă, la Reșița, unde a marcat trei goluri și a primit doar două. Acest rezultat duce formația orădeană pe podiumul clasamentului.
17:30
„I Love Hope”: evenimentul motivațional revine la Oradea cu invitați ca Leonard Doroftei și Carmen Tănase # Bihoreanul
Evenimentul motivațional „I Love Hope” va avea loc vineri, 12 decembrie, la Sinagoga Neologă Sion din Oradea. Ediția din acest an dorește să devină centrul inspirației, al emoției și al poveștilor care nasc curaj. Pe scenă vor urca mai mulți speakeri motivaționali, printre care Carmen Tănase, Narcisa Badea și Leonard Doroftei.
16:30
Vlăduț Preda va reprezenta CS Răzvan Moga Oradea la Campionatul Național de Box de la Târgu Mureș # Bihoreanul
Sportivul orădean Vlăduț Preda, legitimat la CS Răzvan Moga, se pregătește să intre în ring la Campionatul Național de Box pentru Seniori, programat săptămâna viitoare la Târgu Mureș. Participarea sa marchează un nou moment important pentru club, care mizează pe o evoluție solidă în lupta pentru podium.
15:40
Festivalul „Noi umblăm a colinda” aduce la Oradea zeci de grupuri de elevi din județ. Vor ieși la paradă prin centru # Bihoreanul
Inspectoratul Școlar Județean Bihor anunță organizarea celei de-a XIX-a ediții a Festivalului de colinde „Noi umblăm a colinda”, un eveniment anual dedicat promovării colindului autentic bihorean. Manifestarea va avea loc marți, 9 decembrie, în cadrul proiectului județean „Bihorul colindă”, și reunește 47 de grupuri de elevi din școli și licee din întreg județul.
15:00
Japonezii au lansat o „mașină de spălat oameni”. Deocamdată este un prototip, dar ar putea revoluționa îngrijirea vârstnicilor # Bihoreanul
În Japonia, țară renumită pentru tehnologia avansată și pentru provocările demografice cu care se confruntă, o nouă invenție a atras atenția presei internaționale: un dispozitiv care poate spăla, usca și asigura siguranța utilizatorului fără intervenție umană. Deși poate părea o extravaganță tehnologică, specialiștii spun că prototipul nu este creat pentru relaxare, ci pentru un scop mult mai pragmatic – îngrijirea persoanelor vârstnice.
14:20
Elevii unei clase de-a X-a de la Colegiul Tehnic Mihai Viteazul din Oradea au demonstrat că solidaritatea poate fi mai puternică decât violența, implicându-se într-o activitate cu impact real în comunitate. În cadrul proiectului educațional „Împreună prindem curaj”, tinerii au pregătit o masă caldă și prăjituri pentru 170 de persoane aflate în dificultate.
13:40
13:00
Concurență mare. Amenajarea viitorului parc inteligent din Calea Sântandreiului din Oradea a atras 9 oferte # Bihoreanul
Licitația pentru amenajarea viitorului parc de specializare inteligentă din Calea Sântandreiului a atras nouă oferte până la termenul limită din 4 decembrie. În cadrul procedurii de atribuire a lucrărilor estimate la aproape 16 milioane de lei, fără TVA, concurează patru ofertanți unici și cinci asocieri de firme. Lucrările ar putea începe anul viitor.
11:30
Regulile pentru teme au fost adoptate: maximum o oră pentru învățământul primar și 2 ore la gimnaziu și liceu # Bihoreanul
Ministerul Educației și Cercetării a adoptat noi reguli privind temele pentru acasă, printr-un ordin semnat vineri, 5 decembrie, de ministrul Daniel David. Documentul stabilește clar cât timp pot aloca elevii temelor și introduce un mecanism de monitorizare în fiecare școală.
10:40
Municipalitatea orădeană supune consultării publice proiectele de amenajare a 98 de spaţii de joacă din Oradea. Echipamentele vechi din parcuri şi cartiere vor fi înlocuite în următorii trei ani cu altele moderne. Proiectul vizează instalarea a peste 70 de tipuri noi de echipamente de joacă din materiale durabile începând de la turnuri cu tobogane şi căsuţe tematice până la leagăne şi elemente de căţărare şi echilibristică. Orădenii sunt aşteptaţi să îşi spună părerea.
09:50
Scutul de la Cernobîl, avariat de o dronă. AIEA: „Structura şi-a pierdut funcţiile principale de siguranţă” # Bihoreanul
Structura metalică uriaşă care acoperă reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl – aşa-numitul „sarcofag” construit pentru a izola resturile radioactive ale dezastrului din 1986 – a fost serios deteriorată în urma unei lovituri cu dronă, confirmă Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).
09:10
Pană de interes: Cum a „ratat” AJPIS Bihor plata indemnizațiilor către familiile cu copii în plasament # Bihoreanul
Pentru 200 de familii de bihoreni, luna noiembrie a fost mai săracă decât una obișnuită, și nu din vina lor, ci a unor slujbași ai statului, care par să nu pună prea mare preț pe ei. Familiile cu copii în plasament nu au primit indemnizațiile cuvenite, în cuantum de 1.100 lei lunar, pentru că Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor a greșit viramentele și nici nu și-a dat seama!
01:10
Cadou de majorat: Orădeanca Briana Magdaș s-a calificat în semifinală la Vocea României (VIDEO) # Bihoreanul
Orădeanca Briana Magdaș face parte dintre cei 8 concurenți care vor merge mai departe în semifinala emisiunii-concurs Vocea României. Tânăra a primit vestea imediat după miezul nopții de vineri spre sâmbătă, zi în care împlinește 18 ani.
5 decembrie 2025
20:50
Un pieton a fost transportat la spital, vineri seară, în urma unui accident rutier produs la intersecția străzii Theodor Neș cu bulevardul Ștefan cel Mare din Oradea.
20:40
20:10
Paradă cu colindători și... cai: Băile Felix găzduiește a XVI-a ediție a Festivalului „Asta-i Datina Străveche” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Stațiunea Băile Felix a găzduit, vineri, în jurul orei 16, o paradă cu peste 300 de colindători din mai multe generații și din mai multe județe, îmbrăcați în straie tradiționale, din alai făcând parte pentru prima oară și mai mulți cai, în cadrul ediției a XVI-a a Festivalului Național de Datini și Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou, intitulat „Asta-i Datina Străveche”.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Primăria Oradea dezbate majorarea impozitelor pe apartamentele orădenilor pe 2026 în două variante: cu inflaţia de 5,6% şi cu nivelul record de 100%! (FOTO) # Bihoreanul
„Cadou” de Moș Nicolae, Primăria Oradea a pus vineri în dezbatere publică proiectul de taxe şi impozite pentru anul 2026. În premieră absolută, documentul pe marginea căruia orădenii sunt chemaţi să îşi spună părerea a fost construit în două variante. În prima, creionată de municipalitate pe baza Codului Fiscal, se propune o indexare a obligaţiilor fiscale cu rata inflaţiei din anul 2024, de 5,6%. În cea de-a doua variantă, cuprinsă în pachetul fiscal de reformă a impozitelor locale propus de Guvernul Bolojan, care va fi analizat pe 11 decembrie de către Curtea Constituţională a României, propunerea de majorare a impozitelor pe apartamentele orădenilor va fi una record, de 100%. Află cât ai putea datora bugetului local!
18:10
VIDEO / Ilie Bolojan anunță că se reia alimentarea cu apă în Prahova. Spune că „nu e timp să schimbăm caii în mijlocul apei”, dar că vor fi găsiți responsabilii pentru această criză # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a susținut vineri o conferință de presă în care a abordat criza apei potabile din Prahova, unde mai multe localități și circa 100.000 de oameni au rămas fără apă curentă din cauza lucrărilor la Barajul Paltinu, coroborate cu creșterea turbidității apei. Cel mai probabil, alimentarea va fi reluată treptat începând de vineri seara, a anunțat prim-ministrul, care a adăugat că, după ce urgențele vor fi rezolvate, trebuie identificați responsabilii pentru această situație gravă.
16:50
Spectacolul „Spărgătorul de nuci” ajunge la Oradea, pentru ca micuții să simtă cât mai bine magia sărbătorilor de Crăciun. Este o poveste despre prințese, prietenie și animale vorbitoare, care va combina rolul actorilor, cu cel al păpușilor, cu muzica și implicarea copiilor prin cântec și dans. Evenimentul va avea loc duminică, 7 decembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor.
15:50
Judecătorii ÎCCJ atacă la CCR și noua lege privind pensiile magistraților: „Încalcă brutal independența justiției”. Reacția lui Bolojan # Bihoreanul
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis vineri, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituțională a României și cu privire la legea care modifică vârsta de pensionare a magistraților și reduce cuantumul pensiilor acestora.
15:00
SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA îşi anunţă consumatorii situaţi pe malul drept al Crişului Repede că, în cursul nopţilor din zilele de luni spre marți 08.12.2025 / 09.12.2025 şi marți spre miercuri 09.12.2025 / 10.12.2025, furnizarea apei potabile se va întrerupe total după următorul program:
14:40
Compania maghiară Wizz Air va opera zboruri pe trei rute europene de pe Aeroportul Internațional Oradea, una urmând să fie lansată în martie 2026, iar celelalte în iunie 2026. Destinațiile spre care se va ajunge direct de la Oradea, cu aeronavele Wizz Air, sunt Milano (Bergamo), Roma (Fiumicino) și Dortmund.
14:30
Accidentul mortal de pe drumul expres Oradea - A3, provocat de un șofer de 34 de ani care n-a păstrat distanța față de mașina din față # Bihoreanul
Poliția Bihor a informat vineri despre cauzele accidentului mortal de pe DEx 16, șoseaua care leagă Oradea de autostrada A3, arătând că acesta s-a petrecut din cauza unui șofer care n-a păstrat distanța față de mașina din fața sa.
13:50
Remetea: viitorul se clădește prin fapte. Cum a atras peste 14 milioane de euro în 4 ani o comună bihoreană de 2.700 de locuitori (FOTO) # Bihoreanul
Peste 20 de kilometri de drumuri asfaltate, patru școli complet renovate, sute de gospodării conectate la apă și canalizare, o sală de sport de 1,5 milioane de euro și proiecte de împădurire pe 177 de hectare. Bilanțul ultimilor patru ani în comuna Remetea, județul Bihor, arată o capacitate remarcabilă de a accesa și implementa fonduri europene – peste 14 milioane de euro investiți într-o comunitate de 2.715 locuitori.
13:10
Timp de aşteptare: o oră! Închiderea circulației pe sub podul feroviar de pe strada Matei Corvin a provocat ambuteiaje la intrarea în Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările de amenajare a noului pod feroviar de la intrarea în Oradea prin strada Matei Corvin a dat peste cap circulaţia pe străzile Ion Bogdan, Calea Bihorului, Izvorului şi Ştefan cel Mare. Închiderea circulaţiei pe sub podul în lucru a provocat vineri dimineaţă cozi de maşini de kilometri în şir. Timpul de aşteptare în trafic a fost, în funcţie de rută şi momentul zilei, în jur de o oră.
13:00
Puțul de gaz de la Sântimreu va fi închis, iar proprietarii gospodăriei și firma de foraj riscă amenzi usturătoare (VIDEO) # Bihoreanul
Autoritățile se pregătesc de închiderea puțului de gaz găsit întâmplător, în curtea unei gospodării din Sântimreu, comuna Sălard, când o firmă făcea un foraj la peste 145 de metri. Între timp, echipaje ISU monitorizează situația, iar instituțiile pregătesc și amenzile pe care le vor da. Numai de la Garda de Mediu, proprietarii gospodăriei și firma de foraje riscă amenzi de multe mii de lei.
12:30
Șoferul care a zburat cu mașina pe strada Oneștilor din Oradea a fost amendat și a rămas fără permis. Poliția Bihor: Accidentul s-a petrecut „posibil pe fondul unei afecțiuni medicale” (VIDEO) # Bihoreanul
Poliția Bihor a transmis vineri o informare legată de accidentul șocant petrecut miercuri noaptea în Oradea, pe strada Oneștilor, unde un șofer care circula cu viteză mare a intrat pe sensul opus, a lovit scuarul din sensul giratoriu și a zburat literalmente peste alte mașini aflate în trafic, aterizând pe un spațiu verde de lângă o stație de încărcare GPL.
11:50
Remetea: viitorul se clădește prin fapte. Cum a atras peste 14 milioane de euro în 4 ani o comună bihorenă de 2.700 de locuitori (FOTO) # Bihoreanul
11:40
CSM Oradea, duel pe teren propriu cu Unirea Sânnicolau Mare: penultimul meci al anului în Divizia A # Bihoreanul
Handbaliştii de la CSM Oradea se pregătesc pentru penultimul meci al anului în Divizia A, sâmbătă, pe teren propriu, cu Unirea Sânnicolau Mare. Roș-albaștrii, lideri în Seria C, vor încerca să își consolideze poziția înainte de optimile Cupei României.
11:00
Lansare de carte la Muzeul Țării Crișurilor: „Calea Mare – Istoria unui sat «fără istorie»”, semnată de istoricul Ioan Ciorba # Bihoreanul
Muzeul Țării Crișurilor Oradea anunță lansarea volumului Calea Mare – Istoria unui sat „fără istorie”, semnat de dr. Ioan Ciorba și apărut în 2025 la editura MȚC. Cartea reunește un amplu material documentar, autorul punând în valoare surse arhivistice consistente, completate de informații culese oral.
10:40
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează 1 sudor în cadrul Secției Reparații – Atelier Construcții Montaj, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Căutăm o persoană cu o atitudine pozitivă, organizată, care să dea dovadă de promptitudine și simț de răspundere în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, disponibilă la efort suplimentar când este cazul, capabilă să lucreze în echipă.
10:00
FC Bihor se pregătește pentru ultima deplasare a anului în Liga 2, sâmbătă, la Reșița, într-un meci derby cu CSM, vecina sa de clasament, ambele echipe având câte 29 de puncte. Roș-albaștrii vin după o victorie clară, 5-0, în fața celor de la CS Dinamo și speră să încheie anul cu un rezultat pozitiv, consolidându-și poziția în partea superioară a clasamentului.
09:00
Mintea de pe urmă: Primăria Oradea s-a trezit târziu că ar fi trebuit amenajat și spațiul verde al Spitalului Militar # Bihoreanul
Traficul rutier pe strada Dunărea, suspendat în urmă cu un an pentru reabilitarea și transformarea zonei într-una preponderent pietonală, urmează să fie reluat din 15 decembrie. Constructorii au înlocuit rețelele din subteran, pavează cu porfir zona de promenadă, amenajările peisagistice urmând să le încheie la începutul anului viitor.
08:00
Prădător sub acoperire: Bihoreanul care a șantajat o fetiță de 9 ani e un agresor sexual cu „vechime”. De ce l-au lăsat liber? # Bihoreanul
Un bărbat din Bihor, aproape sexagenar, s-a dat adolescent şi a intrat pe o cunoscută platformă de jocuri ca să „vâneze” fetiţe. Condamnat deja cu suspendare pentru expunere indecentă în faţa unei fete de 13 ani şi judecat în libertate pentru distribuirea a sute de materiale pedo-pornografice, Kántor István a manipulat o copilă de 9 ani să se filmeze goală, iar apoi a şantajat-o cu imaginile și i-a cerut să se culce cu el.
4 decembrie 2025
23:30
Victorie clară pentru baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea în deplasare la Târgu Mureș # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea și-a consolidat statutul de lider al Ligii Naționale după victoria clară obținută joi seară, în deplasare, cu 101-82 în fața echipei CSM Târgu Mureș. Bihorenii au controlat meciul în majoritatea momentelor și au demonstrat încă o dată forma excelentă pe care o traversează în acest start de sezon.
21:10
Incendiu puternic la o casă din satul Peștere. Două persoane au suferit atacuri de panică (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un incendiu puternic a izbucnit, joi seară, la o casă din localitatea bihoreană Peștere, comuna Aștileu. Două persoane au suferit atacuri de panică, primind îngrijiri de la echipajele de urgență.
20:30
Emil Constantinescu vine la Oradea, pentru conferința „Diplomația culturală. Puterea cărții” # Bihoreanul
Fostul președinte al României Emil Constantinescu se va afla miercuri, 10 decembrie, la Oradea, la Muzeul Țării Crișurilor, pentru conferința „Diplomația culturală. Puterea cărții”. „Conferința de la Oradea are rolul de a demonstra importanța Diplomației culturale, astăzi o nouă disciplină aflată în programele de studiu ale multor universități din lume”, precizează gazdele evenimentului. Conferința va fi dublată de expoziția „Diplomația culturală și cultura păcii prin educație”.
19:40
VIDEO: A zburat ca o rachetă peste sensul giratoriu și peste două mașini! Imagini incredibile de la accidentul de pe strada Oneștilor din Oradea. Ce s-a întâmplat cu șoferul # Bihoreanul
Scene greu de imaginat în cazul accidentului produs miercuri seară pe strada Oneștilor din Oradea. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum, având o viteză foarte mare, șoferul unui Mercedes a zburat, efectiv, peste un sens giratoriu și peste alte două mașini care urmau să intre în intersecție, lovind un gard și plonjând pe spațiul verde al unei stații de carburanți din zonă. BIHOREANUL a aflat ce s-a întâmplat cu șoferul...
