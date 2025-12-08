Viața lui Plahotniuc, Țuțu și Guțul în Penitenciarul nr. 13: Detalii din spatele gratiilor

01:10

Marcel Ciolacu anunță că se mută înapoi la Buzău, după ce a obținut 52% din voturile pentru președinția Consiliului Județean. El subliniază că chiriile sunt mai ieftine în Buzău comparativ cu Bucureștiul. Ciolacu promite să îndeplinească promisiunile și consideră că românii s-au săturat de politicieni. Marcel Ciolacu anunță că se va muta înapoi la Buzău … Articolul Marcel Ciolacu se mută înapoi la Buzău după câștigul Consiliului Județean apare prima dată în Main News.