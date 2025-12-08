Ce avere are noul Primar al Capitalei, Ciprian Ciucu

10:10

Bunurile de Nivel 1 sunt cele mai importante articole de care Rusia are nevoie pentru a fabrica sistemele de arme ghidate de precizie, esențiale pentru purtarea războiului în Ucraina. Acestea sunt caracterizate în plus de lipsa producției interne a Rusiei și de numărul limitat de producători la nivel global, ceea ce obligă Rusia să le […]