Gift Guide pentru el, cel greu de impresionat: Ce îi cumperi bărbatului care le are pe toate?
Ziarul Financiar, 9 decembrie 2025 21:30
Gift Guide pentru el, cel greu de impresionat: Ce îi cumperi bărbatului care le are pe toate?
Vlad Boeriu, Partener Coordonator Servicii Fiscale şi Juridice, Deloitte România: „Retailul a văzut o transformare uriaşă şi este în continuare un domeniu foarte dinamic. Una dintre provocările care au existat înainte ca România să-şi dezvolte reţeaua de autostrăzi a fost lanţul de aprovizionare pentru retailerii mari” # Ziarul Financiar
Atac dur la adresa Europei: Preşedintele Donald Trump a denunţat Europa ca fiind un grup de naţiuni în decădere, conduse de oameni slabi, într-un interviu pentru POLITICO. El acuză UE că a eşuat în controlul migraţiei şi în războiul din Ucraina. „Europa nu ştie ce să facă. Am susţinut oameni pe care mulţi europeni nu-i plac. L-am susţinut pe Viktor Orbán” # Ziarul Financiar
Cea mai mare luptă corporatistă din America din ultimii ani ridică tensiunea pe Wall Street, care trebuie să finanţeze o preluare ostilă: Paramount a făcut o ofertă ostilă uluitoare de 103 miliarde dolari pentru a cumpăra studiourile Warner Bros şi HBO, mai mult cu 20 mld. dolari faţă de cât a oferit Netflix # Ziarul Financiar
Miliardarul Andrej Babiš, cu afaceri de peste 200 mil. euro în România, revine la putere în Cehia: preşedintele Petr Pavel l-a numit marţi premier. Babiš, care a fost anchetat de Parchetul condus de Koveşi şi achitat, este unul dintre cei mai mari jucători pe piaţa agro din România # Ziarul Financiar
