HIVE încheie anul cu un party afro-house în Oradea și un DJ internațional în prim-plan (VIDEO)
Bihoreanul, 9 decembrie 2025 13:20
Orădenii care caută să se distreze în preajma Crăciunului au sâmbătă, pe 20 decembrie, o opțiune: HIVE organizează un party de final de an la Dacardi Events, de la ora 22, iar invitatul principal este BENSY, DJ și producător pe scena afro-house. Alături de el va mixa Vladimir, unul dintre oamenii din spatele proiectului HIVE.
• • •
Acum 30 minute
13:40
Elevul din Bihor care şi-a pus colegul pe targă cu un „cocktail” psihotrop, reţinut 24 de ore. DIICOT Oradea i-a deschis dosar penal # Bihoreanul
Un adolescent de clasa a X-a din Borș, care şi-a băgat un coleg în spital după ce i-a oferit un amestec de suc și medicamente psihotrope zdrobite, a fost reținut pentru 24 de ore, au declarat marți surse judiciare pentru BIHOREANUL. Cazul este instrumentat de procurorii DIICOT, sub acuzația de îndemn la consumul ilicit de droguri.
Acum o oră
13:20
HIVE încheie anul cu un party afro-house în Oradea și un DJ internațional în prim-plan (VIDEO) # Bihoreanul
13:00
Încă o dată! Circulația auto pe sub podul feroviar din strada Matei Corvin va fi închisă din nou (FOTO) # Bihoreanul
Cozile de mașini lungi de kilometri provocate de închiderea circulației pe sub podul feroviar din strada Matei Corvin, la intrarea în Oradea dinspre Episcopia, riscă să se repete! Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Oradea este chemată să aprobe din nou închiderea circulației în zonă.
Acum 2 ore
12:40
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii alimentați prin Stația de Hidrofor 604 din strada William Shakespeare faptul că, cu ocazia derulării lucrărilor de mentenanță la această stație de pompare a apei potabile, în dimineața zilei de joi 11.12.2025 furnizarea serviciului de alimentare cu apă se va întrerupe total în intervalul orar 00.00 şi 03.00.
12:30
Comunicat de presă: Finalizarea proiectului Centru Educațional Multifuncțional ”Octavian Goga”. Etapa II # Bihoreanul
UAT Municipiul Marghita anunță finalizarea proiectului “Centru Educațional Multifuncțional ”Octavian Goga””, finanțat prin PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027, Obiectiv de politică: O Europă mai socială, Prioritate: P6. O regiune educată, Prioritatea de investiții 621.Etap,
Acum 4 ore
11:50
Se reiau lucrările la acumularea Corbești: Șantierul de 71 de milioane lei, atribuit unei asocieri de firme (FOTO) # Bihoreanul
Administrația Bazinală de Apă (ABA) Crișuri a semnat contractul pentru reluarea lucrărilor la acumularea nepermanentă Corbești, un proiect strategic de protecție împotriva inundațiilor care va deservi aproximativ 3.000 de localnici din Corbești, Topa de Sus, Topa de Jos, Cornișești, Hidișel și Ogești. Șantierul a fost abandonat în urmă cu 10 ani, iar acum a fost atribuit unei asocieri de firme compuse din companii locale și una din Turcia.
11:20
„Toacă-n cer”: concert de colinde cu mai multe coruri de copii în Catedrala Sf. Nicolae din Oradea # Bihoreanul
Coruri și grupuri muzicale de copii și tineri vor anunța bucuria Nașterii Domnului în concertul intitulat „Toaca-n cer”, care va avea loc sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 17, în Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae” din Oradea. Intrarea este liberă.
10:40
De la 1 ianuarie 2026, vor intra în vigoare tarife noi pentru serviciile de salubrizare stradală și menajeră în Oradea, aprobate de consilierii locali în ședința de la finalul lunii noiembrie. Rata inflației și evoluția indicelui prețului de consum total înregistrată în ianuarie - august 2025 au generat ajustarea tarifelor cu 7,08%. Procentul se aplică tuturor serviciilor prestate de RER Vest în contul contractelor cu Primăria Oradea.
Acum 6 ore
09:50
Nu prea cred în efectul benefic al subvențiilor, mai ales dacă se aplică otova. Subvenția la electricitate, de exemplu, n-a făcut decât să-i îmbogățească pe băieții deștepți, înfipți cu toții pe filiere politice. Cea mai vizibilă și sensibilă zonă este, în Oradea, termoficarea.
09:00
Cercetătoare este! Soția rectorului Universității din Oradea a câștigat litigiul cu Consiliul Național de Etică # Bihoreanul
Simona Bungău, consoarta rectorului Universității din Oradea, Constantin Bungău, rămâne cercetătoare cu CV-ul nepătat. Faimoasă pentru că are cele mai multe articole de cercetare publicate an de an, cu zecile, multe dintre ele cu co-autori din țări îndepărtate, profesoara a câștigat definitiv procesul intentat Consiliului Național de Etică, care în 2024 o pedepsise cu avertisment și i-a interzis ca timp de 5 ani să participe la concursuri, pe motiv că nu ar fi fost autoare în toate articolele, ci adesea doar o evaluatoare a ceea ce au scris alții.
08:30
CSM Oradea își întărește lotul: sârbul Nikola Kočović este noua achiziție a vicecampioanei României # Bihoreanul
CSM CSU Oradea și-a întărit lotul prin transferul fundașului sârb Nikola Kočović, un jucător cu experiență vastă în ABA League și în primele eșaloane din Serbia, Muntenegru, Bosnia-Herțegovina și Polonia. Venit în Bihor pentru primul său angajament în România, Kočović promite să aducă un plus de consistență, maturitate și versatilitate echipei, într-un moment în care rotirea și forma sportivă devin esențiale pentru parcursul vicecampioanei.
08:00
Afacere între „frați”: au demolat cea mai vestită biserică baptistă din Oradea, ca să facă loc unui bloc! (FOTO) # Bihoreanul
Vânzarea, în pandemie, a vechii „biserici a pocăiților” din Oradea, cea mai renumită din România comunistă, este repusă pe tapet: pastorii de la Emanuel au comis un fals! Un credincios cere demisia liderilor comunității, acuzați că-i acoperă pe pastorii care, ca să justifice prețul modest încasat de la un „frate” dezvoltator imobiliar, au mințit în actul pentru vânzarea fostei biserici din strada Simion Bărnuțiu, în locul căreia afaceristul a ridicat apoi un bloc.
Acum 8 ore
07:30
Primăria Tinca: Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului # Bihoreanul
Unitatea administrativ-teritorială TINCA din județul Bihor anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 101, 145, 147, 148, 163, 164, 169, 170, 171, 172, 173, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 215, 216 începând cu data de 15.12.2025, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei TINCA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Acum 24 ore
21:10
Patru mașini sparte și două furate în două ore în Bihor. Autorul a fost reținut de poliţişti # Bihoreanul
Un tânăr de 22 de ani din Bihor s-a ales cu dosar penal, după ce, în mai puțin de două ore, a spart patru autoturisme, a furat alte două și le-ar fi condus fără permis până când le-a avariat. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, au recuperat prejudiciul, iar Judecătoria Salonta a dispus măsura controlului judiciar, cu obligativitatea purtării unei brățări electronice de supraveghere.
20:40
1 milion de euro din fonduri europene: echipamente moderne pentru pacienții cardiaci care ajung la Spitalul Județean din Oradea # Bihoreanul
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Bihor îşi va îmbunătăţi capacitatea de diagnosticare şi tratare a pacienţilor cardiaci în stare critică. Primăria Oradea a câştigat o finanţare europeană de 1 milion de euro pentru achiziţia de echipamente medicale moderne, care vor cuprinde inclusiv un sistem de monitorizare centralizată, un electrocardiograf portabil, defibrilatoare şi ventilatoare performante.
20:10
Se pare că vechile metehne nu se uită în veci. Orădeanul Mihai Lasca, patriotul reciclat din suveranist, acuzat pe vremuri de tot felul de mișmașuri, și-a schimbat zona de activitate. Acum acționează la București și se pare că deja a făcut 483 de victime. Este vorba de niște bucureșteni naivi care l-au votat pentru postul de primar general al Capitalei.
19:30
Revista de cultură „Familia” și Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor, în parteneriat cu Asociația Forumul Bihorean și Librăriile Humanitas, vă invită joi, 11 decembrie, ora 18, la lansarea cărților lui Radu Paraschivescu „Brățară pe glezna ta” și „În virtutea inepției. Nouă antologie de perle”.
19:20
Patru oameni, dintre care doi cetățeni români, au murit, după ce un val uriaș a lovit o piscină naturală în Tenerife. Victimele au fost luate prin surprindere de un val oceanic puternic. Cel puțin 7 persoane au căzut în apă.
19:00
Loc de joacă cu echipamente de cățărare, amenajat pe strada Xenopol la cererea orădenilor (FOTO) # Bihoreanul
Primăria Oradea a început amenajarea locului de joacă cu echipamente de eco-căţărare din strada Alexandru Xenopol. Investiția a fost cerută de orădeni în cadrul campaniei de bugetare participativă de anul trecut.
18:30
VIDEO - Mașina zburătoare din Oradea, în presa internațională: Filmarea șocantă a fost preluată de The Independent, The Sun, TMZ, New York Post # Bihoreanul
Imaginile spectaculoase și șocante cu Mercedesul care, în seara de 3 decembrie, a zburat literalmente peste un sens giratoriu și peste două mașini pe strada Oneștilor din Oradea, aterizând lângă o stație GPL, fac înconjurul lumii. Importante publicații internaționale din Marea Britanie și SUA au preluat știrea și imaginile, care au ajuns chiar și până-n Bolivia.
18:20
„Îndrăzneli, nesăbuințe și micile duplicități ale inimii”. Scriitorul Florin Ardelean își lansează noul volum „Povestiri ca lumea” # Bihoreanul
Scriitorul orădean Florin Ardelean își va lansa vineri, 12 decembrie, de la ora 18, noua carte de proză, intitulată „Povestiri ca lumea”, apărută recent la Editura Eikon din București. Evenimentul va avea loc în Sala Amfiteatru (etajul I) a Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” din Oradea, situată pe Calea Armatei Române nr. 1A.
17:40
„A dispărut pruncul Iisus!” De ce lipsește personajul principal din ieslea cu scena Naşterii Domnului din Piaţa Unirii din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Ieslea reprezentând scena Naşterii Domnului a fost amenajată în Piaţa Unirii din Oradea, în vecinătatea Catedralei Sfântul Nicolae din Oradea, la sfârşitul lunii noiembrie, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun. Aranjamentul deja tradiţional, făcut de reprezentanţii bisericii, numără şapte personaje, începând cu Sfânta Maria şi Iosif. Lipseşte doar pruncul Iisus. Află de ce!
17:00
Emoții în luminile orașului: O doctoriță din Oradea expune fotografiile cu care a cucerit internetul # Bihoreanul
Orădenii sunt invitați, marți, la o expoziție aparte. Pe simezele Bibliotecii Județene Gheorghe Șincai vor regăsi fotografii pe care, probabil, le-au văzut pe internet, în grupurile de Facebook dedicate Oradiei. Imaginile sunt realizate de medicul de familie Simona Popoviciu, care și-a descoperit pasiunea în imortalizarea frumosului din oraș.
16:10
Luna decembrie este luna cadourilor și a poveștilor, iar Filarmonica Oradea le îndeplinește în egală măsură, astfel că în această săptămână propune trei evenimente. Primul, cel de luni, 8 decembrie, este o premieră specială, cu colinde susținute de Corul de Copii al instituției, recitalul de marți „Reflexe de pian” este o incursiune în lumea sunetelor lui Chopin sau Beethoven, iar joi prin „Poveste de Crăciun” vor fi redate mai multe piese și arii de operă și din genul baletului.
15:40
Cea mai recentă prognoză a meteorologilor, făcută publică luni de meteorologi pentru următoarele două săptămâni, arată temperaturi peste mediile anuale în această perioadă, dar și episoade de vreme incertă.
15:30
Formația de gimnastică aerobică Illusion de la Palatul Copiilor Oradea, pe podium la „Bucharest Open Cup” (FOTO) # Bihoreanul
Formația Illusion a cercului de gimnastică aerobică din cadrul Palatului Copiilor Oradea a reprezentat județul cu succes la Concursul Național de Gimnastică Aerobică „Bucharest Open Cup”, ediția a V-a, desfășurat în weekend la București. Competiția a reunit peste 500 de sportivi, iar orădenii au obținut trei locuri II și opt locuri III.
15:00
Tânăr fără permis depistat la volan în Sânmartin. Autoturismul i-a fost pus la dispoziție de un prieten, pasager în mașină # Bihoreanul
Un tânăr de 18 ani din Bihor a fost depistat în trafic de polițiști în timp ce conducea fără permis un autoturism pe un drum din comuna Sânmartin. Mașina i-a fost încredințată chiar de pasagerul din dreapta, un tânăr de 20 de ani, care ar fi știut că acesta nu are dreptul legal să conducă, după cum au constatat poliţiştii.
14:50
Miros de cetină. De unde se pot cumpăra brazi naturali în Oradea și la ce prețuri (FOTO) # Bihoreanul
Magazinele de bricolaj din Oradea și-au făcut aprovizionarea cu brazi de Crăciun în apropierea sărbătorilor de iarnă. Începând cu sfârșitul lunii noiembrie, orașul a fost „inundat” de exemplare din țările nordice. Vezi unde se găsesc brazi în Oradea și la ce prețuri!
14:20
Scandalul microbuzelor școlare cumpărate la prețuri mari: Ministrul Dragoș Pîslaru sesizează Parchetul European. Ce achiziții a făcut Bihorul # Bihoreanul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni că a decis să sesizeze Parchetul European cu privire la felul în care s-au făcut achizițiile microbuzelor electrice pentru elevi în România, după ce a constatat mai multe „disfuncționalități care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizați banii europeni”.
Ieri
13:50
Zona Silvaș, primul loc din Oradea unde focul va fi permis la picnic. Primăria amenajează cinci vetre speciale # Bihoreanul
Zona de picnic Silvaș va deveni, din anul 2026, primul loc din Oradea unde aprinderea focului va fi permisă. Primăria a început lucrările pentru amenajarea a cinci vetre de foc.
13:40
Beat la volan, un şofer din Bihor s-a oprit cu maşina în şanţ. Poliţiştii l-au "cazat" în arest # Bihoreanul
Un şofer în vârstă de 70 ani din Bihor a fost „cazat” pentru 24 de ore în Arestul Poliţiei Bihor şi s-a ales cu dosar penal, după ce, duminică seara, beat la volanul maşinii, a pierdut controlul direcţiei într-o curbă şi a "aterizat" cu maşina într-un şanţ. Testat cu etilotestul, acesta avea o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat.
13:00
Criza de la Paltinu, care a lăsat fără apă 15 localități din două județe, este încă un simptom al distrugerii României. Nu de către ruși, ci de propria noastră nerușinare, de corupție, incompetență, prostie. Și nu doar după 1989, ci încă din comunism, când a fost construit barajul, acumularea și bazinul de apă curată care trebuia să funcționeze ca un rezervor când se fac lucrări de reparații, dar care a început să se fisureze în scurt timp de la darea în folosință, în 1988.
12:10
Fața orașului: Scuarul de lângă blocul Cicero din Oradea este amenajat cu plante perene (FOTO) # Bihoreanul
Primăria a demarat amenajarea scuarului verde aflat de-a lungul bulevardului Cantemir, lângă blocul Cicero. La fel ca pe străzile Decebal și Calea Aradului, au fost sădite diferite plante perene și ierburi decorative, astfel încât locul să aibă un aspect natural și plăcut tot timpul anului.
11:40
Pasajul care va supratraversa sensul giratoriu de la intrarea către Era Park Oradea prinde tot mai mult contur, iar in contextul acestor lucrări, dorim să vă prezentăm căi de acces alternative pentru Centrul Comercial Era Park Oradea.
11:00
Reacția lui Ilie Bolojan după victoria lui Ciprian Ciucu: Va schimba fața Capitalei. Le mulțumesc bucureștenilor pentru sprijin # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a reacționat luni dimineața, după victoria candidatului PNL, Ciprian Ciucu, în alegerile pentru primarul general al Capitalei, spunând că este convins că va schimba fața Bucureștiului și mulțumindu-le totodată bucureștenilor „pentru sprijin”.
10:50
Unde ieșim săptămâna aceasta în Oradea: Întâlnire-eveniment cu scriitorul Radu Paraschivescu # Bihoreanul
Scriitorul și jurnalistul Radu Paraschivescu va fi prezent, joi, la Oradea, într-un dialog cu Mircea Pricăjan și miron Bedeg despre cele mai recente volume ale sale. Săptămâna care tocmai a început mai cuprinde și alte evenimente interesante, pentru toate gusturile și vârstele.
09:40
Navetiști la Sânmartin: Sute de copii din Oradea frecventează școlile și grădinițele comunei vecine # Bihoreanul
După numeroase investiții în infrastructură și aspect, Oradea se conturează ca un oraș din care, totuși, se și pleacă! În acest an școlar, nu mai puțin de 230 de copii din oraș au fost înscriși la grădinițele și școlile din Sânmartin, conform spuselor primarului Cristian Laza, un număr record pentru un fenomen puțin obișnuit, ca micuții să prefere să învețe „la țară”, dar cu toate acestea explicabil: în ultimii cinci ani, în comuna învecinată s-au investit peste 3 milioane de euro în reabilitarea unităților de învățământ, care arată acum mai bine decât multe din Oradea.
08:50
Sezonul cumpărăturilor compulsive aduce un val de ambalaje. AVE România îndeamnă la responsabilitate pentru a evita costuri mai mari la final de an # Bihoreanul
Perioada sărbătorilor vine, an de an, cu un ritm accelerat al cumpărăturilor. Alimente, băuturi, cadouri - toate trec prin coșul de cumpărături într-un timp foarte scurt. După această etapă intensă de consum, urmează, însă, partea mai puțin plăcută: cantitățile mari de ambalaje care rămân în gospodării.
08:30
Află de la Electrica Furnizare tot ce trebuie să știi despre costurile cu încălzirea din această iarnă și cum să îți eficientizezi consumul de acasă # Bihoreanul
În sezonul rece, este bine să fii informat cu privire la costurile care te așteaptă cu încălzirea casei, motiv pentru care îți reamintim că prețul final al gazelor naturale rămâne plafonat până în data de 31 martie 2026, conform Ordonanței nr. 6/2025. Asta înseamnă că, indiferent de fluctuațiile pieței, poți trece iarna cu încredere, știind exact cât vei plăti.
07:40
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Șeful Județului aplică strategia de la cultură și pe sportivi # Bihoreanul
Cum arată evenimentele săptămânii trecute, prin ochii lui Bihorel: Șeful Județului, despre noul Centru Cultural. „Banii sunt puțini și nu vreau să finalizăm clădirea precum catedralele pe vremuri, în 500 de ani. Așa că am decis ca și Teatrele și Filarmonica să contribuie la investiție”. „S-au bucurat managerii?”. „Stai să vezi ce bucurie va fi la clubul sportiv când aplic același tratament, dacă vor stadion nou”.
01:00
Alegerile din București, rezultate finale: Ciprian Ciucu a câștigat cu 36% din voturi, iar pe locul doi e Anca Alexandrescu # Bihoreanul
Numărătoarea voturilor de la alegerile din București aproape s-a încheiat, confirmându-se că liberalul Ciprian Ciucu este viitorul primar al Capitalei, ales de 36% dintre bucureștenii care au mers la vot. Contrar informațiilor furnizate de exit-poll-uri, pe locul al doilea s-a clasat candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu.
00:00
Mihai Lasca, prestație jalnică la alegerile din București, unde a strâns sub 0,1% din voturi. Fostul deputat se simte trădat de Șoșoacă # Bihoreanul
Unul dintre cei 17 candidați la fotoliul de primar general al Bucureștiului, orădeanul Mihai Lasca, n-a produs nicio surpriză duminică. Fostul deputat AUR, în prezent președinte al partidului Patrioții Poporului Român, a obținut sub 0,1% din voturile exprimate, fiind votat de puțin peste 450 de oameni. Lasca nu și-a comentat public rezultatul foarte slab, dar, sugerând că a fost trădat, a anunțat că se delimitează de Diana Șoșoacă, Călin Georgescu, George Simion, pentru că „au deturnat suveranismul”.
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Cum au făcut praf liderii comunității baptiste o biserică-simbol din Oradea # Bihoreanul
Luni, 8 decembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: Vânzarea, în pandemie, a vechii „biserici a pocăiților” din Oradea, cea mai renumită din România comunistă, este repusă pe tapet; Numeroși olimpici bihoreni au rămas fără burse, după ce Guvernul Bolojan a anulat recompensele dedicate lor; Primăria a pus în dezbatere publică două variante de taxe și impozite pentru anul viitor, dar ambele prevăd majorări; De aproape un deceniu, medicul Simona Popoviciu imortalizează și promovează frumosul din Oradea.
7 decembrie 2025
22:50
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu a devenit președinte de județ: A câștigat alegerile pentru CJ Buzău # Bihoreanul
Fostul prim-ministru social-democrat Marcel Ciolacu a câștigat alegerile pentru funcția vacantă de președinte al Consiliului Județean Buzău, cu un număr dublu de voturi față de contracandidatul de pe locul 2, Alin Avrămescu de la AUR.
22:20
Actualul viceprimar PSD din Remetea, Stelian Copil, va deveni primarul comunei. Rezultatele alegerilor locale parțiale din comună arată că social-democratul a fost votat de majoritatea localnicilor care au mers la urne.
21:20
Rezultate exit-poll-uri pentru Primăria București: Ciprian Ciucu (PNL) pe primul loc, la un scrutin cu o prezență foarte mică # Bihoreanul
Rezultatele exit-poll-urilor făcute duminică în București îl arată câștigător pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL, cu peste 32% din voturile exprimate. Pe locul doi, conform estimărilor, s-a clasat PSD-istul Daniel Băluță, urmat de candidata suveranistă Anca Alexandrescu.
18:50
Școli „suport” pentru cele rămase în urmă: Ministerul Educației lansează un nou sistem de parteneriate pentru reducerea decalajelor # Bihoreanul
Ministerul Educației și Cercetării a adoptat un ordin care introduce un cadru general pentru parteneriate între școli, prin care unitățile cu rezultate bune vor sprijini școlile cu resurse reduse sau aflate în zone defavorizate. Ordinul a fost semnat vineri de ministrul Daniel David și urmărește creșterea calității educației prin cooperare instituțională.
17:40
Ambulanța lui Moș Crăciun pornește la drum: se strâng daruri pentru copiii internați în spitalele din Bihor # Bihoreanul
Ambulanța Vincentiană pentru Copii a lansat o inițiativă emoționantă pentru micii pacienți care își petrec sărbătorile pe paturi de spital. Până pe 18 decembrie, voluntarii vor transforma autospeciala într-o „Ambulanță a lui Moș Crăciun”, care va colecta și apoi va duce daruri copiilor internați în secțiile pediatrice din Bihor.
16:30
Guvernul deblochează 303 posturi pentru creșele construite prin PNRR. Una este în Bihor # Bihoreanul
Guvernul României a aprobat deblocarea a 303 posturi pentru creșele construite recent prin PNRR. Măsura este menită să facă funcționale noile unități finalizate în ultimele luni în mai multe județe, inclusiv în Bihor.
15:40
Un primar din România a cheltuit sume uriașe din bugetul local pentru analize medicale, convins că o angajată îl otrăvește # Bihoreanul
Primarul comunei Alexandru Vlahuță din Vaslui, Dănuț Cojocaru, un edil în funcție de cinci mandate, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, fals și uz de fals, după ce s-a aflat că el și contabila instituției au făcut analize medicale complexe pe banii primăriei. În total, Cojocaru a comandat analize de 70.000 de lei, iar motivul este halucinant: edilul este convins că o angajată a primăriei l-a otrăvit cu mercur.
