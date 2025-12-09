09:20

Alegerile pentru Primăria Capitalei au fost analizate de presa rusă, care a subliniat victoria lui Ciprian Ciucu ca un test pentru actuala guvernare românească. Aceștia au raportat o prezență scăzută la vot, interpretând-o ca un „deficit de legitimitate democratică” și exprimând o deziluzie generală față de clasa politică din România. Alegerile pentru Primăria Capitalei au … Articolul ALEGERILE din Capitală: Presa rusă și „deficitul de legitimitate democratică” apare prima dată în Main News.