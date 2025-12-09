Explozie într-un bloc din Aleșd, din cauza unei butelii: un balcon s-a prăbușit, cu tot cu o femeie care a și suferit arsuri pe 30-40% din corp (VIDEO)

15:00

Un tânăr de 18 ani din Bihor a fost depistat în trafic de polițiști în timp ce conducea fără permis un autoturism pe un drum din comuna Sânmartin. Mașina i-a fost încredințată chiar de pasagerul din dreapta, un tânăr de 20 de ani, care ar fi știut că acesta nu are dreptul legal să conducă, după cum au constatat poliţiştii.