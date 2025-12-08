Noul Mers al Trenurilor 2025–2026 intră în vigoare din 14 decembrie. Vor circula zilnic peste 1.150 de trenuri
Gândul, 8 decembrie 2025 13:20
Din 14 decembrie, CFR Călători va introduce noul Mers al Trenurilor 2025-2026. Planul de circulație va fi valabil până la 12 decembrie 2026. CFR Călători a anunțat că va asigura zilnic circulația a peste 1.150 de trenuri, în funcție de perioada din an: 52 în trafic internațional, 112 Interregio, 20 Intercity, 26 trenuri sezoniere și […]
Acum 10 minute
13:50
Schimbări majore în Codul Rutier, în 2026. Care sunt noile reguli pentru șoferi privind taxarea rutieră # Gândul
În anul 2026 vor avea loc cele mai importante schimbări ale Codului Rutier din ultimul deceniu. Vor fi stipulate în lege noi reguli pentru șoferi privind taxarea rutieră. De altfel, această schimbare urmărește alinierea României la regulile europene și vor fi introduse și sancțiuni dure pentru încălcări majore ale legii. Modificări majore ale Codului Rutier […]
Acum 30 minute
13:40
Wilmark a mărturisit că a suferit de gelozie și a făcut multe nebunii din acest motiv. Coregraful este căsătorit cu Ioana și are doi copii. Wilmark are o școală de dans. Acesta a venit din Columbia în România în anul 1994, când avea 17 ani. În plan personal, Wilmark este căsătorit cu Ioana și au […]
13:30
Președintele Nicușor Dan, care a susținut fățiș candidatul perdant al USR, de 15 ore n-are nicio reacție. Șeful statului evită să recunoască victoria lui Ciprian Ciucu # Gândul
Deși alegerile din București s-au încheiat, tăcerea lui Nicușor Dan ridică semne de întrebare. Președintele României, care a fost activ în campania electorală pentru Primăria Capitalei și a transmis mesaje de sprijin pentru candidatul USR, Cătălin Drulă, nu a avut până acum nicio reacție după victoria surprinzătoare a lui Ciprian Ciucu, contracandidatului de la PNL. […]
Acum o oră
13:20
13:20
„Victoria lui Ciucu poate contribui la reducerea presiunii asupra lui Bolojan” -Politico. Ce spune presa internațională despre alegerile din București # Gândul
Vestea alegerii lui Ciprian Ciucu ca primar al Bucureștiului a ajuns și în presa internațională, dar accentual s-a pus mai mult pe contextual politic din România – o luptă între suveranism și politica liberală. „Politicianul de centru-dreapta, Ciprian Ciucu, va fi noul primar al Bucureștiului după ce a învins un candidat de extremă dreaptă în […]
13:10
Se cer schimbări în USR. Deputata Cristina Prună: „USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altădată” # Gândul
Scorul modest la alegerile locale din 7 decembrie înregistrat de candidatului USR Cătălin Drulă a provocat un adevărat seism în partid. Sunt voci care au cerut demisia conducerii, în frunte cu Dominic Fritz. Alte nume de prim plan ale USR, precum deputata Cristina Prună, atrag agenția că formațiunea politică s-a îndepărtat de crezul său de […]
13:00
Ciprian Ciucu, noul Primar General al Capitalei, declară în documentele oficiale o avere formată din două terenuri, două apartamente și economii de aproximativ 60.000 de euro. Liberalul a povestit în campanie că locuiește, împreună cu familia, într-un apartament dintr-un bloc comunist. Potrivit declarației de avere, Ciucu deține: două terenuri – unul agricol, în Podul Dâmbovița […]
13:00
Muzeul Luvru din Paris este atras într-un nou scandal. Angajații amenință cu o săptămână de grevă. Ce probleme reclamă # Gândul
După jaful de zile mari din luna octombrie, Muzeul Luvru din Paris ar putea fi lovit de încă un scandal de proporții. Luni dimineața, toate sindicatele muzeului (CFDT, CGT și SUD) au votat pentru emiterea unui preaviz de grevă începând cu ziua de 15 decembrie. Angajații vor să atragă atenția asupra „deteriorării condițiilor de muncă” […]
13:00
Ciprian Ciucu se mută la Primăria București. Edilul spune că are așteptări „temperate” pentru primul său an ca primar general # Gândul
Proaspăt-alesul primar general, Ciprian Ciucu, a vorbit despre planurile sale pentru PMB, dar, mai important, spune că pentru primul an de mandat are așteptări „temperate”. Proiectele mari vor dura mai mult și se vor face și reforme, spune Ciucu. Cea mai mare provocare pe care o vede noul primar general? Întocmirea bugetului. „Nu e o […]
13:00
Experiența unui muncitor român care s-a angajat la un fast-food, în Germania. „Suntem sclavii Europei” # Gândul
Ștefan este unul dintre muncitorii români care au ales să lucreze în străinătate, pentru a avea un trai mai bun. S-a angajat la un restaurant de tip fast-food în Germania, acolo unde a lucrat în bucătărie și la curățenie, însă condițiile de muncă au fost precare. Tot mai mulți români aleg să plece peste hotare, […]
13:00
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară # Gândul
Nu se știe numărul exact al îngrijitoarelor românce din Italia, dar datele oficiale arată că peste 1 milion de conaționali trăiesc în această țară. Din cauza muncii nedeclarate, este dificil de stabilit cu exactitate câte femei lucrează ca badante. Asociația DOMINA estimează că 57% dintre românce lucrează la negru, ceea ce ar putea însemna că […]
Acum 2 ore
12:50
Un cărucior de copii blocat în metroul din Paris poate reconfigura transportul metropolitan din capitala Franței # Gândul
Charlotte Billot, o mamă din Paris, a distribuit o fotografie cu căruciorul copilului blocat la baza scărilor metroului, stârnind reacții din partea a sute de oameni și chiar a autorității de transport public din capitala Franței, RATP, potrivit 20Minutes, preluat de Libertatea. „Nimeni nu s-a oprit, nimeni nu m-a ajutat. Nici eu nu am avut […]
12:50
Președintele lui Dinamo dezvăluie situația TRANSFERURILOR. Sosiri, plecări și posturile care se vor întări # Gândul
Andrei Nicolescu a spus că Musi și Stoinov au oferte, a explicat de ce greu de adus Eissat și ce posturi urmează să acopere pentru a întări echipa. Musi are o ofertă de două milioane de euro, potrivit lui Giovani Becali, dar jucătorul nu va pleca de la Dinamo. „Nu am intrat în detalii, mi-a […]
12:40
Ce ținute recomandă Cătălin Botezatu de Crăciun și Revelion. ”Nu îți pune, că vei fi penibilă, asta e clar” # Gândul
Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a spus ce ținute vestimentare ar trebui adoptate de Crăciun și de Revelion. Designerul Cătălin Botezatu a explicat, la Știrile Antena Stars, ce ținute ar trebui adoptate anul acesta pentru petrecerile de Crăciun și de Revelion. Creatorul de modă este de părere că de Crăciun vestimentația trebuie […]
12:40
Undă de șoc la companiile de stat. Acționarul majoritar Transelectrica ar putea plăti prejudiciile constatate de Curtea de Conturi # Gândul
Premieră la o companie majoră de stat. Acționarului majoritar Transelectrica i se impută pagube din hotărâri AGA adoptate cu votul decisiv al acestuia și ar putea suporta prejudiciile suferite de societate. Acestea au fost constatate de Curtea de Conturi și sunt un efect al adoptării unor hotărâri AGA care au generat pagube de zeci de […]
12:40
MAI a anunțat că au fost înregistrate 108 sesizări de posibile contravenții și infracțiuni, la votul de duminică # Gândul
Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, a anunțat că au fost înregistrate 108 sesizări de posibile contravenții și infracțiuni, pe parcursul procesului de votare. Ea a transmis că la nivelul instituțiilor MAI au fost luate toate măsurile aferente pentru defășurarea în condiții de siguranță a votului. Monica Dajbog a menționat că în […]
12:30
Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR. Partidul ar fi ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă: “Mii de membri care nu există – adrese de mail care «votează», controlate de gașcă” # Gândul
Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR, după ce Cătălin Drulă s-a clasat pe locul 4 la alegerile pentru Primăria Capitalei, duminică, 7 decembrie 2025. Într-o postare pe Facebook, economistul și fostul consilier al liderului USR Dan Barna susține că acest dezastru se explică prin faptul că partidul este ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă, care […]
12:20
„Iarna secolului”, scenariul care îngrozește omenirea. Ce spun meteorologii despre cum va fi vremea de Crăciun și în ianuarie 2026 # Gândul
Cu toate că prognozele pe termen lung nu au foarte mare acuratețe, tot mai mulți meteorologi avertizează că, după Crăciun, ne-am putea confrunta cu episoade de frig intens în Europa. Aflat la un nivel neobișnuit pentru această perioadă a anului, vortexul polar ar permite coborârea maselor de aer rece din nord. De altfel, tocmai acest […]
12:20
Nicușor Dan pierde prima luptă din războiul cu Ilie Bolojan. Președintele pierde cel mai important avanpost politic. Capitala trece sub influența directă a premierului și de astăzi începe oficial cea mai importantă confruntare politică: prezidențialele din 2030 # Gândul
Ciprian Ciucu, susținut de PNL, a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, cu 36,18% din voturi. Nicușor Dan pierde lupta pentru București, după ce a „fentat” Constituția și s-a poziționat, pe față, de partea lui Cătălin Drulă, candidatul USR, iar acesta a reușit „performanța” de a se clasa abia pe locul 4, cu doar 13,90% din […]
12:20
FCSB – Dinamo s-a terminat la egalitate, 0-0, iar Marius Șumudică, antrenor liber de contract, a analizat derby-ul. Șumudică, pe vremea în care era pe banca Rapidului, nu a învins FCSB în patru meciuri și atunci spunea că adversarii stau foarte bine fizic. Acum susține că elevii lui Elias Charalambous „cad” din minutul 70 al […]
12:10
Dragoș Dobrescu urmează să dezvolte Dracula Land, o investiţie privată de peste 1 miliard de euro, pe 164 hectare, proiect conceput să redefinească definitiv harta turismului din România # Gândul
Dracula Land va fi realizat exclusiv din investiții private 100%. Deși este un proiect strategic pentru România, nu va utiliza buget public, nu va accesa fonduri europene și nu va beneficia de sprijin financiar din partea statului. Un proiect fără precedent în România a intrat oficial pe orbita publică: Dracula Land, va fi o dezvoltare […]
12:10
Sylvester Stallone și membrii trupei Kiss au fost premiaţi de Trump la gala Kennedy Center Honors. Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu # Gândul
Actorul Sylvester Stallone și trei dintre membrii legendarei trupe de rock – Kiss – s-au numărat printre celebritățile premiate, duminică, de președintele Donald Trump în cadrul galei de la Kennedy Center, relatează The Hollywood Reporter. Premiile, cunoscute sub numele Kennedy Center Honors, sunt considerate cele mai apreciate distincţii pentru artiştii, iar importanţa anuală a evenimentului […]
12:00
Accesul auto către terminalele Aeroportului Henri Coandă a fost modificat temporar. Care este noua rută # Gândul
Accesul auto din DN1 către terminalele Plecări și Sosiri ale Aeroportului Internațional Henri Coandă București a fost reconfigurat începând de luni, 8 decembrie, din cauza extinderii zonei de lucrări pentru viitoarea stație de metrou „Aeroport Otopeni”. Începând cu data de 8 decembrie 2025, a fost restricționat total traficul rutier pe bretelele de urcare către terminalul […]
12:00
După alegerile de la Capitală, Piedone îşi recunoaşte înfrângerea, alături de Daniel Băluţă: „Le-am pierdut împreună cu el. Respect învingătorului!” # Gândul
Finalul alegerilor de la Capitală l-au determinat pe Cristian Popescu Piedone să se poziţionze şi la pierdere alături de favoritul său, candidatul PSD. Fostul primar al Sectoarelor 4 şi 5 spune că nu numai Daniel Băluţă(PSD) a pierdut alegerile, ci „le-am pierdut împreună cu el”. „Calendarele trec, oamenii rămân. Să le parcurgă cu pași mari […]
Acum 4 ore
11:50
Ministrul Dragoş Pîslaru sesizează Parchetul European pentru achiziţiile la suprapreț de microbuze electrice pentru elevi # Gândul
Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, a anunțat că a decis să sesizeze Parchetul European cu privire la achiziția microbuzelor electrice pentru elevi, „ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni”. Dragoş Pîslaru a precizat şi că rezultatele verificării […]
11:50
Avdertisment ANPC pentru dezvoltatorii imobiliari. Începând 2026 se va trece de la consiliere la sancțiuni # Gândul
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) avertizează dezvoltatorii imobiliari că, începând de anul viitor, va trece de la consiliere la aplicarea de sancțiuni, după trei ani în care comisarii au preferat să îndrume operatorii economici. Mesajul vine în contextul noii legislații privind avansurile cerute la achiziția de locuințe, cunoscută drept „Legea Nordis”, care impune obligații […]
11:50
Micul Einstein: Laurent Simons, copilul-geniu care a terminat doctoratul în fizică cuantică la 15 și vrea să învingă îmbătrânirea # Gândul
Laurent Simons, un copil-geniu din Belgia, a devenit cunoscut la nivel mondial pentru realizările sale academice extraordinare la o vârstă fragedă. Cu un IQ estimat la 145, acesta este adesea numit „Micul Einstein”. La vârsta de 15 ani, Laurent a obținut diploma de doctorat în fizică cuantică, iar în prezent lucrează pentru a doua lucrare […]
11:40
S-a râs mult, în online, de candidatul USR. Cătălin Drulă n-a reuşit să intre în istorie ca primar al Capitalei, dar a reuşit ca personaj de meme-uri # Gândul
Nici n-a apucat Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, să-şi steargă prea bine lacrimile după înfrângerea zdrobitoare suferită duminică noaptea, că internauții au și început seria de glume în spaţiul online. În timp ce Cătălin Drulă intra discret pe poarta din faţă a sediului de partid, duminică seara după alegeri, ca să nu fie […]
11:30
Moţiunea de cenzură a Opoziţiei împotriva Guvernului Bolojan este prezentată luni în Parlament. Dezbaterea și votul, programate pe 15 decembrie # Gândul
Moţiunea de cenzură „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, iniţiată de 118 deputaţi şi senatori ai Opoziţiei, va fi prezentată luni în plenul reunit al Parlamentului. Textul documentului a fost depus vinerea trecută şi se vehiculează că are şanse minime să treacă. Dezbaterea şi votul au fost programate peste o săptămână, […]
11:30
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, a dezvăluit recent că echipa pe care a susținut-o, și încă o susține, este Steaua București. Edilul a mărturisit care este motivul pentru care nu mai merge atât de des la meciuri. În cadrul unui interviu oferit în timpul campaniei electorale, pentru Fanatik, Ciprian Ciucu a mărturisit că […]
11:30
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre alegerile din Capitală, care au avut loc duminică, 7 decembrie 2025. În urma voturilor, Ciprian Ciucu a ieșit învingător. Publicistul susține că Nicușor Dan este „marele învins la alegerile de la București”. „Alegerile pe București s-au încheiat. S-a vorbit, […]
11:30
Dominic Fritz, răspuns tăios pentru PSD, care a cerut ieșirea USR de la guvernare: „Nu vă facem această favoare” # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat după eșecul pe care Cătălin Drulă l-a obținut la alegerile pentru Primăria Capitalei, că nu are motive să creadă că nu va mai funcționa actuala Coaliție. Totuși, Fritz devine tăios, și le răspunde cu subînțeles social-democraților: „Nu vă facem această favoare să ieșim din politica românească”. „Fiecare partid trece prin […]
11:30
Ciprian Ciucu s-a impus în cursa pentru Primăria Generală, clasându-se pe primul loc în alegerile de duminică, 36,16%, potrivit datelor finale. Contracandidatul său principal, Daniel Băluță (PSD), a fost creditat cu 20,51% din voturi și a terminat pe 3, fiind devansat de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care a luat 21,94% din voturi. Microbiștii din […]
11:30
Paula Seling, despre educația fiicei sale. ”Asta înseamnă să îi iau accesul la raportarea la lumea de azi” # Gândul
Cântăreața Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre educația fiicei sale, Elena, dar și despre regulile de care trebuie să țină cont aceasta. Paula Seling a fost căsătorită cu Radu Bucura din anul 2005. Despre cei doi s-a aflat în anul 2023 că s-au separat. În urmă cu ceva timp, Paula […]
11:20
Povestea parfumului preferat al Reginei Maria care a cucerit Parisul, recreat după 82 de ani. Cât costă o sticluță din elixirul „Mon Boudoir” # Gândul
Parfumul preferat al Reginei Maria a României, „Mon Boudoir”, a devenit un adevărat simbol al eleganței regale și unul dintre cele mai vândute parfumuri din Paris, imediat după cel al Prințesei Diana. Creat în urmă cu peste un secol și retras de pe piață la moartea reginei, parfumul a fost recreat identic și readus în […]
11:20
În România anilor ’80, economisirea devenise o regulă generală, impusă prin politicile severe ale regimului comunist. Ambiția fostului dictator Nicolae Ceaușescu de a achita cât mai rapid datoriile externe a fost plătită de români cu sacrificii, cei mai mulți fiind supuși unui regim draconic de austeritate, accentuat mai ales în timpul iernii, când costurile întreținerii […]
11:10
Camerele reunite ale Parlamentului dezbat luni Moţiunea de cenzură a Opoziţiei, împotriva măsurilor fiscale impuse de Guvernului Bolojan # Gândul
Moţiunea de cenzură împotriva noului pachet fiscal impus de Guvernul Ilie Bolojan, iniţiată de 118 deputaţi şi senatori ai Opoziţiei, va fi prezentată luni în plenul reunit al Parlamentului. Textul documentului a fost depus vinerea trecută şi se vehiculează că are şanse minime să treacă. Iniţiatorul moţiunii este senatorul Ninel Peia, iar în textul acesteia […]
11:00
Mircea Dinescu a efectuat o nouă postare pe platforma Facebook, făcând referire la una dintre postările sale din trecut în care în centrul atenției se aflau soții Ceaușescu. Scriitorul a comparat vizitatorii care i-au urmărit conținutul pe internet cu numărul total al voturilor tuturor candidaților de la Primăria Capitalei. Duminică, 7 decembrie 2025, bucureștenii și-au […]
11:00
Dominic Fritz nu demisionează de la conducerea USR după eșecul lui Cătălin Drulă: „Tocmai ce am fost votat, acest carusel nu cred că este util” # Gândul
După eșecul lui Cătălin Drulă în competiția pentru Primăria București, președintele USR, Dominic Fritz, spune că nu trebuie să se modifice conducerea partidului. Liderul USR nu crede că „acest carusel este un lucru util”. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
11:00
Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei. Acordul de încetare a focului negociat de Trump, încălcat după doar o lună de la semnare # Gândul
Conflictul dintre Thailanda și Cambodgia a reizbucnit violent, după ce armata thailandeză a lansat atacuri aeriene asupra unor poziții de la frontieră. Cele două părți se acuză reciproc că au tras primele focuri, în ciuda existenței unui acord de încetare a focului negociat de președintele american Donald Trump în luna octombrie. Thailanda a lansat atacuri […]
10:50
La început de săptămână nu lipsesc ploile, ceața și burnița. ANM a transmis, pentru Gândul, unde vor fi cele mai scăzute temperaturi # Gândul
În această dimineață, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis mai multe coduri galbene de ceață, iar județele vizate au fost Argeș. Harghita, Arad, Satu Mare și Suceava. La solicitarea Gândul, Mihaela Iuteș meteorolog de serviciu al ANM, a transmis ultimele informații despre evoluția temperaturilor în cursul zilei de luni, 8 decembrie 2025. „Astăzi, […]
10:50
Orașul Sumî, din nordul Ucrainei, lovit de un „roi” de drone rusești. Cel puțin șapte persoane au fost rănite # Gândul
Cel puțin șapte oameni au fost răniți după ce drone rusești au lovit un bloc de apartamente din Okhtirka, în regiunea Sumî. Anunțul a fost făcut luni de guvernatorul Oleh Hrihorov. Regiunea Sumî este pe graniță cu Federația Rusă. Clădire distrusă de ruși Zona este atacată aproape zilnic cu artilerie și drone de când Moscova […]
10:40
Durerile reumatice reprezintă o problemă de sănătate extrem de răspândită, ce afectează milioane de oameni la nivel global și pot diminua semnificativ calitatea vieții. Ce sunt durerile reumatice? Deși termenul este adesea utilizat în limbajul comun pentru a descrie orice durere musculo-scheletală cronică, în domeniul medical, el face referire la o categorie complexă de afecțiuni […]
10:40
Sumă record pentru ceasul lui Francis Ford Coppola. Regizorul „Nașul“ a vândut mai multe piese unicat, după ce și-a investit averea într-un nou film # Gândul
Ceasul personalizat al celebrului regizor Francis Ford Coppola s-a vândut la o licitație pentru suma de 10,8 milioane de dolari, relatează The New York Times. Vestea este una bună pentru cineastul care declara în luna martie a anului trecut că a rămas aproape falit, după ce a cheltuit milioane de dolari din propria avere pentru […]
10:40
Vlad Popescu Piedone i-a făcut o invitație oficială lui Ciprian Ciucu: ”Te aşteptăm în Sectorul 5 să facem administraţie, nu politică” # Gândul
Printr-o postare pe Facebook, Vlad Popescu Piedone , Primarul Sectorului 5, i-a adresat lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, invitația de a lua a pas Sectorul 5 al Capitalei. Edilul Sectorului 5 l-a felicitat pe Ciucu pentru rezultatul obținut în acest scrutin electoral și l-a invitat pe acesta la o discuție despre proiectele […]
10:30
(P) Când tehnologia devine suficientă: tot mai mulți români aleg telefoane lansate acum câțiva ani # Gândul
Într-o eră în care noutatea pare să definească valoarea, o parte tot mai mare din consumatori pare să adopte o atitudine diferită: aleg să folosească tehnologia care și-a dovedit deja eficiența, în loc să investească în modele abia lansate, adesea mai scumpe și doar marginal mai performante. Această schimbare de comportament se vede mai ales […]
10:20
Ilie Bolojan îl felicită pe Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei” # Gândul
Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, duminică, 7 decembrie 2025. Premierul Ilie Bolojan a transmis felicitări noului edil al Bucureștiului și a scris într-o postare pe Facebook că este „convins că va schimba fața Capitalei”. Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru această reușită și a menționat că va colabora […]
10:10
A murit Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a format pe Chivu. Ultimul mesaj al „Părintelui” pentru Mircea Lucescu # Gândul
Fotbalul românesc este în doliu. Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu, a murit luni, 8 decembrie 2025, la vârsta de 79 de ani. Vestea trecerii sale la cele veșnice a fost dată de Mihai Fudulache, patronul clubului Viitorul Onești (Liga 3). Fudulache i-a fost alături lui Sdrobiș în ultimii ani de viață […]
10:10
China a exportat în Rusia, în doar o lună, bunuri de Nivel 1 în valoare de 40 milioane dolari. „Articole de care Moscova are nevoie pentru a fabrica sistemele de arme ghidate de precizie, necesare pe frontul din Ucraina” # Gândul
Bunurile de Nivel 1 sunt cele mai importante articole de care Rusia are nevoie pentru a fabrica sistemele de arme ghidate de precizie, esențiale pentru purtarea războiului în Ucraina. Acestea sunt caracterizate în plus de lipsa producției interne a Rusiei și de numărul limitat de producători la nivel global, ceea ce obligă Rusia să le […]
10:10
PACEA din Ucraina, în impas. Zelenski se se va întâlni cu liderii europeni la Londra. Kremlinul laudă noua strategie favorabilă Rusiei a lui Trump # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va avea luni o întâlnire crucială la Londra cu principalii lideri europeni, în contextul noilor atacuri lansate de Donald Trump la adresa sa și al reacției favorabile venite de la Kremlin față de noua strategie de securitate a Statelor Unite. La acest moment, negocierile de pace sunt blocate, iar Europa privește […]
