După alegerile de la Capitală, Piedone îşi recunoaşte înfrângerea, alături de Daniel Băluţă: „Le-am pierdut împreună cu el. Respect învingătorului!”

Daniel Pancu anticipează că vin vremuri grele la CFR Cluj. Fosta campioană a României a scos un 1-1 la Craiova, cu Universitatea, iar la finalul întâlnirii antrenorul ardeleniolor a recunoscut că formația din Bănie este cea mai puternică din Liga 1. Referitor la echipa sa, „Pancone” spune că nu va fi deloc o iarnă ușoară. […]