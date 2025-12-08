Povestea parfumului preferat al Reginei Maria care a cucerit Parisul, recreat după 82 de ani. Cât costă o sticluță din elixirul „Mon Boudoir”
În România anilor '80, economisirea devenise o regulă generală, impusă prin politicile severe ale regimului comunist. Ambiția fostului dictator Nicolae Ceaușescu de a achita cât mai rapid datoriile externe a fost plătită de români cu sacrificii, cei mai mulți fiind supuși unui regim draconic de austeritate, accentuat mai ales în timpul iernii, când costurile întreținerii […]
11:10
Camerele reunite ale Parlamentului dezbat luni Moţiunea de cenzură a Opoziţiei, împotriva măsurilor fiscale impuse de Guvernului Bolojan # Gândul
Moţiunea de cenzură împotriva noului pachet fiscal impus de Guvernul Ilie Bolojan, iniţiată de 118 deputaţi şi senatori ai Opoziţiei, va fi prezentată luni în plenul reunit al Parlamentului. Textul documentului a fost depus vinerea trecută şi se vehiculează că are şanse minime să treacă. Iniţiatorul moţiunii este senatorul Ninel Peia, iar în textul acesteia […]
11:00
Mircea Dinescu a efectuat o nouă postare pe platforma Facebook, făcând referire la una dintre postările sale din trecut în care în centrul atenției se aflau soții Ceaușescu. Scriitorul a comparat vizitatorii care i-au urmărit conținutul pe internet cu numărul total al voturilor tuturor candidaților de la Primăria Capitalei. Duminică, 7 decembrie 2025, bucureștenii și-au […]
11:00
Dominic Fritz nu demisionează de la conducerea USR după eșecul lui Cătălin Drulă: „Tocmai ce am fost votat, acest carusel nu cred că este util” # Gândul
După eșecul lui Cătălin Drulă în competiția pentru Primăria București, președintele USR, Dominic Fritz, spune că nu trebuie să se modifice conducerea partidului. Liderul USR nu crede că „acest carusel este un lucru util”. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
11:00
Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei. Acordul de încetare a focului negociat de Trump, încălcat după doar o lună de la semnare # Gândul
Conflictul dintre Thailanda și Cambodgia a reizbucnit violent, după ce armata thailandeză a lansat atacuri aeriene asupra unor poziții de la frontieră. Cele două părți se acuză reciproc că au tras primele focuri, în ciuda existenței unui acord de încetare a focului negociat de președintele american Donald Trump în luna octombrie. Thailanda a lansat atacuri […]
10:50
La început de săptămână nu lipsesc ploile, ceața și burnița. ANM a transmis, pentru Gândul, unde vor fi cele mai scăzute temperaturi # Gândul
În această dimineață, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe coduri galbene de ceață, iar județele vizate au fost Argeș. Harghita, Arad, Satu Mare și Suceava. La solicitarea Gândul, Mihaela Iuteș meteorolog de serviciu al ANM, a transmis ultimele informații despre evoluția temperaturilor în cursul zilei de luni, 8 decembrie 2025. „Astăzi, […]
10:50
Orașul Sumî, din nordul Ucrainei, lovit de un „roi” de drone rusești. Cel puțin șapte persoane au fost rănite # Gândul
Cel puțin șapte oameni au fost răniți după ce drone rusești au lovit un bloc de apartamente din Okhtirka, în regiunea Sumî. Anunțul a fost făcut luni de guvernatorul Oleh Hrihorov. Regiunea Sumî este pe graniță cu Federația Rusă. Clădire distrusă de ruși Zona este atacată aproape zilnic cu artilerie și drone de când Moscova […]
10:40
Durerile reumatice reprezintă o problemă de sănătate extrem de răspândită, ce afectează milioane de oameni la nivel global și pot diminua semnificativ calitatea vieții. Ce sunt durerile reumatice? Deși termenul este adesea utilizat în limbajul comun pentru a descrie orice durere musculo-scheletală cronică, în domeniul medical, el face referire la o categorie complexă de afecțiuni […]
10:40
Sumă record pentru ceasul lui Francis Ford Coppola. Regizorul „Nașul“ a vândut mai multe piese unicat, după ce și-a investit averea într-un nou film # Gândul
Ceasul personalizat al celebrului regizor Francis Ford Coppola s-a vândut la o licitație pentru suma de 10,8 milioane de dolari, relatează The New York Times. Vestea este una bună pentru cineastul care declara în luna martie a anului trecut că a rămas aproape falit, după ce a cheltuit milioane de dolari din propria avere pentru […]
10:40
Vlad Popescu Piedone i-a făcut o invitație oficială lui Ciprian Ciucu: ”Te aşteptăm în Sectorul 5 să facem administraţie, nu politică” # Gândul
Printr-o postare pe Facebook, Vlad Popescu Piedone , Primarul Sectorului 5, i-a adresat lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, invitația de a lua a pas Sectorul 5 al Capitalei. Edilul Sectorului 5 l-a felicitat pe Ciucu pentru rezultatul obținut în acest scrutin electoral și l-a invitat pe acesta la o discuție despre proiectele […]
10:30
(P) Când tehnologia devine suficientă: tot mai mulți români aleg telefoane lansate acum câțiva ani # Gândul
Într-o eră în care noutatea pare să definească valoarea, o parte tot mai mare din consumatori pare să adopte o atitudine diferită: aleg să folosească tehnologia care și-a dovedit deja eficiența, în loc să investească în modele abia lansate, adesea mai scumpe și doar marginal mai performante. Această schimbare de comportament se vede mai ales […]
10:20
Ilie Bolojan îl felicită pe Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei” # Gândul
Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, duminică, 7 decembrie 2025. Premierul Ilie Bolojan a transmis felicitări noului edil al Bucureștiului și a scris într-o postare pe Facebook că este „convins că va schimba fața Capitalei”. Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru această reușită și a menționat că va colabora […]
10:10
A murit Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a format pe Chivu. Ultimul mesaj al „Părintelui” pentru Mircea Lucescu # Gândul
Fotbalul românesc este în doliu. Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu, a murit luni, 8 decembrie 2025, la vârsta de 79 de ani. Vestea trecerii sale la cele veșnice a fost dată de Mihai Fudulache, patronul clubului Viitorul Onești (Liga 3). Fudulache i-a fost alături lui Sdrobiș în ultimii ani de viață […]
10:10
China a exportat în Rusia, în doar o lună, bunuri de Nivel 1 în valoare de 40 milioane dolari. „Articole de care Moscova are nevoie pentru a fabrica sistemele de arme ghidate de precizie, necesare pe frontul din Ucraina” # Gândul
Bunurile de Nivel 1 sunt cele mai importante articole de care Rusia are nevoie pentru a fabrica sistemele de arme ghidate de precizie, esențiale pentru purtarea războiului în Ucraina. Acestea sunt caracterizate în plus de lipsa producției interne a Rusiei și de numărul limitat de producători la nivel global, ceea ce obligă Rusia să le […]
10:10
PACEA din Ucraina, în impas. Zelenski se se va întâlni cu liderii europeni la Londra. Kremlinul laudă noua strategie favorabilă Rusiei a lui Trump # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va avea luni o întâlnire crucială la Londra cu principalii lideri europeni, în contextul noilor atacuri lansate de Donald Trump la adresa sa și al reacției favorabile venite de la Kremlin față de noua strategie de securitate a Statelor Unite. La acest moment, negocierile de pace sunt blocate, iar Europa privește […]
10:00
De ce există oglinzi în lifturi? Specialiștii explică prezența acestui obiect într-un astfel de spațiu # Gândul
V-ați întrebat vreodată de ce există oglinzi în lifturi? Prezența acestui obiect într-un astfel de spațiu nu ar fi deloc întâmplătoare, explică specialiștii. Mersul cu liftul reprezintă o activitate integrată în rutina zilnică, însă nu multe persoane știu care este rolul oglinzilor din acest mecanism de transport între etaje. Lifturile au devenit o necesitate în […]
09:20
Cum comentează presa maghiară alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar” # Gândul
Presa maghiară a relatat pe larg alegerile de la București. Publicațiile din țara vecină au ales titluri care subliniază prezența scăzută la vot și impactul politic al victoriei liberalului Ciprian Ciucu. Site-ul economx.hu a ales un titlu direct legat de alegerile de la București – „Vecinii au decis: aproape nimănui nu i-a păsat cine va […]
09:20
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie # Gândul
Ai luat în considerare ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie? Gândul.ro a întocmit un tabel în care se găsesc 12 dintre cele mai populare meserii din România, precum și un anumit interval de ani de cotizare și un salariu relativ constant. Tabelul poate fi […]
09:10
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută # Gândul
Odată cu explozia trendului vlogurilor de călătorii, mulți străini au descoperit adevărată față a României, nu cea prezentată de multe ori negativ în țările lor de origine. Așa se face că tot mai mulți turiști din toate colțurile lumii, fie că vorbim despre Statele Unite, Canada, China sau Austrialia, aleg să-și petreacă vacanța în România, […]
08:50
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.383. Importantă rută de aprovizionare a armatei lui Zelenski, bombardată de ruși # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 8 decembrie 2025, în a 1.383-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Autoritățile ucrainene au anunțat că o rachetă rusească a lovit barajul lacului de acumulare Peceneg, din regiunea Harkov (nord-est), ceea ce a dus la suspendarea traficului rutier, aceasta fiind o rută importantă de […]
08:40
În prima zi a săptămânii, GÂNDUL.RO vă oferă un banc care să vă binedispună. Mihai, dacă încă esști viu, opreșete imediat și strânge suruburile de la jande. Noi am uitat. Să râdem în continuare: Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe […]
08:30
ALEGERILE din Capitală, sub „lupa” presei din Rusia. Propaganda de la Moscova vorbește despre un „deficit de legitimitate democratică” în România # Gândul
Alegerile pentru Primăria Capitalei și victoria lui Ciprian Ciucu au fost intens mediatizate de presa din Rusia, care a prezentat scrutinul drept un test major pentru actuala putere politică de la București. Publicațiile de propagandă de la Moscova au insistat pe prezența scăzută la vot pentru a susține teza unui presupus „deficit de legitimitate democratică” […]
08:30
Bancul de luni are în centrul atenției un scurt dialog între două persoane aflate într-un autoturism. Spor la râs. – A intrat? – Nu! – Dar acum? – Nu, ești pe lângă… – Dar acum? Sunt aproape? – Nu, ești departe. – Păi și cum mama d******i s-o bag? – Mihaela, dă-o naiba… dă-te jos […]
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 793. Armata israeliană a anunțat „noua frontieră” în Gaza # Gândul
Șeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a afirmat că linia galbenă de demarcație în Fâșia Gaza este „noua frontieră” cu Israelul, potrivit unui comunicat militar, citat de France Presse. Exprimându-se în Fâșia Gaza în fața unor soldați rezerviști, general-locotenentul Zamir a declarat că „linia galbenă constituie o nouă frontieră, o linie de apărare […]
08:10
Jurnalista Floriana Jucan, director al revistei Q Magazine, a efectuat o postare pe platforma Facebook prin care mărturisește că nu a fost implicată în campania electorală a vreunui candidat pentru Primăria Capitalei, „mediatizându-i în mod egal pe toți”. De asemenea, a precizat că nu a votat la aceste alegeri. În schimb, a pus accentul, în […]
08:00
Alegeri în București. Rezultate finale: Ciprian Ciucu este câștigător cu 36,18%, Anca Alexandrescu se clasează pe locul 2 iar Daniel Băluță (PSD) pe locul 3 # Gândul
Rezultatele AEP arată că din aproximativ 600.000 de voturi, o treime s-au dus spre Ciprian Ciucu, candidat din partea PNL, iar restul electoratului a fost împărțit între Anca Alexandrescu, candidatul suveranist, Daniel Băluță și Cătălin Drulă, candidații partidelor aflate la guvernare. Candidatul favorit al președintelui Nicușor Dan - Cătălin Drulă - a pierdut din nou alegerile, pentru a treia oară în un an și jumătate. Nici PSD nu se află într-o situație mai bună. Pentru a 3-a oară a pierdut alegerile, deși candidatul oficial al partidului era poziționat în sondaje drept favorit.
07:40
Cele 3 zodii pentru care anul 2026 vine cu schimbări profunde. Pentru acești nativi va fi sezonul transformărilor # Gândul
Sezonul iernii și, implicit, începutul anului 2026 va aduce schimbări profunde pentru trei zodii. Pentru acești nativi, sezonul transformărilor bate la ușă și va urma o perioadă de introspecție. Se reconectează cu sinele, având în vedere că nevoile au fost neglijate pentru mult timp, iar redescoperirea lui le va aduce noi oportunități. Luna decembrie 2025 […]
07:40
Pancu anticipează vremuri grele la CFR Cluj: „La înjumătățire, suntem la 3 puncte de retrogradare” # Gândul
Daniel Pancu anticipează că vin vremuri grele la CFR Cluj. Fosta campioană a României a scos un 1-1 la Craiova, cu Universitatea, iar la finalul întâlnirii antrenorul ardeleniolor a recunoscut că formația din Bănie este cea mai puternică din Liga 1. Referitor la echipa sa, „Pancone” spune că nu va fi deloc o iarnă ușoară. […]
07:20
8 Decembrie, calendarul zilei: Kim Basinger împlinește 72 de ani. Sunt asasinați John Lennon și Dimebag Darrell # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 8 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Kim Basinger este o actriță americană premiată, cunoscută pentru eleganța, sensibilitatea și intensitatea pe care le aduce pe ecran. Născută pe 8 decembrie 1953, în Athens, Georgia, Basinger și-a început cariera ca […]
06:10
Pavel Ciurea, tânărul genial al României la matematică, povestește despre revoluționarele „supervizii” de la Cambridge. Cum este viața de student la una dintre cele mai râvnite universități din lume. Ce spune despre reforma în educația românească: „Au încercat să cârpească” # Gândul
Pavel Ciurea, tânărul al cărui nume a devenit în România sinonim cu excelența în matematică la nivel internațional, este în prezent student la Cambridge, Trinity College. Pavel – premiat cu trei medalii de aur la Olimpiada Internațională de Matematică (IMO) – și un tânăr a cărui poveste inspiră prin inteligență, dedicare și extrem de multă […]
06:10
Nicușor Dan pierde Capitala. Rezultat umilitor pentru Cătălin Drulă, candidatul preferat și promovat de șeful statului. A meritat batjocorirea Constituției, domnule președinte, pentru locul 4? # Gândul
„România Onestă” s-a rătăcit „pe drumul onest”. După o campanie asiduă, total neconstituțională și pe alocuri ilegală, cuplul electoral Nicușor Dan – Cătălin Drulă a eșuat lamentabil la alegerile din București. Candidatul promovat de președintele țării încă de la lansare, pentru care șeful statului a apărut într-un spot electoral chiar de Ziua Națională, n-a reușit […]
05:10
Câți ani de pușcărie a primit fiul milionarului Cosmin Bălcăcean după ce a fost acuzat de tentativă de omor. Victoraș are de plată și o groază de bani # Gândul
Fiul milionarului Cosmin Bălcăcean a fost condamnat de magistrații Tribunalului București după ce, cu un an în urmă, și-a înjunghiat un prieten care întârzia să-i restituie o datorie. În plus, băiatul afaceristului va trebui să plătească și o sumă mare de bani, care include, pe lângă daunele morale, costurile de spitalizare ale victimei și cheltuielile […]
01:10
Alegeri în București. Rezultate finale: Ciprian Ciucu este câștigător cu 36,18%, Anca Alexandrescu se clasează pe locul 2 iar Daniel Băluță (PSD) pe locul 3 # Gândul
Rezultatele AEP arată că din aproximativ 600.000 de voturi, o treime s-au dus spre Ciprian Ciucu, candidat din partea PNL, iar restul electoratului a fost împărțit între Anca Alexandrescu, candidatul suveranist, Daniel Băluță și Cătălin Drulă, candidații partidelor aflate la guvernare. Candidatul favorit al președintelui Nicușor Dan - Cătălin Drulă - a pierdut din nou alegerile, pentru a treia oară în un an și jumătate. Nici PSD nu se află într-o situație mai bună. Pentru a 3-a oară a pierdut alegerile, deși candidatul oficial al partidului era poziționat în sondaje drept favorit.
01:00
Sorin Grindeanu recunoaște înfrângerea PSD-ului la alegerile de la Primăria Capitalei: „Un scor de 20% nu ne satisface” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a transmis un mesaj, la sediul partidului, după ce liberalul Ciprian Ciucu a devenit primarul Bucureștiului. Candidatul social-democraților, Daniel Băluță, considerat favorit în cursa electorală, s-a clasat abia pe a treia poziție, cu 20% din voturi. Acesta a fost devansat de Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, care a obținut 22%. […]
00:40
Anca Alexandrescu, revelația alegerilor. Este oficial, a obținut locul 2. Secretele celei care a îngenuncheat PSD-ul # Gândul
Anca Alexandrescu este marea surpriză a alegerilor la primăria Capitalei, cu un scor de aproximativ 22%. Gândul prezintă parcursul profesional al candidatei care a dovedit că majoritatea sondajelor de opinie s-au înșelat. Ea are o biografie care nu începe în administrație, ci în laboratoarele de comunicare ale puterii politice. În ultimii 20 de ani, drumul […]
00:00
Marius Tucă: Ciucu, întâiul userist al PNL-ului, a fost votat de 5% din populația Bucureștiului # Gândul
Invitat în ediția de duminică a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Marius Tucă a analizat discursul lui Ciprian Ciucu. Cunoscutul gazetar apreciază că textul conține cuvântul muncă în fiecare propoziție. „Ciucu, întâiul userist al PNL-ului, a fost votat de 5% din populația Bucureștiului. El ajuns primar al Capitalei cu 7% din voturile cetățenilor […]
7 decembrie 2025
23:30
Imagini demne de cascadorii râsului: doi Moși Crăciun s-au luat la bătaie într-un supermarket # Gândul
Moș Crăciun s-ar putea să întârzie anul acesta, dar nu din cauza volumului mare de cadouri, ci pentru că a intrat într-o încăierare într-un supermarket. Cumpărătorii dintr-un supermarket din Baku (Azerbaidjan) au avut parte de un show de senzație, după ce doi „moș crăciuni” s-au luat la bătaie în zona departamentului cu fructe și legume. […]
23:30
Locul 9 pentru TRICOLORE la Mondialul de handbal feminin! Ce comparație se poate face cu edițiile precedente # Gândul
Reprezentativa de handbal feminin a României a terminat pe locul 9 la Campionatul Mondial din Olanda și Germania, după ce a învins Elveția cu scorul de 36-24 (18-9). Partida s-a disputat duminică seara, la Rotterdam, în ultimul său meci din Grupa principală 1. Locul 9 pentru tricolore la Mondialul de handbal feminin! Ce comparație se […]
23:30
Marius Tucă explică de ce depinde viitorul politic al Ancăi Alexandrescu: „Ține de relația ei cu George Simion” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Marius Tucă, jurnalist și realizator de emisiuni, a vorbit despre viitorul politic al candidatului la Primăria Capitalei susţinut de AUR, Anca Alexandrescu. Întrebat dacă crede în viitorul politic al Ancăi Alexandrescu, Marius Tucă a răspuns: „Ține și de relația ei […]
23:20
Filipe Coelho, pas greșit ACASĂ! Universitatea Craiova nu poate trece de trupa lui Daniel Pancu în Superliga # Gândul
Universitatea Craiova a remizat duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu CFR Cluj, în etapa a 19-a din Superligă. Oltenii puteau reveni pe podium în cazul unei victorii. În același timp, însă, formația gazdă este cu gândul și la meciul de joi, pe teren propriu, cu Sparta Praga, în etapa 5 din Conference League. […]
23:20
Ciprian Ciucu, exclusiv pentru Gândul: Voi fi un primar consensual și colaborativ/ Voi încerca să replic coaliția de guvernare și în plan local, cu PSD și USR/ Bolojan e bucuros că am oferit cea mai bună ofertă electoratului și că am arătat respect bucureștenilor # Gândul
Noul primar ales al Bucureștiului a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că abia așteaptă să-și intre în mandat. Va avea o abordare „colaborativă și consensuală”. Ciucu a mai declarat: „voi veni cu proiecte atât de bine pregătite încât vor fi imposibil de respins. Voi încerca să replic coaliția de guvernare cu PSD și USR. Îi […]
23:10
În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Tucă și Victor Ponta au vorbit despre situația politică actuală, despre rolul pe care îl joacă USR în Guvern și ce ar putea să facă Partidul Social Democrat pentru a controla criza din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Victor […]
