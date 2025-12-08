Dronele ucrainene au distrus 70% din rezervoarele de combustibil din portul rusesc Temriuk
Digi24.ro, 8 decembrie 2025 18:10
Forțele ucrainene au distrus 20 de rezervoare de combustibil — 70% din total — într-un atac cu drone asupra portului maritim rus Temriuk din regiunea Krasnodar Krai pe 5 decembrie, a raportat Statul Major General pe 8 decembrie.
Acum 5 minute
18:30
Cupa Mondială 2026. Meciul Pride LGBTQ+ va fi jucat între Egipt şi Iran, două ţări care condamnă homosexualitatea # Digi24.ro
FIFA a anunţat luni că meciul Pride LGBTQ+ de la turneul final al Cupei Mondiale 2026 va fi disputat de Egipt şi Iran, două ţări care condamnă homosexualitatea.
18:30
Un tribunal olandez a înghețat activele operatorului rus TurkStream după o acțiune în justiție intentată de un oligarh ucrainean # Digi24.ro
Autoritățile olandeze au înghețat activele operatorului rus al TurkStream — ultima conductă de gaz activă a Rusiei către Europa — după ce o companie deținută de cel mai bogat om din Ucraina a depus o cerere de despăgubire, relatează TVP World.
Acum 15 minute
18:20
La Luvru, problemele se țin lanț: După jaful istoric și inundația catastrofală, angajații anunță acum că intră în grevă # Digi24.ro
Angajaţii de la Luvru au convocat o grevă pentru 15 decembrie, în semn de protest faţă de deteriorarea condiţiilor de muncă şi faţă de resursele insuficiente, a relatat luni presa franceză citată de dpa.
18:20
Incendiu la Spitalul Judeţean Hunedoara: Planul roşu a fost activat. Zeci de pacienţi şi cadre medicale, evacuaţi # Digi24.ro
Planul roşu de Intervenţie a fost activat luni la Spitalul Judeţean Hunedoara, după un incendiu izbucnit la Secţia de Psihiatrie. 26 de pacienţi şi patru cadre medicale s-au autoevacuat, iar pompierii au intervenit rapid pentru stingerea flăcărilor.
18:20
Fostul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat de preşedintele Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Fostul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înţelept” de gradul I, una dintre cele mai înalte distincţii ale statului ucrainean. Ordinul i-a fost înmânat la Chişinău de ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei, în numele preşedintelui Volodimir Zelenski.
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
18:00
Nicușor Dan, întrevedere cu președintele Parlamentului din Luxemburg: contracararea dezinformării, printre temele discutate # Digi24.ro
17:50
Paramount vrea să cumpere conglomeratul media Warner și surclasează oferta făcută de Netflix # Digi24.ro
Paramount Skydance a făcut o altă ofertă pentru achiziționarea Warner Brothers Discovery, încercând să depășească oferta rivală a Netflix pentru achiziționarea studioului și rețelelor de streaming ale companiei, potrivit BBC.
17:50
Scandalul pariurilor sportive din Turcia: Mandate de arestare emise pentru 46 de persoane. 27 sunt fotbaliști # Digi24.ro
17:50
Patru piloți francezi cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au murit după ce s-au prăbușit cu un avion în Pirinei # Digi24.ro
Patru persoane, printre care un instructor de zbor şi trei cursanţi cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani, au murit după ce un avion uşor s-a prăbuşit duminică seara în Pirineii francezi. Căutările victimelor au fost îngreunate de întuneric, iar două elicoptere au fost folosite pentru găsirea epavei şi recuperarea cadavrelor.
17:40
SUA și Ucraina, blocaj în negocieri din cauza Donbasului. Oficial european: „Trump vrea ca lucrurile să se întâmple repede” # Digi24.ro
Negocierile de pace dintre SUA și Ucraina s-au împotmolit în jurul unei singure probleme principale: modalitatea de a forța Ucraina să renunțe la ceea ce Kremlinul nu a reușit să cucerească în timpul războiului – întreaga regiune Donbas, relatează Politico.
Acum 2 ore
17:30
Patru soldaţi ruşi au ucis în bătaie un american care lupta pentru Moscova, crezând că e spion. Militarii, condamnaţi la închisoare # Digi24.ro
Patru soldaţi ruşi au fost condamnaţi la închisoare de un tribunal din Doneţk, aflat sub controlul Moscovei, pentru uciderea americanului Russell Bentley, un voluntar pro-Kremlin cunoscut sub numele „Texas”. Bărbatul a fost bătut până la moarte după ce militarii l-au confundat cu un spion, relatează AFP și Agerpres.
17:20
70% dintre polonezi vor ca Germania să ofere despăgubiri Varșoviei pentru distrugerile din cel de-al Doilea Război Mondial # Digi24.ro
Aproape 70% dintre polonezi consideră că Germania nu și-a reparat greșelile pentru distrugerile provocate Poloniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit unui nou sondaj.
17:20
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Maţegora, a murit „în mod subit”, anunţă MAE rus # Digi24.ro
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, la post de peste zece ani, a decedat „în mod subit”, a anunţat luni Ministerul de Externe rus, în plină întărire în ultimele luni a alianţei dintre Moscova şi Phenian, informează AFP.
17:10
Mircea Abrudean: Nu e bine pentru România ca vreun partid să nu mai fie în coaliție, e semnal de instabilitate politică # Digi24.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că nu vede motive pentru care unii parlamentari din această coaliţie să voteze o moţiune de cenzură, arătând că nu crede că e bine pentru România ca vreunul din partide să nu mai fie în această coaliţie, pentru că este un semnal de instabilitate politică.
17:00
Un cutremur cu magnitudinea preliminară 7,2 s-a produs luni în largul coastelor Japoniei, a anunţat Agenţia Meteorologică Japoneză, iar autorităţile au avertizat că un tsunami de până la trei metri înălţime ar putea lovi coasta de nord-est a arhipelagului nipon, transmite News.ro.
16:40
Atac cu dronă în Ucraina: şapte victime după lovirea unui bloc în Okhtyrka. Rusia revendică o nouă cucerire în Zaporojie # Digi24.ro
Cel puţin şapte oameni au fost răniţi luni într-un atac cu dronă asupra unui bloc de locuinţe din Okhtyrka, în regiunea Sumî, potrivit autorităţilor ucrainene. Clădirea a fost avariată grav, iar echipele de intervenţie au evacuat locatari surprinşi la etajele superioare. În paralel, Moscova a anunţat cucerirea oraşului Novodanîlivka, în regiunea Zaporojie.
Acum 4 ore
16:30
Globurile de Aur 2026: „One Battle After Another” conduce în topul producțiilor cu cele mai multe nominalizări # Digi24.ro
Filmul „One Battle After Another”, cel mai recent film al lui Paul Thomas Anderson, conduce în topul nominalizărilor pentru Globurile de Aur, considerate o trambulină pentru Premiile Oscar, conform anunţurilor făcute luni la Beverly Hills. Pelicula „Sentimental Value” se află pe poziţia a doua, cu opt nominalizări, urmată de thrillerul „Sinners”, cu şapte nominalizări.
16:30
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur și simplu imposibil să mai intrăm acolo” # Digi24.ro
Forțele de apărare ale Ucrainei s-au retras de pe unele poziții din apropierea orașelor Pokrovsk și Mîrnohrad, iar acest lucru s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni, inclusiv din zona satelor Sukhii Iar și Lisivka. Acest lucru a dus la reducerea zonei cu potențial de încercuire.
16:20
Ministerul Finanţelor a împrumutat 1,1 miliarde lei prin obligațiuni de stat, pentru a acoperi deficitul şi a refinanța datoria publică # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor a împrumutat luni, 8 decembrie, 1,1 miliarde de lei de la bănci, prin două licitaţii de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României. Operaţiunea se înscrie în programul de finanţare internă aferent lunii decembrie, perioadă în care statul urmăreşte să acopere parţial deficitul bugetar şi să refinanţeze datoria publică ajunsă la scadenţă.
16:10
Nicuşor Dan: Reafirm angajamentul continuu de a întări ordinea constituţională şi mecanismele statului de drept # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, în mesajul adresat de Ziua Constituției, că România are nevoie de echilibru, de profesionalism şi de decizii ancorate în lege, doar astfel putem consolida un stat modern, sigur şi demn de respectul cetăţenilor săi.
16:10
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, citită în Parlament. O deputată care a semnat demersul a participat la Congresul PSD # Digi24.ro
Reprezentanții Opoziției vor citi luni, în Parlament, moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului, votul fiind programat pentru data de 15 decembrie. Susținută oficial de 118 parlamentari, moțiunea a fost semnată de o deputată neafiliată, care în urmă cu o lună era invitată la Congresul PSD.
16:00
16:00
Zelenski a fost ținta unei „amenințări coordonate” în timpul vizitei la Dublin, anunță ministrul irlandez al justiției # Digi24.ro
Prezenţa unor drone în apropiere de Dublin în timpul vizitei recente a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski fac parte dintr-o ''ameninţare coordonată'', a afirmat luni ministrul justiţiei irlandez Jim O'Callaghan, care nu a dorit să facă speculaţii despre cine s-a aflat în spatele incidentului.
15:50
Flagrant la frontieră: droguri de mare risc ascunse în autoturism. Un ucrainean și doi români au fost arestați pentru 30 de zile # Digi24.ro
Un ucrainean şi doi români au fost arestați pentru 30 de zile după ce au încercat să introducă în ţară droguri de mare risc. Poliţiştii de frontieră de la Sighetu Marmaţiei și procurorii DIICOT au descoperit în caroseria mașinii acestora aproximativ cinci kilograme de substanţă cristalină 3 CMC, un drog de mare risc procurat din Polonia.
15:50
„Valize cu cash”. Firma israeliană de la care România cumpără drone de 400 de milioane de dolari, implicată într-un scandal de corupție # Digi24.ro
Jurnaliștii de la publicația franceză La Lettre dezvăluie într-o investigație că o companie din Israel, de la care și România cumpără drone de 400 milioane de dolari nu mai poate face contracte cu NATO din cauza unui scandal de corupție uriaș în care a fost implicată. Compania a venit cu o reacție în care menționează că „nu cunoaște detaliile anchetei și colaborează cu autoritățile competente.
15:40
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că negociatorii rămân divizaţi în privinţa concesiilor teritoriale dintr-un plan de pace promovat de SUA, a relatat luni Bloomberg News, citând un interviu telefonic cu Zelenski.
15:40
Apa a revenit în cele 13 localități din Prahova afectate de criza de la Paltinu, dar poate fi folosită doar la igienizarea toaletelor # Digi24.ro
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă că, luni, a fost reluată furnizarea apei în toate cele 13 oraşe şi comune care, timp de peste o săptămână, nu au avut această utilitate, din cauza problemelor de la barajul Paltinu. Populaţia din localităţile afectate este atenţionată să nu folosească apa decât pentru igienizarea toaletelor.
15:20
Au fost virate plăţile pentru alocaţiile copiilor şi indemnizaţiile pentru părinţi. Când îşi vor primi românii banii # Digi24.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a anunţat, luni, că a virat, în data de 8 decembrie, prin agenţiile teritoriale (AJPIS), fondurile aferente lunii noiembrie 2025, pentru trei dintre cele mai importante beneficii de asistenţă socială: alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.
15:10
15:00
Diana Buzoianu, chemată luni în Parlament, la Ora Guvernului. AUR acuză încălcări grave la Paltinu și cere răspunsuri urgente # Digi24.ro
Ministra Mediului Diana Buzoianu a fost chemată de AUR în plenul de luni al Camerei Deputaților, care începe la ora 16.00, să explice „dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu”.
14:50
Nicușor Dan, după victoria lui Ciucu: „Bucureștenii au ales un primar, acum să-i dăm mijloacele de a guverna orașul” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție publică după victoria lui Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei. Șeful statului l-a felicitat pe liberal, într-un mesaj postat luni pe rețelele sociale. „Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul”, a scris acesta.
14:50
Bugetul de stat pe 2026 ar putea să nu fie aprobat în acest an. Mircea Abrudean: „Important e să avem discuţii aşezate, pe cifre reale” # Digi24.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, 8 decembrie, că proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 va fi decis în cadrul coaliţiei de guvernare. Deşi există dorinţa politică de aprobare a bugetului până la finalul acestui an, liderul Senatului consideră că acest lucru nu este probabil.
Acum 6 ore
14:30
Ce spun autoritățile din România despre situația de la Cernobîl, după ce o dronă rusească a lovit scutul centralei nucleare # Digi24.ro
Este din nou pericol radioactiv la Cernobîl, după ce o dronă rusească a lovit scutul protector de la centrala nucleară. Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a anunțat că scutul construit pentru a ține sub control materiale radioactive provenite în urma dezastrului din 1986 nu își mai poate îndeplini funcția principală de siguranță din cauza pagubelor. Autoritățile din România spun însă că în acest moment nu există o problemă reală.
14:30
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL # Digi24.ro
În comuna Sopot din Dolj, locuitorii au ajuns la urne de trei ori în doi ani, iar rezultatul ultimului scrutin este cu atât mai surprinzător: noul primar este Costinel Busduceanu, candidatul PSD, același om care, în urmă cu doar șase luni, câștigase primăria din partea PNL. Mandatul său precedent a fost invalidat pentru că Busduceanu era simultan și secretar al primăriei, invalidare cerută chiar de PSD. Acum social-democrații se mândresc cu victoria acestuia.
14:20
Un român a fost arestat în Germania după ce a bătut două tinere care se sărutau într-un tramvai # Digi24.ro
Un român de 25 de ani a fost arestat de poliția germană după ce a lovit două tinere care se sărutau într-un tramvai. Incidentul s-a petrecut într-un tramvai din Bremen.
14:00
Ministrul Sănătății: „Avem același sânge” arată ce poate face România atunci când instituțiile și comunitățile lucrează împreună # Digi24.ro
14:00
Vremea se încălzește câteva zile, apoi urmează un nou val de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, valabilă între 08 - 21 decembrie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în aproape toată țara. Temperaturile minime vor fi preponderent pozitive în primele zile, dar spre finalul intervalului se pot apropia de 0 grade, mai ales în zonele de deal și de munte.
14:00
Donald Trump se opune acordului prin care NETFLIX vrea să cumpere Warner Brothers: „Ar putea fi o problemă” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la tranzacția în valoare de 72 de miliarde de dolari (54 de miliarde de lire sterline) pe care Netflix intenționează să o încheie pentru achiziționarea studioului de film Warner Brothers Discovery și a popularelor rețele de streaming HBO.
13:50
Uniunea Europeană răspunde dur la noua strategie de apărare a SUA: „Nu pot lua locul cetăţenilor europeni” # Digi24.ro
Uniunea Europeană nu poate accepta o "ameninţare de interferenţă" în viaţa sa politică, a declarat luni preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, după publicarea noii strategii de securitate a SUA, care conţine critici virulente la adresa europenilor.
13:50
Rafila: Nu trebuie pus semnul egal între rezultatele din Bucureşti şi o decizie politică legată de ieşirea de la guvernare # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al PSD Alexandru Rafila a precizat, luni la Digi24, că nu are informații cu privire la o posibilă ieșire de la guvernare a social-democraților. El consideră că nu ar trebui pus un semn de egalitate între rezultatele alegerilor de la București câștigate de liberalul Ciprian Ciucu și o decizie politică legată de ieșirea de la guvernare.
13:30
Ciprian Ciucu, declarații despre primele măsuri la PMB după câștigarea alegerilor: „Proiectele semnificative vor dura” # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a oferit luni primele declarații după anunțarea rezultatelor oficiale la alegerile locale parțiale din București, în urma cărora a câștigat funcția de primar general. Acesta a anunțat că are așteptări temperate pentru primul an de mandat și a precizat că proiectele majore vor necesita timp, în paralel cu procesul de predare a responsabilităților din Sectorul 6, către viceprimarul Paul Moldovan.
13:30
Ludovic Orban: Am susținut oameni care s-au lăsat corupți de putere. Și pentru Nicușor Dan există riscul ca puterea să i se suie la cap # Digi24.ro
„Am susținut în cariera mea foarte mulți oameni care, odată ce au ajuns la putere, au crezut că nu mai trebuie să dea seamă nimănui și s-au lăsat corupți de putere,” a declarat fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban la Digi24. Orban a precizat că și în cazul președintelui Nicușor Dan există riscul „ca puterea să i se suie la cap.”
13:30
Băsescu: PSD nu iese de la guvernare înainte să se definitiveze bugetul, ca să știe cum primesc primarii lor resurse financiare # Digi24.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a spus la Digi24 că nici USR, nici PSD nu vor ieși de la guvernare, după rezultatele slabe obținute de ambele partide la alegerile pentru Primăria Capitalei. Despre PSD, Băsescu spune că va aștepta definitivarea bugetului, pentru a vedea ce fonduri primesc primarii social-democrați.
13:30
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu # Digi24.ro
Traian Băsescu a declarat luni, la Digi24, că Daniel Băluță și Cătălin Drulă au pierdut alegerile la Primăria Capitalei din cauza propriilor partide. Fostul președinte a explicat că Drulă „a fost executat pentru ce a făcut USR-ul la guvernare”, în timp ce în cazul lui Băluță vina îi aparține lui Sorin Grindeanu, care ar fi „dezgustat electoratul cu atitudini duplicitare”. În același timp, Băsescu a spus că scorul obținut de Anca Alexandrescu este o „punere la punct” a partidului AUR.
13:20
13:20
Salariul minim ar putea rămâne neschimbat în 2026. Guvernul pregătește o ordonanță pentru înghețarea acestuia (surse) # Digi24.ro
Salariul minim pe economie ar urma să fie înghețat anul viitor, potrivit unor surse guvernamentale. Informațiile arată că Executivul lucrează deja la o ordonanță de urgență prin care nivelul actual al salariului minim ar urma să fie menținut și în 2026, fără nicio majorare.
12:50
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare din 14 decembrie, cu modificări pe rutele interne și internaționale # Digi24.ro
CFR Călători a anunțat luni, 8 decembrie, că începând cu 14 decembrie, va fi pus în aplicare noul Mers al Trenurilor, valabil până la 12 decembrie 2026. Programul aduce modificări în circulația feroviară, atât pe rutele interne, cât și pe cele internaționale, iar compania promite mai mult confort pentru călători, conexiuni rapide și trenuri moderne. În medie, peste 1.150 de trenuri vor circula zilnic, dintre care 52 vor deservi traficul internațional, 20 vor fi Intercity, 112 Interregio și 952 Regio, iar pe perioada verii sunt planificate 26 trenuri sezoniere.
12:40
Situații bizare la alegeri. O primărie din Botoșani e moștenire de familie: după tată și mamă, a ajuns primar și fiica # Digi24.ro
Primăria comunei Mihai Eminescu din Botoșani este condusă de aproape două decenii de aceeași familie. Fiica fostului primar, care a demisionat după ce a recunoscut că a luat mită, a câștigat alegerile și devine noul primar al comunei pentru următorii 2 ani și jumătate. Anterior, primăria a fost condusă și de mama acesteia.
12:40
