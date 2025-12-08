Patru persoane, între care administratorul unei firme din România, condamnate în Franţa pentru fraudă în afaceri cu mașini importate

15:50

Un ucrainean şi doi români au fost arestați pentru 30 de zile după ce au încercat să introducă în ţară droguri de mare risc. Poliţiştii de frontieră de la Sighetu Marmaţiei și procurorii DIICOT au descoperit în caroseria mașinii acestora aproximativ cinci kilograme de substanţă cristalină 3 CMC, un drog de mare risc procurat din Polonia.