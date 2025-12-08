Cât a dat această bucureșteancă pentru un langoș și un vin fiert, la Târgul de Crăciun 2026 din Drumul Taberei

14:50

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță că va exista o nouă finanțare pentru o anumită categorie de fermieri, în prima parte a anului 2026. Este una dintre cele mai așteptate linii de sprijin de către agricultori, iar sectorul respectiv primit circa 4 miliarde de euro, așa cum precizează ministrul. Veștile sunt favorabile pentru sectorul zootehnic din […]