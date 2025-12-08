Cum se prepară cel mai delicios cozonac de Crăciun. Ingredientele folosite de chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea

11:30

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat după eșecul pe care Cătălin Drulă l-a obținut la alegerile pentru Primăria Capitalei, că nu are motive să creadă că nu va mai funcționa actuala Coaliție. Totuși, Fritz devine tăios, și le răspunde cu subînțeles social-democraților: „Nu vă facem această favoare să ieșim din politica românească”. „Fiecare partid trece prin […]