Fostul premier PSD Marcel Ciolacu a devenit președinte de județ: A câștigat alegerile pentru CJ Buzău

Un bărbat din Bihor, aproape sexagenar, s-a dat adolescent şi a intrat pe o cunoscută platformă de jocuri ca să „vâneze” fetiţe. Condamnat deja cu suspendare pentru expunere indecentă în faţa unei fete de 13 ani şi judecat în libertate pentru distribuirea a sute de materiale pedo-pornografice, Kántor István a manipulat o copilă de 9 ani să se filmeze goală, iar apoi a şantajat-o cu imaginile și i-a cerut să se culce cu el.