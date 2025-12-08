Antonio Costa, preşedintele Consiliului Europei: Europa nu va accepta interferențele politice ale SUA
Newsweek.ro, 8 decembrie 2025 20:20
Antonio Costa, preşedintele Consiliului Europei, atrage atenţia că Europa nu va accepta interferențe...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
20:50
Paramount contraatacă şi face Warner Bros. Discovery o ofertă superioară celei a Netflix. Există o diferenţă # Newsweek.ro
Scorurile de achiziţii din show-biz-ul global sunt ameţitoare. Paramount Skydance contraatacă şi fac...
Acum 30 minute
20:40
Asigurările în Marea Neagră, triple după atacurile asupra petrolierelor Rusiei. Este România în zona de risc? # Newsweek.ro
Prețurile asigurărilor maritime pentru navele care operează în Marea Neagră s-au triplat. Primele au...
Acum o oră
20:20
Antonio Costa, preşedintele Consiliului Europei: Europa nu va accepta interferențele politice ale SUA # Newsweek.ro
Antonio Costa, preşedintele Consiliului Europei, atrage atenţia că Europa nu va accepta interferențe...
20:10
Nicuşor Dan spune că anularea alegerilor a fost un lucru bun şi că ingerinţa rusească e dificil de dovedit # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că anularea alegerilor a fost un lucru bun şi că ingerinţa...
Acum 2 ore
20:00
Poți mânca ouă în fiecare zi fără să-ți faci griji în privința colesterolului? Ce au descoperit cercetătorii # Newsweek.ro
Ouăle sunt un aliment nutritiv și extrem de popular, dar întrebarea legată de consumul zilnic și imp...
19:50
Incediu la Spitalul Judeţean Hunedoara. Zeci de pacienţi şi cadre medicale au fost evacuate # Newsweek.ro
Este incediu la Spitalul Judeţean Hunedoara şi a fost activat planul roşu de intervenţie. Zeci de pa...
19:50
Cât de sănătos este în realitate ghimbirul? Cum se consumă şi care sunt beneficiile acestei rădăcini? # Newsweek.ro
Cât de sănătos este în realitate ghimbirul, o rădăcină despre care se vorbeşte foarte mult? Cum se c...
19:30
New York Times expune corupția din Ucraina: Zelenski a ocolit miliarde de dolari în controale # Newsweek.ro
New York Times aduce acuzații grave de corupție împotriva guvernului Volodimir Zelenski: tocmai acel...
19:20
Tot mai mulți utilizatori renunță la abonamentele de filme și seriale online din cauza prețurilor – ...
19:20
Ce obiecte nu ar trebui să depozitați niciodată în mașină în decembrie. Ele favorizează aburirea geamurilor # Newsweek.ro
Pe timpul iernii, geamurile aburite sunt o problemă frecventă pentru șoferi. Anumite obiecte depozit...
19:10
Ultima emisiune de titluri de stat Tezaur a acestui an este rentabilă, ca investiţie, dar în anumite condiţii # Newsweek.ro
Ultima emisiune de titluri de stat în lei, pentru persoanele fizice, numite Tezaur, a acestui an, es...
Acum 4 ore
19:00
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord a murit subit. Nu se ştie cu exactitate de ce şi nici cum # Newsweek.ro
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Maţegora, a murit subit. Nu se ştie cu exactitate de...
18:40
VIDEO O pace „încheiată” de Trump s-a transformat într-un război de invazie. Care sunt țările implicate? # Newsweek.ro
În octombrie 2025, cu medierea președintelui Donald Trump, două țări asiatice au semnat o declarație...
18:30
Cele mai ascunse secrete ale stewardeselor, dezvăluite. Care e locul cel mai sigur în avion? # Newsweek.ro
Un prim secret - Ne permit să zburăm 900 de ore într-un an calendaristic și nu mai mult de 100 de or...
18:20
Dieselul obosește, benzina rezistă, electricele caută încă priza. Cum arată piața auto? # Newsweek.ro
Ponderea autoturismelor noi înmatriculate în județul Iași a crescut cu 1% în noiembrie față de luna ...
18:20
Motivul pentru care trebuie să iți pui clopoței la ușă în luna decembrie. La ce ajută sunetul lor? # Newsweek.ro
În luna decembrie, mulți oameni își pun clopoței la ușă. Sunetul lor vestește sărbătorile și aduce b...
18:10
Horoscop decembrie: luni - duminică pentru bani și carieră. Berbec, vești bune. Taur, disperare. Leu, probleme # Newsweek.ro
Horoscop săptămânal pentru carieră și bani pentru perioada 8-14 decembrie 2025: Ar fi inteligent să ...
17:50
Record la Globurile de Aur 2026: „One Battle After Another” domină cu nouă nominalizări spectaculoase # Newsweek.ro
„One Battle After Another”, o privire extrem de amuzantă asupra unei societăţi represive sfâşiate de...
17:30
Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor din lume? 29 de ore și 20.000 km între Shanghai și Buenos Aires # Newsweek.ro
Cel mai lung zbor din lume a avut recent prima sa cursă. Acesta durează 29 de ore și acoperă 20.000 ...
17:20
Dacia intră într-o zonă cu totul nouă pe piața auto europeană: taxiurile din Germania, considerate u...
17:10
Cum arată vila de lux a interlopului Adrian Beleaua Corduneanu pusă sub sechestru într-un dosar cu escrocherii # Newsweek.ro
Vila de lux a interlopului Adrian Beleaua Corduneanu, aflată într-un cartier select, a fost pusă sub...
17:10
Publicarea de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a situației actualizate a proie...
Acum 6 ore
17:00
Vot greu de explicat! Primarul a demisionat pentru mită, localnicii au ales-o pe fiica sa # Newsweek.ro
O situație aparte, greu de explicat, a avut loc la alegerile locale din comuna Mihai Eminescu, județ...
16:50
Doi piloți ruși mor după ce s-au catapultat într-un hangar. De vină ar fi proasta întreținere a avioanelor # Newsweek.ro
Ieri, a avut loc un incident într-unul dintre regimentele de aviație ale Rusiei, în care a fost impl...
16:50
Demnitar francez avertizează asupra unui iminent război agricol și subliniază importanța suveranității # Newsweek.ro
Un demnitar francez trage un semnal de alarmă privind un iminent război agricol la nivel global și s...
16:30
FOTO „Orașul ascuns”, de dimensiunea Călărașiului, unde benzina e gratis și mașinile nu au numere # Newsweek.ro
În Michigan, SUA, există un „oraș ascuns”, aproximativ de dimensiunea Călărașiului, unde benzina e g...
16:30
Centru pentru pacienţii cu AVC la Spitalul Judeţean Timişoara: investiţie de 30 milioane lei și echipamente # Newsweek.ro
La Spitalul Judeţean Timişoara va fi inaugurat un centru dedicat pacienţilor cu AVC, cu o investiţie...
16:20
Scandal de corupție la NATO: contracte trucate pentru Elbit, România implicată în transferuri de bani # Newsweek.ro
O anchetă jurnalistică internațională dezvăluie un scandal de corupție la NATO, implicând contracte ...
16:00
Doi români, morți în Tenerife. Un val gigant a lovit o piscină naturală și a tras oamenii în ocean # Newsweek.ro
Patru morți și un dispărut, după ce au fost loviți de un val în Los Gigantes (Tenerife). Doi dintre ...
16:00
AUR o cheamă pe ministra Buzoianu la Parlament pentru explicații privind dezastrul de la Paltinu # Newsweek.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, va fi audiată luni în Parlament, la Ora Guvernului, după ce AUR a...
15:50
Tatăl căuta o cheie în camera copilului de 12 ani, dar făcut o descoperire bizară. Sunt ilegale și periculoase # Newsweek.ro
Un bărbat a căutat o cheie pe care credea că a rătăcit-o în camera fiului său în vârstă de 12 ani. C...
15:40
Microbuzele electrice școlare cumpărate și la preț triplu în România, pe masa Parchetului European # Newsweek.ro
Același microbuz electric școlar a fost cumpărat cu bani din PNRR cu între 99.000 € și 263.000 € de ...
15:30
Nicușor Dan, reacție după victoria lui Ciucu în București. Ce i-a cerut urgent președintele # Newsweek.ro
Nicușor Dan a a vut o primă reacție după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile din București. El i-...
15:20
Pentru prima oară dupa al Doilea Război Mondial, SUA își iau mâinile de pe Europa. Miza 3.800.000.000 $ # Newsweek.ro
Noua „Strategie de Securitate Națională” a SUA schimbă lumea – iar pentru Europa și Germania, vremur...
15:10
Germania își pregătește spitalele pentru un scenariu îngrijorător: Atac rusesc asupra flancului estic al NATO # Newsweek.ro
Berlinul își pregătește spitalele pentru un scenariu apocaliptic. Un atac rusesc asupra flancului es...
Acum 8 ore
15:00
„Bursa” brazilor de Crăciun: E mai ieftin la magazin sau în piață? Brad de 1,5 - 2 metri, între 80 și 250 lei # Newsweek.ro
În fiecare an, odată cu apropierea Crăciunului, începe și „bursa” brazilor naturali. Evident, ca toa...
14:50
Criza apei din Prahova. Alimentarea cu apă, reluată în toate localitățile afectate. Se verifică potabilitatea # Newsweek.ro
Alimentarea cu apă a fost reluată în toate cele 13 localități afectate, a anunțat luni Prefectura Pr...
14:40
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit # Newsweek.ro
Pensia unui pensionari va fi recalculată de Casa de Pensii. Extraordionar este faptul că recalculare...
14:30
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare duminică. Călătorii directe Bucureşti-Budapesta # Newsweek.ro
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare duminică, anunţă CFR Călători. În noul program vor fi in...
14:10
Ilie Bolojan: „Un viitor mai bun pentru români se poate construi doar pe baza unei Constituții puternice” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, luni, un mesaj de Ziua Constituției României, în care a subliniat...
14:00
Haos, la Aeroportul Otopeni, în luna vacanțelor de iarnă! Nu mai ajungi cu mașina ori autobuzul la „Plecări” # Newsweek.ro
Începând de astăzi, 8 decembrie 2025, va fi haos la Aeroportul Otopeni. Mai ales dacă zburați în vac...
13:50
Traian Băsescu: „Drulă a fost executat pentru ceea ce USR a făcut la guvernare”. Ce spune despre coaliție? # Newsweek.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni, despre rezultatul candidatului USR, Cătălin Drulă...
13:50
Fritz, întrebat dacă Lasconi mai are un viitor în USR: Declaraţiile ei despre politică nu le consider fericite # Newsweek.ro
Dominic Fritz a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, dacă Lasconi mai are un viitor în U...
13:40
Un tip de cancer afectează din ce în ce mai mulți tineri. Doctorii nu știu care este cauza # Newsweek.ro
Un tip foarte rar de cancer este în creștere rapidă în rândul generațiilor tinere și nimeni nu știe ...
13:40
Ciprian Ciucu, primele declarații la Primăria Capitalei: „Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi...
13:30
VIDEO O autostradă din România o ia la vale. Ploile pun în pericol circulația și șoferii # Newsweek.ro
Probleme pe autostrada (Drum expres) Pitești - Craiova duipă ce a plouat intens. Pe unele de porțiun...
13:30
Preşedintele USR, Dominic Fritz: „Mă aştept ca anul acesta să avem un nou ministru al Apărării” # Newsweek.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că se aşteaptă că în acest an să fie numit un nou ministr...
Acum 12 ore
13:00
Trei persoane, doi bărbaţi şi o femeie, au murit pe Insula Tenerife, în arhipelagul spaniol Canare, ...
12:40
Aproximativ 1.200 de imobile rămân fără agent termic pentru lucrări la sistemul de termoficare. În ce zone # Newsweek.ro
Aproximativ 1.200 de imobile din Capitală rămân fără agent termic pentru lucrări de reparaţie şi rem...
12:40
VIDEO Submarin rusesc a stat 25 ani în reparații. A fost dus la fier vechi. Rachetele Kalibr nu se potriveau # Newsweek.ro
Eșec major al lui Putin. Un submarin rusesc a stat 25 ani în reparații. A fost dus la fier vechi. Ra...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.