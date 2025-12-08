Germania e sceptică în privința propunerii lui Emmanuel Macron de a impune tarife vamale Chinei la nivelul UE
Digi24.ro, 8 decembrie 2025 20:20
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, şi-a exprimat luni scepticismul că impunerea de tarife faţă de China, aşa cum a sugerat preşedintele francez Emmanuel Macron, este calea de urmat dacă Beijingul nu îşi schimbă politica comercială, transmite dpa, preluat de Agerpres.
Acum 5 minute
21:00
Nicușor Dan, primele declarații după alegerile din București, la ora 21.00. Președintele vorbește la un eveniment cu românii din Franța # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită de două zile în Franța. Șeful statului se va întâlni cu reprezentanţii comunităţii româneşti la Ambasada din Paris, potrivit agendei publicate de Administraţia Prezidenţială. Digi24.ro transmite principalele declarații.
21:00
Ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, și-a anulat în ultimul moment vizita în România # Digi24.ro
Ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România, în ultimul moment. Oficialul german trebuia să se întâlnească marți, 9 decembrie, cu premierul Ilie Bolojan la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa. La întâlnire urma să participe și secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Sorin Dan Moldovan.
Acum o oră
20:30
Zi liberă plătită pentru femeile diagnosticate cu endometrioză: proiectul a fost adoptat de Senat # Digi24.ro
Senatul a adoptat proiectul care introduce o zi liberă plătită pe lună pentru femeile diagnosticate cu endometrioză, acordată la cerere şi în baza recomandării medicului specialist. Ziua liberă va fi considerată vechime în muncă, iar angajatorii vor primi o decontare parţială a costurilor.
20:30
Încă o pace mediată de Trump se clatină, după ce un conflict din Asia de Sud-Est, negociat tot de el, s-a reaprins # Digi24.ro
Preşedintele congolez Felix Tshisekedi a declarat luni că Rwanda încalcă angajamentele asumate, la doar câteva zile după ce a participat la o ceremonie la Washington pentru semnarea unor acorduri menite să pună capăt conflictului de ani de zile din estul ţării, bogat în minerale, relatează Reuters.
20:30
Diana Buzoianu: Va trebui să fie făcută o analiză foarte serioasă cu privire la fake news-urile care ţin de securitatea naţională # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, după scandalul din plenul Camerei Deputaţilor, pe tema crizei apei potabile din două judeţe, în urma unor lucrări la Barajul Paltinu, că va trebui să fie făcută o analiză foarte serioasă cu privire la fake news-urile care ţin de securitatea naţională iar aceste lucruri coordonate care s-au întâmplat în ultimele zile vor trebui să ajungă şi pe masa autorităţilor.
20:20
Germania e sceptică în privința propunerii lui Emmanuel Macron de a impune tarife vamale Chinei la nivelul UE # Digi24.ro
Acum 2 ore
20:00
Donald Trump se opune acordului prin care NETFLIX vrea să cumpere Warner Brothers: „Ar putea fi o problemă” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la tranzacția în valoare de 72 de miliarde de dolari (54 de miliarde de lire sterline) pe care Netflix intenționează să o încheie pentru achiziționarea studioului de film Warner Brothers Discovery și a popularelor rețele de streaming HBO.
19:50
Benjamin Netanyahu se va întâlni cu Donald Trump pentru a discuta despre planul de pace în Gaza. Când va avea loc întrevederea # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu se va întâlni cu președintele american Donald Trump pe 29 decembrie, pentru a vorbi despre următorii pași ai planului de pace, a anunțat luni, 8 decembrie, purtătoarea de cuvânt a guvernului israelian, relatează dpa.
19:50
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice # Digi24.ro
Este o problemă gravă ori de câte ori un portavion pierde un avion în timpul unei misiuni. În perioada de șase luni în care a fost desfășurat în Marea Roșie în acest an, USS Harry S. Truman a pierdut trei avioane F/A-18 Super Hornet, inclusiv unul care a fost accidental doborât de o altă navă a Marinei într-un incident de „foc prietenos”.
19:30
Poliţia poloneză a arestat trei ucraineni asupra cărora a fost găsit echipament de hacking # Digi24.ro
Trei bărbaţi ucraineni care au fost opriţi la Varşovia aveau echipament de hacking în maşină şi au fost acuzaţi de infracţiuni legate de apărarea naţională, a anunţat luni poliţia poloneză, relatează Reuters.
19:20
Patrimoniul cultural al României va putea fi cunoscut digital prin proiectul ePatrimoniu # Digi24.ro
Patrimoniul cultural al României va putea fi cunoscut şi consultat de cetăţeni, funcţionari, cercetători, organizaţii prin proiectul ePatrimoniu, cel mai important proiect de transformare digitală, care a fost lansat luni, la Muzeul Naţional de Artă. Ministrul Demeter Andras a declarat că realizarea acestuia reprezintă „o investiţie în vizibilitate, în respect, în recunoaştere, fiind un gest de responsabilitate faţăd e memoria noastră colectivă”.
19:20
Val de violenţe domestice în Teleorman. Trei bărbaţi au fost reţinuţi după ce şi-au agresat mama, soţia şi fiica # Digi24.ro
Trei bărbaţi din Teleorman au fost reţinuţi în weekend în trei cazuri separate de violenţă domestică. Aceştia şi-au agresat mama, soţia şi fiica, iar în două dintre situaţii poliţiştii au emis ordine de protecţie provizorii.
19:10
Protest în Grecia față de întârzierea plăților UE. Fermierii au blocat un aeroport, drumuri și puncte de trecere a frontierei # Digi24.ro
Fermierii greci au închis un aeroport pe insula Creta, au blocat drumuri și puncte de trecere a frontierei și au aruncat cu pietre în poliție în timpul unei demonstrații naționale organizate luni, declanșată de întârzierile în finanțare, relatează Reuters.
19:10
Nouă țări UE solicită prudență extremă în ceea ce privește politicile „Cumpărați produse europene” # Digi24.ro
Nouă state membre ale Uniunii Europene au solicitat luni blocului să fie extrem de prudent în ceea ce privește sprijinirea industriei europene cu planuri de tip „ Buy European / Cumpărați produse europene”, invocând îngrijorări cu privire la impactul potențial al acestora asupra prețurilor, lanțurilor de aprovizionare și concurenței, scrie Reuters.
Acum 4 ore
19:00
Uniunea Europeană afirmă că „se va asigura” că X, compania lui Elon Musk, va plăti amenda de 120 de milioane de euro # Digi24.ro
Comisia Europeană a declarat că „se va asigura” că va primi banii datorați de X, compania lui Elon Musk, după ce aceasta a fost amendată cu 120 de milioane de euro pentru nerespectarea normelor de transparență.
18:40
Senatul respinge obiecțiile lui Niculor Dan privind legea pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei. Decizia finală, la deputați # Digi24.ro
Plenul Senatului a adoptat, luni, proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură în forma iniţială, respingând obiecţiile formulate de preşedintele Nicuşor Dan în cererea de reexaminare a actului normativ, transmisă Parlamentului.
18:30
Cupa Mondială 2026. Meciul Pride LGBTQ+ va fi jucat între Egipt şi Iran, două ţări care condamnă homosexualitatea # Digi24.ro
FIFA a anunţat luni că meciul Pride LGBTQ+ de la turneul final al Cupei Mondiale 2026 va fi disputat de Egipt şi Iran, două ţări care condamnă homosexualitatea.
18:30
Un tribunal olandez a înghețat activele operatorului rus TurkStream după o acțiune în justiție intentată de un oligarh ucrainean # Digi24.ro
Autoritățile olandeze au înghețat activele operatorului rus al TurkStream — ultima conductă de gaz activă a Rusiei către Europa — după ce o companie deținută de cel mai bogat om din Ucraina a depus o cerere de despăgubire, relatează TVP World.
18:20
La Luvru, problemele se țin lanț: După jaful istoric și inundația catastrofală, angajații anunță acum că intră în grevă # Digi24.ro
Angajaţii de la Luvru au convocat o grevă pentru 15 decembrie, în semn de protest faţă de deteriorarea condiţiilor de muncă şi faţă de resursele insuficiente, a relatat luni presa franceză citată de dpa.
18:20
Incendiu la Spitalul Judeţean Hunedoara: Planul roşu a fost activat. Zeci de pacienţi şi cadre medicale, evacuaţi # Digi24.ro
Planul roşu de Intervenţie a fost activat luni la Spitalul Judeţean Hunedoara, după un incendiu izbucnit la Secţia de Psihiatrie. 26 de pacienţi şi patru cadre medicale s-au autoevacuat, iar pompierii au intervenit rapid pentru stingerea flăcărilor.
18:20
Fostul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat de preşedintele Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Fostul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înţelept” de gradul I, una dintre cele mai înalte distincţii ale statului ucrainean. Ordinul i-a fost înmânat la Chişinău de ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei, în numele preşedintelui Volodimir Zelenski.
18:10
Dronele ucrainene au distrus 70% din rezervoarele de combustibil din portul rusesc Temriuk # Digi24.ro
Forțele ucrainene au distrus 20 de rezervoare de combustibil — 70% din total — într-un atac cu drone asupra portului maritim rus Temriuk din regiunea Krasnodar Krai pe 5 decembrie, a raportat Statul Major General pe 8 decembrie.
18:00
Nicușor Dan, întrevedere cu președintele Parlamentului din Luxemburg: contracararea dezinformării, printre temele discutate # Digi24.ro
17:50
Paramount vrea să cumpere conglomeratul media Warner și surclasează oferta făcută de Netflix # Digi24.ro
Paramount Skydance a făcut o altă ofertă pentru achiziționarea Warner Brothers Discovery, încercând să depășească oferta rivală a Netflix pentru achiziționarea studioului și rețelelor de streaming ale companiei, potrivit BBC.
17:50
Scandalul pariurilor sportive din Turcia: Mandate de arestare emise pentru 46 de persoane. 27 sunt fotbaliști # Digi24.ro
17:50
Patru piloți francezi cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani au murit după ce s-au prăbușit cu un avion în Pirinei # Digi24.ro
Patru persoane, printre care un instructor de zbor şi trei cursanţi cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani, au murit după ce un avion uşor s-a prăbuşit duminică seara în Pirineii francezi. Căutările victimelor au fost îngreunate de întuneric, iar două elicoptere au fost folosite pentru găsirea epavei şi recuperarea cadavrelor.
17:40
SUA și Ucraina, blocaj în negocieri din cauza Donbasului. Oficial european: „Trump vrea ca lucrurile să se întâmple repede” # Digi24.ro
Negocierile de pace dintre SUA și Ucraina s-au împotmolit în jurul unei singure probleme principale: modalitatea de a forța Ucraina să renunțe la ceea ce Kremlinul nu a reușit să cucerească în timpul războiului – întreaga regiune Donbas, relatează Politico.
17:30
Patru soldaţi ruşi au ucis în bătaie un american care lupta pentru Moscova, crezând că e spion. Militarii, condamnaţi la închisoare # Digi24.ro
Patru soldaţi ruşi au fost condamnaţi la închisoare de un tribunal din Doneţk, aflat sub controlul Moscovei, pentru uciderea americanului Russell Bentley, un voluntar pro-Kremlin cunoscut sub numele „Texas”. Bărbatul a fost bătut până la moarte după ce militarii l-au confundat cu un spion, relatează AFP și Agerpres.
17:20
70% dintre polonezi vor ca Germania să ofere despăgubiri Varșoviei pentru distrugerile din cel de-al Doilea Război Mondial # Digi24.ro
Aproape 70% dintre polonezi consideră că Germania nu și-a reparat greșelile pentru distrugerile provocate Poloniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit unui nou sondaj.
17:20
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Maţegora, a murit „în mod subit”, anunţă MAE rus # Digi24.ro
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, la post de peste zece ani, a decedat „în mod subit”, a anunţat luni Ministerul de Externe rus, în plină întărire în ultimele luni a alianţei dintre Moscova şi Phenian, informează AFP.
17:10
Mircea Abrudean: Nu e bine pentru România ca vreun partid să nu mai fie în coaliție, e semnal de instabilitate politică # Digi24.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că nu vede motive pentru care unii parlamentari din această coaliţie să voteze o moţiune de cenzură, arătând că nu crede că e bine pentru România ca vreunul din partide să nu mai fie în această coaliţie, pentru că este un semnal de instabilitate politică.
Acum 6 ore
17:00
Un cutremur cu magnitudinea preliminară 7,2 s-a produs luni în largul coastelor Japoniei, a anunţat Agenţia Meteorologică Japoneză, iar autorităţile au avertizat că un tsunami de până la trei metri înălţime ar putea lovi coasta de nord-est a arhipelagului nipon, transmite News.ro.
16:40
Atac cu dronă în Ucraina: şapte victime după lovirea unui bloc în Okhtyrka. Rusia revendică o nouă cucerire în Zaporojie # Digi24.ro
Cel puţin şapte oameni au fost răniţi luni într-un atac cu dronă asupra unui bloc de locuinţe din Okhtyrka, în regiunea Sumî, potrivit autorităţilor ucrainene. Clădirea a fost avariată grav, iar echipele de intervenţie au evacuat locatari surprinşi la etajele superioare. În paralel, Moscova a anunţat cucerirea oraşului Novodanîlivka, în regiunea Zaporojie.
16:30
Globurile de Aur 2026: „One Battle After Another” conduce în topul producțiilor cu cele mai multe nominalizări # Digi24.ro
Filmul „One Battle After Another”, cel mai recent film al lui Paul Thomas Anderson, conduce în topul nominalizărilor pentru Globurile de Aur, considerate o trambulină pentru Premiile Oscar, conform anunţurilor făcute luni la Beverly Hills. Pelicula „Sentimental Value” se află pe poziţia a doua, cu opt nominalizări, urmată de thrillerul „Sinners”, cu şapte nominalizări.
16:30
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur și simplu imposibil să mai intrăm acolo” # Digi24.ro
Forțele de apărare ale Ucrainei s-au retras de pe unele poziții din apropierea orașelor Pokrovsk și Mîrnohrad, iar acest lucru s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni, inclusiv din zona satelor Sukhii Iar și Lisivka. Acest lucru a dus la reducerea zonei cu potențial de încercuire.
16:20
Ministerul Finanţelor a împrumutat 1,1 miliarde lei prin obligațiuni de stat, pentru a acoperi deficitul şi a refinanța datoria publică # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor a împrumutat luni, 8 decembrie, 1,1 miliarde de lei de la bănci, prin două licitaţii de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României. Operaţiunea se înscrie în programul de finanţare internă aferent lunii decembrie, perioadă în care statul urmăreşte să acopere parţial deficitul bugetar şi să refinanţeze datoria publică ajunsă la scadenţă.
16:10
Nicuşor Dan: Reafirm angajamentul continuu de a întări ordinea constituţională şi mecanismele statului de drept # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, în mesajul adresat de Ziua Constituției, că România are nevoie de echilibru, de profesionalism şi de decizii ancorate în lege, doar astfel putem consolida un stat modern, sigur şi demn de respectul cetăţenilor săi.
16:10
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, citită în Parlament. O deputată care a semnat demersul a participat la Congresul PSD # Digi24.ro
Reprezentanții Opoziției vor citi luni, în Parlament, moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului, votul fiind programat pentru data de 15 decembrie. Susținută oficial de 118 parlamentari, moțiunea a fost semnată de o deputată neafiliată, care în urmă cu o lună era invitată la Congresul PSD.
16:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 8 decembrie
16:00
Zelenski a fost ținta unei „amenințări coordonate” în timpul vizitei la Dublin, anunță ministrul irlandez al justiției # Digi24.ro
Prezenţa unor drone în apropiere de Dublin în timpul vizitei recente a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski fac parte dintr-o ''ameninţare coordonată'', a afirmat luni ministrul justiţiei irlandez Jim O'Callaghan, care nu a dorit să facă speculaţii despre cine s-a aflat în spatele incidentului.
15:50
Flagrant la frontieră: droguri de mare risc ascunse în autoturism. Un ucrainean și doi români au fost arestați pentru 30 de zile # Digi24.ro
Un ucrainean şi doi români au fost arestați pentru 30 de zile după ce au încercat să introducă în ţară droguri de mare risc. Poliţiştii de frontieră de la Sighetu Marmaţiei și procurorii DIICOT au descoperit în caroseria mașinii acestora aproximativ cinci kilograme de substanţă cristalină 3 CMC, un drog de mare risc procurat din Polonia.
15:50
„Valize cu cash”. Firma israeliană de la care România cumpără drone de 400 de milioane de dolari, implicată într-un scandal de corupție # Digi24.ro
Jurnaliștii de la publicația franceză La Lettre dezvăluie într-o investigație că o companie din Israel, de la care și România cumpără drone de 400 milioane de dolari nu mai poate face contracte cu NATO din cauza unui scandal de corupție uriaș în care a fost implicată. Compania a venit cu o reacție în care menționează că „nu cunoaște detaliile anchetei și colaborează cu autoritățile competente.
15:40
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că negociatorii rămân divizaţi în privinţa concesiilor teritoriale dintr-un plan de pace promovat de SUA, a relatat luni Bloomberg News, citând un interviu telefonic cu Zelenski.
15:40
Apa a revenit în cele 13 localități din Prahova afectate de criza de la Paltinu, dar poate fi folosită doar la igienizarea toaletelor # Digi24.ro
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă că, luni, a fost reluată furnizarea apei în toate cele 13 oraşe şi comune care, timp de peste o săptămână, nu au avut această utilitate, din cauza problemelor de la barajul Paltinu. Populaţia din localităţile afectate este atenţionată să nu folosească apa decât pentru igienizarea toaletelor.
15:20
Au fost virate plăţile pentru alocaţiile copiilor şi indemnizaţiile pentru părinţi. Când îşi vor primi românii banii # Digi24.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a anunţat, luni, că a virat, în data de 8 decembrie, prin agenţiile teritoriale (AJPIS), fondurile aferente lunii noiembrie 2025, pentru trei dintre cele mai importante beneficii de asistenţă socială: alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.
15:10
Acum 8 ore
15:00
Diana Buzoianu, chemată luni în Parlament, la Ora Guvernului. AUR acuză încălcări grave la Paltinu și cere răspunsuri urgente # Digi24.ro
Ministra Mediului Diana Buzoianu a fost chemată de AUR în plenul de luni al Camerei Deputaților, care începe la ora 16.00, să explice „dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu”.
14:50
Nicușor Dan, după victoria lui Ciucu: „Bucureștenii au ales un primar, acum să-i dăm mijloacele de a guverna orașul” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție publică după victoria lui Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei. Șeful statului l-a felicitat pe liberal, într-un mesaj postat luni pe rețelele sociale. „Bucureștenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna orașul”, a scris acesta.
14:50
Bugetul de stat pe 2026 ar putea să nu fie aprobat în acest an. Mircea Abrudean: „Important e să avem discuţii aşezate, pe cifre reale” # Digi24.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, 8 decembrie, că proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 va fi decis în cadrul coaliţiei de guvernare. Deşi există dorinţa politică de aprobare a bugetului până la finalul acestui an, liderul Senatului consideră că acest lucru nu este probabil.
14:30
Ce spun autoritățile din România despre situația de la Cernobîl, după ce o dronă rusească a lovit scutul centralei nucleare # Digi24.ro
Este din nou pericol radioactiv la Cernobîl, după ce o dronă rusească a lovit scutul protector de la centrala nucleară. Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a anunțat că scutul construit pentru a ține sub control materiale radioactive provenite în urma dezastrului din 1986 nu își mai poate îndeplini funcția principală de siguranță din cauza pagubelor. Autoritățile din România spun însă că în acest moment nu există o problemă reală.
