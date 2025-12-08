Un centru de bătrâni din Mogoșoaia a fost închis de autorități, din cauza ploșnițelor. 54 de vârstnici, relocați

14:00

Cel mai recent sondaj eJobs arată că aproape 90% dintre companiile chestionate vor oferi prime de Crăciun pentru angajați, pe care le vor acorda în luna decembrie, înainte de minivacanța de sărbători. Doar 10,3% dintre firme au transmis că nu au alocat anul acesta un buget dedicat bonusurilor. Angajații români preferă banii O treime dintre […]