La ce trucuri apelează românii pentru a face economii pe vreme de restriște

23:30

Moș Crăciun s-ar putea să întârzie anul acesta, dar nu din cauza volumului mare de cadouri, ci pentru că a intrat într-o încăierare într-un supermarket. Cumpărătorii dintr-un supermarket din Baku (Azerbaidjan) au avut parte de un show de senzație, după ce doi „moș crăciuni” s-au luat la bătaie în zona departamentului cu fructe și legume. […]