Ilie Bolojan îl felicită pe Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”

În ediția de duminică a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a declarat că rezultatul alegerilor pentru primăria București, este un mare eșec pentru PSD, referindu-se la numărul de voturi obținut de candidatul social-democrat, Daniel Băluță. „Cel mai mare perdant este PSD-ul, pentru că înaintea lui este un alt […]