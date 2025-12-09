Bloomberg: Al Dahra va ieşi din comerţul cu cereale din România în 2026. Arabii au intrat în România în 2018 prin achiziţia Agricost, cea mai mare fermă de cereale, de peste 50.000 hectare

11:15

La volumele de credite şi la volumele de resurse de la clienţi vedem o creştere foarte bună în cazul Raiffeisen Bank, 10-11% fiind creşterea portofoliului de credite la septembrie faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut la persoane fizice. Iar la creditele de nevoi personale avem un avans şi mai mare, de 14%, spune Mihail Ion, vicepreşedinte retail, Raiffeisen Bank.