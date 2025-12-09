Americanii vor să prelucreze în România pământurile rare. Nuclearelectrica a semnat un memorandum cu grupul american Critical Metals, listat pe Nasdaq, pentru formarea unui joint venture care să prelucreze la Feldioara
Ziarul Financiar, 9 decembrie 2025 20:30
Americanii vor să prelucreze în România pământurile rare. Nuclearelectrica a semnat un memorandum cu grupul american Critical Metals, listat pe Nasdaq, pentru formarea unui joint venture care să prelucreze la Feldioara
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
20:45
Acum 30 minute
20:30
Acum o oră
20:15
20:00
Acum 2 ore
19:15
19:00
Acum 4 ore
18:45
18:45
18:30
18:30
18:15
18:15
18:15
18:00
17:30
Vlad Boeriu, Partener Coordonator Servicii Fiscale şi Juridice, Deloitte România: „Retailul a văzut o transformare uriaşă şi este în continuare un domeniu foarte dinamic. Una dintre provocările care au existat înainte ca România să-şi dezvolte reţeaua de autostrăzi a fost lanţul de aprovizionare pentru retailerii mari” # Ziarul Financiar
17:30
17:15
17:15
17:15
17:00
17:00
17:00
17:00
Acum 6 ore
16:45
16:45
Atac dur la adresa Europei: Preşedintele Donald Trump a denunţat Europa ca fiind un grup de naţiuni în decădere, conduse de oameni slabi, într-un interviu pentru POLITICO. El acuză UE că a eşuat în controlul migraţiei şi în războiul din Ucraina. „Europa nu ştie ce să facă. Am susţinut oameni pe care mulţi europeni nu-i plac. L-am susţinut pe Viktor Orbán” # Ziarul Financiar
16:30
16:30
16:30
16:15
16:00
16:00
15:45
15:45
15:00
Acum 8 ore
14:30
14:15
14:00
Cea mai mare luptă corporatistă din America din ultimii ani ridică tensiunea pe Wall Street, care trebuie să finanţeze o preluare ostilă: Paramount a făcut o ofertă ostilă uluitoare de 103 miliarde dolari pentru a cumpăra studiourile Warner Bros şi HBO, mai mult cu 20 mld. dolari faţă de cât a oferit Netflix # Ziarul Financiar
14:00
13:45
13:30
Miliardarul Andrej Babiš, cu afaceri de peste 200 mil. euro în România, revine la putere în Cehia: preşedintele Petr Pavel l-a numit marţi premier. Babiš, care a fost anchetat de Parchetul condus de Koveşi şi achitat, este unul dintre cei mai mari jucători pe piaţa agro din România # Ziarul Financiar
13:15
13:15
13:00
Acum 12 ore
12:45
Aproape două luni de la explozia din Rahova. Cum ne asigurăm că astfel de incidente nu mai au loc? Distrigaz Sud Reţele: Întrucât ancheta este în desfăşurare, nu putem da curs solicitărilor # Ziarul Financiar
Pe 26 noiembrie, Ziarul Financiar a trimis un nou set de întrebări către Distrigaz Sud Reţele pentru a vedea care sunt măsurile luate la nivelul companiei astfel încât cazuri precum cel din Rahova să nu mai aibă loc.
12:15
Bursă. Moştenirea lui Videanu, Oprescu, Firea, Dan pentru Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei: 2,2 mld. lei în obligaţiuni rostogolite de 20 de ani, chiar şi la dobândă de 8,9% pe an. Fondurile de pensii au un sfert din această sumă # Ziarul Financiar
Ciprian Ciucu, PNL, noul primar al Capitalei, cel mai bogat oraş din România, preia un mandat cu o moştenire financiară greu de evitat în contextul în care obligaţiuni municipale de 2,2 miliarde de lei, emise în urmă cu aproape două decenii, au fost rostogolite succesiv de fiecare administraţie de la Videanu încoace.
12:00
12:00
11:45
11:30
11:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.