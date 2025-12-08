Cât a dat această bucureșteancă pentru un langoș și un vin fiert, la Târgul de Crăciun 2026 din Drumul Taberei
Gândul, 8 decembrie 2025 18:10
Prețuri uluitoare la Târgul de Crăciun 2026 din Drumul Taberei. Ce sumă a plătit o bucureșteancă pe un vin fiert și pe un langoș. Recent, a fost deschis Târgul de Crăciun 2026 din Drumul Taberei, iar mii de vizitatori i-au trecut pragul. Pentru cei pofticioși există și diverse căsuțe cu produse, cum ar fi langoș, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
18:20
Haos pe aeroportul Heraklion din Creta. Mii de fermieri protestează pe piste din cauza subvențiilor întârziate ale Uniunii Europene # Gândul
Zborurile de pe aeroportul Heraklion din Grecia au fost suspendate din cauza protestelor fermierilor greci, confrorm Reuters. Mai multe camioane conduse de protestatari au participat la blocade după ce au trecut de cordoanele poliției și au pătruns pe pistele aeroportului. Fermierii acuză întârzieri majore la plata subvențiilor agricole. Fermierii greci, supărați din cauza întârzierilor cu […]
18:20
Ciprian Ciucu, salariu nou la funcție nouă. Care este diferența dintre indemnizația de primar de sector și cea de la Primăria Capitalei # Gândul
Ciprian Ciucu, noul edil al Primăriei Capitalei, va avea o indemnizație brută cu 11,1% mai mare decât cea pe care o primește la conducerea Primăriei Sectorului 6, fără a lua în calcul alte sporuri sau prime. Conform informațiilor publicate pe site-ul Primăriei Sectorului 6. Ciprian Ciucu primește momentan pentru funcția de primar de sector o […]
Acum 30 minute
18:10
Cât a dat această bucureșteancă pentru un langoș și un vin fiert, la Târgul de Crăciun 2026 din Drumul Taberei # Gândul
Prețuri uluitoare la Târgul de Crăciun 2026 din Drumul Taberei. Ce sumă a plătit o bucureșteancă pe un vin fiert și pe un langoș. Recent, a fost deschis Târgul de Crăciun 2026 din Drumul Taberei, iar mii de vizitatori i-au trecut pragul. Pentru cei pofticioși există și diverse căsuțe cu produse, cum ar fi langoș, […]
Acum o oră
18:00
Bătălia giganților cinematografiei se întețește: Paramount oferă 108 mld. $ pentru Warner Bros în încercarea de a întrece Netflix. Ce spune Trump # Gândul
Săptămâna trecută, Netflix, Inc a anunțat că va achiziționa studiourile conglomeratului Warner Bros. Discovery în urma unei înțelegeri. Compania Media Netflix, Inc., înființată în 1997 de către Reed Hastings și Marc Randolph, ar urma să achiziționeze Warner Bros. Discovery pentru suma de 72 miliarde de dolari. Anunțul făcut pe 5 decembrie 2025, la o zi […]
18:00
Valul suveranist cuprinde Capitala. De la locul 5 la locul 2 în doar un an și jumătate. Cu 128 de mii de voturi obținute, Anca Alexandrescu devine un lider-cheie al suveraniștilor, care tot nu reușesc să ajungă la putere. Deocamdată # Gândul
În ultimii doi ani, românii au asistat la ascensiunea celui mai puternic val suveranist din ultimele decenii. Un curent care a luat prin surprindere partidele tradiționale, a schimbat discursul public, a scos zeci de mii de oameni în stradă și a împins în față personaje complet neașteptate. De data asta, suveraniștii au luat cu asalt […]
18:00
Programul meciurilor de marți și miercuri în Liga Campionilor! Un oficial român, delegat un meci important # Gândul
Augustus Constantin, fiul fostului arbitru Gheorghe Constantin „Vâlcea” și membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor, a fost delegat în premieră la un meci de Liga Campionilor: Bayern Munchen – Sporting Lisabona. Fostul „fluieraș” va superviza din calitate de observator o brigadă din Scoţia care îl va avea la centru la Nicolas Walsh. Programul meciurilor de […]
18:00
Eșecul lui Drulă, vot de blam împotriva președintelui? Cristoiu: Electoratul lor l-a sancționat pe Nicușor Dan/El e mai șmecher decât pare # Gândul
Invitat în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a analizat prestația lui Nicușor Dan în contextul campaniei electorale pentru alegerea Primarului general al Capitalei. În opinia reputatului gazetar, șeful statului este în realitate departe de a fi așa naiv cum pare. Invitatul a fost provocat […]
17:50
Test de logică | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe # Gândul
Puzzle-urile „găsește diferențele” au luat cu asalt internetul și, sincer, e ușor de înțeles de ce. Nu sunt doar distractive, ci sunt amestecul perfect între relaxare și exerciții pentru creier. Ești gata să testezi cât de ageri îți sunt ochii? Uită-te cu atenție la aceste două imagini cu o fetiță care mănâncă. La prima vedere, […]
17:40
Mihai Trăistariu și-a spus părerea despre Theo Rose. Acesta a mărturisit că o apreciază pe artista pe care a cunoscut-o când aceasta avea doar 14 ani. Mihai Trăistariu a întâlnit-o prima oară pe Theo Rose la un concurs de muzică. Artista avea pe atunci 14 ani. Cântărețul i-a acordat și un premiu special atunci […]
17:40
Echipajul României de canotaj la barca 4 rame masculin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport pentru argintul mondial din 2025 # Gândul
Echipajul României de canotaj la proba barca 4 rame masculin, compus din Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă, a fost premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025 pentru rezultatele excepționale din acest an! Canotajul românesc trece printr-o perioadă de grație în ultimii ani, iar rezultatele de la Jocurile Olimpice din 2025 au fost […]
Acum 2 ore
17:30
Educația ca formă de solidaritate: ONG-ul Elite Urban susține educația ca pilon vital pentru viitorul României # Gândul
La evenimentul „Reconstruim școala din interior: sănătate mintală, sens și comunitate”, organizat de Senatul României și Inim Institute, în 4 decembrie 2025, ONG-ul Elite Urban și-a afirmat misiunea fondatoare: aceea de a susține educația ca instrument de importanță socială, de echitate și de construcție a viitorului. Pentru Elite Urban, educația nu este un privilegiu, ci […]
17:30
Fundația Sebastian Moise: Reconstruirea sistemului de învățământ începe cu înțelegerea copilului și a nevoilor sale emoționale # Gândul
Evenimentul „Reconstruim școala din interior: sănătate mintală, sens și comunitate”, organizat de Senatul României și Inim Institute pe 4 decembrie 2025, în Sala „Constantin Stere” a Palatului Parlamentului, a reunit experți, profesori universitari, psihologi, reprezentanți ai instituțiilor publice și organizații non-guvernamentale pentru a discuta deschis despre provocările reale ale educației românești. În centrul dezbaterii s-a […]
17:30
Laura Dicu, asociația Iustum: Copiii au dreptul la siguranță emoțională și școala trebuie să le asigure acest suport psihologic # Gândul
Evenimentul „Reconstruim școala din interior”, organizat de Senatul Românieii și Inim Institute, a adus în centrul discuțiilor teme precum stresul școlar, epuizarea emoțională, echitatea educațională și rolul comunității în protejarea copiilor. IUSTUM și avocata Laura Dicu au avut o contribuție esențială, aducând perspectiva socială într-un context în care responsabilitatea instituțională și protecția copilului sunt insuficient […]
17:20
Un centru de bătrâni din Mogoșoaia a fost închis de autorități, din cauza ploșnițelor. 54 de vârstnici, relocați # Gândul
Un centru de bătrâni din Mogoșoaia, județul Ilfov, a rămas fără autorizație de funcționare, după descoperirea unor nereguli care ar fi pus în pericol sănătatea beneficiarilor. 54 de vârstinici au fost relocați, informează Mediafax. Potrivit comunicatului emis de Prefectura Ilfov, centrul a fost verificat de o echipă mixtă formată din reprezentanți ai DSP Ilfov, AJPIS […]
17:10
Nominalizarile la Globurile de Aur. Ce filme intră în cursa pentru mult-râvnitul trofeu. Leonardo DiCaprio și Julia Roberts, printre preferați # Gândul
Sezonul premiilor se apropie cu pași repezi, iar cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur va fi cea care îl va deschide chiar luna viitoare. Astfel, Hollywood-ul a anunțat încă de astăzi ce proiecte intră în cursa pentru mult râvnitele trofee. Filmul „One Battle After Another” conduce nominalizările la Globurile de Aur din 2026. […]
17:00
Un cutremur puternic de 7,6 pe scara Richter s-a produs în Japonia. A fost emisă avertizare de tsunami # Gândul
Un cutremur puternic, cu magnitudinea preliminară de 7,2, a lovit astăzi largul prefecturii Aomori din Japonia, determinând emiterea unei avertizări de tsunami. Ulterior, magnitudinea a fost actualizată la 7.6. Cutremurul a avut loc în largul coastei de nord și nord-est a Japoniei, în apropierea prefecturilor Aomori și Hokkaido. Agenția Meteorologică din Japonia (JMA) a emis o avertizare […]
17:00
Alunecări de teren pe Drumul Expres Craiova- Pitești. Situația nu pune în pericol siguranța rutieră # Gândul
Pe drumul expres Craiova-Pitești au avut loc alunecări de teren, după valul de ploi. Pământul a luat-o la vale în mai multe sectoare de drum. Reprezentanții CNAIR spun că au anunțat constructorul care trebuie să rezolve problema. Drumul Expres Craiova a fost dat integral circulatiei în vara acestui an. Iar acum, tronsonul 4 din Drumul […]
16:50
Criza Apei. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, dă explicații în Parlament în cazul celor 100.000 de oameni rămași fără apă # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a venit în plenul Camerei Deputaților la dezbaterile din „Ora Guvernului”. Se întâmplă după ce AUR i-a cerut să clarifice situația generată de lucrările de la barajul Paltinu, în urma cărora sute de mii locuitori din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă. Subiectul dezbaterii cerute de AUR pentru „Ora Guvernului” […]
16:50
Gândul.ro vă propune un banc menit să stârnească hohote de râs. Personajele principale sunt Bulă și Ștrulă care discută despre faptul că Bubulina l-a părăsit pe Bulă. – Bulă, ce mai zici? – Ștrulă, m-a părăsit Bubulina pentru cel mai bun prieten al meu. – Cum adică? Credeam că eu sunt cel mai bun prieten […]
16:40
Cum e viața Alinei Sorescu după divorțul de Alexandru Ciucu. ”Am atâtea lucruri de făcut acum” # Gândul
Alina Sorescu, în vârstă de 39 de ani, a explicat cum este viața sa după divorțul de Alexandru Ciucu. Artista este concentrată pe creșterea fetițelor sale și pe carieră. Cântăreața Alina Sorescu a format o familie cu designerul Alexandru Ciucu. Cei doi au împreună două fetițe, Carolina și Raisa. Alina Sorescu a anunțat că […]
16:40
Scandal de corupție la NATO. Firma israeliană de la care România cumpără drone de 400 de milioane de dolari, suspendată de la achiziții # Gândul
Agenția NATO pentru sprijin și achiziții se află în centrul unui scandal de corupție de amploare, angajații actuali și foști fiind anchetați pentru luare de mită. În cadrul aceleiași anchete, compania de apărare din Israel, Elbit Systems, a fost suspendată de agenția de achiziții a NATO în contextul unei anchete majore privind corupția, scriu publicații […]
16:40
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză” # Gândul
Neti Sandu a prezentat horoscopul pentru finalul anului 2025. Ea a evidențiat faptul că două zodii vor avea probleme de sănătate și a evidențiat principalele influențe astrologice și stările emoționale din ultima lună a acestui an. Probleme pe final de an pentru Capricorn și Fecioară Marte aflat acum în Săgetător acționează ca un semnal de […]
Acum 4 ore
16:30
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu analiza derby-ului FCSB-Dinamo: tot ce nu ați văzut la TV de la meci. Dăm calificativele: vedem dacă merită cineva patru stele și dacă ia cineva „garsonieră”. Discutăm despre ce s-a petrecut în tribune și comentăm declarația lui Meme Stoica: a […]
16:20
Cristoiu despre revelația alegerilor din 7 decembrie, Anca Alexandrescu: A acumulat voturile anti-sistem de la tot electoratul # Gândul
Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a dezbătut, alături de invitatul special Ion Cristoiu, rezultatele scrutinului din 7 decembrie care au desemnat primarul general al Capitalei. În opinia cunoscutului gazetar, poziția foarte bună a Ancăi Alexandrescu, considerată de mulți revelația campaniei, are mai multe explicații. În primul rând, observă Cristoiu, jurnalista […]
16:20
CTP îl bombardează pe Nicușor Dan cu un bilanț în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi”. „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, Cristian Tudor Popescu i-a făcut bilanțul lui Nicușor Dan , la 200 de zile de când a câștigat alegerile din 20 mai. Într-un comentariu, pe Facebook, gazetarul Cristian Tudor Popescu a trecut în revistă „realizările pentru țară” ale președintelui Nicușor Dan. CTP îi face bilanțul lui Nicușor […]
16:20
Cât trebuie să fie umiditatea din casă pe timp de iarnă, de fapt. La ce boli te expui dacă nu ai valorile corecte # Gândul
Un nivel prea mic al umidității sau, dimpotrivă, prea mulți vapori de apă într-un mediu pot afecta calitatea somnului și nu doar asta, poate crește riscul de răceli, alegrii sau chiar astm. Umiditatea reprezintă cantitatea de vapori de apă din aer și variază în funcție de temperatura din locuință comparativ cu cea de afară. Umiditatea […]
16:00
Nicușor Dan ridică în slăvi Constituția, deși a încălcat-o în timpul campaniei electorale pentru PMB. Președintele l-a susținut pe Cătălin Drulă # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis mesajul președinției cu ocazia Zilei Constituției. Președintele spune că România trebuie să continue să „respecte regulile care ne protejează pe toți”. Nicușor Dan vorbește de reguli, dar le încalcă, așa cum a semnalat Gândul. La recepția de Ziua Națională de la Cotroceni, candidatul Drulă a filmat un clip electoral […]
15:50
Tragedie în Tenerife: Doi români au murit după ce au fost surprinși de valuri uriașe într-o piscină naturală din Los Gigantes # Gândul
Patru persoane, dintre care doi români și doi sloveni, au decedat în sudul insulei Tenerife după ce au fost surprinși de valuri puternice în zona piscinei naturale din Los Gigantes. Autoritățile au intervenit rapid, inclusiv cu un elicopter pentru a salva persoanele luate de valuri. Incidentul s-a datorat imprudenței celor care se scăldau deoarece, potrivit […]
15:50
Interesul bucureștenilor pentru alegerea primarului general a scăzut dramatic. Mai multe secții de votare din Capitală au avut sub 15 votanți # Gândul
Alegerile de duminică, 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei au avut un deznodământ clar: Ciprian Ciucu a câștigat fotoliul de Primar General cu 36,17% din voturi. Dincolo de victorie, rămâne amprenta unei prezențe la vot mai mică decât cea de la alegerile locale din iunie 2024, conform Mediafax. După președintele României, primarul general este persoana care […]
15:50
Un maramureșan a obținul ordin de protecție de urgență împotriva nevestei pe fondul unei neînțelegeri la băutură # Gândul
Un incident de violență domestică a avut loc în comuna Poienile de Sub Munte, judeţul Maramureş, unde un bărbat a cerut ajutorul poliției după ce ar fi fost agresat fizic de propria soție, în urma unei certe izbucnite pe fondul consumului de alcool. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că există risc iminent asupra […]
15:40
Doinița Oancea, despre căsătorie și copii. ”Nu s-a întâmplat până acum, pentru că așa a vrut Dumnezeu” # Gândul
Doinița Oancea, în vârstă de 42 de ani, a vorbit despre căsătorie și copii. Artista a mărturisit că își dorelte să devină mamă. Actrița Doinița Oancea a jucat, de-a lungul anilor, în numeroase seriale de succes. Vedeta a mărturisit că îi datorează foarte mult în carieră producătoarei Ruxandra Ion, cea considerată ”regina telenovelelor” din România. […]
15:40
Ion Cristoiu condamnă casele de sondare după noul eșec de la București: Cea mai mare afacere de corupție # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a criticat vehement situația suspectă a marilor case de sondaje de opinie, care și la alegerile pentru Primăria Capitalei au dat rateuri semnificative față de rezultatele oficiale. În opinia cunoscutului gazetar, acestea au devenit adevărate rezervoare de corupție, profitând de o […]
15:40
„Nu avem o viziune unitară asupra Donbasului“, recunoaște Zelenski. Ce probleme spune că are cu negociatorii SUA # Gândul
Volodymyr Zelenskiy a declarat că negociatorii ucraineni și americani rămân divizați în ceea ce privește concesiile teritoriale din planul de pace al președintelui Donald Trump. Într-un interviu telefonic acordat Bloomberg, Volodymyr Zelenskiy a transmis că elementele planului SUA necesită discuții suplimentare cu privire la o serie de „probleme sensibile”, inclusiv garanțiile de securitate pentru Ucraina […]
15:30
Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă # Gândul
Alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025 au avut un rezultat clar: Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat mandatul de Primar General cu 36,17% din voturi. Dar, dincolo de marea bătălie pentru podium, aceste alegeri au lăsat în urmă și un pluton de 12 candidați care nu au reușit să depășească 0,3%. Pentru a intra […]
15:20
După ce că nu sunt în circulație, noile metrouri Alstom Metropolis mai sunt și vandalizate. Imagini exclusive din depoul Berceni, cu vagoane mâzgălite # Gândul
Noile trenuri de metrou Metropolis, produse de Alstom în Brazilia, și care zac prin depourile bucureștene au ajuns să fie vandalizate. Gândul publică imagini revoltătoare din depoul Berceni, acolo unde trenul „Brașov” este deja mâzgălit cu graffiti. Culmea, depoul este păzit. Cele 13 garnituri de metrou produse de Alstom pentru București ar fi trebuit să […]
15:20
Apartamente la Castel în Franța la preț de apartament la Bloc în București. Cât costă să dormi pe viață în patul Ioanei d’Arc # Gândul
Franța este și țara castelelor de vânzare. Pentru mai puțin de prețul unui apartament de două camere în centrul Bucureștiului poți cumpăra o proprietate istorică cu ziduri groase, turnuri, șeminee monumentale și hectare de teren. Le Figaro Immobilier a selectat opt astfel de clădiri splendide, iar mulți cumpărători văd în ele nu doar un vis […]
15:20
Horoscopul săptămânii 8-14 decembrie 2025. Noroc financiar pentru 3 zodii. Oportunități majore pentru acești nativi # Gândul
Horoscopul săptămânii 8-14 decembrie 2025. Trei zodii vor avea norocul de partea lor, în următoarele zile, potrovit astrologilor. Odată cu staționarea lui Neptun în Pești, pe 10 decembrie 2025, nativii încep să privească aspectele vieții cu mai multă claritate. Oportunitățile și investițiile vor fi la fiecare pas pentru unii dintre ei și nu își abandonează […]
15:20
Noutatea momentului pe piața imobiliară. Ce oraș din România a detronat Clujul și Capitala în topul scumpirilor # Gândul
În România, prețul mediu cerut de proprietari și dezvoltatori pentru apartamentele scoase la vânzare a crescut în ultimul an cu 14%. Printre marile orașe din țară, cea mai mare creștere a fost de 21%, în Craiova, o creștere care a propulsat orașul pe locul patru în topul celor mai scumpe din țară. Prețul mediu solicitat […]
15:10
Cod roșu de știri false despre meteo. Experții anunță că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă din ultimii ani # Gândul
Experții avertizează că în spațiul public apar numeroase știri false despre fenomenele meteo. Meteorologii spun că nu au fost și nici nu sunt anunțate „o furtună istorică” și „cea mai violentă iarnă” din ultimii ani. Exemplele vizează anunțuri privitoare la Franța și Spania, care s-au înmulțit pe rețelele de socializare. Cum se fabrică o știre […]
15:10
Păstrează-ți calmul, respiră adânc și încearcă să comunici cu ceilalți. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 9 decembrie 2025. Berbec Astăzi ar putea fi dificil să duci la bun sfârșit sarcinile. O neînțelegere cu ceilalți membri ai familiei ți-ar putea da impresia că toată lumea este împotriva ta. Nu este așa. Încearcă […]
15:10
Cum va fi vremea până la sfârșitul lunii decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Urmează un nou val de răcire # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei în majoritatea zonelor țării. Minimele vor fi preponderent pozitive în primele zile. În schimb, spre finalul intervalului, temperaturile se apropie de 0 grade la deal și la munte. Estimarea pe regiuni, făcută până în […]
14:50
Prima reacție a lui Nicușor Dan după dezastrul din București. Îl felicită pe Ciucu, dar îi greșește numele. Cere respectarea referendumului # Gândul
După 17 ore, președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de felicitare pentru Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Mai mult, șeful statul a făcut o greșeala de scriere: „felicitări și succes lui Ciptian Ciucu”, a scris inițial Nicușor Dan. „Felicitări și succes aleșilor locali confirmați prin votul de ieri al cetățenilor. E […]
14:50
Acuzații de spionaj la adresa Israelului: au monitorizat aliații într-un centru militar din Gaza, după ce a cedat anterior autoritatea bazei către SUA # Gândul
Agenții israelieni au înregistrat în secret forțele americane și oficialii aliați într-o bază militară comună din sudul Israelului, înființată pentru a coordona ajutorul pentru Gaza și planificarea postbelică, arată The Guardian. Supravegherea a devenit atât de răspândită încât comandantul bazei americane a ordonat omologilor israelieni să înceteze înregistrarea întâlnirilor. Aproximativ 40 de națiuni și organizații […]
14:50
Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Fiicele sale au revenit de urgență în România # Gândul
Dan Petrescu se confruntă cu probleme serioase de sănătae. Fostul antrenor de la CFR Cluj a slăbit 30 de kilograme din cauza bolii, iar fiicele sale a revenit de urgență în România. La mai bine de 4 luni de la momentul în care a decis să ia o pauză de la antrenorat, Dan Petrescu se […]
14:50
O comoară inestimabilă care poate rescrie istoria Egiptului. Primul mormânt regal fără Faraon # Gândul
Experții au dezvăluit comoara egipteană care poate rescrie istoria, după ce au descoperit mai multe obiecte de valoare într-un mormânt mutimilenar. Descoperirea e atât de rară încât poate rescrie istoria, susțin arheologii, scrie Daily Mail, preluat de A1. Altfel, este primul mormânt regal fără Faraon. Comoara era ascunsă sub nisipurile din Tanis și include 225 […]
14:50
O nouă finanțare pentru o anumită categorie de fermieri, în 2026. Anunțul făcut de Ministrul Agriculturii # Gândul
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță că va exista o nouă finanțare pentru o anumită categorie de fermieri, în prima parte a anului 2026. Este una dintre cele mai așteptate linii de sprijin de către agricultori, iar sectorul respectiv primit circa 4 miliarde de euro, așa cum precizează ministrul. Veștile sunt favorabile pentru sectorul zootehnic din […]
14:40
Rocsana Marcu se mândrește cu fiicele sale. ”Fata mea cea mare face cam 10.000 de euro pe lună minimum ” # Gândul
Fosta vedetă de televiziune Rocsana Marcu se mândrește cu cele două fiice ale sale. Aceasta a dat detalii despre Mayra și Indira. Rocsana Marcu este cunoscută publicului din România din postura de cântăreață, actriță, dar și prezentatoare de televiziune. Vedeta este mama a două fete: Mayra și Indira. De ceva vreme, Rocsana Marcu a […]
Acum 6 ore
14:30
Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu încheie anul 2025 în forță, cu un cantonament montan. „Vreau să devină gladiatori” # Gândul
O veche zicală românească spune cam așa: pierzi, câștigi-negustor te numești. O zicală pe care legendarul pugilist Dorel Simion a luat-o ca atare și a transferat-o către cei doi elevi ai săi, Florin Ioniță și Arun Tudoroiu. Fostul pugilist se ocupă în prezent de pregătirea a doi tineri pugiliști de mare perspectivă: Florin Ioniță (20 […]
14:30
Cum se prepară cel mai delicios cozonac de Crăciun. Ingredientele folosite de chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea # Gândul
Mult a fost, puțin a mai rămas până când cetățenii români vor sărbători Crăciunului și Revelionul. În preajma sărbătorilor de iarnă, listele pentru cumpărături sunt pregătite, iar printre ingredientele se află și cele pentru cozonac. Iată cum se prepară cel mai delicios cozonac de Crăciun cu ingredientele folosite de chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin […]
14:30
Anchetă The New York Times: cum a sabotat guvernul Ucrainei controlul independent și a permis corupției să se extindă. Ce știau europenii? # Gândul
Guvernul Ucrainei a slăbit, în mod repetat, supravegherea independentă menită să prevină corupția în companiile de stat. Aceasta este concluzia la care au ajuns jurnaliștii The New York Times, după o investigație amănunțită. Potrivit acestora, deși aliații occidentali au cerut înființarea unor consilii de supraveghere care să monitorizeze cheltuielile, administrația președintelui Zelensky a întârziat formarea […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.