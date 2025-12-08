Germania e sceptică în privința propunerii lui Emmanuel Macron de a impune tarife vamale Chinei la nivelul UE

17:10

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că nu vede motive pentru care unii parlamentari din această coaliţie să voteze o moţiune de cenzură, arătând că nu crede că e bine pentru România ca vreunul din partide să nu mai fie în această coaliţie, pentru că este un semnal de instabilitate politică.