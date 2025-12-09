Nicușor Dan, video selfie cu Emmanuel Macron la Paris: „Trăiască prietenia dintre România și Franța” (FOTO/VIDEO)

13:00

Criza de la Paltinu, care a lăsat fără apă 15 localități din două județe, este încă un simptom al distrugerii României. Nu de către ruși, ci de propria noastră nerușinare, de corupție, incompetență, prostie. Și nu doar după 1989, ci încă din comunism, când a fost construit barajul, acumularea și bazinul de apă curată care trebuia să funcționeze ca un rezervor când se fac lucrări de reparații, dar care a început să se fisureze în scurt timp de la darea în folosință, în 1988.