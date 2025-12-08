CTP îl bombardează pe Nicușor Dan cu un bilanț în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi”. „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie”

13:00

Ștefan este unul dintre muncitorii români care au ales să lucreze în străinătate, pentru a avea un trai mai bun. S-a angajat la un restaurant de tip fast-food în Germania, acolo unde a lucrat în bucătărie și la curățenie, însă condițiile de muncă au fost precare. Tot mai mulți români aleg să plece peste hotare, […]