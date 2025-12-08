Nicuşor Dan: Reafirm angajamentul continuu de a întări ordinea constituţională şi mecanismele statului de drept
Digi24.ro, 8 decembrie 2025 16:10
Președintele Nicușor Dan a declarat, în mesajul adresat de Ziua Constituției, că România are nevoie de echilibru, de profesionalism şi de decizii ancorate în lege, doar astfel putem consolida un stat modern, sigur şi demn de respectul cetăţenilor săi.
Acum 10 minute
16:20
Ministerul Finanţelor a împrumutat 1,1 miliarde lei prin obligațiuni de stat, pentru a acoperi deficitul şi a refinanța datoria publică # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor a împrumutat luni, 8 decembrie, 1,1 miliarde de lei de la bănci, prin două licitaţii de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României. Operaţiunea se înscrie în programul de finanţare internă aferent lunii decembrie, perioadă în care statul urmăreşte să acopere parţial deficitul bugetar şi să refinanţeze datoria publică ajunsă la scadenţă.
Acum 30 minute
16:10
Nicuşor Dan: Reafirm angajamentul continuu de a întări ordinea constituţională şi mecanismele statului de drept # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, în mesajul adresat de Ziua Constituției, că România are nevoie de echilibru, de profesionalism şi de decizii ancorate în lege, doar astfel putem consolida un stat modern, sigur şi demn de respectul cetăţenilor săi.
16:10
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, citită în Parlament. O deputată care a semnat demersul a participat la Congresul PSD # Digi24.ro
Reprezentanții Opoziției vor citi luni, în Parlament, moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului, votul fiind programat pentru data de 15 decembrie. Susținută oficial de 118 parlamentari, moțiunea a fost semnată de o deputată neafiliată, care în urmă cu o lună era invitată la Congresul PSD.
16:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 8 decembrie
16:00
Zelenski a fost ținta unei „amenințări coordonate” în timpul vizitei la Dublin, anunță ministrul irlandez al justiției # Digi24.ro
Prezenţa unor drone în apropiere de Dublin în timpul vizitei recente a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski fac parte dintr-o ''ameninţare coordonată'', a afirmat luni ministrul justiţiei irlandez Jim O'Callaghan, care nu a dorit să facă speculaţii despre cine s-a aflat în spatele incidentului.
Acum o oră
15:50
Flagrant la frontieră: droguri de mare risc ascunse în autoturism. Un ucrainean și doi români au fost arestați pentru 30 de zile # Digi24.ro
Un ucrainean şi doi români au fost arestați pentru 30 de zile după ce au încercat să introducă în ţară droguri de mare risc. Poliţiştii de frontieră de la Sighetu Marmaţiei și procurorii DIICOT au descoperit în caroseria mașinii acestora aproximativ cinci kilograme de substanţă cristalină 3 CMC, un drog de mare risc procurat din Polonia.
15:50
„Valize cu cash”. Firma israeliană de la care România cumpără drone de 400 de milioane de dolari, implicată într-un scandal de corupție # Digi24.ro
Jurnaliștii de la publicația franceză La Lettre dezvăluie într-o investigație că o companie din Israel, de la care și România cumpără drone de 400 milioane de dolari nu mai poate face contracte cu NATO din cauza unui scandal de corupție uriaș în care a fost implicată. Compania a venit cu o reacție în care menționează că „nu cunoaște detaliile anchetei și colaborează cu autoritățile competente.
15:40
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că negociatorii rămân divizaţi în privinţa concesiilor teritoriale dintr-un plan de pace promovat de SUA, a relatat luni Bloomberg News, citând un interviu telefonic cu Zelenski.
15:40
Apa a revenit în cele 13 localități din Prahova afectate de criza de la Paltinu, dar poate fi folosită doar la igienizarea toaletelor # Digi24.ro
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă că, luni, a fost reluată furnizarea apei în toate cele 13 oraşe şi comune care, timp de peste o săptămână, nu au avut această utilitate, din cauza problemelor de la barajul Paltinu. Populaţia din localităţile afectate este atenţionată să nu folosească apa decât pentru igienizarea toaletelor.
Acum 2 ore
15:20
Au fost virate plăţile pentru alocaţiile copiilor şi indemnizaţiile pentru părinţi. Când îşi vor primi românii banii # Digi24.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a anunţat, luni, că a virat, în data de 8 decembrie, prin agenţiile teritoriale (AJPIS), fondurile aferente lunii noiembrie 2025, pentru trei dintre cele mai importante beneficii de asistenţă socială: alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.
15:10
ANPIS a virat în avans plăţile pentru alocaţii şi indemnizaţii. Banii vor ajunge la români înainte de Sărbători # Digi24.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a anunţat, luni, că a virat, în data de 8 decembrie, prin agenţiile teritoriale (AJPIS), fondurile aferente lunii noiembrie 2025, pentru trei dintre cele mai importante beneficii de asistenţă socială: alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.
15:00
Diana Buzoianu, chemată luni în Parlament, la Ora Guvernului. AUR acuză încălcări grave la Paltinu și cere răspunsuri urgente # Digi24.ro
Ministra Mediului Diana Buzoianu a fost chemată de AUR în plenul de luni al Camerei Deputaților, care începe la ora 16.00, să explice „dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu”.
14:50
Nicușor Dan, după victoria lui Ciucu: „Bucureștenii au ales un primar, acum să-i dăm mijloacele de a guverna orașul” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție publică după victoria lui Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei. Șeful statului l-a felicitat pe liberal, într-un mesaj postat luni pe rețelele sociale. „Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul”, a scris acesta.
14:50
Bugetul de stat pe 2026 ar putea să nu fie aprobat în acest an. Mircea Abrudean: „Important e să avem discuţii aşezate, pe cifre reale” # Digi24.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, 8 decembrie, că proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 va fi decis în cadrul coaliţiei de guvernare. Deşi există dorinţa politică de aprobare a bugetului până la finalul acestui an, liderul Senatului consideră că acest lucru nu este probabil.
14:30
Ce spun autoritățile din România despre situația de la Cernobîl, după ce o dronă rusească a lovit scutul centralei nucleare # Digi24.ro
Este din nou pericol radioactiv la Cernobîl, după ce o dronă rusească a lovit scutul protector de la centrala nucleară. Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a anunțat că scutul construit pentru a ține sub control materiale radioactive provenite în urma dezastrului din 1986 nu își mai poate îndeplini funcția principală de siguranță din cauza pagubelor. Autoritățile din România spun însă că în acest moment nu există o problemă reală.
14:30
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL # Digi24.ro
În comuna Sopot din Dolj, locuitorii au ajuns la urne de trei ori în doi ani, iar rezultatul ultimului scrutin este cu atât mai surprinzător: noul primar este Costinel Busduceanu, candidatul PSD, același om care, în urmă cu doar șase luni, câștigase primăria din partea PNL. Mandatul său precedent a fost invalidat pentru că Busduceanu era simultan și secretar al primăriei, invalidare cerută chiar de PSD. Acum social-democrații se mândresc cu victoria acestuia.
Acum 4 ore
14:20
Un român a fost arestat în Germania după ce a bătut două tinere care se sărutau într-un tramvai # Digi24.ro
Un român de 25 de ani a fost arestat de poliția germană după ce a lovit două tinere care se sărutau într-un tramvai. Incidentul s-a petrecut într-un tramvai din Bremen.
14:00
Ministrul Sănătății: „Avem același sânge” arată ce poate face România atunci când instituțiile și comunitățile lucrează împreună # Digi24.ro
Ministrul Sănătății: „Avem același sânge” arată ce poate face România atunci când instituțiile și comunitățile lucrează împreună
14:00
Vremea se încălzește câteva zile, apoi urmează un nou val de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, valabilă între 08 - 21 decembrie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în aproape toată țara. Temperaturile minime vor fi preponderent pozitive în primele zile, dar spre finalul intervalului se pot apropia de 0 grade, mai ales în zonele de deal și de munte.
14:00
Donald Trump se opune acordului prin care NETFLIX vrea să cumpere Warner Brothers: „Ar putea fi o problemă” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la tranzacția în valoare de 72 de miliarde de dolari (54 de miliarde de lire sterline) pe care Netflix intenționează să o încheie pentru achiziționarea studioului de film Warner Brothers Discovery și a popularelor rețele de streaming HBO.
13:50
Uniunea Europeană răspunde dur la noua strategie de apărare a SUA: „Nu pot lua locul cetăţenilor europeni” # Digi24.ro
Uniunea Europeană nu poate accepta o "ameninţare de interferenţă" în viaţa sa politică, a declarat luni preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, după publicarea noii strategii de securitate a SUA, care conţine critici virulente la adresa europenilor.
13:50
Rafila: Nu trebuie pus semnul egal între rezultatele din Bucureşti şi o decizie politică legată de ieşirea de la guvernare # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al PSD Alexandru Rafila a precizat, luni la Digi24, că nu are informații cu privire la o posibilă ieșire de la guvernare a social-democraților. El consideră că nu ar trebui pus un semn de egalitate între rezultatele alegerilor de la București câștigate de liberalul Ciprian Ciucu și o decizie politică legată de ieșirea de la guvernare.
13:30
Ciprian Ciucu, declarații despre primele măsuri la PMB după câștigarea alegerilor: „Proiectele semnificative vor dura” # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a oferit luni primele declarații după anunțarea rezultatelor oficiale la alegerile locale parțiale din București, în urma cărora a câștigat funcția de primar general. Acesta a anunțat că are așteptări temperate pentru primul an de mandat și a precizat că proiectele majore vor necesita timp, în paralel cu procesul de predare a responsabilităților din Sectorul 6, către viceprimarul Paul Moldovan.
13:30
Ludovic Orban: Am susținut oameni care s-au lăsat corupți de putere. Și pentru Nicușor Dan există riscul ca puterea să i se suie la cap # Digi24.ro
„Am susținut în cariera mea foarte mulți oameni care, odată ce au ajuns la putere, au crezut că nu mai trebuie să dea seamă nimănui și s-au lăsat corupți de putere,” a declarat fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban la Digi24. Orban a precizat că și în cazul președintelui Nicușor Dan există riscul „ca puterea să i se suie la cap.”
13:30
Băsescu: PSD nu iese de la guvernare înainte să se definitiveze bugetul, ca să știe cum primesc primarii lor resurse financiare # Digi24.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a spus la Digi24 că nici USR, nici PSD nu vor ieși de la guvernare, după rezultatele slabe obținute de ambele partide la alegerile pentru Primăria Capitalei. Despre PSD, Băsescu spune că va aștepta definitivarea bugetului, pentru a vedea ce fonduri primesc primarii social-democrați.
13:30
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu # Digi24.ro
Traian Băsescu a declarat luni, la Digi24, că Daniel Băluță și Cătălin Drulă au pierdut alegerile la Primăria Capitalei din cauza propriilor partide. Fostul președinte a explicat că Drulă „a fost executat pentru ce a făcut USR-ul la guvernare”, în timp ce în cazul lui Băluță vina îi aparține lui Sorin Grindeanu, care ar fi „dezgustat electoratul cu atitudini duplicitare”. În același timp, Băsescu a spus că scorul obținut de Anca Alexandrescu este o „punere la punct” a partidului AUR.
13:20
Ciprian Ciucu, declarații despre primele măsuri la PMB după câștigarea alegerilor: „Schimbările semnificative vor dura” # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a oferit luni primele declarații după anunțarea rezultatelor oficiale la alegerile locale parțiale din București, în urma cărora a câștigat funcția de primar general. Acesta a anunțat că are așteptări temperate pentru primul an de mandat și a precizat că proiectele majore vor necesita timp, în paralel cu procesul de predare a responsabilităților din Sectorul 6, către viceprimarul Paul Moldovan.
13:20
Salariul minim ar putea rămâne neschimbat în 2026. Guvernul pregătește o ordonanță pentru înghețarea acestuia (surse) # Digi24.ro
Salariul minim pe economie ar urma să fie înghețat anul viitor, potrivit unor surse guvernamentale. Informațiile arată că Executivul lucrează deja la o ordonanță de urgență prin care nivelul actual al salariului minim ar urma să fie menținut și în 2026, fără nicio majorare.
12:50
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare din 14 decembrie, cu modificări pe rutele interne și internaționale # Digi24.ro
CFR Călători a anunțat luni, 8 decembrie, că începând cu 14 decembrie, va fi pus în aplicare noul Mers al Trenurilor, valabil până la 12 decembrie 2026. Programul aduce modificări în circulația feroviară, atât pe rutele interne, cât și pe cele internaționale, iar compania promite mai mult confort pentru călători, conexiuni rapide și trenuri moderne. În medie, peste 1.150 de trenuri vor circula zilnic, dintre care 52 vor deservi traficul internațional, 20 vor fi Intercity, 112 Interregio și 952 Regio, iar pe perioada verii sunt planificate 26 trenuri sezoniere.
12:40
Situații bizare la alegeri. O primărie din Botoșani e moștenire de familie: după tată și mamă, a ajuns primar și fiica # Digi24.ro
Primăria comunei Mihai Eminescu din Botoșani este condusă de aproape două decenii de aceeași familie. Fiica fostului primar, care a demisionat după ce a recunoscut că a luat mită, a câștigat alegerile și devine noul primar al comunei pentru următorii 2 ani și jumătate. Anterior, primăria a fost condusă și de mama acesteia.
12:40
Din 14 decembrie va începe circulația după noul Mers al Trenurilor: rute directe internaționale și peste 1.150 de trenuri pe zi # Digi24.ro
CFR Călători a anunțat luni, 8 decembrie, că începând cu 14 decembrie, va fi pus în aplicare noul Mers al Trenurilor, valabil până la 12 decembrie 2026. Programul aduce modificări în circulația feroviară, atât pe rutele interne, cât și pe cele internaționale, iar compania promite mai mult confort pentru călători, conexiuni rapide și trenuri moderne. În medie, peste 1.150 de trenuri vor circula zilnic, dintre care 52 vor deservi traficul internațional, 20 vor fi Intercity, 112 Interregio și 952 Regio, iar pe perioada verii sunt planificate 26 trenuri sezoniere.
12:30
Peste 1.100 de blocuri din București rămân fără căldură și apă caldă din cauza lucrărilor la rețeaua termică. Ce zone sunt afectate # Digi24.ro
Aproximativ 1.200 de imobile din Capitală rămân fără agent termic pentru lucrări de reparaţie şi remediere a unor avarii pe conductele reţelei termice primare în mai multe zone.
Acum 6 ore
12:20
India modifică legea energiei atomice: acces facilitat pentru companiile private în proiecte nucleare uriaşe # Digi24.ro
Revizuirea legislaţiei în domeniul energiei va deschide sectorul energiei atomice din India pentru noi investiţii, astfel că ţara asiatică se va alătura unei renaşteri globale a energiei nucleare cu proiecte în valoare de până la 19.300 miliarde de rupii (214 miliarde de dolari), a declarat pentru Bloomberg un ministru din Guvernul de la New Delhi.
12:20
Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție Tezaur: dobânzi de până la 7,40% și subscrieri deschise până în ianuarie 2026 # Digi24.ro
Ministerul Finanțelor a lansat luni, 8 decembrie, cea de-a douăsprezecea ediție a Programului de titluri de stat Tezaur din acest an. Statul pune la dispoziția populației o nouă rundă de investiții cu randamente ridicate, menită să încurajeze economisirea în contextul finalului de an. Titlurile pot fi achiziționate până în ianuarie 2026, iar dobânzile ajung până la 7,40% pentru maturitatea maximă.
12:20
Moștenirile nerevendicate au adus sume record guvernului japonez. Efectele crizei demografice: case abandonate și bătrâni fără urmași # Digi24.ro
Japonezii au lăsat în urmă, în 2024, moșteniri nerevendicate în valoare record de 129 de miliarde de yeni, pe fondul îmbătrânirii accelerate a populației și al numărului tot mai mare de persoane fără urmași. Fenomenul, alimentat de declinul demografic și izolarea socială, se reflectă în active abandonate, dar și în tot mai multe locuințe părăsite.
12:00
(P) Stil și confort: alegerea pantofilor ideali pentru bărbați
12:00
Trei oameni au murit după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală și au fost duși în larg, în Tenerife # Digi24.ro
Trei persoane au murit şi alte trei au fost rănite după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală de pe coasta de vest a insulei spaniole Tenerife, au anunţat duminică autorităţile, informează luni DPA.
12:00
Dominic Fritz: „PSD foloseşte USR ca un fel de sac de box”. Ce a răspuns el, întrebat dacă va rămâne Coaliția în aceeași formulă # Digi24.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, luni, că PSD foloseşte Uniunea Salvaţi România în aceste zile ca pe un „sac de box”, nu doar pentru a se descărca de „nişte emoţii negative”, ci şi pentru că acţiunile miniştrilor USR au lovit în anumite interese clientelare, inclusiv ale social-democraţilor. Fritz a declarat că Coaliția va continua în formulă actuală, deși „a scârţit din prima zi”.
11:50
Nervi întinși în PSD după pierderea alegerilor din București. Liderii analizează scenariul trecerii în Opoziție (surse) # Digi24.ro
Sunt tensiuni în Partidul Social Democrat, după ce formațiunea nu a reușit nici de această dată să câștige Primăria Capitalei. Surse de la vârful partidului au declarat că liderii analizează inclusiv scenariul ieșirii de la guvernare, pentru că „oamenii votează mesajul Opoziției”.
11:40
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni că este posibil ca în acest an să fie numit un nou ministru al Apărării, menţionând că se va consulta cu preşedintele Nicuşor Dan în privinţa viitorului nominalizat.
11:40
Cine ar urma să fie primarul interimar al Sectorului 6, după ce Ciprian Ciucu a fost ales la Primăria Capitalei # Digi24.ro
Paul Moldovan, viceprimar al Sectorului 6 din partea PNL, va prelua funcția de primar interimar, până la organizarea de alegeri locale, a spus Ciprian Ciucu, ales primar general. Declarația a fost făcută însă înainte de alegerile din 7 decembrie.
11:40
Uniunea Europeană modifică legile migrației pentru a încerca să țină în frâu extrema dreaptă # Digi24.ro
Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) urmează să aprobe luni o înăsprire dură a politicii migraţiei şi să valideze conceptul de ”huburi de întoarcere” a migranţilor - în urma unor presiuni ale dreptei şi extremei drepte.
11:40
Fritz: Declarațiile recente ale Elenei Lasconi nu le consider foarte fericite. Posibil să își dorească excluderea din USR # Digi24.ro
Dominic Fritz a declarat, întrebat luni dacă Elena Lasconi va fi exclusă din USR, că legea nu îi permite să demisioneze din partid fiindcă și-ar pierde mandatul de primar al orașului Câmpulung Muscel. Liderul USR a adăugat că declarațiile recente despre politica națională nu sunt „foarte fericite”, însă îi dă dreptate că a fost o zi bună pentru democrație deoarece la alegerile pentru București nu a câtigat un candidat extremist.
11:30
Antrenorul Ioan Sdrobiş a murit la 79 ani. „Părintele” l-a lansat în fotbalul mare pe Cristian Chivu # Digi24.ro
Farul Constanţa a anunţat decesul antrenorului Ioan Sdrobiş, cel care s-a ocupat de pregătirea formaţiei în perioada august 2010-ianuarie 2011.
11:30
Rusia, acuzată de „crime de război evidente” prin „rusificarea” copiilor ucraineni: Este profund greșit să le iei identitatea # Digi24.ro
Rusia comite „crime de război evidente" prin răpirea copiilor ucraineni şi supunerea lor unor procese de „rusificare" pentru a le şterge identitatea, a denunţat luni, în cadrul Forumului de la Doha, trimisul special al Consiliului Europei pentru situaţia copiilor din Ucraina, islandezul Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir.
11:10
883.017 pensionari au beneficiat în octombrie de indemnizaţia socială. Agricultorii au primit în medie 365 de lei # Digi24.ro
Numărul românilor care au primit indemnizaţia socială pentru pensionari a fost, în luna octombrie 2025, de 883.017 persoane. Potrivit datelor CNPP (Casa Naţională de Pensii Publice), cifra este mai mică faţă de luna septembrie cu 2.038 de beneficiari, ceea ce indică o uşoară reducere la nivel naţional a persoanelor care depind de acest venit minim garantat.
11:10
Fritz, după înfrângerea lui Drulă în alegerile pentru Capitală: Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit. Înțelegem clar mesajul # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, după ce Ciprian Ciucu a câștigat detașat alegerile pentru Primăria Capitalei, că rezultatul candidatului USR, Cătălin Drulă, „a dezamăgit”: „Am pierdut o bătălie”. Fritz a explicat și ce se va întâmpla în USR în perioada următoare, spunând că mesajul „a fost înțeles clar”.
11:00
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece # Digi24.ro
„Europa a vrut să ne izoleze, dar a eșuat, iar acum constată că este singura care este izolată.” Nu există niciun zâmbet plin de satisfacție pe chipul lui Marat Bashirov, politolog și susținător fervent al lui Putin, care a fost prim-ministru al republicii separatiste fictive Luhansk în 2014. Acesta a acordat un interviu publicației corriere della sera.
11:00
Trimișii lui Volodimir Zelenski „au convenit” detaliile planului de pace cu SUA. Când îl vor informa pe președinte # Digi24.ro
Negociatorii ucraineni care săptămâna trecută au purtat discuţii pe parcursul mai multor zile la Miami cu emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, şi cu Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, îi vor prezenta luni "în detaliu" lui Volodimir Zelenski proiectul convenit cu americanii în ultima rundă de contacte.
10:50
Cei mai mulți dintre angajatorii din România oferă oamenilor diverse beneficii pentru sărbători. Vorbim de sume de bani, cadouri sau vouchere de cumpărături sau de vacanță. Iată cum sunt răsplătiți angajații.
