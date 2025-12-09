Analiză Storia: În ce orașe din România e cel mai scump să locuiești cu chirie. Care este situația în județul Bihor
Bihoreanul, 9 decembrie 2025 18:20
Persoanele care locuiesc în București și Brașov alocă aproximativ 40% din salariul mediu net pentru a plăti chiria pentru o garsonieră, mai mult decât locuitorii din orice alt mare județ al țării, potrivit unei analize realizate de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România.
• • •
Acum 30 minute
18:20
Analiză Storia: În ce orașe din România e cel mai scump să locuiești cu chirie. Care este situația în județul Bihor
18:10
Circulaţia auto pe strada Dunărea din Oradea se va relua săptămâna viitoare. Stadiul lucrărilor (FOTO) # Bihoreanul
Strada Dunărea din centrul Oradiei se va redeschide traficului auto începând din 15 decembrie, după un an de restricţii impuse de lucrările de reamenajare. La finalizarea acestora, zona va fi parțial pietonală, va avea spații verzi, două benzi rutiere și o pistă pentru biciclete.
Acum 2 ore
17:30
Peste 700 de elevi bihoreni au defilat în Oradea, la parada Festivalului „Noi umblăm a colinda” (FOTO) # Bihoreanul
A XIX-a ediție a Festivalului „Noi umblăm a colinda” a debutat, marți, cu o paradă a costumelor populare prin centrul orașului Oradea, la care au participat peste 700 de elevi din aproape întreg județul. Cele 47 de grupuri au fost îmbrăcate în straie populare specifice zonei lor și au adus atmosfera sărbătorilor de iarnă prin interpretarea unor colinde tradiționale.
17:00
S-a automatizat. Spitalul Judeţean din Oradea a cumpărat aparatură medicală de peste 1,2 milioane euro din fonduri europene # Bihoreanul
Sistemul medical din Bihor se modernizează cu ajutorul cofinanţărilor europene. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor a cumpărat aparatură medicală automatizată în valoare de peste 1,2 milioane euro din fonduri europene.
Acum 4 ore
16:20
Au început lucrările de închidere a puțului de gaz din Sântimreu, care a erupt după un foraj clandestin (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Puțul de gaz descoperit întâmplător în timpul unor lucrări de forare desfășurate fără autorizație în curtea unui localnic din Sântimreu, comuna Sălard, va fi închis. Lucrările au demarat marți și sunt similare celor de închidere a unei sonde.
15:40
Descoperire macabră în Oradea. Cadavrul unei persoane a fost găsit marți într-o mașină carbonizată pe un câmp din zona ieșirii din oraș spre Sântandrei.
15:40
Meci important la Oradea Arena: CSM întâlnește KK Bosna Sarajevo, antrenată de un fost jucător al echipei orădene # Bihoreanul
CSM Oradea începe, miercuri, faza a doua a grupelor FIBA Europe Cup cu un meci acasă împotriva bosniacilor de la KK Bosna Sarajevo. Antrenorul oaspeților este fostul jucător al echipei orădene Muhamed Pasalic. Jocul este programat cu începere de la ora 19, la Oradea Arena.
15:20
VIDEO - Globurile de Aur 2026: Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Michael B. Jordan și Jennifer Lawrence, printre nominalizați. Lista completă # Bihoreanul
Au fost anunțate nominalizările pentru Globurile de Aur 2026, printre cele mai prestigioase premii acordate filmelor, actorilor și echipelor cinematografice. Cel mai recent film al lui Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”, o comedie neagră cu accente de thriller, cu Leonardo DiCaprio în rol principal, a primit cele mai multe nominalizări, în număr de 9, fiind urmat de pelicula „Sentimental Value”, cu 8 nominalizări, și de thrillerul „Sinners”, cu 7 nominalizări.
15:10
14:40
Un anticiclon puternic blochează venirea iernii în România. Ce vreme anunță ANM până înainte de Crăciun # Bihoreanul
Un anticiclon extins se instalează deasupra României și va determina, în mare parte, cum va fi vremea începând de marți, 9 decembrie, până pe 16 decembrie, arată o informare a Administrației Naționale de Meteorologie. Aerul este mai cald în straturile superioare ale atmosferei decât la sol, iar acest tipar favorizează ceața persistentă și norii joși în multe zone de câmpie și în depresiuni, astfel că episoadele de iarnă autentică, cu temperaturi scăzute și ninsori, întârzie să apară în cea mai mare parte a țării.
14:40
Ștrandul Ioșia din Oradea se închide începând de luni, 15 decembrie 2025, pentru o perioadă de aproximativ o lună și jumătate, urmând să se redeschidă la începutul lunii februarie 2026, la o dată ce va fi anunțată ulterior.
Acum 6 ore
14:00
Codruț Baciu în dialog cu Mircea Pricăjan despre volumul „Împărăția cerului și a eclerului” # Bihoreanul
Miercuri, 10 decembrie, ora 18:00, la Librăria Humanitas Gheorghe Șincai Oradea (Str. Armatei Române, nr. 1 A), Codruț Baciu, câștigătorul Concursului de Debut al Editurii Polirom – 2025, va intra în dialog cu Mircea Pricăjan, pornind de la volumul Împărăția cerului și a eclerului, publicat recent la Editura Polirom, bestseller al editurii la recent încheiatul Târg de carte Gaudeamus de la București. Discuția va fi urmată de o sesiune de autografe.
13:40
Elevul din Bihor care şi-a pus colegul pe targă cu un „cocktail” psihotrop, reţinut 24 de ore. DIICOT Oradea i-a deschis dosar penal # Bihoreanul
Un adolescent de clasa a X-a din Borș, care şi-a băgat un coleg în spital după ce i-a oferit un amestec de suc și medicamente psihotrope zdrobite, a fost reținut pentru 24 de ore, au declarat marți surse judiciare pentru BIHOREANUL. Cazul este instrumentat de procurorii DIICOT, sub acuzația de îndemn la consumul ilicit de droguri.
13:20
HIVE încheie anul cu un party afro-house în Oradea și un DJ internațional în prim-plan (VIDEO) # Bihoreanul
Orădenii care caută să se distreze în preajma Crăciunului au sâmbătă, pe 20 decembrie, o opțiune: HIVE organizează un party de final de an la Dacardi Events, de la ora 22, iar invitatul principal este BENSY, DJ și producător pe scena afro-house. Alături de el va mixa Vladimir, unul dintre oamenii din spatele proiectului HIVE.
13:00
Încă o dată! Circulația auto pe sub podul feroviar din strada Matei Corvin va fi închisă din nou (FOTO) # Bihoreanul
Cozile de mașini lungi de kilometri provocate de închiderea circulației pe sub podul feroviar din strada Matei Corvin, la intrarea în Oradea dinspre Episcopia, riscă să se repete! Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Oradea este chemată să aprobe din nou închiderea circulației în zonă.
12:40
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii alimentați prin Stația de Hidrofor 604 din strada William Shakespeare faptul că, cu ocazia derulării lucrărilor de mentenanță la această stație de pompare a apei potabile, în dimineața zilei de joi 11.12.2025 furnizarea serviciului de alimentare cu apă se va întrerupe total în intervalul orar 00.00 şi 03.00.
Acum 8 ore
12:30
Comunicat de presă: Finalizarea proiectului Centru Educațional Multifuncțional ”Octavian Goga”. Etapa II # Bihoreanul
UAT Municipiul Marghita anunță finalizarea proiectului “Centru Educațional Multifuncțional ”Octavian Goga””, finanțat prin PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027, Obiectiv de politică: O Europă mai socială, Prioritate: P6. O regiune educată, Prioritatea de investiții 621.Etap,
11:50
Se reiau lucrările la acumularea Corbești: Șantierul de 71 de milioane lei, atribuit unei asocieri de firme (FOTO) # Bihoreanul
Administrația Bazinală de Apă (ABA) Crișuri a semnat contractul pentru reluarea lucrărilor la acumularea nepermanentă Corbești, un proiect strategic de protecție împotriva inundațiilor care va deservi aproximativ 3.000 de localnici din Corbești, Topa de Sus, Topa de Jos, Cornișești, Hidișel și Ogești. Șantierul a fost abandonat în urmă cu 10 ani, iar acum a fost atribuit unei asocieri de firme compuse din companii locale și una din Turcia.
11:20
„Toacă-n cer”: concert de colinde cu mai multe coruri de copii în Catedrala Sf. Nicolae din Oradea # Bihoreanul
Coruri și grupuri muzicale de copii și tineri vor anunța bucuria Nașterii Domnului în concertul intitulat „Toaca-n cer”, care va avea loc sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 17, în Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae” din Oradea. Intrarea este liberă.
10:40
De la 1 ianuarie 2026, vor intra în vigoare tarife noi pentru serviciile de salubrizare stradală și menajeră în Oradea, aprobate de consilierii locali în ședința de la finalul lunii noiembrie. Rata inflației și evoluția indicelui prețului de consum total înregistrată în ianuarie - august 2025 au generat ajustarea tarifelor cu 7,08%. Procentul se aplică tuturor serviciilor prestate de RER Vest în contul contractelor cu Primăria Oradea.
Acum 12 ore
09:50
Nu prea cred în efectul benefic al subvențiilor, mai ales dacă se aplică otova. Subvenția la electricitate, de exemplu, n-a făcut decât să-i îmbogățească pe băieții deștepți, înfipți cu toții pe filiere politice. Cea mai vizibilă și sensibilă zonă este, în Oradea, termoficarea.
09:00
Cercetătoare este! Soția rectorului Universității din Oradea a câștigat litigiul cu Consiliul Național de Etică # Bihoreanul
Simona Bungău, consoarta rectorului Universității din Oradea, Constantin Bungău, rămâne cercetătoare cu CV-ul nepătat. Faimoasă pentru că are cele mai multe articole de cercetare publicate an de an, cu zecile, multe dintre ele cu co-autori din țări îndepărtate, profesoara a câștigat definitiv procesul intentat Consiliului Național de Etică, care în 2024 o pedepsise cu avertisment și i-a interzis ca timp de 5 ani să participe la concursuri, pe motiv că nu ar fi fost autoare în toate articolele, ci adesea doar o evaluatoare a ceea ce au scris alții.
08:30
CSM Oradea își întărește lotul: sârbul Nikola Kočović este noua achiziție a vicecampioanei României # Bihoreanul
CSM CSU Oradea și-a întărit lotul prin transferul fundașului sârb Nikola Kočović, un jucător cu experiență vastă în ABA League și în primele eșaloane din Serbia, Muntenegru, Bosnia-Herțegovina și Polonia. Venit în Bihor pentru primul său angajament în România, Kočović promite să aducă un plus de consistență, maturitate și versatilitate echipei, într-un moment în care rotirea și forma sportivă devin esențiale pentru parcursul vicecampioanei.
08:00
Afacere între „frați”: au demolat cea mai vestită biserică baptistă din Oradea, ca să facă loc unui bloc! (FOTO) # Bihoreanul
Vânzarea, în pandemie, a vechii „biserici a pocăiților” din Oradea, cea mai renumită din România comunistă, este repusă pe tapet: pastorii de la Emanuel au comis un fals! Un credincios cere demisia liderilor comunității, acuzați că-i acoperă pe pastorii care, ca să justifice prețul modest încasat de la un „frate” dezvoltator imobiliar, au mințit în actul pentru vânzarea fostei biserici din strada Simion Bărnuțiu, în locul căreia afaceristul a ridicat apoi un bloc.
07:30
Primăria Tinca: Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului # Bihoreanul
Unitatea administrativ-teritorială TINCA din județul Bihor anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 101, 145, 147, 148, 163, 164, 169, 170, 171, 172, 173, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 215, 216 începând cu data de 15.12.2025, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei TINCA, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Acum 24 ore
21:10
Patru mașini sparte și două furate în două ore în Bihor. Autorul a fost reținut de poliţişti # Bihoreanul
Un tânăr de 22 de ani din Bihor s-a ales cu dosar penal, după ce, în mai puțin de două ore, a spart patru autoturisme, a furat alte două și le-ar fi condus fără permis până când le-a avariat. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, au recuperat prejudiciul, iar Judecătoria Salonta a dispus măsura controlului judiciar, cu obligativitatea purtării unei brățări electronice de supraveghere.
20:40
1 milion de euro din fonduri europene: echipamente moderne pentru pacienții cardiaci care ajung la Spitalul Județean din Oradea # Bihoreanul
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Bihor îşi va îmbunătăţi capacitatea de diagnosticare şi tratare a pacienţilor cardiaci în stare critică. Primăria Oradea a câştigat o finanţare europeană de 1 milion de euro pentru achiziţia de echipamente medicale moderne, care vor cuprinde inclusiv un sistem de monitorizare centralizată, un electrocardiograf portabil, defibrilatoare şi ventilatoare performante.
20:10
Se pare că vechile metehne nu se uită în veci. Orădeanul Mihai Lasca, patriotul reciclat din suveranist, acuzat pe vremuri de tot felul de mișmașuri, și-a schimbat zona de activitate. Acum acționează la București și se pare că deja a făcut 483 de victime. Este vorba de niște bucureșteni naivi care l-au votat pentru postul de primar general al Capitalei.
19:30
Revista de cultură „Familia” și Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor, în parteneriat cu Asociația Forumul Bihorean și Librăriile Humanitas, vă invită joi, 11 decembrie, ora 18, la lansarea cărților lui Radu Paraschivescu „Brățară pe glezna ta” și „În virtutea inepției. Nouă antologie de perle”.
19:20
Patru oameni, dintre care doi cetățeni români, au murit, după ce un val uriaș a lovit o piscină naturală în Tenerife. Victimele au fost luate prin surprindere de un val oceanic puternic. Cel puțin 7 persoane au căzut în apă.
19:00
Loc de joacă cu echipamente de cățărare, amenajat pe strada Xenopol la cererea orădenilor (FOTO) # Bihoreanul
Primăria Oradea a început amenajarea locului de joacă cu echipamente de eco-căţărare din strada Alexandru Xenopol. Investiția a fost cerută de orădeni în cadrul campaniei de bugetare participativă de anul trecut.
Ieri
18:30
VIDEO - Mașina zburătoare din Oradea, în presa internațională: Filmarea șocantă a fost preluată de The Independent, The Sun, TMZ, New York Post # Bihoreanul
Imaginile spectaculoase și șocante cu Mercedesul care, în seara de 3 decembrie, a zburat literalmente peste un sens giratoriu și peste două mașini pe strada Oneștilor din Oradea, aterizând lângă o stație GPL, fac înconjurul lumii. Importante publicații internaționale din Marea Britanie și SUA au preluat știrea și imaginile, care au ajuns chiar și până-n Bolivia.
18:20
„Îndrăzneli, nesăbuințe și micile duplicități ale inimii”. Scriitorul Florin Ardelean își lansează noul volum „Povestiri ca lumea” # Bihoreanul
Scriitorul orădean Florin Ardelean își va lansa vineri, 12 decembrie, de la ora 18, noua carte de proză, intitulată „Povestiri ca lumea”, apărută recent la Editura Eikon din București. Evenimentul va avea loc în Sala Amfiteatru (etajul I) a Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” din Oradea, situată pe Calea Armatei Române nr. 1A.
17:40
„A dispărut pruncul Iisus!” De ce lipsește personajul principal din ieslea cu scena Naşterii Domnului din Piaţa Unirii din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Ieslea reprezentând scena Naşterii Domnului a fost amenajată în Piaţa Unirii din Oradea, în vecinătatea Catedralei Sfântul Nicolae din Oradea, la sfârşitul lunii noiembrie, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun. Aranjamentul deja tradiţional, făcut de reprezentanţii bisericii, numără şapte personaje, începând cu Sfânta Maria şi Iosif. Lipseşte doar pruncul Iisus. Află de ce!
17:00
Emoții în luminile orașului: O doctoriță din Oradea expune fotografiile cu care a cucerit internetul # Bihoreanul
Orădenii sunt invitați, marți, la o expoziție aparte. Pe simezele Bibliotecii Județene Gheorghe Șincai vor regăsi fotografii pe care, probabil, le-au văzut pe internet, în grupurile de Facebook dedicate Oradiei. Imaginile sunt realizate de medicul de familie Simona Popoviciu, care și-a descoperit pasiunea în imortalizarea frumosului din oraș.
16:10
Luna decembrie este luna cadourilor și a poveștilor, iar Filarmonica Oradea le îndeplinește în egală măsură, astfel că în această săptămână propune trei evenimente. Primul, cel de luni, 8 decembrie, este o premieră specială, cu colinde susținute de Corul de Copii al instituției, recitalul de marți „Reflexe de pian” este o incursiune în lumea sunetelor lui Chopin sau Beethoven, iar joi prin „Poveste de Crăciun” vor fi redate mai multe piese și arii de operă și din genul baletului.
15:40
Cea mai recentă prognoză a meteorologilor, făcută publică luni de meteorologi pentru următoarele două săptămâni, arată temperaturi peste mediile anuale în această perioadă, dar și episoade de vreme incertă.
15:30
Formația de gimnastică aerobică Illusion de la Palatul Copiilor Oradea, pe podium la „Bucharest Open Cup” (FOTO) # Bihoreanul
Formația Illusion a cercului de gimnastică aerobică din cadrul Palatului Copiilor Oradea a reprezentat județul cu succes la Concursul Național de Gimnastică Aerobică „Bucharest Open Cup”, ediția a V-a, desfășurat în weekend la București. Competiția a reunit peste 500 de sportivi, iar orădenii au obținut trei locuri II și opt locuri III.
15:00
Tânăr fără permis depistat la volan în Sânmartin. Autoturismul i-a fost pus la dispoziție de un prieten, pasager în mașină # Bihoreanul
Un tânăr de 18 ani din Bihor a fost depistat în trafic de polițiști în timp ce conducea fără permis un autoturism pe un drum din comuna Sânmartin. Mașina i-a fost încredințată chiar de pasagerul din dreapta, un tânăr de 20 de ani, care ar fi știut că acesta nu are dreptul legal să conducă, după cum au constatat poliţiştii.
14:50
Miros de cetină. De unde se pot cumpăra brazi naturali în Oradea și la ce prețuri (FOTO) # Bihoreanul
Magazinele de bricolaj din Oradea și-au făcut aprovizionarea cu brazi de Crăciun în apropierea sărbătorilor de iarnă. Începând cu sfârșitul lunii noiembrie, orașul a fost „inundat” de exemplare din țările nordice. Vezi unde se găsesc brazi în Oradea și la ce prețuri!
14:20
Scandalul microbuzelor școlare cumpărate la prețuri mari: Ministrul Dragoș Pîslaru sesizează Parchetul European. Ce achiziții a făcut Bihorul # Bihoreanul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni că a decis să sesizeze Parchetul European cu privire la felul în care s-au făcut achizițiile microbuzelor electrice pentru elevi în România, după ce a constatat mai multe „disfuncționalități care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizați banii europeni”.
13:50
Zona Silvaș, primul loc din Oradea unde focul va fi permis la picnic. Primăria amenajează cinci vetre speciale # Bihoreanul
Zona de picnic Silvaș va deveni, din anul 2026, primul loc din Oradea unde aprinderea focului va fi permisă. Primăria a început lucrările pentru amenajarea a cinci vetre de foc.
13:40
Beat la volan, un şofer din Bihor s-a oprit cu maşina în şanţ. Poliţiştii l-au "cazat" în arest # Bihoreanul
Un şofer în vârstă de 70 ani din Bihor a fost „cazat” pentru 24 de ore în Arestul Poliţiei Bihor şi s-a ales cu dosar penal, după ce, duminică seara, beat la volanul maşinii, a pierdut controlul direcţiei într-o curbă şi a "aterizat" cu maşina într-un şanţ. Testat cu etilotestul, acesta avea o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat.
13:00
Criza de la Paltinu, care a lăsat fără apă 15 localități din două județe, este încă un simptom al distrugerii României. Nu de către ruși, ci de propria noastră nerușinare, de corupție, incompetență, prostie. Și nu doar după 1989, ci încă din comunism, când a fost construit barajul, acumularea și bazinul de apă curată care trebuia să funcționeze ca un rezervor când se fac lucrări de reparații, dar care a început să se fisureze în scurt timp de la darea în folosință, în 1988.
12:10
Fața orașului: Scuarul de lângă blocul Cicero din Oradea este amenajat cu plante perene (FOTO) # Bihoreanul
Primăria a demarat amenajarea scuarului verde aflat de-a lungul bulevardului Cantemir, lângă blocul Cicero. La fel ca pe străzile Decebal și Calea Aradului, au fost sădite diferite plante perene și ierburi decorative, astfel încât locul să aibă un aspect natural și plăcut tot timpul anului.
11:40
Pasajul care va supratraversa sensul giratoriu de la intrarea către Era Park Oradea prinde tot mai mult contur, iar in contextul acestor lucrări, dorim să vă prezentăm căi de acces alternative pentru Centrul Comercial Era Park Oradea.
11:00
Reacția lui Ilie Bolojan după victoria lui Ciprian Ciucu: Va schimba fața Capitalei. Le mulțumesc bucureștenilor pentru sprijin # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a reacționat luni dimineața, după victoria candidatului PNL, Ciprian Ciucu, în alegerile pentru primarul general al Capitalei, spunând că este convins că va schimba fața Bucureștiului și mulțumindu-le totodată bucureștenilor „pentru sprijin”.
10:50
Unde ieșim săptămâna aceasta în Oradea: Întâlnire-eveniment cu scriitorul Radu Paraschivescu # Bihoreanul
Scriitorul și jurnalistul Radu Paraschivescu va fi prezent, joi, la Oradea, într-un dialog cu Mircea Pricăjan și miron Bedeg despre cele mai recente volume ale sale. Săptămâna care tocmai a început mai cuprinde și alte evenimente interesante, pentru toate gusturile și vârstele.
09:40
Navetiști la Sânmartin: Sute de copii din Oradea frecventează școlile și grădinițele comunei vecine # Bihoreanul
După numeroase investiții în infrastructură și aspect, Oradea se conturează ca un oraș din care, totuși, se și pleacă! În acest an școlar, nu mai puțin de 230 de copii din oraș au fost înscriși la grădinițele și școlile din Sânmartin, conform spuselor primarului Cristian Laza, un număr record pentru un fenomen puțin obișnuit, ca micuții să prefere să învețe „la țară”, dar cu toate acestea explicabil: în ultimii cinci ani, în comuna învecinată s-au investit peste 3 milioane de euro în reabilitarea unităților de învățământ, care arată acum mai bine decât multe din Oradea.
08:50
Sezonul cumpărăturilor compulsive aduce un val de ambalaje. AVE România îndeamnă la responsabilitate pentru a evita costuri mai mari la final de an # Bihoreanul
Perioada sărbătorilor vine, an de an, cu un ritm accelerat al cumpărăturilor. Alimente, băuturi, cadouri - toate trec prin coșul de cumpărături într-un timp foarte scurt. După această etapă intensă de consum, urmează, însă, partea mai puțin plăcută: cantitățile mari de ambalaje care rămân în gospodării.
