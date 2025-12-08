RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.383. Importantă rută de aprovizionare a armatei lui Zelenski, bombardată de ruși
8 decembrie 2025
Războiul din Ucraina a intrat luni, 8 decembrie 2025, în a 1.383-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Autoritățile ucrainene au anunțat că o rachetă rusească a lovit barajul lacului de acumulare Peceneg, din regiunea Harkov (nord-est), ceea ce a dus la suspendarea traficului rutier, aceasta fiind o rută importantă de […]
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută # Gândul
Odată cu explozia trendului vlogurilor de călătorii, mulți străini au descoperit adevărată față a României, nu cea prezentată de multe ori negativ în țările lor de origine. Așa se face că tot mai mulți turiști din toate colțurile lumii, fie că vorbim despre Statele Unite, Canada, China sau Austrialia, aleg să-și petreacă vacanța în România, […]
În prima zi a săptămânii, GÂNDUL.RO vă oferă un banc care să vă binedispună. Mihai, dacă încă esști viu, opreșete imediat și strânge suruburile de la jande. Noi am uitat. Să râdem în continuare: Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe […]
ALEGERILE din Capitală, sub „lupa” presei din Rusia. Propaganda de la Moscova vorbește despre un „deficit de legitimitate democratică” în România # Gândul
Alegerile pentru Primăria Capitalei și victoria lui Ciprian Ciucu au fost intens mediatizate de presa din Rusia, care a prezentat scrutinul drept un test major pentru actuala putere politică de la București. Publicațiile de propagandă de la Moscova au insistat pe prezența scăzută la vot pentru a susține teza unui presupus „deficit de legitimitate democratică” […]
Bancul de luni are în centrul atenției un scurt dialog între două persoane aflate într-un autoturism. Spor la râs. – A intrat? – Nu! – Dar acum? – Nu, ești pe lângă… – Dar acum? Sunt aproape? – Nu, ești departe. – Păi și cum mama d******i s-o bag? – Mihaela, dă-o naiba… dă-te jos […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 793. Armata israeliană a anunțat „noua frontieră” în Gaza # Gândul
Șeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a afirmat că linia galbenă de demarcație în Fâșia Gaza este „noua frontieră” cu Israelul, potrivit unui comunicat militar, citat de France Presse. Exprimându-se în Fâșia Gaza în fața unor soldați rezerviști, general-locotenentul Zamir a declarat că „linia galbenă constituie o nouă frontieră, o linie de apărare […]
Jurnalista Floriana Jucan, director al revistei Q Magazine, a efectuat o postare pe platforma Facebook prin care mărturisește că nu a fost implicată în campania electorală a vreunui candidat pentru Primăria Capitalei, „mediatizându-i în mod egal pe toți”. De asemenea, a precizat că nu a votat la aceste alegeri. În schimb, a pus accentul, în […]
Alegeri în București. Rezultate finale: Ciprian Ciucu este câștigător cu 36,18%, Anca Alexandrescu se clasează pe locul 2 iar Daniel Băluță (PSD) pe locul 3 # Gândul
Rezultatele AEP arată că din aproximativ 600.000 de voturi, o treime s-au dus spre Ciprian Ciucu, candidat din partea PNL, iar restul electoratului a fost împărțit între Anca Alexandrescu, candidatul suveranist, Daniel Băluță și Cătălin Drulă, candidații partidelor aflate la guvernare. Candidatul favorit al președintelui Nicușor Dan - Cătălin Drulă - a pierdut din nou alegerile, pentru a treia oară în un an și jumătate. Nici PSD nu se află într-o situație mai bună. Pentru a 3-a oară a pierdut alegerile, deși candidatul oficial al partidului era poziționat în sondaje drept favorit.
Cele 3 zodii pentru care anul 2026 vine cu schimbări profunde. Pentru acești nativi va fi sezonul transformărilor # Gândul
Sezonul iernii și, implicit, începutul anului 2026 va aduce schimbări profunde pentru trei zodii. Pentru acești nativi, sezonul transformărilor bate la ușă și va urma o perioadă de introspecție. Se reconectează cu sinele, având în vedere că nevoile au fost neglijate pentru mult timp, iar redescoperirea lui le va aduce noi oportunități. Luna decembrie 2025 […]
Pancu anticipează vremuri grele la CFR Cluj: „La înjumătățire, suntem la 3 puncte de retrogradare” # Gândul
Daniel Pancu anticipează că vin vremuri grele la CFR Cluj. Fosta campioană a României a scos un 1-1 la Craiova, cu Universitatea, iar la finalul întâlnirii antrenorul ardeleniolor a recunoscut că formația din Bănie este cea mai puternică din Liga 1. Referitor la echipa sa, „Pancone” spune că nu va fi deloc o iarnă ușoară. […]
8 Decembrie, calendarul zilei: Kim Basinger împlinește 72 de ani. Sunt asasinați John Lennon și Dimebag Darrell # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 8 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Kim Basinger este o actriță americană premiată, cunoscută pentru eleganța, sensibilitatea și intensitatea pe care le aduce pe ecran. Născută pe 8 decembrie 1953, în Athens, Georgia, Basinger și-a început cariera ca […]
Pavel Ciurea, tânărul genial al României la matematică, povestește despre revoluționarele „supervizii” de la Cambridge. Cum este viața de student la una dintre cele mai râvnite universități din lume. Ce spune despre reforma în educația românească: „Au încercat să cârpească” # Gândul
Pavel Ciurea, tânărul al cărui nume a devenit în România sinonim cu excelența în matematică la nivel internațional, este în prezent student la Cambridge, Trinity College. Pavel – premiat cu trei medalii de aur la Olimpiada Internațională de Matematică (IMO) – și un tânăr a cărui poveste inspiră prin inteligență, dedicare și extrem de multă […]
Nicușor Dan pierde Capitala. Rezultat umilitor pentru Cătălin Drulă, candidatul preferat și promovat de șeful statului. A meritat batjocorirea Constituției, domnule președinte, pentru locul 4? # Gândul
„România Onestă” s-a rătăcit „pe drumul onest”. După o campanie asiduă, total neconstituțională și pe alocuri ilegală, cuplul electoral Nicușor Dan – Cătălin Drulă a eșuat lamentabil la alegerile din București. Candidatul promovat de președintele țării încă de la lansare, pentru care șeful statului a apărut într-un spot electoral chiar de Ziua Națională, n-a reușit […]
Câți ani de pușcărie a primit fiul milionarului Cosmin Bălcăcean după ce a fost acuzat de tentativă de omor. Victoraș are de plată și o groază de bani # Gândul
Fiul milionarului Cosmin Bălcăcean a fost condamnat de magistrații Tribunalului București după ce, cu un an în urmă, și-a înjunghiat un prieten care întârzia să-i restituie o datorie. În plus, băiatul afaceristului va trebui să plătească și o sumă mare de bani, care include, pe lângă daunele morale, costurile de spitalizare ale victimei și cheltuielile […]
Sorin Grindeanu recunoaște înfrângerea PSD-ului la alegerile de la Primăria Capitalei: „Un scor de 20% nu ne satisface” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a transmis un mesaj, la sediul partidului, după ce liberalul Ciprian Ciucu a devenit primarul Bucureștiului. Candidatul social-democraților, Daniel Băluță, considerat favorit în cursa electorală, s-a clasat abia pe a treia poziție, cu 20% din voturi. Acesta a fost devansat de Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, care a obținut 22%. […]
Anca Alexandrescu, revelația alegerilor. Este oficial, a obținut locul 2. Secretele celei care a îngenuncheat PSD-ul # Gândul
Anca Alexandrescu este marea surpriză a alegerilor la primăria Capitalei, cu un scor de aproximativ 22%. Gândul prezintă parcursul profesional al candidatei care a dovedit că majoritatea sondajelor de opinie s-au înșelat. Ea are o biografie care nu începe în administrație, ci în laboratoarele de comunicare ale puterii politice. În ultimii 20 de ani, drumul […]
Marius Tucă: Ciucu, întâiul userist al PNL-ului, a fost votat de 5% din populația Bucureștiului # Gândul
Invitat în ediția de duminică a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Marius Tucă a analizat discursul lui Ciprian Ciucu. Cunoscutul gazetar apreciază că textul conține cuvântul muncă în fiecare propoziție. „Ciucu, întâiul userist al PNL-ului, a fost votat de 5% din populația Bucureștiului. El ajuns primar al Capitalei cu 7% din voturile cetățenilor […]
Imagini demne de cascadorii râsului: doi Moși Crăciun s-au luat la bătaie într-un supermarket # Gândul
Moș Crăciun s-ar putea să întârzie anul acesta, dar nu din cauza volumului mare de cadouri, ci pentru că a intrat într-o încăierare într-un supermarket. Cumpărătorii dintr-un supermarket din Baku (Azerbaidjan) au avut parte de un show de senzație, după ce doi „moș crăciuni” s-au luat la bătaie în zona departamentului cu fructe și legume. […]
Locul 9 pentru TRICOLORE la Mondialul de handbal feminin! Ce comparație se poate face cu edițiile precedente # Gândul
Reprezentativa de handbal feminin a României a terminat pe locul 9 la Campionatul Mondial din Olanda și Germania, după ce a învins Elveția cu scorul de 36-24 (18-9). Partida s-a disputat duminică seara, la Rotterdam, în ultimul său meci din Grupa principală 1. Locul 9 pentru tricolore la Mondialul de handbal feminin! Ce comparație se […]
Marius Tucă explică de ce depinde viitorul politic al Ancăi Alexandrescu: „Ține de relația ei cu George Simion” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Marius Tucă, jurnalist și realizator de emisiuni, a vorbit despre viitorul politic al candidatului la Primăria Capitalei susţinut de AUR, Anca Alexandrescu. Întrebat dacă crede în viitorul politic al Ancăi Alexandrescu, Marius Tucă a răspuns: „Ține și de relația ei […]
Filipe Coelho, pas greșit ACASĂ! Universitatea Craiova nu poate trece de trupa lui Daniel Pancu în Superliga # Gândul
Universitatea Craiova a remizat duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu CFR Cluj, în etapa a 19-a din Superligă. Oltenii puteau reveni pe podium în cazul unei victorii. În același timp, însă, formația gazdă este cu gândul și la meciul de joi, pe teren propriu, cu Sparta Praga, în etapa 5 din Conference League. […]
Ciprian Ciucu, exclusiv pentru Gândul: Voi fi un primar consensual și colaborativ/ Voi încerca să replic coaliția de guvernare și în plan local, cu PSD și USR/ Bolojan e bucuros că am oferit cea mai bună ofertă electoratului și că am arătat respect bucureștenilor # Gândul
Noul primar ales al Bucureștiului a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că abia așteaptă să-și intre în mandat. Va avea o abordare „colaborativă și consensuală”. Ciucu a mai declarat: „voi veni cu proiecte atât de bine pregătite încât vor fi imposibil de respins. Voi încerca să replic coaliția de guvernare cu PSD și USR. Îi […]
În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Tucă și Victor Ponta au vorbit despre situația politică actuală, despre rolul pe care îl joacă USR în Guvern și ce ar putea să facă Partidul Social Democrat pentru a controla criza din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Victor […]
Elena Lasconi, primarul din Câmpulung și fost prezidențiabil la alegerile din 2024, a postat pe pagina de facebook un mesaj în care salută victoria lui Ciprian Ciucu, noul edil al Primăriei Capitalei. „O zi bună pentru democrație”, a scris Lasconi. Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde publicat la ora 21:00, valabil […]
Ponta umilește USR după ce Drulă a luat locul patru la alegeri: Ei conduc toată România pentru că ceilalți 90% sunt fricoși # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a intervenit în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, unde a făcut o radiografie dură a alegerilor pentru Primăria București. Acesta a remarcat eșecul lamentabil al candidatului USR, Cătălin Drulă, reiterând că România nu poate și condusă de un partid ce a primit numai 10% din voturi. „Domnul Nicușor Dan […]
Marius Tucă analizează campania electorală pentru Primăria Capitalei: „Nu cred să fi văzut atâta apatie de când mă uit eu la alegeri” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Marius Tucă, jurnalist și realizator de emisiuni, a făcut o analiză a campaniei electorale pentru Primăria Generală a Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Marius Tucă: „Știi când zice du-te acolo, că o să fie bine. Și lui […]
Ciprian Ciucu, primul mesaj pentru bucureșteni, după ce a devenit Primarul Capitalei: „Va fi proiectul vieții mele” # Gândul
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 – și actualul primar al Capitalei – a avut o primă reacție, după ce a câștigat mandatul pentru Primăria Generală. Oficialul le-a mulțumit bucureștenilor, cărora le-a promis că va fi un primar al tuturor și că va îndeplini această misiune grea, dar onorantă. Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, […]
Marcel Ciolacu anunță că se mută înapoi la Buzău, după câștigarea Consiliului Județean „Categoric mă mut înapoi. Sunt chiriile mai ieftine” # Gândul
Marcel Ciolacu, care, în momentul redactării acestei știri, are 52% din votul pentru președinția Consiliului Județean Buzău, a spus, într-un după primele reacții după alegeri, că intenționează să se mute înapoi la Buzău. Fostul premier a motivat această alegere prin faptul că sunt chiriile mai ieftine. „Mi-a plăcut întotdeauna administrația locală și cred că vom […]
Mirel Palada: Băluță a pierdut alegerile pentru că Anca Alexandrescu a luat mai multe voturi de la el decât a luat Drulă de la Ciucu # Gândul
În ediția de duminică a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, sociologul Mirel Palada a declarat că Daniel Băluță a pierdut fotoliul de la Primăria Capitalei din cauza faptului că Anca Alexandrescu a furat mai multe voturi de la acesta decât a furat Cătălin Drulă de la Ciprian Ciucu. Sociologul spune că rezultatul cel mai […]
Marius Tucă Show începe luni, 8 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Ion Cristoiu: Cel mai mare perdant al alegerilor pentru primăria București este PSD-ul, pentru că înaintea lui este un alt partid # Gândul
În ediția de duminică a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a declarat că rezultatul alegerilor pentru primăria București, este un mare eșec pentru PSD, referindu-se la numărul de voturi obținut de candidatul social-democrat, Daniel Băluță. „Cel mai mare perdant este PSD-ul, pentru că înaintea lui este un alt […]
Ion Cristoiu: În strategia noastră, Nicușor Dan a trecut Rusia dușman. În strategia americană nu mai e # Gândul
În noua strategie de apărare a României, Rusia a devenit dușmanul, spune jurnalistul și analistul Ion Cristoiu, invitat într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Jurnalistul susține că nici măcar în strategia de apărare a Statelor Unite, Rusia nu este trecută ca dușman, în timp ce în strategia țării noastre este. „Războiul […]
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 – actualul primar al Capitalei, după primele exit-poll-uri – a aruncat bomba serii. Mai exact, extrebat de un reporter dacă consideră că președintele Nicușor Dan l-a votat, acesta a răspuns direct și fără menajamente: „Știu că a votat cu Ana Ciceală.” În 2020, a câștigat Primăria Sectorului 6, cu susținere […]
Marius Tucă spune că marele câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei este Ilie Bolojan # Gândul
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Tucă, jurnalist și realizator de emisiuni, a făcut o analiză a rezultatelor votului pentru primarul Capitalei și a explicat ce se va întâmpla cu PSD dacă va continua să susțină coaliția actuală de guvernare. Invitat la ediția specială […]
Sondaj Sociopol: Drulă spulberat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu rămâne pe primul loc cu 32% # Gândul
Sondajul Sociopol a sociologului Mirel Palada a transmis primele rezultate ale exit-pollurilor de la alegerile pentru funcția de edil la Primăria Capitalei. Potrivit rezultatelor Sociopol candidatul PNL, Ciprian Ciucu, se situează pe primul loc cu 32%, urmat de candidatul PSD, Daniel Băluță, care a obținut 27% din voturile alegătorilor. Candidata independentă, susținută de AUR, Anca […]
Anca Alexandrescu mesaj dur, după exit-poll: „Prezența scăzută este din cauza celor care au dat lovitura de stat” # Gândul
Jurnalista Anca Alexandrescu, candidată independentă la Primăria Capitalei, a declarat după primele exit-poll-uri că „prezența scăzută la vot” e determinată de lipsa de încredere a oamenilor în procesul democratic. Anca Alexandrescu, candidata alianței „Dreptate pentru București”, a declarat că exit-poll-urile, care-l arată câștigător pe Ciucu, reprezintă doar rezultatele parțiale. „Este un moment complicat pentru țara […]
Imediat după ora 21:00 a început numărătoarea voturilor. Pe site-ul Autorității Electorale Permanente se pot vedea rezultatele în timp real. Până la acest moment, în București s-au numărat procesele verbale din 24 secții de vot din 1289 (1,86%). 1. Anca Alexandrescu 2. Ciprian Ciuca 3. Daniel Băluță Știre în curs de actualizare
Pe fondul unei prezențe extrem de scăzute la urne pentru alegerea primarului Capitalei, jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache spune că românii nu mai vor să iasă la vot pentru că învingătorul este stabilit de sistem și pentru faptul că nu au mai fost însuflețiți să iasă […]
Ciprian Ciucu, primele declarații, după exit-poll-ul care îl anunță primar al Bucureștiului: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele” # Gândul
Sediul Partidului Național Liberal din Aleea Modrogan a adevenit aproape neîncăpător în așteptarea rezultatelor exit-poll-urilor de la alegerile pentru Primăria Capitalei. Potrivit surselor Gândul, atmosfera este una de bună dispoziție, iar candidatul liberalilor, Ciprian Ciucu, se simte foarte încrezător.
George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația” # Gândul
George Simion a transmis un mesaj, după rezultatul primelor exit-poll-uri care-l anunță pe Ciprian Ciucu, drept câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei. „Alegem să ne comportăm democratic și să participăm la competițiile electorale, în speranța că România va deveni o democrație funcțională, așa cum nu mai este de la 6 decembrie încoace. Dacă scopul unora […]
Cătălin Drulă, candidatul președintelui Nicușor Dan, marele învins în alegerile din București. Are și un „record”: în nici 2 ani, a pierdut 3 ture de alegeri # Gândul
Cătălin Drulă este unul dintre marii perdanți ai acestor alegeri. N-a reușit să ajungă Primar al Capitalei, ba chiar și-a doborât propriul „record” la înfrângeri. În mai puțin de 2 ani, Cătălin Drulă a pierdut alegerile locale, a pierdut alegerile europarlamentare, a pierdut președinția USR ca acum să mai piardă, încă o dată, alegerile din […]
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont # Gândul
Un bărbat angajat de 40 de ani la aceeași firmă, a plecat în concediu, iar când s-a întors a aflat că nu mai are loc de mună. La scurt timp, el a descoperit că i-a intrat pe card duma de 50.000 de euro. Muncitorul din Stiria, Austria, a fost concediat în mod abuziv în timp […]
Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic # Gândul
România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic, apreciază jurnalistul Doru Bușcu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, referindu-se la alegerile pentru Primăria Capitalei. În viziunea jurnalistului Cațavencii, odată ajunși în funcții, oamenii profită cât pot de tare în plan personal de aceste poziții. […]
Daniel Băluță, după ce a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei:”Rezultatul acesta este neconcludent” # Gândul
Daniel Băluță a făcut declarații la sediul partidului după ce a pierdut alegerile la Primăria Capitalei. Acesta a obținut 26,3% din voturile bucureștenilor, conform primelor date. „Vreau să mulțumesc colegilor mei, echipelor de voluntari. În ceea ce privește rezultatul, acesta este neconcludent și îi rog pe toți colegii mei să fie atenți să supravegheze numărătoarea […]
EXIT POLL 21.00: Ciprian Ciucu – 32,7% Daniel Băluță – 26,3%, Anca Alexandrescu – 20,2%, Cătălin Drulă – 12,8%, Ana Ciceală – 6% # Gândul
Exit poll-ul CURS Avangarde, pe datele centralizate la ora 19.30, arată următoarea ierarhie la vot în competiția pentru Primăria Capitalei: Ciprian Ciucu (PNL): 32,7% Daniel Băluță (PSD): 26,3% Anca Alexandrescu (independent/ AUR): 20,2% Cătălin Drulă (USR): 12,8% Ana Maria Ciceală (Sens): 6% La ora 21.00, participarea la vot în București a fost de 590.000 (32,6%) , în […]
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde publicat la ora 21:00, valabil pentru ora 19:30. Acesta a obținut aproape 33% din voturile bucureștenilor, conform primelor date. Ciucu, liberalul care a promis „Bucureștiul pus la punct”, ajunge în scaunul de primar general după un parcurs lung prin administrație, ONG-uri și politică. Născut pe […]
Doru Bușcu explică necesitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei: Sunt niște alegeri fără importanță # Gândul
În ediția specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul Doru Bușcu a explicat că alegerile pentru Primăria București nu au niciun fel de importanță și crede că acestea nu pot să determine desfacerea coaliției, ci maxim ar putea să nască speranțe sau dezamăgiri în interiorul unor partide politice. „Sunt niște alegeri […]
Președintele USR, Dominic Fritz, în așteptarea rezultatelor alegerilor locale parțiale în București:”O să fie bine” # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, a precizat la intrarea în sediul USR că așteaptă rezultatele votului pentru alegerile locale parțiale în București și apoi o să dea declarații. Acesta a spus că „o să fie bine”. Știre în curs de actualizare… RECOMANDAREA AUTORULUI: Bolojan numără orele până la închiderea urnelor: „Haideți la vot, fiindcă țara se […]
Aglomerație mare la sediul PNL, înaintea rezultatelor la alegeri. Liberalii s-au reunit la vila din Aleea Modrogan # Gândul
Sediul Partidului Național Liberal din Aleea Modrogan a adevenit aproape neîncăpător în așteptarea rezultatelor exit-poll-urilor de la alegerile pentru Primăria Capitalei. Potrivit surselor Gândul, atmosfera este una de bună-dispoziție, iar candidatul liberalilor, Ciprian Ciucu, se simte foarte încrezător. Membrii PNL s-au reunit la sediul partidului în anticiparea rezultatelor pentru Primăria Capitalei. Competiția s-a vehiculat a […]
