Americanii vor să prelucreze în România pământurile rare. Nuclearelectrica a semnat un memorandum cu grupul american Critical Metals, listat pe Nasdaq, pentru formarea unui joint venture care să prelucreze la Feldioara

Ciprian Ciucu, PNL, noul primar al Capitalei, cel mai bogat oraş din România, preia un mandat cu o moştenire financiară greu de evitat în contextul în care obligaţiuni muni­cipale de 2,2 miliarde de lei, emise în urmă cu aproape două decenii, au fost rostogolite succesiv de fiecare administraţie de la Videanu încoace.