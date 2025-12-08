Ministerul Finanţelor a împrumutat 1,1 miliarde lei prin obligațiuni de stat, pentru a acoperi deficitul şi a refinanța datoria publică

11:40

Dominic Fritz a declarat, întrebat luni dacă Elena Lasconi va fi exclusă din USR, că legea nu îi permite să demisioneze din partid fiindcă și-ar pierde mandatul de primar al orașului Câmpulung Muscel. Liderul USR a adăugat că declarațiile recente despre politica națională nu sunt „foarte fericite”, însă îi dă dreptate că a fost o zi bună pentru democrație deoarece la alegerile pentru București nu a câtigat un candidat extremist.