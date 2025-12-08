O comoară inestimabilă care poate rescrie istoria Egiptului. Primul mormânt regal fără Faraon

11:30

Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, iniţiată de 118 deputaţi şi senatori ai Opoziţiei, va fi prezentată luni în plenul reunit al Parlamentului. Textul documentului a fost depus vinerea trecută şi se vehiculează că are şanse minime să treacă. Dezbaterea şi votul au fost programate peste o săptămână, […]