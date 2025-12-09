Bloomberg: Al Dahra va ieşi din comerţul cu cereale din România în 2026. Arabii au intrat în România în 2018 prin achiziţia Agricost, cea mai mare fermă de cereale, de peste 50.000 hectare
Bloomberg: Al Dahra va ieşi din comerţul cu cereale din România în 2026. Arabii au intrat în România în 2018 prin achiziţia Agricost, cea mai mare fermă de cereale, de peste 50.000 hectare
Vlad Boeriu, Partener Coordonator Servicii Fiscale şi Juridice, Deloitte România: „Retailul a văzut o transformare uriaşă şi este în continuare un domeniu foarte dinamic. Una dintre provocările care au existat înainte ca România să-şi dezvolte reţeaua de autostrăzi a fost lanţul de aprovizionare pentru retailerii mari” # Ziarul Financiar
Atac dur la adresa Europei: Preşedintele Donald Trump a denunţat Europa ca fiind un grup de naţiuni în decădere, conduse de oameni slabi, într-un interviu pentru POLITICO. El acuză UE că a eşuat în controlul migraţiei şi în războiul din Ucraina. „Europa nu ştie ce să facă. Am susţinut oameni pe care mulţi europeni nu-i plac. L-am susţinut pe Viktor Orbán” # Ziarul Financiar
Cea mai mare luptă corporatistă din America din ultimii ani ridică tensiunea pe Wall Street, care trebuie să finanţeze o preluare ostilă: Paramount a făcut o ofertă ostilă uluitoare de 103 miliarde dolari pentru a cumpăra studiourile Warner Bros şi HBO, mai mult cu 20 mld. dolari faţă de cât a oferit Netflix # Ziarul Financiar
Miliardarul Andrej Babiš, cu afaceri de peste 200 mil. euro în România, revine la putere în Cehia: preşedintele Petr Pavel l-a numit marţi premier. Babiš, care a fost anchetat de Parchetul condus de Koveşi şi achitat, este unul dintre cei mai mari jucători pe piaţa agro din România # Ziarul Financiar
Aproape două luni de la explozia din Rahova. Cum ne asigurăm că astfel de incidente nu mai au loc? Distrigaz Sud Reţele: Întrucât ancheta este în desfăşurare, nu putem da curs solicitărilor # Ziarul Financiar
Pe 26 noiembrie, Ziarul Financiar a trimis un nou set de întrebări către Distrigaz Sud Reţele pentru a vedea care sunt măsurile luate la nivelul companiei astfel încât cazuri precum cel din Rahova să nu mai aibă loc.
Bursă. Moştenirea lui Videanu, Oprescu, Firea, Dan pentru Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei: 2,2 mld. lei în obligaţiuni rostogolite de 20 de ani, chiar şi la dobândă de 8,9% pe an. Fondurile de pensii au un sfert din această sumă # Ziarul Financiar
Ciprian Ciucu, PNL, noul primar al Capitalei, cel mai bogat oraş din România, preia un mandat cu o moştenire financiară greu de evitat în contextul în care obligaţiuni municipale de 2,2 miliarde de lei, emise în urmă cu aproape două decenii, au fost rostogolite succesiv de fiecare administraţie de la Videanu încoace.
Mihail Ion, Raiffeisen Bank: Am majorat plafonul maxim de îndatorare la un credit de nevoi personale la 50.000 euro echivalent. Cred că media este pe la 17.000 euro. Şi la volumele de credite şi la depozite vedem o creştere foarte bună. Avem un avans de 14% al creditelor de nevoi personale, pe stoc, în septembrie, iar la creditele noi avem plus 25-30% # Ziarul Financiar
La volumele de credite şi la volumele de resurse de la clienţi vedem o creştere foarte bună în cazul Raiffeisen Bank, 10-11% fiind creşterea portofoliului de credite la septembrie faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut la persoane fizice. Iar la creditele de nevoi personale avem un avans şi mai mare, de 14%, spune Mihail Ion, vicepreşedinte retail, Raiffeisen Bank.
