Nicușor Dan, după victoria lui Ciucu: „Bucureștenii au ales un primar, acum să-i dăm mijloacele de a guverna orașul”
Digi24.ro, 8 decembrie 2025 14:50
Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție publică după victoria lui Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei. Șeful statului l-a felicitat pe liberal, într-un mesaj postat luni pe rețelele sociale. „Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul”, a scris acesta.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
15:20
Au fost virate plăţile pentru alocaţiile copiilor şi indemnizaţiile pentru părinţi. Când îşi vor primi românii banii # Digi24.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a anunţat, luni, că a virat, în data de 8 decembrie, prin agenţiile teritoriale (AJPIS), fondurile aferente lunii noiembrie 2025, pentru trei dintre cele mai importante beneficii de asistenţă socială: alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.
Acum 30 minute
15:10
ANPIS a virat în avans plăţile pentru alocaţii şi indemnizaţii. Banii vor ajunge la români înainte de Sărbători # Digi24.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a anunţat, luni, că a virat, în data de 8 decembrie, prin agenţiile teritoriale (AJPIS), fondurile aferente lunii noiembrie 2025, pentru trei dintre cele mai importante beneficii de asistenţă socială: alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.
15:00
Diana Buzoianu, chemată luni în Parlament, la Ora Guvernului. AUR acuză încălcări grave la Paltinu și cere răspunsuri urgente # Digi24.ro
Ministra Mediului Diana Buzoianu a fost chemată de AUR în plenul de luni al Camerei Deputaților, care începe la ora 16.00, să explice „dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu”.
Acum o oră
14:50
Nicușor Dan, după victoria lui Ciucu: „Bucureștenii au ales un primar, acum să-i dăm mijloacele de a guverna orașul” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție publică după victoria lui Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei. Șeful statului l-a felicitat pe liberal, într-un mesaj postat luni pe rețelele sociale. „Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul”, a scris acesta.
14:50
Bugetul de stat pe 2026 ar putea să nu fie aprobat în acest an. Mircea Abrudean: „Important e să avem discuţii aşezate, pe cifre reale” # Digi24.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, 8 decembrie, că proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 va fi decis în cadrul coaliţiei de guvernare. Deşi există dorinţa politică de aprobare a bugetului până la finalul acestui an, liderul Senatului consideră că acest lucru nu este probabil.
14:30
Ce spun autoritățile din România despre situația de la Cernobîl, după ce o dronă rusească a lovit scutul centralei nucleare # Digi24.ro
Este din nou pericol radioactiv la Cernobîl, după ce o dronă rusească a lovit scutul protector de la centrala nucleară. Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a anunțat că scutul construit pentru a ține sub control materiale radioactive provenite în urma dezastrului din 1986 nu își mai poate îndeplini funcția principală de siguranță din cauza pagubelor. Autoritățile din România spun însă că în acest moment nu există o problemă reală.
14:30
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL # Digi24.ro
În comuna Sopot din Dolj, locuitorii au ajuns la urne de trei ori în doi ani, iar rezultatul ultimului scrutin este cu atât mai surprinzător: noul primar este Costinel Busduceanu, candidatul PSD, același om care, în urmă cu doar șase luni, câștigase primăria din partea PNL. Mandatul său precedent a fost invalidat pentru că Busduceanu era simultan și secretar al primăriei, invalidare cerută chiar de PSD. Acum social-democrații se mândresc cu victoria acestuia.
Acum 2 ore
14:20
Un român a fost arestat în Germania după ce a bătut două tinere care se sărutau într-un tramvai # Digi24.ro
Un român de 25 de ani a fost arestat de poliția germană după ce a lovit două tinere care se sărutau într-un tramvai. Incidentul s-a petrecut într-un tramvai din Bremen.
14:00
Ministrul Sănătății: „Avem același sânge” arată ce poate face România atunci când instituțiile și comunitățile lucrează împreună # Digi24.ro
Ministrul Sănătății: „Avem același sânge” arată ce poate face România atunci când instituțiile și comunitățile lucrează împreună
14:00
Vremea se încălzește câteva zile, apoi urmează un nou val de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, valabilă între 08 - 21 decembrie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în aproape toată țara. Temperaturile minime vor fi preponderent pozitive în primele zile, dar spre finalul intervalului se pot apropia de 0 grade, mai ales în zonele de deal și de munte.
14:00
Donald Trump se opune acordului prin care NETFLIX vrea să cumpere Warner Brothers: „Ar putea fi o problemă” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la tranzacția în valoare de 72 de miliarde de dolari (54 de miliarde de lire sterline) pe care Netflix intenționează să o încheie pentru achiziționarea studioului de film Warner Brothers Discovery și a popularelor rețele de streaming HBO.
13:50
Uniunea Europeană răspunde dur la noua strategie de apărare a SUA: „Nu pot lua locul cetăţenilor europeni” # Digi24.ro
Uniunea Europeană nu poate accepta o "ameninţare de interferenţă" în viaţa sa politică, a declarat luni preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, după publicarea noii strategii de securitate a SUA, care conţine critici virulente la adresa europenilor.
13:50
Rafila: Nu trebuie pus semnul egal între rezultatele din Bucureşti şi o decizie politică legată de ieşirea de la guvernare # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al PSD Alexandru Rafila a precizat, luni la Digi24, că nu are informații cu privire la o posibilă ieșire de la guvernare a social-democraților. El consideră că nu ar trebui pus un semn de egalitate între rezultatele alegerilor de la București câștigate de liberalul Ciprian Ciucu și o decizie politică legată de ieșirea de la guvernare.
13:30
Ciprian Ciucu, declarații despre primele măsuri la PMB după câștigarea alegerilor: „Proiectele semnificative vor dura” # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a oferit luni primele declarații după anunțarea rezultatelor oficiale la alegerile locale parțiale din București, în urma cărora a câștigat funcția de primar general. Acesta a anunțat că are așteptări temperate pentru primul an de mandat și a precizat că proiectele majore vor necesita timp, în paralel cu procesul de predare a responsabilităților din Sectorul 6, către viceprimarul Paul Moldovan.
13:30
Ludovic Orban: Am susținut oameni care s-au lăsat corupți de putere. Și pentru Nicușor Dan există riscul ca puterea să i se suie la cap # Digi24.ro
„Am susținut în cariera mea foarte mulți oameni care, odată ce au ajuns la putere, au crezut că nu mai trebuie să dea seamă nimănui și s-au lăsat corupți de putere,” a declarat fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban la Digi24. Orban a precizat că și în cazul președintelui Nicușor Dan există riscul „ca puterea să i se suie la cap.”
13:30
Băsescu: PSD nu iese de la guvernare înainte să se definitiveze bugetul, ca să știe cum primesc primarii lor resurse financiare # Digi24.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a spus la Digi24 că nici USR, nici PSD nu vor ieși de la guvernare, după rezultatele slabe obținute de ambele partide la alegerile pentru Primăria Capitalei. Despre PSD, Băsescu spune că va aștepta definitivarea bugetului, pentru a vedea ce fonduri primesc primarii social-democrați.
13:30
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu # Digi24.ro
Traian Băsescu a declarat luni, la Digi24, că Daniel Băluță și Cătălin Drulă au pierdut alegerile la Primăria Capitalei din cauza propriilor partide. Fostul președinte a explicat că Drulă „a fost executat pentru ce a făcut USR-ul la guvernare”, în timp ce în cazul lui Băluță vina îi aparține lui Sorin Grindeanu, care ar fi „dezgustat electoratul cu atitudini duplicitare”. În același timp, Băsescu a spus că scorul obținut de Anca Alexandrescu este o „punere la punct” a partidului AUR.
Acum 4 ore
13:20
Ciprian Ciucu, declarații despre primele măsuri la PMB după câștigarea alegerilor: „Schimbările semnificative vor dura” # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a oferit luni primele declarații după anunțarea rezultatelor oficiale la alegerile locale parțiale din București, în urma cărora a câștigat funcția de primar general. Acesta a anunțat că are așteptări temperate pentru primul an de mandat și a precizat că proiectele majore vor necesita timp, în paralel cu procesul de predare a responsabilităților din Sectorul 6, către viceprimarul Paul Moldovan.
13:20
Salariul minim ar putea rămâne neschimbat în 2026. Guvernul pregătește o ordonanță pentru înghețarea acestuia (surse) # Digi24.ro
Salariul minim pe economie ar urma să fie înghețat anul viitor, potrivit unor surse guvernamentale. Informațiile arată că Executivul lucrează deja la o ordonanță de urgență prin care nivelul actual al salariului minim ar urma să fie menținut și în 2026, fără nicio majorare.
12:50
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare din 14 decembrie, cu modificări pe rutele interne și internaționale # Digi24.ro
CFR Călători a anunțat luni, 8 decembrie, că începând cu 14 decembrie, va fi pus în aplicare noul Mers al Trenurilor, valabil până la 12 decembrie 2026. Programul aduce modificări în circulația feroviară, atât pe rutele interne, cât și pe cele internaționale, iar compania promite mai mult confort pentru călători, conexiuni rapide și trenuri moderne. În medie, peste 1.150 de trenuri vor circula zilnic, dintre care 52 vor deservi traficul internațional, 20 vor fi Intercity, 112 Interregio și 952 Regio, iar pe perioada verii sunt planificate 26 trenuri sezoniere.
12:40
Situații bizare la alegeri. O primărie din Botoșani e moștenire de familie: după tată și mamă, a ajuns primar și fiica # Digi24.ro
Primăria comunei Mihai Eminescu din Botoșani este condusă de aproape două decenii de aceeași familie. Fiica fostului primar, care a demisionat după ce a recunoscut că a luat mită, a câștigat alegerile și devine noul primar al comunei pentru următorii 2 ani și jumătate. Anterior, primăria a fost condusă și de mama acesteia.
12:40
Din 14 decembrie va începe circulația după noul Mers al Trenurilor: rute directe internaționale și peste 1.150 de trenuri pe zi # Digi24.ro
CFR Călători a anunțat luni, 8 decembrie, că începând cu 14 decembrie, va fi pus în aplicare noul Mers al Trenurilor, valabil până la 12 decembrie 2026. Programul aduce modificări în circulația feroviară, atât pe rutele interne, cât și pe cele internaționale, iar compania promite mai mult confort pentru călători, conexiuni rapide și trenuri moderne. În medie, peste 1.150 de trenuri vor circula zilnic, dintre care 52 vor deservi traficul internațional, 20 vor fi Intercity, 112 Interregio și 952 Regio, iar pe perioada verii sunt planificate 26 trenuri sezoniere.
12:30
Peste 1.100 de blocuri din București rămân fără căldură și apă caldă din cauza lucrărilor la rețeaua termică. Ce zone sunt afectate # Digi24.ro
Aproximativ 1.200 de imobile din Capitală rămân fără agent termic pentru lucrări de reparaţie şi remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice primare în mai multe zone.
12:20
India modifică legea energiei atomice: acces facilitat pentru companiile private în proiecte nucleare uriaşe # Digi24.ro
Revizuirea legislaţiei în domeniul energiei va deschide sectorul energiei atomice din India pentru noi investiţii, astfel că ţara asiatică se va alătura unei renaşteri globale a energiei nucleare cu proiecte în valoare de până la 19.300 miliarde de rupii (214 miliarde de dolari), a declarat pentru Bloomberg un ministru din Guvernul de la New Delhi.
12:20
Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Tezaur: dobânzi de până la 7,40% și subscrieri deschise până în ianuarie 2026 # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor a lansat luni, 8 decembrie, cea de-a douăsprezecea ediție a Programului de titluri de stat Tezaur din acest an. Statul pune la dispoziția populației o nouă rundă de investiții cu randamente ridicate, menită să încurajeze economisirea în contextul finalului de an. Titlurile pot fi achiziționate până în ianuarie 2026, iar dobânzile ajung până la 7,40% pentru maturitatea maximă.
12:20
Moștenirile nerevendicate au adus sume record guvernului japonez. Efectele crizei demografice: case abandonate și bătrâni fără urmași # Digi24.ro
Japonezii au lăsat în urmă, în 2024, moșteniri nerevendicate în valoare record de 129 de miliarde de yeni, pe fondul îmbătrânirii accelerate a populației și al numărului tot mai mare de persoane fără urmași. Fenomenul, alimentat de declinul demografic și izolarea socială, se reflectă în active abandonate, dar și în tot mai multe locuințe părăsite.
12:00
(P) Stil și confort: alegerea pantofilor ideali pentru bărbați
12:00
Trei oameni au murit după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală și au fost duși în larg, în Tenerife # Digi24.ro
Trei persoane au murit şi alte trei au fost rănite după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală de pe coasta de vest a insulei spaniole Tenerife, au anunţat duminică autorităţile, informează luni DPA.
12:00
Dominic Fritz: „PSD foloseşte USR ca un fel de sac de box”. Ce a răspuns el, întrebat dacă va rămâne Coaliția în aceeași formulă # Digi24.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, luni, că PSD foloseşte Uniunea Salvaţi România în aceste zile ca pe un „sac de box”, nu doar pentru a se descărca de „nişte emoţii negative”, ci şi pentru că acţiunile miniştrilor USR au lovit în anumite interese clientelare, inclusiv ale social-democraţilor. Fritz a declarat că Coaliția va continua în formulă actuală, deși „a scârţit din prima zi”.
11:50
Nervi întinși în PSD după pierderea alegerilor din București. Liderii analizează scenariul trecerii în Opoziție (surse) # Digi24.ro
Sunt tensiuni în Partidul Social Democrat, după ce formațiunea nu a reușit nici de această dată să câștige Primăria Capitalei. Surse de la vârful partidului au declarat că liderii analizează inclusiv scenariul ieșirii de la guvernare, pentru că „oamenii votează mesajul Opoziției”.
11:40
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni că este posibil ca în acest an să fie numit un nou ministru al Apărării, menţionând că se va consulta cu preşedintele Nicuşor Dan în privinţa viitorului nominalizat.
11:40
Cine ar urma să fie primarul interimar al Sectorului 6, după ce Ciprian Ciucu a fost ales la Primăria Capitalei # Digi24.ro
Paul Moldovan, viceprimar al Sectorului 6 din partea PNL, va prelua funcția de primar interimar, până la organizarea de alegeri locale, a spus Ciprian Ciucu, ales primar general. Declarația a fost făcută însă înainte de alegerile din 7 decembrie.
11:40
Uniunea Europeană modifică legile migrației pentru a încerca să țină în frâu extrema dreaptă # Digi24.ro
Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) urmează să aprobe luni o înăsprire dură a politicii migraţiei şi să valideze conceptul de ”huburi de întoarcere” a migranţilor - în urma unor presiuni ale dreptei şi extremei drepte.
11:40
Fritz: Declarațiile recente ale Elenei Lasconi nu le consider foarte fericite. Posibil să își dorească excluderea din USR # Digi24.ro
Dominic Fritz a declarat, întrebat luni dacă Elena Lasconi va fi exclusă din USR, că legea nu îi permite să demisioneze din partid fiindcă și-ar pierde mandatul de primar al orașului Câmpulung Muscel. Liderul USR a adăugat că declarațiile recente despre politica națională nu sunt „foarte fericite”, însă îi dă dreptate că a fost o zi bună pentru democrație deoarece la alegerile pentru București nu a câtigat un candidat extremist.
11:30
Antrenorul Ioan Sdrobiş a murit la 79 ani. „Părintele” l-a lansat în fotbalul mare pe Cristian Chivu # Digi24.ro
Farul Constanţa a anunţat decesul antrenorului Ioan Sdrobiş, cel care s-a ocupat de pregătirea formaţiei în perioada august 2010-ianuarie 2011.
11:30
Rusia, acuzată de „crime de război evidente” prin „rusificarea” copiilor ucraineni: Este profund greșit să le iei identitatea # Digi24.ro
Rusia comite „crime de război evidente" prin răpirea copiilor ucraineni şi supunerea lor unor procese de „rusificare" pentru a le şterge identitatea, a denunţat luni, în cadrul Forumului de la Doha, trimisul special al Consiliului Europei pentru situaţia copiilor din Ucraina, islandezul Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir.
Acum 6 ore
11:10
883.017 pensionari au beneficiat în octombrie de indemnizaţia socială. Agricultorii au primit în medie 365 de lei # Digi24.ro
Numărul românilor care au primit indemnizaţia socială pentru pensionari a fost, în luna octombrie 2025, de 883.017 persoane. Potrivit datelor CNPP (Casa Naţională de Pensii Publice), cifra este mai mică faţă de luna septembrie cu 2.038 de beneficiari, ceea ce indică o uşoară reducere la nivel naţional a persoanelor care depind de acest venit minim garantat.
11:10
Fritz, după înfrângerea lui Drulă în alegerile pentru Capitală: Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit. Înțelegem clar mesajul # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, după ce Ciprian Ciucu a câștigat detașat alegerile pentru Primăria Capitalei, că rezultatul candidatului USR, Cătălin Drulă, „a dezamăgit”: „Am pierdut o bătălie”. Fritz a explicat și ce se va întâmpla în USR în perioada următoare, spunând că mesajul „a fost înțeles clar”.
11:00
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece # Digi24.ro
„Europa a vrut să ne izoleze, dar a eșuat, iar acum constată că este singura care este izolată.” Nu există niciun zâmbet plin de satisfacție pe chipul lui Marat Bashirov, politolog și susținător fervent al lui Putin, care a fost prim-ministru al republicii separatiste fictive Luhansk în 2014. Acesta a acordat un interviu publicației corriere della sera.
11:00
Trimișii lui Volodimir Zelenski „au convenit” detaliile planului de pace cu SUA. Când îl vor informa pe președinte # Digi24.ro
Negociatorii ucraineni care săptămâna trecută au purtat discuţii pe parcursul mai multor zile la Miami cu emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, şi cu Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, îi vor prezenta luni "în detaliu" lui Volodimir Zelenski proiectul convenit cu americanii în ultima rundă de contacte.
10:50
Cei mai mulți dintre angajatorii din România oferă oamenilor diverse beneficii pentru sărbători. Vorbim de sume de bani, cadouri sau vouchere de cumpărături sau de vacanță. Iată cum sunt răsplătiți angajații.
10:50
Cancerul de pancreas evoluează adesea fără simptome specifice, ceea ce face diagnosticul tardiv o realitate frecventă. Cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament sunt disponibile aflăm de la Conf. Dr. Mădălina Ilie, medic primar gastroenterologie și medic specialist medicină internă.
10:50
Bilanţ tragic în Indonezia: 950 de morţi şi 5.000 de răniţi după inundaţii şi alunecări de teren # Digi24.ro
Bilanţul inundaţiilor şi al alunecărilor de teren care au lovit insula indoneziană Sumatra a crescut, ajungând la 950 de morţi şi 5.000 de răniţi, a anunţat luni Agenţia indoneziană pentru gestionarea dezastrelor (BNPB).
10:50
Dragoş Pîslaru anunță că va sesiza Parchetul European pentru achiziţiile de microbuze electrice pentru elevi la suprapreț # Digi24.ro
Ministrul fondurilor europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că va Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. Vehiculele au fost cumpărate cu bani din PNRR, iar presa a relatat că în unele județe acestea au fost cumpărate la preț dublu.
10:40
Un acord de pace încheiat de Donald Trump a fost aruncat în aer. Două țări din Asia s-au bombardat reciproc # Digi24.ro
Thailanda și Cambodgia s-au bombardat reciproc. În urma atacului artileristic asupra bazei thailandeze Anupong, un militar a murit, iar alți trei au fost răniți, informează portalul Khaosod.
10:30
Avea dureri puternice, dar a amânat vizita la medic. Ce boală gravă avea o femeie și cum a fost tratată # Digi24.ro
Avea dureri puternice, dar a amânat vizita la medic. Ce boală gravă avea o femeie și cum a fost tratată
10:20
Ministrul britanic al Apărării: „Ştim ce face Putin”. Noua forţă navală va monitoriza ameninţările subacvatice # Digi24.ro
Marea Britanie şi aliaţii ei sunt gata să „monitorizeze şi să descurajeze” submarinele ruseşti, a anunţat luni ministrul britanic al apărării John Healey, anunţând un proiect ce vizează dezvoltarea unei noi forţe de înaltă tehnologie, în valoare de milioane de lire sterline, destinată să protejeze cablurile şi conductele submarine.
10:20
Alunecări de teren pe Drumul Expres Craiova-Pitești: După valul de ploi, pământul a luat-o la vale în mai multe zone # Digi24.ro
Sunt alunecări de teren pe drumul expres Craiova-Pitești, după valul de ploi. Pământul a luat-o la vale în mai multe sectoare de drum, iar reprezentanții CNAIR spun că au anunțat constructorul care trebuie să rezolve problema.
10:20
Viktor Orban susține că aderarea Ucrainei la UE va declanșa un război cu Rusia: „Nori întunecați se adună deasupra Europei” # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban își avertizează electoratul că procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană ar duce automat la un război cu Rusia, susținând că Bruxellesul se pregătește pentru un posibil conflict până în 2030. „Nori întunecați se adună deasupra Europei”, a transmis acesta într-un mesaj publicat luni pe Facebook.
10:10
Ilie Bolojan: Ciprian Ciucu va schimba faţa Capitalei. Voi colabora pentru rezolvarea problemelor ce ţin şi de Guvern # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe liberalul Ciprian Ciucu pentru câştigarea funcţiei de primar general al Capitalei. El a subliniat că va colabora cu acesta şi cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor Bucureșiului care ţin şi de Guvern.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.