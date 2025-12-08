Acuzații de spionaj la adresa Israelului: au monitorizat aliații într-un centru militar din Gaza, după ce a cedat anterior autoritatea bazei către SUA
Gândul, 8 decembrie 2025 14:50
Agenții israelieni au înregistrat în secret forțele americane și oficialii aliați într-o bază militară comună din sudul Israelului, înființată pentru a coordona ajutorul pentru Gaza și planificarea postbelică, arată The Guardian. Supravegherea a devenit atât de răspândită încât comandantul bazei americane a ordonat omologilor israelieni să înceteze înregistrarea întâlnirilor. Aproximativ 40 de națiuni și organizații […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
15:20
După ce că nu sunt în circulație, noile metrouri Alstom Metropolis mai sunt și vandalizate. Imagini exclusive din depoul Berceni, cu vagoane mâzgălite # Gândul
Noile trenuri de metrou Metropolis, produse de Alstom în Brazilia, și care zac prin depourile bucureștene au ajuns să fie vandalizate. Gândul publică imagini revoltătoare din depoul Berceni, acolo unde trenul „Brașov” este deja mâzgălit cu graffiti. Culmea, depoul este păzit. Cele 13 garnituri de metrou produse de Alstom pentru București ar fi trebuit să […]
15:20
Apartamente la Castel în Franța la preț de apartament la Bloc în București. Cât costă să dormi pe viață în patul Ioanei d’Arc # Gândul
Franța este și țara castelelor de vânzare. Pentru mai puțin de prețul unui apartament de două camere în centrul Bucureștiului poți cumpăra o proprietate istorică cu ziduri groase, turnuri, șeminee monumentale și hectare de teren. Le Figaro Immobilier a selectat opt astfel de clădiri splendide, iar mulți cumpărători văd în ele nu doar un vis […]
15:20
Horoscopul săptămânii 8-14 decembrie 2025. Noroc financiar pentru 3 zodii. Oportunități majore pentru acești nativi # Gândul
Horoscopul săptămânii 8-14 decembrie 2025. Trei zodii vor avea norocul de partea lor, în următoarele zile, potrovit astrologilor. Odată cu staționarea lui Neptun în Pești, pe 10 decembrie 2025, nativii încep să privească aspectele vieții cu mai multă claritate. Oportunitățile și investițiile vor fi la fiecare pas pentru unii dintre ei și nu își abandonează […]
15:20
Noutatea momentului pe piața imobiliară. Ce oraș din România a detronat Clujul și Capitala în topul scumpirilor # Gândul
În România, prețul mediu cerut de proprietari și dezvoltatori pentru apartamentele scoase la vânzare a crescut în ultimul an cu 14%. Printre marile orașe din țară, cea mai mare creștere a fost de 21%, în Craiova, o creștere care a propulsat orașul pe locul patru în topul celor mai scumpe din țară. Prețul mediu solicitat […]
Acum 30 minute
15:10
Cod roșu de știri false despre meteo. Experții anunță că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă din ultimii ani # Gândul
Experții avertizează că în spațiul public apar numeroase știri false despre fenomenele meteo. Meteorologii spun că nu au fost și nici nu sunt anunțate „o furtună istorică” și „cea mai violentă iarnă” din ultimii ani. Exemplele vizează anunțuri privitoare la Franța și Spania, care s-au înmulțit pe rețelele de socializare. Cum se fabrică o știre […]
15:10
Păstrează-ți calmul, respiră adânc și încearcă să comunici cu ceilalți. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 9 decembrie 2025. Berbec Astăzi ar putea fi dificil să duci la bun sfârșit sarcinile. O neînțelegere cu ceilalți membri ai familiei ți-ar putea da impresia că toată lumea este împotriva ta. Nu este așa. Încearcă […]
15:10
Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Urmează un nou val de răcire # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei în majoritatea zonelor țării. Minimele vor fi preponderent pozitive în primele zile. În schimb, spre finalul intervalului, temperaturile se apropie de 0 grade la deal și la munte. Estimarea pe regiuni, făcută până în […]
Acum o oră
14:50
Prima reacție a lui Nicușor Dan după dezastrul din București. Îl felicită pe Ciucu, dar îi greșește numele. Cere respectarea referendumului # Gândul
După 17 ore, președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de felicitare pentru Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Mai mult, șeful statul a făcut o greșeala de scriere: „felicitări și succes lui Ciptian Ciucu”, a scris inițial Nicușor Dan. „Felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de ieri al cetățenilor. E […]
14:50
Acuzații de spionaj la adresa Israelului: au monitorizat aliații într-un centru militar din Gaza, după ce a cedat anterior autoritatea bazei către SUA # Gândul
Agenții israelieni au înregistrat în secret forțele americane și oficialii aliați într-o bază militară comună din sudul Israelului, înființată pentru a coordona ajutorul pentru Gaza și planificarea postbelică, arată The Guardian. Supravegherea a devenit atât de răspândită încât comandantul bazei americane a ordonat omologilor israelieni să înceteze înregistrarea întâlnirilor. Aproximativ 40 de națiuni și organizații […]
14:50
Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Fiicele sale au revenit de urgență în România # Gândul
Dan Petrescu se confruntă cu probleme serioase de sănătae. Fostul antrenor de la CFR Cluj a slăbit 30 de kilograme din cauza bolii, iar fiicele sale a revenit de urgență în România. La mai bine de 4 luni de la momentul în care a decis să ia o pauză de la antrenorat, Dan Petrescu se […]
14:50
O comoară inestimabilă care poate rescrie istoria Egiptului. Primul mormânt regal fără Faraon # Gândul
Experții au dezvăluit comoara egipteană care poate rescrie istoria, după ce au descoperit mai multe obiecte de valoare într-un mormânt mutimilenar. Descoperirea e atât de rară încât poate rescrie istoria, susțin arheologii, scrie Daily Mail, preluat de A1. Altfel, este primul mormânt regal fără Faraon. Comoara era ascunsă sub nisipurile din Tanis și include 225 […]
14:50
O nouă finanțare pentru o anumită categorie de fermieri, în 2026. Anunțul făcut de Ministrul Agriculturii # Gândul
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță că va exista o nouă finanțare pentru o anumită categorie de fermieri, în prima parte a anului 2026. Este una dintre cele mai așteptate linii de sprijin de către agricultori, iar sectorul respectiv primit circa 4 miliarde de euro, așa cum precizează ministrul. Veștile sunt favorabile pentru sectorul zootehnic din […]
14:40
Rocsana Marcu se mândrește cu fiicele sale. ”Fata mea cea mare face cam 10.000 de euro pe lună minimum ” # Gândul
Fosta vedetă de televiziune Rocsana Marcu se mândrește cu cele două fiice ale sale. Aceasta a dat detalii despre Mayra și Indira. Rocsana Marcu este cunoscută publicului din România din postura de cântăreață, actriță, dar și prezentatoare de televiziune. Vedeta este mama a două fete: Mayra și Indira. De ceva vreme, Rocsana Marcu a […]
14:30
Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu încheie anul 2025 în forță, cu un cantonament montan. „Vreau să devină gladiatori” # Gândul
O veche zicală românească spune cam așa: pierzi, câștigi-negustor te numești. O zicală pe care legendarul pugilist Dorel Simion a luat-o ca atare și a transferat-o către cei doi elevi ai săi, Florin Ioniță și Arun Tudoroiu. Fostul pugilist se ocupă în prezent de pregătirea a doi tineri pugiliști de mare perspectivă: Florin Ioniță (20 […]
14:30
Cum se prepară cel mai delicios cozonac de Crăciun. Ingredientele folosite de chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea # Gândul
Mult a fost, puțin a mai rămas până când cetățenii români vor sărbători Crăciunului și Revelionul. În preajma sărbătorilor de iarnă, listele pentru cumpărături sunt pregătite, iar printre ingredientele se află și cele pentru cozonac. Iată cum se prepară cel mai delicios cozonac de Crăciun cu ingredientele folosite de chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin […]
14:30
Anchetă The New York Times: cum a sabotat guvernul Ucrainei controlul independent și a permis corupției să se extindă. Ce știau europenii? # Gândul
Guvernul Ucrainei a slăbit, în mod repetat, supravegherea independentă menită să prevină corupția în companiile de stat. Aceasta este concluzia la care au ajuns jurnaliștii The New York Times, după o investigație amănunțită. Potrivit acestora, deși aliații occidentali au cerut înființarea unor consilii de supraveghere care să monitorizeze cheltuielile, administrația președintelui Zelensky a întârziat formarea […]
Acum 2 ore
14:10
În timp ce schiul devine un lux în toată țara, o firmă mică dintr-un canton din Elveția merge complet împotriva curentului. Acolo, un abonament de o zi la schi costă zero euro, iar în spatele acestui proiect gratuit și îndrăzneț este un om care și-a făcut de mult averea, potrivit publicației Blick, parte a trustului […]
14:10
Influențele karmice vor marca viața anumitor zodii în următorii 7 ani. Practic, viețile a 4 zodii se schimbă total. Potrivit acesteia, traversăm o perioadă cu profunde transformări spirituale și emoționale, declanșate de tranzițiile lente ale planetelor grele — Saturn, Uranus, Neptun și Pluto — care vor aduce lecții de viață, eliberări dureroase și, pentru unii, […]
14:10
Băsescu explică de ce au pierdut PSD și USR alegerile în Capitală: „Băluță și Drulă au decontat acțiunile liderilor din partidele lor” # Gândul
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni, despre rezultatul candidatului USR, Cătălin Drulă, la Primăria Capitalei, că a fost executat pentru ceea ce USR a făcut la guvernare, adăugându-l şi pe fostul ministru al Apărării. Mai mult, fostul președinte a adăugat că PSD trebuie să se uite foarte bine cum îşi selectează candidaţii. „Eu nu […]
14:00
Primele de Crăciun 2025. 90% dintre angajatori vor oferi bonusuri în bani sau vouchere cadou # Gândul
Cel mai recent sondaj eJobs arată că aproape 90% dintre companiile chestionate vor oferi prime de Crăciun pentru angajați, pe care le vor acorda în luna decembrie, înainte de minivacanța de sărbători. Doar 10,3% dintre firme au transmis că nu au alocat anul acesta un buget dedicat bonusurilor. Angajații români preferă banii O treime dintre […]
14:00
O familie conduce de peste 20 de ani primăria din județul Botoșani. După tată și mamă, a venit rândul fiicei # Gândul
Andreea-Cristina Alecu Gireadă, fiica unui fost primar cercetat de DNA pentru luare de mită, a câștigat alegerile locale și a devenit noul primar al comunei Mihai Eminescu, și cotinuă astfel dominația familiei asupra administrației locale. Andreea Alecu Gireadă, fiica fostului primar Verginel Gireadă, candidată din partea PSD, a câștigat alegerile parțiale, desfășurate în comuna Mihai […]
13:50
Schimbări majore în Codul Rutier, în 2026. Care sunt noile reguli pentru șoferi privind taxarea rutieră # Gândul
În anul 2026 vor avea loc cele mai importante schimbări ale Codului Rutier din ultimul deceniu. Vor fi stipulate în lege noi reguli pentru șoferi privind taxarea rutieră. De altfel, această schimbare urmărește alinierea României la regulile europene și vor fi introduse și sancțiuni dure pentru încălcări majore ale legii. Modificări majore ale Codului Rutier […]
13:40
Wilmark a mărturisit că a suferit de gelozie și a făcut multe nebunii din acest motiv. Coregraful este căsătorit cu Ioana și are doi copii. Wilmark are o școală de dans. Acesta a venit din Columbia în România în anul 1994, când avea 17 ani. În plan personal, Wilmark este căsătorit cu Ioana și au […]
13:30
Președintele Nicușor Dan, care a susținut fățiș candidatul perdant al USR, de 15 ore n-are nicio reacție. Șeful statului evită să recunoască victoria lui Ciprian Ciucu # Gândul
Deși alegerile din București s-au încheiat, tăcerea lui Nicușor Dan ridică semne de întrebare. Președintele României, care a fost activ în campania electorală pentru Primăria Capitalei și a transmis mesaje de sprijin pentru candidatul USR, Cătălin Drulă, nu a avut până acum nicio reacție după victoria surprinzătoare a lui Ciprian Ciucu, contracandidatului de la PNL. […]
Acum 4 ore
13:20
Noul Mers al Trenurilor 2025–2026 intră în vigoare din 14 decembrie. Vor circula zilnic peste 1.150 de trenuri # Gândul
Din 14 decembrie, CFR Călători va introduce noul Mers al Trenurilor 2025-2026. Planul de circulație va fi valabil până la 12 decembrie 2026. CFR Călători a anunțat că va asigura zilnic circulația a peste 1.150 de trenuri, în funcție de perioada din an: 52 în trafic internațional, 112 Interregio, 20 Intercity, 26 trenuri sezoniere și […]
13:20
„Victoria lui Ciucu poate contribui la reducerea presiunii asupra lui Bolojan” -Politico. Ce spune presa internațională despre alegerile din București # Gândul
Vestea alegerii lui Ciprian Ciucu ca primar al Bucureștiului a ajuns și în presa internațională, dar accentual s-a pus mai mult pe contextual politic din România – o luptă între suveranism și politica liberală. „Politicianul de centru-dreapta, Ciprian Ciucu, va fi noul primar al Bucureștiului după ce a învins un candidat de extremă dreaptă în […]
13:10
Se cer schimbări în USR. Deputata Cristina Prună: „USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altădată” # Gândul
Scorul modest la alegerile locale din 7 decembrie înregistrat de candidatului USR Cătălin Drulă a provocat un adevărat seism în partid. Sunt voci care au cerut demisia conducerii, în frunte cu Dominic Fritz. Alte nume de prim plan ale USR, precum deputata Cristina Prună, atrag agenția că formațiunea politică s-a îndepărtat de crezul său de […]
13:00
Ciprian Ciucu, noul Primar General al Capitalei, declară în documentele oficiale o avere formată din două terenuri, două apartamente și economii de aproximativ 60.000 de euro. Liberalul a povestit în campanie că locuiește, împreună cu familia, într-un apartament dintr-un bloc comunist. Potrivit declarației de avere, Ciucu deține: două terenuri – unul agricol, în Podul Dâmbovița […]
13:00
Muzeul Luvru din Paris este atras într-un nou scandal. Angajații amenință cu o săptămână de grevă. Ce probleme reclamă # Gândul
După jaful de zile mari din luna octombrie, Muzeul Luvru din Paris ar putea fi lovit de încă un scandal de proporții. Luni dimineața, toate sindicatele muzeului (CFDT, CGT și SUD) au votat pentru emiterea unui preaviz de grevă începând cu ziua de 15 decembrie. Angajații vor să atragă atenția asupra „deteriorării condițiilor de muncă” […]
13:00
Ciprian Ciucu se mută la Primăria București. Edilul spune că are așteptări „temperate” pentru primul său an ca primar general # Gândul
Proaspăt-alesul primar general, Ciprian Ciucu, a vorbit despre planurile sale pentru PMB, dar, mai important, spune că pentru primul an de mandat are așteptări „temperate”. Proiectele mari vor dura mai mult și se vor face și reforme, spune Ciucu. Cea mai mare provocare pe care o vede noul primar general? Întocmirea bugetului. „Nu e o […]
13:00
Experiența unui muncitor român care s-a angajat la un fast-food, în Germania. „Suntem sclavii Europei” # Gândul
Ștefan este unul dintre muncitorii români care au ales să lucreze în străinătate, pentru a avea un trai mai bun. S-a angajat la un restaurant de tip fast-food în Germania, acolo unde a lucrat în bucătărie și la curățenie, însă condițiile de muncă au fost precare. Tot mai mulți români aleg să plece peste hotare, […]
13:00
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară # Gândul
Nu se știe numărul exact al îngrijitoarelor românce din Italia, dar datele oficiale arată că peste 1 milion de conaționali trăiesc în această țară. Din cauza muncii nedeclarate, este dificil de stabilit cu exactitate câte femei lucrează ca badante. Asociația DOMINA estimează că 57% dintre românce lucrează la negru, ceea ce ar putea însemna că […]
12:50
Un cărucior de copii blocat în metroul din Paris poate reconfigura transportul metropolitan din capitala Franței # Gândul
Charlotte Billot, o mamă din Paris, a distribuit o fotografie cu căruciorul copilului blocat la baza scărilor metroului, stârnind reacții din partea a sute de oameni și chiar a autorității de transport public din capitala Franței, RATP, potrivit 20Minutes, preluat de Libertatea. „Nimeni nu s-a oprit, nimeni nu m-a ajutat. Nici eu nu am avut […]
12:50
Președintele lui Dinamo dezvăluie situația TRANSFERURILOR. Sosiri, plecări și posturile care se vor întări # Gândul
Andrei Nicolescu a spus că Musi și Stoinov au oferte, a explicat de ce greu de adus Eissat și ce posturi urmează să acopere pentru a întări echipa. Musi are o ofertă de două milioane de euro, potrivit lui Giovani Becali, dar jucătorul nu va pleca de la Dinamo. „Nu am intrat în detalii, mi-a […]
12:40
Ce ținute recomandă Cătălin Botezatu de Crăciun și Revelion. ”Nu îți pune, că vei fi penibilă, asta e clar” # Gândul
Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a spus ce ținute vestimentare ar trebui adoptate de Crăciun și de Revelion. Designerul Cătălin Botezatu a explicat, la Știrile Antena Stars, ce ținute ar trebui adoptate anul acesta pentru petrecerile de Crăciun și de Revelion. Creatorul de modă este de părere că de Crăciun vestimentația trebuie […]
12:40
Undă de șoc la companiile de stat. Acționarul majoritar Transelectrica ar putea plăti prejudiciile constatate de Curtea de Conturi # Gândul
Premieră la o companie majoră de stat. Acționarului majoritar Transelectrica i se impută pagube din hotărâri AGA adoptate cu votul decisiv al acestuia și ar putea suporta prejudiciile suferite de societate. Acestea au fost constatate de Curtea de Conturi și sunt un efect al adoptării unor hotărâri AGA care au generat pagube de zeci de […]
12:40
MAI a anunțat că au fost înregistrate 108 sesizări de posibile contravenții și infracțiuni, la votul de duminică # Gândul
Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, a anunțat că au fost înregistrate 108 sesizări de posibile contravenții și infracțiuni, pe parcursul procesului de votare. Ea a transmis că la nivelul instituțiilor MAI au fost luate toate măsurile aferente pentru defășurarea în condiții de siguranță a votului. Monica Dajbog a menționat că în […]
12:30
Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR. Partidul ar fi ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă: “Mii de membri care nu există – adrese de mail care «votează», controlate de gașcă” # Gândul
Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR, după ce Cătălin Drulă s-a clasat pe locul 4 la alegerile pentru Primăria Capitalei, duminică, 7 decembrie 2025. Într-o postare pe Facebook, economistul și fostul consilier al liderului USR Dan Barna susține că acest dezastru se explică prin faptul că partidul este ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă, care […]
12:20
„Iarna secolului”, scenariul care îngrozește omenirea. Ce spun meteorologii despre cum va fi vremea de Crăciun și în ianuarie 2026 # Gândul
Cu toate că prognozele pe termen lung nu au foarte mare acuratețe, tot mai mulți meteorologi avertizează că, după Crăciun, ne-am putea confrunta cu episoade de frig intens în Europa. Aflat la un nivel neobișnuit pentru această perioadă a anului, vortexul polar ar permite coborârea maselor de aer rece din nord. De altfel, tocmai acest […]
12:20
Nicușor Dan pierde prima luptă din războiul cu Ilie Bolojan. Președintele pierde cel mai important avanpost politic. Capitala trece sub influența directă a premierului și de astăzi începe oficial cea mai importantă confruntare politică: prezidențialele din 2030 # Gândul
Ciprian Ciucu, susținut de PNL, a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, cu 36,18% din voturi. Nicușor Dan pierde lupta pentru București, după ce a „fentat” Constituția și s-a poziționat, pe față, de partea lui Cătălin Drulă, candidatul USR, iar acesta a reușit „performanța” de a se clasa abia pe locul 4, cu doar 13,90% din […]
12:20
FCSB – Dinamo s-a terminat la egalitate, 0-0, iar Marius Șumudică, antrenor liber de contract, a analizat derby-ul. Șumudică, pe vremea în care era pe banca Rapidului, nu a învins FCSB în patru meciuri și atunci spunea că adversarii stau foarte bine fizic. Acum susține că elevii lui Elias Charalambous „cad” din minutul 70 al […]
12:10
Dragoș Dobrescu urmează să dezvolte Dracula Land, o investiţie privată de peste 1 miliard de euro, pe 164 hectare, proiect conceput să redefinească definitiv harta turismului din România # Gândul
Dracula Land va fi realizat exclusiv din investiții private 100%. Deși este un proiect strategic pentru România, nu va utiliza buget public, nu va accesa fonduri europene și nu va beneficia de sprijin financiar din partea statului. Un proiect fără precedent în România a intrat oficial pe orbita publică: Dracula Land, va fi o dezvoltare […]
12:10
Sylvester Stallone și membrii trupei Kiss au fost premiaţi de Trump la gala Kennedy Center Honors. Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu # Gândul
Actorul Sylvester Stallone și trei dintre membrii legendarei trupe de rock – Kiss – s-au numărat printre celebritățile premiate, duminică, de președintele Donald Trump în cadrul galei de la Kennedy Center, relatează The Hollywood Reporter. Premiile, cunoscute sub numele Kennedy Center Honors, sunt considerate cele mai apreciate distincţii pentru artiştii, iar importanţa anuală a evenimentului […]
12:00
Accesul auto către terminalele Aeroportului Henri Coandă a fost modificat temporar. Care este noua rută # Gândul
Accesul auto din DN1 către terminalele Plecări și Sosiri ale Aeroportului Internațional Henri Coandă București a fost reconfigurat începând de luni, 8 decembrie, din cauza extinderii zonei de lucrări pentru viitoarea stație de metrou „Aeroport Otopeni”. Începând cu data de 8 decembrie 2025, a fost restricționat total traficul rutier pe bretelele de urcare către terminalul […]
12:00
După alegerile de la Capitală, Piedone îşi recunoaşte înfrângerea, alături de Daniel Băluţă: „Le-am pierdut împreună cu el. Respect învingătorului!” # Gândul
Finalul alegerilor de la Capitală l-au determinat pe Cristian Popescu Piedone să se poziţionze şi la pierdere alături de favoritul său, candidatul PSD. Fostul primar al Sectoarelor 4 şi 5 spune că nu numai Daniel Băluţă(PSD) a pierdut alegerile, ci „le-am pierdut împreună cu el”. „Calendarele trec, oamenii rămân. Să le parcurgă cu pași mari […]
11:50
Ministrul Dragoş Pîslaru sesizează Parchetul European pentru achiziţiile la suprapreț de microbuze electrice pentru elevi # Gândul
Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, a anunțat că a decis să sesizeze Parchetul European cu privire la achiziția microbuzelor electrice pentru elevi, „ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni”. Dragoş Pîslaru a precizat şi că rezultatele verificării […]
11:50
Avdertisment ANPC pentru dezvoltatorii imobiliari. Începând 2026 se va trece de la consiliere la sancțiuni # Gândul
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) avertizează dezvoltatorii imobiliari că, începând de anul viitor, va trece de la consiliere la aplicarea de sancțiuni, după trei ani în care comisarii au preferat să îndrume operatorii economici. Mesajul vine în contextul noii legislații privind avansurile cerute la achiziția de locuințe, cunoscută drept „Legea Nordis”, care impune obligații […]
11:50
Micul Einstein: Laurent Simons, copilul-geniu care a terminat doctoratul în fizică cuantică la 15 și vrea să învingă îmbătrânirea # Gândul
Laurent Simons, un copil-geniu din Belgia, a devenit cunoscut la nivel mondial pentru realizările sale academice extraordinare la o vârstă fragedă. Cu un IQ estimat la 145, acesta este adesea numit „Micul Einstein”. La vârsta de 15 ani, Laurent a obținut diploma de doctorat în fizică cuantică, iar în prezent lucrează pentru a doua lucrare […]
11:40
S-a râs mult, în online, de candidatul USR. Cătălin Drulă n-a reuşit să intre în istorie ca primar al Capitalei, dar a reuşit ca personaj de meme-uri # Gândul
Nici n-a apucat Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, să-şi steargă prea bine lacrimile după înfrângerea zdrobitoare suferită duminică noaptea, că internauții au și început seria de glume în spaţiul online. În timp ce Cătălin Drulă intra discret pe poarta din faţă a sediului de partid, duminică seara după alegeri, ca să nu fie […]
11:30
Moţiunea de cenzură a Opoziţiei împotriva Guvernului Bolojan este prezentată luni în Parlament. Dezbaterea și votul, programate pe 15 decembrie # Gândul
Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, iniţiată de 118 deputaţi şi senatori ai Opoziţiei, va fi prezentată luni în plenul reunit al Parlamentului. Textul documentului a fost depus vinerea trecută şi se vehiculează că are şanse minime să treacă. Dezbaterea şi votul au fost programate peste o săptămână, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.