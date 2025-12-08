Săptămâna poveștilor și a muzicii la Filarmonica Oradea
Bihoreanul, 8 decembrie 2025 16:10
Luna decembrie este luna cadourilor și a poveștilor, iar Filarmonica Oradea le îndeplinește în egală măsură, astfel că în această săptămână propune trei evenimente. Primul, cel de luni, 8 decembrie, este o premieră specială, cu colinde susținute de Corul de Copii al instituției, recitalul de marți „Reflexe de pian” este o incursiune în lumea sunetelor lui Chopin sau Beethoven, iar joi prin „Poveste de Crăciun” vor fi redate mai multe piese și arii de operă și din genul baletului.
• • •
Cea mai recentă prognoză a meteorologilor, făcută publică luni de meteorologi pentru următoarele două săptămâni, arată temperaturi peste mediile anuale în această perioadă, dar și episoade de vreme incertă.
Formația de gimnastică aerobică Illusion de la Palatul Copiilor Oradea, pe podium la „Bucharest Open Cup” (FOTO) # Bihoreanul
Formația Illusion a cercului de gimnastică aerobică din cadrul Palatului Copiilor Oradea a reprezentat județul cu succes la Concursul Național de Gimnastică Aerobică „Bucharest Open Cup”, ediția a V-a, desfășurat în weekend la București. Competiția a reunit peste 500 de sportivi, iar orădenii au obținut trei locuri II și opt locuri III.
Tânăr fără permis depistat la volan în Sânmartin. Autoturismul i-a fost pus la dispoziție de un prieten, pasager în mașină # Bihoreanul
Un tânăr de 18 ani din Bihor a fost depistat în trafic de polițiști în timp ce conducea fără permis un autoturism pe un drum din comuna Sânmartin. Mașina i-a fost încredințată chiar de pasagerul din dreapta, un tânăr de 20 de ani, care ar fi știut că acesta nu are dreptul legal să conducă, după cum au constatat poliţiştii.
Miros de cetină. De unde se pot cumpăra brazi naturali în Oradea și la ce prețuri (FOTO) # Bihoreanul
Magazinele de bricolaj din Oradea și-au făcut aprovizionarea cu brazi de Crăciun în apropierea sărbătorilor de iarnă. Începând cu sfârșitul lunii noiembrie, orașul a fost „inundat” de exemplare din țările nordice. Vezi unde se găsesc brazi în Oradea și la ce prețuri!
Scandalul microbuzelor școlare cumpărate la prețuri mari: Ministrul Dragoș Pîslaru sesizează Parchetul European. Ce achiziții a făcut Bihorul # Bihoreanul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni că a decis să sesizeze Parchetul European cu privire la felul în care s-au făcut achizițiile microbuzelor electrice pentru elevi în România, după ce a constatat mai multe „disfuncționalități care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizați banii europeni”.
Zona Silvaș, primul loc din Oradea unde focul va fi permis la picnic. Primăria amenajează cinci vetre speciale # Bihoreanul
Zona de picnic Silvaș va deveni, din anul 2026, primul loc din Oradea unde aprinderea focului va fi permisă. Primăria a început lucrările pentru amenajarea a cinci vetre de foc.
Beat la volan, un şofer din Bihor s-a oprit cu maşina în şanţ. Poliţiştii l-au "cazat" în arest # Bihoreanul
Un şofer în vârstă de 70 ani din Bihor a fost „cazat” pentru 24 de ore în Arestul Poliţiei Bihor şi s-a ales cu dosar penal, după ce, duminică seara, beat la volanul maşinii, a pierdut controlul direcţiei într-o curbă şi a "aterizat" cu maşina într-un şanţ. Testat cu etilotestul, acesta avea o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Criza de la Paltinu, care a lăsat fără apă 15 localități din două județe, este încă un simptom al distrugerii României. Nu de către ruși, ci de propria noastră nerușinare, de corupție, incompetență, prostie. Și nu doar după 1989, ci încă din comunism, când a fost construit barajul, acumularea și bazinul de apă curată care trebuia să funcționeze ca un rezervor când se fac lucrări de reparații, dar care a început să se fisureze în scurt timp de la darea în folosință, în 1988.
Fața orașului: Scuarul de lângă blocul Cicero din Oradea este amenajat cu plante perene (FOTO) # Bihoreanul
Primăria a demarat amenajarea scuarului verde aflat de-a lungul bulevardului Cantemir, lângă blocul Cicero. La fel ca pe străzile Decebal și Calea Aradului, au fost sădite diferite plante perene și ierburi decorative, astfel încât locul să aibă un aspect natural și plăcut tot timpul anului.
Pasajul care va supratraversa sensul giratoriu de la intrarea către Era Park Oradea prinde tot mai mult contur, iar in contextul acestor lucrări, dorim să vă prezentăm căi de acces alternative pentru Centrul Comercial Era Park Oradea.
Reacția lui Ilie Bolojan după victoria lui Ciprian Ciucu: Va schimba fața Capitalei. Le mulțumesc bucureștenilor pentru sprijin # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a reacționat luni dimineața, după victoria candidatului PNL, Ciprian Ciucu, în alegerile pentru primarul general al Capitalei, spunând că este convins că va schimba fața Bucureștiului și mulțumindu-le totodată bucureștenilor „pentru sprijin”.
Unde ieșim săptămâna aceasta în Oradea: Întâlnire-eveniment cu scriitorul Radu Paraschivescu # Bihoreanul
Scriitorul și jurnalistul Radu Paraschivescu va fi prezent, joi, la Oradea, într-un dialog cu Mircea Pricăjan și miron Bedeg despre cele mai recente volume ale sale. Săptămâna care tocmai a început mai cuprinde și alte evenimente interesante, pentru toate gusturile și vârstele.
Navetiști la Sânmartin: Sute de copii din Oradea frecventează școlile și grădinițele comunei vecine # Bihoreanul
După numeroase investiții în infrastructură și aspect, Oradea se conturează ca un oraș din care, totuși, se și pleacă! În acest an școlar, nu mai puțin de 230 de copii din oraș au fost înscriși la grădinițele și școlile din Sânmartin, conform spuselor primarului Cristian Laza, un număr record pentru un fenomen puțin obișnuit, ca micuții să prefere să învețe „la țară”, dar cu toate acestea explicabil: în ultimii cinci ani, în comuna învecinată s-au investit peste 3 milioane de euro în reabilitarea unităților de învățământ, care arată acum mai bine decât multe din Oradea.
Sezonul cumpărăturilor compulsive aduce un val de ambalaje. AVE România îndeamnă la responsabilitate pentru a evita costuri mai mari la final de an # Bihoreanul
Perioada sărbătorilor vine, an de an, cu un ritm accelerat al cumpărăturilor. Alimente, băuturi, cadouri - toate trec prin coșul de cumpărături într-un timp foarte scurt. După această etapă intensă de consum, urmează, însă, partea mai puțin plăcută: cantitățile mari de ambalaje care rămân în gospodării.
Află de la Electrica Furnizare tot ce trebuie să știi despre costurile cu încălzirea din această iarnă și cum să îți eficientizezi consumul de acasă # Bihoreanul
În sezonul rece, este bine să fii informat cu privire la costurile care te așteaptă cu încălzirea casei, motiv pentru care îți reamintim că prețul final al gazelor naturale rămâne plafonat până în data de 31 martie 2026, conform Ordonanței nr. 6/2025. Asta înseamnă că, indiferent de fluctuațiile pieței, poți trece iarna cu încredere, știind exact cât vei plăti.
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Șeful Județului aplică strategia de la cultură și pe sportivi # Bihoreanul
Cum arată evenimentele săptămânii trecute, prin ochii lui Bihorel: Șeful Județului, despre noul Centru Cultural. „Banii sunt puțini și nu vreau să finalizăm clădirea precum catedralele pe vremuri, în 500 de ani. Așa că am decis ca și Teatrele și Filarmonica să contribuie la investiție”. „S-au bucurat managerii?”. „Stai să vezi ce bucurie va fi la clubul sportiv când aplic același tratament, dacă vor stadion nou”.
Alegerile din București, rezultate finale: Ciprian Ciucu a câștigat cu 36% din voturi, iar pe locul doi e Anca Alexandrescu # Bihoreanul
Numărătoarea voturilor de la alegerile din București aproape s-a încheiat, confirmându-se că liberalul Ciprian Ciucu este viitorul primar al Capitalei, ales de 36% dintre bucureștenii care au mers la vot. Contrar informațiilor furnizate de exit-poll-uri, pe locul al doilea s-a clasat candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu.
Mihai Lasca, prestație jalnică la alegerile din București, unde a strâns sub 0,1% din voturi. Fostul deputat se simte trădat de Șoșoacă # Bihoreanul
Unul dintre cei 17 candidați la fotoliul de primar general al Bucureștiului, orădeanul Mihai Lasca, n-a produs nicio surpriză duminică. Fostul deputat AUR, în prezent președinte al partidului Patrioții Poporului Român, a obținut sub 0,1% din voturile exprimate, fiind votat de puțin peste 450 de oameni. Lasca nu și-a comentat public rezultatul foarte slab, dar, sugerând că a fost trădat, a anunțat că se delimitează de Diana Șoșoacă, Călin Georgescu, George Simion, pentru că „au deturnat suveranismul”.
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Cum au făcut praf liderii comunității baptiste o biserică-simbol din Oradea # Bihoreanul
Luni, 8 decembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: Vânzarea, în pandemie, a vechii „biserici a pocăiților” din Oradea, cea mai renumită din România comunistă, este repusă pe tapet; Numeroși olimpici bihoreni au rămas fără burse, după ce Guvernul Bolojan a anulat recompensele dedicate lor; Primăria a pus în dezbatere publică două variante de taxe și impozite pentru anul viitor, dar ambele prevăd majorări; De aproape un deceniu, medicul Simona Popoviciu imortalizează și promovează frumosul din Oradea.
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu a devenit președinte de județ: A câștigat alegerile pentru CJ Buzău # Bihoreanul
Fostul prim-ministru social-democrat Marcel Ciolacu a câștigat alegerile pentru funcția vacantă de președinte al Consiliului Județean Buzău, cu un număr dublu de voturi față de contracandidatul de pe locul 2, Alin Avrămescu de la AUR.
Actualul viceprimar PSD din Remetea, Stelian Copil, va deveni primarul comunei. Rezultatele alegerilor locale parțiale din comună arată că social-democratul a fost votat de majoritatea localnicilor care au mers la urne.
Rezultate exit-poll-uri pentru Primăria București: Ciprian Ciucu (PNL) pe primul loc, la un scrutin cu o prezență foarte mică # Bihoreanul
Rezultatele exit-poll-urilor făcute duminică în București îl arată câștigător pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL, cu peste 32% din voturile exprimate. Pe locul doi, conform estimărilor, s-a clasat PSD-istul Daniel Băluță, urmat de candidata suveranistă Anca Alexandrescu.
Școli „suport” pentru cele rămase în urmă: Ministerul Educației lansează un nou sistem de parteneriate pentru reducerea decalajelor # Bihoreanul
Ministerul Educației și Cercetării a adoptat un ordin care introduce un cadru general pentru parteneriate între școli, prin care unitățile cu rezultate bune vor sprijini școlile cu resurse reduse sau aflate în zone defavorizate. Ordinul a fost semnat vineri de ministrul Daniel David și urmărește creșterea calității educației prin cooperare instituțională.
Ambulanța lui Moș Crăciun pornește la drum: se strâng daruri pentru copiii internați în spitalele din Bihor # Bihoreanul
Ambulanța Vincentiană pentru Copii a lansat o inițiativă emoționantă pentru micii pacienți care își petrec sărbătorile pe paturi de spital. Până pe 18 decembrie, voluntarii vor transforma autospeciala într-o „Ambulanță a lui Moș Crăciun”, care va colecta și apoi va duce daruri copiilor internați în secțiile pediatrice din Bihor.
Guvernul deblochează 303 posturi pentru creșele construite prin PNRR. Una este în Bihor # Bihoreanul
Guvernul României a aprobat deblocarea a 303 posturi pentru creșele construite recent prin PNRR. Măsura este menită să facă funcționale noile unități finalizate în ultimele luni în mai multe județe, inclusiv în Bihor.
Un primar din România a cheltuit sume uriașe din bugetul local pentru analize medicale, convins că o angajată îl otrăvește # Bihoreanul
Primarul comunei Alexandru Vlahuță din Vaslui, Dănuț Cojocaru, un edil în funcție de cinci mandate, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, fals și uz de fals, după ce s-a aflat că el și contabila instituției au făcut analize medicale complexe pe banii primăriei. În total, Cojocaru a comandat analize de 70.000 de lei, iar motivul este halucinant: edilul este convins că o angajată a primăriei l-a otrăvit cu mercur.
Liga a 3-a la fotbal: Victorie pentru Crișul, înfrângere pentru Lotus și meci amânat pentru Beiuș # Bihoreanul
Echipele bihorene de fotbal au avut parte de un nou final de săptămână plin în Liga 3, Seria 8: Crișul Sântandrei a obținut încă o victorie spectaculoasă, Lotus Băile Felix a fost învinsă la Cluj, iar duelul Bihorului Beiuș a fost amânat, la solicitarea oaspeților.
Bucuros că în sfârșit se poate duela cu Erbașu pe Autostrada A3, Beni Rus și-a cumpărat betoniere Lamborghini, ca să poată turna betonul cu viteză maximă, și o mașină de asfaltat pe trei benzi.
„Satul latinilor”: Povestea Olosigului, așezarea în jurul căreia s-a clădit Oradea, de la începuturile medievale până azi (FOTO) # Bihoreanul
Vechiul centru al Oradiei, din zona actualului Parc Traian, s-a format și dezvoltat datorită călugărilor catolici veniți din Franța și Flandra. Olosigul, partea de pe malul drept al Crișului Repede a centrului orașului, a avut de înfruntat o invazie otomană și a cunoscut cucerirea habsburgică, înflorind după construirea a numeroase clădiri administrative, educative și sanitare.
Bolojan, „camuflat” la târgul de carte Gaudeamus. Ce cărți și-a cumpărat premierul (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Prim-ministrul Ilie Bolojan a încercat să fie o prezență discretă la târgul de carte Gaudeamus din București, unde s-a dus cu o șapcă pe cap și a încercat să treacă discret pe la standuri, chiar și când i s-a reproșat că, în mandatul lui, cărțile s-au scumpit din cauza creșterii TVA. Totuși, s-a aflat care sunt două dintre cărțile pe care și le-a cumpărat premierul.
Pe 7 decembrie, bucureștenii merg la urne, pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale. Principalii candidați sunt Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR), însă și fostul deputat AUR de Bihor, Mihai Lasca, s-a înscris în această cursă electorală.
CSM Oradea defilează pe teren propriu: victorie categorică, 49–35, cu Unirea Sânnicolau Mare. Final tensionat, dar lider detașat în clasament # Bihoreanul
CSM Oradea a continuat parcursul impresionant din acest sezon al Diviziei A la handbal masculin, obținând sâmbătă seara o victorie categorică în fața celor de la Unirea Sânnicolau Mare, scor 49–35, într-o partidă disputată în Arena Antonio Alexe. Echipa bihoreană a condus autoritar încă din primele minute, iar antrenorul Cosmin Liberț a reușit să ofere minute importante întregului lot, inclusiv tinerilor, menținând ritmul și distanțându-se clar pe tabelă. Cu acest rezultat, CSM Oradea își consolidează poziția de lider în Seria C, pregătindu-se pentru duelul decisiv din Cupa României cu CSM Făgăraș.
Cinci secții de vot s-au deschis, duminică dimineață, în comuna Remetea, unde cei peste 2.300 de locuitori sunt așteptați la urne pentru a-și alege viitorul primar, după ce fostul edil PSD, Adrian Ștefănică, a ajuns la închisoare.
E vremea colindelor! Două concerte de Crăciun aduc orădenii împreună pentru muzică, credință și solidaritate # Bihoreanul
Orădenii sunt invitați, în două weekenduri consecutive, la două evenimente speciale de Crăciun, care combină bucuria colindelor cu gesturi de solidaritate față de copiii aflați în nevoie.
Echipa de fotbal FC Bihor a obținut o victorie importantă, sâmbătă, la Reșița, unde a marcat trei goluri și a primit doar două. Acest rezultat duce formația orădeană pe podiumul clasamentului.
„I Love Hope”: evenimentul motivațional revine la Oradea cu invitați ca Leonard Doroftei și Carmen Tănase # Bihoreanul
Evenimentul motivațional „I Love Hope” va avea loc vineri, 12 decembrie, la Sinagoga Neologă Sion din Oradea. Ediția din acest an dorește să devină centrul inspirației, al emoției și al poveștilor care nasc curaj. Pe scenă vor urca mai mulți speakeri motivaționali, printre care Carmen Tănase, Narcisa Badea și Leonard Doroftei.
Vlăduț Preda va reprezenta CS Răzvan Moga Oradea la Campionatul Național de Box de la Târgu Mureș # Bihoreanul
Sportivul orădean Vlăduț Preda, legitimat la CS Răzvan Moga, se pregătește să intre în ring la Campionatul Național de Box pentru Seniori, programat săptămâna viitoare la Târgu Mureș. Participarea sa marchează un nou moment important pentru club, care mizează pe o evoluție solidă în lupta pentru podium.
Festivalul „Noi umblăm a colinda” aduce la Oradea zeci de grupuri de elevi din județ. Vor ieși la paradă prin centru # Bihoreanul
Inspectoratul Școlar Județean Bihor anunță organizarea celei de-a XIX-a ediții a Festivalului de colinde „Noi umblăm a colinda”, un eveniment anual dedicat promovării colindului autentic bihorean. Manifestarea va avea loc marți, 9 decembrie, în cadrul proiectului județean „Bihorul colindă”, și reunește 47 de grupuri de elevi din școli și licee din întreg județul.
Japonezii au lansat o „mașină de spălat oameni”. Deocamdată este un prototip, dar ar putea revoluționa îngrijirea vârstnicilor # Bihoreanul
În Japonia, țară renumită pentru tehnologia avansată și pentru provocările demografice cu care se confruntă, o nouă invenție a atras atenția presei internaționale: un dispozitiv care poate spăla, usca și asigura siguranța utilizatorului fără intervenție umană. Deși poate părea o extravaganță tehnologică, specialiștii spun că prototipul nu este creat pentru relaxare, ci pentru un scop mult mai pragmatic – îngrijirea persoanelor vârstnice.
Elevii unei clase de-a X-a de la Colegiul Tehnic Mihai Viteazul din Oradea au demonstrat că solidaritatea poate fi mai puternică decât violența, implicându-se într-o activitate cu impact real în comunitate. În cadrul proiectului educațional „Împreună prindem curaj”, tinerii au pregătit o masă caldă și prăjituri pentru 170 de persoane aflate în dificultate.
1. Fasole fără ciolan. Și aici și-a băgat Bolojan coada. 2. Mici foarte mici, cu muștarul să veniți de acasă. 3. Pâine unsă cu cuțitul.
Concurență mare. Amenajarea viitorului parc inteligent din Calea Sântandreiului din Oradea a atras 9 oferte # Bihoreanul
Licitația pentru amenajarea viitorului parc de specializare inteligentă din Calea Sântandreiului a atras nouă oferte până la termenul limită din 4 decembrie. În cadrul procedurii de atribuire a lucrărilor estimate la aproape 16 milioane de lei, fără TVA, concurează patru ofertanți unici și cinci asocieri de firme. Lucrările ar putea începe anul viitor.
Regulile pentru teme au fost adoptate: maximum o oră pentru învățământul primar și 2 ore la gimnaziu și liceu # Bihoreanul
Ministerul Educației și Cercetării a adoptat noi reguli privind temele pentru acasă, printr-un ordin semnat vineri, 5 decembrie, de ministrul Daniel David. Documentul stabilește clar cât timp pot aloca elevii temelor și introduce un mecanism de monitorizare în fiecare școală.
Municipalitatea orădeană supune consultării publice proiectele de amenajare a 98 de spaţii de joacă din Oradea. Echipamentele vechi din parcuri şi cartiere vor fi înlocuite în următorii trei ani cu altele moderne. Proiectul vizează instalarea a peste 70 de tipuri noi de echipamente de joacă din materiale durabile începând de la turnuri cu tobogane şi căsuţe tematice până la leagăne şi elemente de căţărare şi echilibristică. Orădenii sunt aşteptaţi să îşi spună părerea.
Scutul de la Cernobîl, avariat de o dronă. AIEA: „Structura şi-a pierdut funcţiile principale de siguranţă” # Bihoreanul
Structura metalică uriaşă care acoperă reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl – aşa-numitul „sarcofag” construit pentru a izola resturile radioactive ale dezastrului din 1986 – a fost serios deteriorată în urma unei lovituri cu dronă, confirmă Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).
Pană de interes: Cum a „ratat” AJPIS Bihor plata indemnizațiilor către familiile cu copii în plasament # Bihoreanul
Pentru 200 de familii de bihoreni, luna noiembrie a fost mai săracă decât una obișnuită, și nu din vina lor, ci a unor slujbași ai statului, care par să nu pună prea mare preț pe ei. Familiile cu copii în plasament nu au primit indemnizațiile cuvenite, în cuantum de 1.100 lei lunar, pentru că Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor a greșit viramentele și nici nu și-a dat seama!
Cadou de majorat: Orădeanca Briana Magdaș s-a calificat în semifinală la Vocea României (VIDEO) # Bihoreanul
Orădeanca Briana Magdaș face parte dintre cei 8 concurenți care vor merge mai departe în semifinala emisiunii-concurs Vocea României. Tânăra a primit vestea imediat după miezul nopții de vineri spre sâmbătă, zi în care împlinește 18 ani.
Un pieton a fost transportat la spital, vineri seară, în urma unui accident rutier produs la intersecția străzii Theodor Neș cu bulevardul Ștefan cel Mare din Oradea.
