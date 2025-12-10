Inspectoratul General pentru Imigrări - Peste 217.000 de permise de şedere emise pentru beneficiarii de protecţie temporară, de la începutul conflictului din Ucraina / Peste 4.500 de ucraineni au solicitat azil în România
News.ro, 10 decembrie 2025 09:20
Peste 217.000 de permise de şedere au fost emise pentru beneficiarii de protecţie temporară, de la începutul conflictului din Ucraina, anunţă miercuri Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).
Acum 10 minute
09:50
INS: Exporturile României au crescut cu 4,3%, în primele zece luni, la 81,054 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 3,4%, la 108,547 miliarde euro . Deficitul balanţei comerciale a crescut cu 1% # News.ro
Exporturile României au crescut cu 4,3%, în primele zece luni, la 81,054 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 3,4%, la 108,547 miliarde euro, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). De asemenea, deficitul balanţei comerciale a crescut cu 1%.
09:50
INS: În octombrie s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 13.528 copii, în scădere cu 7,5%, şi decesul a 20.609 de persoane, mai mult cu 1.776 decese faţă de luna septembrie # News.ro
În octombrie 2025 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 13.528 copii, în scădere cu 1.092 (-7,5%) faţă de luna septembrie 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna octombrie 2025 a fost de 20.609 (10.721 bărbaţi şi 9.888 femei), mai mult cu 1.776 decese faţă de luna septembrie 2025, în creştere de 9,4%.
Acum 30 minute
09:40
MAE atenţionează românii care călătoresc în Portugalia că sunt posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene, feroviare şi maritime din cauza unei greve generale care va afecta mai ales sectorul public # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenţionează românii care călătoresc sau tranzitează Portugalia că sunt posibile întârzieri sau anulări ale unor curse aeriene, feroviare şi maritime din cauza grevei generale din 11 decembrie, care va afecta mai ales sectorul public: administraţia, educaţia, sănătatea şi transporturile. Totodată, sunt aşteptate perturbări în traficul rutier, inclusiv pe autostrăzi.
Acum o oră
09:20
09:20
Maria Corina Machado nu primeşte personal Premiul Nobel pentru Pace. Fiica sa, Ana Corina Machado, urmează să asiste la ceremonie şi să susţină discursul scris de către mama sa # News.ro
Şefa opoziţiei din Venezuela Maria Corina Machado - care trăieşte ascunsă în ţara sa - nu va primi personal Premiul Nobel pentru Pace miercuri, la Oslo, anunţă miercuri Institutul Nobel norvegian, relatează AFP.
09:20
Aproape 500 de consumatori din Sectorul 1 al Capitalei au rămas fără gaze, după ce Distrigaz Sud a întrerupt temporar furnizarea din cauza unei defecţiuni la un branşament al reţelei/ Societatea anunţă că alimentarea va fi reluată miercuri seară # News.ro
Distrigaz Sud Reţele anunţă că a întrerupt temporar, marţi noapte, alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al Capitalei, din cauza unei defecţiuni la un branşament al reţelei, fiind afectaţi aproape 500 de consumatori. Distrigaz informează că furnizarea gazelor va fi reluată în cursul serii de miercuri.
09:10
După Luvru, Palatul Versailles anunţă că va majora tarifele pentru cetăţenii non-europeni în 2026 # News.ro
Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei, o diferenţiere tarifară dorită de Ministerul Culturii şi deja aplicată în special la Luvru, potrivit AFP.
09:00
Meta anunţă o serie de schimbări vizuale pentru aplicaţia Facebook, care nu vor schimba fundamental modul de funcţionare sau aspectul, dar promit îmbunătăţiri punctuale pentru anumite elemente şi secţiuni.
Acum 2 ore
08:50
Bucureşti - Un bărbat care în noiembrie a lovit patru autovehicule staţionate, ulterior ciocnindu-se cu un autocar, a fost identificat 20 de zile mai târziu. El a fost amendat cu peste 5000 de lei şi a rămas fără permis pentru 120 de zile # News.ro
Un bărbat care, în 20 noiembrie, a lovit patru autovehicule staţionate, ulterior ciocnindu-se cu un autocar, care circula regulamentar, în Sectorul 4 al Capitalei, a fost identificat 20 de zile mai târziu, fiind amendat cu peste 5000 de lei. De asemenea, i-a fost suspendat permisul pentru 120 de zile.
08:50
Caraş - Severin - Armă letală de vânătoare, 3 cartuşe letale şi 251 articole pirotehnice, toate deţinute ilegal, descoperite în urma a trei percheziţii / Un tânăr de 28 de ani a fost reţinut - FOTO # News.ro
O armă letală de vânătoare, 3 cartuşe letale şi 251 articole pirotehnice, toate deţinute ilegal, au foist descoperite în urma a trei percheziţii desfăşurate în judeţul Caraş-Severin Un tânăr de 28 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore în acest caz.
08:50
Cambodgia şi-a retras echipa de la Jocurile Asiei de Sud-Est, din Thailanda, din cauza conflictului legat de frontieră # News.ro
Cambodgia şi-a retras miercuri echipa de la Jocurile Asiei de Sud-Est, din Thailanda, din motive de siguranţă, pe fondul conflictului din zona de frontieră dintre cele două ţări vecine, care a ajuns la a treia zi, relatează Reuters.
08:30
Boeing a anunţat marţi că a livrat 44 de avioane comerciale în noiembrie, în scădere faţă de cele 53 din luna precedentă, performanţă care o plasează semnificativ în urma Airbus, producătorul european raportând 72 de livrări în aceeaşi perioadă, relatează Reuters.
Acum 4 ore
07:50
UPDATE - Haos în Congresul Braziliei în timpul încercării de a reduce pedeapsa lui Bolsonaro / Legea a fost adoptată - VIDEO # News.ro
Parlamentul Braziliei a fost cuprins de haos, marţi, în timp ce parlamentarii conservatori au continuat să promoveze o lege care ar reduce pedeapsa cu închisoarea a fostului preşedinte Jair Bolsonaro, transmite BBC.
07:50
Numărul victimelor incendiului din Hong Kong a crescut la 160, şase persoane fiind încă date dispărute / Identitatea a 40 de victime, încă neconfirmată # News.ro
Numărul victimelor incendiului din Tai Po de luna trecută a crescut la 160, după ce testele ADN au confirmat că ultimele rămăşiţe descoperite aparţin la două persoane – o femeie în vârstă şi o menajeră. Şase persoane sunt încă date dispărute, transmite China Daily.
07:40
Chişinăul cere Tiraspolului să înceteze presiunile asupra şcolilor româneşti din Transnistria # News.ro
Chişinăul cere Tiraspolului să înceteze să pună presiune asupra elevilor şi profesorilor din şcolile cu predare în limba română din Transnistria. Subiectul a fost abordat în cadrul şedinţei grupurilor de lucru pentru educaţie, cu participarea experţilor de pe ambele maluri ale Nistrului, transmite deschide.md.
07:40
Paramount Skydance a intrat oficial în competiţie cu Netflix pentru achiziţia Warner Bros. Discovery (WBD), iar următoarele săptămâni se anunţă decisive. Ofensiva este puternică, oferta este ostilă, iar scenariile posibile se multiplică rapid, relatează CNBC.
07:10
UPDATE - Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe în următoarele ore / Vizibilitate redusă în unele locuri sub 50 de metri / Avertismentul Infotrafic # News.ro
Meteorologii au emis, miercuri dimineaţă, mai multe avertizări cod galben de ceaţă, care vizează mai multe judeţe, unde vizibilitatea o să fie scăzută în unele locuri chiar sub 50 de metri.
07:10
Douăsprezece persoane au murit într-un incendiu într-o clădire rezidenţială din sudul Chinei - VIDEO # News.ro
Douăsprezece persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-o clădire rezidenţială din oraşul Shantou, din sudul Chinei, a relatat miercuri agenţia de ştiri Xinhua, citată de Reuters.
07:10
Stellantis aduce în SUA vehiculul electric mini Fiat Topolino, după comentariile preşedintelui Trump # News.ro
Stellantis va lansa în Statele Unite vehiculul electric ultra-compact Fiat Topolino, într-un context în care preşedintele Donald Trump a cerut Departamentului Transporturilor să permită producţia şi circulaţia pe piaţa internă a maşinilor de tip ”microcar”, asemănătoare celor japoneze Kei, relatează CNBC.
07:00
Peste jumătate de milion de persoane, evacuate în Cambodgia şi Thailanda în urma conflictelor legate de frontieră # News.ro
Peste 500.000 de persoane şi-au părăsit locuinţele pentru a se refugia, în Thailanda şi Cambodgia, de la începutul conflictului legat de frontieră, au declarat miercuri cele două guverne, depăşind numărul total de persoane evacuate în urma conflictelor similare de la începutul acestui an.
06:50
06:30
06:20
Interdicţia fără precedent la nivel mondial a intrat în vigoare în Australia - Milioane de copii au pierdut accesul la reţelele sociale / Ce fac marile platforme / Anthony Albanese: Nu va fi simplu # News.ro
Copiii din toată Australia s-au trezit, miercuri, fără acces la conturile lor de social media, în urma unei interdicţii fără precedent la nivel mondial, menită să îi protejeze pe cei sub 16 ani de algoritmi care creează dependenţă, de prădătorii online şi de agresorii digitali, transmite CNN.
06:20
Curtea Constituţională dezbate sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la pensiile magistraţilor # News.ro
Curtea Constituţională dezbate, miercuri, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea care stabileşte condiţiile de pensionare pentru magistraţi, dar şi noul calcul al pensiei.
06:10
06:00
Microsoft investeşte 23 de miliarde de dolari în inteligenţa artificială, cu un pariu major pe India # News.ro
Microsoft a anunţat marţi un nou pachet uriaş de investiţii în inteligenţă artificială, în valoare totală de 23 de miliarde de dolari, dintre care cea mai mare parte va fi direcţionată către India, una dintre cele mai dinamice pieţe digitale din lume, transmite Reuters.
06:00
Şedinţă a Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social / Urmează să se discute despre salariul minim pentru anul 2026 # News.ro
Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se reuneşte, miercuri, la Palatul Victoria, una dintre discuţiile de pe agendă fiind majorarea salariului minim pentru anul viitor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat că există argumente solide pentru creşterea acestuia, iar salariaţii din toate domeniile insistă aspra creşterii, în timp ce premierul Ilie Bolojan a anunţat recent că ”nu avem spaţii foarte mari de creştere”. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat în repetate rânduri că salariul minim nu trebuie crescut, solicitare pe care a avut-o şi IMM România.
Acum 6 ore
05:40
Statele Unite vor permite exportul către China al procesorului H200 de la Nvidia, al doilea cel mai performant cip de inteligenţă artificială al companiei, în schimbul unei taxe de 25% pe fiecare vânzare, a anunţat luni preşedintele Donald Trump, citat de CNBC.
05:10
Acţiunile EssilorLuxottica au scăzut marţi cu 5,7% după un anunţ al Google privind ochelarii AI; Bursele europene au închis în teritoriu negativ # News.ro
Bursele europene au închis uşor în scădere marţi, în timp ce investitorii globali aşteaptă actualizarea politicii monetare a Rezervei Federale americane. Indicele pan-european Stoxx 600 a încheiat şedinţa aproape de nivelul de deschidere, în scădere cu 0,04%, potrivit CNBC.
04:40
Bătălia fonturilor la Departamentul de Stat: La ordinul lui Marco Rubio, Times New Roman înlocuieşte Calibri # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a ordonat marţi diplomaţilor să revină la utilizarea fontului Times New Roman în comunicările oficiale, calificând decizia predecesorului său, Antony Blinken, de a adopta Calibri drept o măsură de diversitate menită să aducă „risipă”, potrivit unui document intern al Departamentului de Stat văzut de Reuters.
04:20
Democrata Eileen Higgins a devenit marţi primul membru al partidului său care este ales primar al oraşului Miami în aproape trei decenii, învingând un republican susţinut de preşedintele Donald Trump într-un oraş cu majoritate hispanică din inima bastionului său, Florida, relatează Reuters.
04:20
Drone pe ruta avionului lui Zelenski în Irlanda: Preşedintele Consiliului European acuză Moscova # News.ro
Preşedintele Consiliului European, António Costa, a acuzat marţi Rusia că ar fi fost în spatele dronelor detectate în momentul sosirii în Irlanda a avionului preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru o vizită oficială, la 1 decembrie, relatează AFP.
Acum 8 ore
03:50
Administraţia Trump a lansat o anchetă cu privire la posibile decese legate de vaccinurile anti-Covid # News.ro
Agenţia americană a Medicamentelor (FDA) a demarat o anchetă amplă cu privire la posibile decese legate de vaccinurile împotriva Covid-19, atât la copii, cât şi la adulţi, a confirmat marţi pentru AFP un purtător de cuvânt al secretarului sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr., un sceptic în privinţa vaccinurilor.
03:30
Prima-doamnă a Franţei, sub tirul criticilor după ce a numit activistele feministe „proaste nenorocite”. Brigitte Macron a participat la spectacolul unui comediant acuzat de viol # News.ro
Soţia preşedintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte, a stârnit indignare după ce, în culisele unui spectacol de comedie, a numit un grup de protestatare feministe „proaste nenorocite”, relatează POLITICO.
02:30
Premierul francez depăşeşte un obstacol major şi obţine o victorie importantă, reuşind să treacă bugetul securităţii sociale în Adunarea Naţională # News.ro
Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a obţinut marţi o victorie politică importantă, după ce deputaţii din Adunarea Naţională au aprobat bugetul pentru asigurările sociale pentru anul viitor. Doar 13 voturi au făcut diferenţa şi deşi proiectul de lege mai trebuie să fie votat şi de Senatul francez, adoptarea sa în Adunarea Naţională, care are mai multă putere, este un semn pozitiv pentru viitorul guvernului minoritar al lui Lecornu şi pentru pieţele financiare îngrijorate de capacitatea Franţei de a controla un deficit bugetar îngrijorător, relatează POLITICO.
02:10
Franţa consideră noua doctrină de securitate a SUA drept o „clarificare extrem de brutală” a poziţiei ideologice americane # News.ro
Europa trebuie să accelereze reînarmarea ca răspuns la o schimbare radicală a doctrinei militare a SUA, a declarat marţi un oficial al guvernului francez, calificând noua strategie de securitate a Washingtonului drept „o clarificare extrem de brutală” a poziţiei sale ideologice, relatează Reuters.
02:00
Premiul Nobel pentru Pace se decernează miercuri la Oslo. În ajunul ceremoniei, Institutul Nobel a anulat conferinţa de presă a laureatei din acest an # News.ro
Institutul Nobel din Norvegia a anulat conferinţa de presă planificată pentru marţi cu laureata Premiului Nobel pentru Pace din acest an, Maria Corina Machado din Venezuela, înaintea ceremoniei de decernare a premiului, care are loc miercuri, la Oslo, relatează Reuters.
Acum 12 ore
01:40
Ucraina se pregăteşte să prezinte Washingtonului propunerea sa de pace actualizată. Zelenski se declară gata să organizeze alegeri, dacă SUA garantează securitatea scrutinului # News.ro
Ucraina şi partenerii săi europeni vor prezenta în curând SUA „documente revizuite” în ceea ce priveşte planul de pace pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat marţi preşedintele Volodimir Zelenski, după zile de diplomaţie intensă. Totodată, preşedintele ucrainean a dat asigurări că este pregătit să organizeze alegeri în termen de trei luni, dacă SUA şi alţi aliaţi ai Kievului pot asigura securitatea votului, relatează Reuters.
00:50
Papa Leon al XIV-lea: Căutarea unui acord de pace în Ucraina fără a include Europa nu este „realistă” # News.ro
Papa Leon al XIV-lea a declarat marţi că nu este „realist” să se încerce obţinerea păcii în Ucraina fără Europa şi a avertizat că planul prezentat de Donald Trump riscă să provoace o „schimbare enormă” în relaţiile din Alianţa Nord-Atlantică, relatează AFP şi Reuters.
00:10
Echipa engleză FC Liverpool a învins marţi seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, în etapa a şasea din grupa Ligii Campionilor. „Cormoranii” au marcat din penalti, după un fault al lui Bastoni.
9 decembrie 2025
23:50
FT: Zelenski este presat de emisarii SUA să dea un răspuns rapid la propunerea de pace. Trump vrea un acord de încetare a focului cu Rusia „până la Crăciun” # News.ro
Trimişii lui Donald Trump i-au dat lui Volodimir Zelenski câteva zile pentru a răspunde la acordul de pace propus, care cere Ucrainei să accepte pierderi teritoriale în schimbul unor garanţii de securitate nespecificate din partea SUA, scrie Financial Times (FT) citând oficiali informaţi cu privire la discuţii.
23:50
„O încălcare evidentă a obligaţiei de neutralitate” - Preşedintele FIFA acuzat de favorizarea lui Trump de către un ONG # News.ro
Organizaţia pentru apărarea drepturilor omului FairSquare a sesizat comisia de etică a FIFA, acuzându-l pe şeful fotbalului mondial Gianni Infantino că şi-a încălcat „datoria de neutralitate” pentru a-l favoriza pe Donald Trump.
23:20
Fotbal: Guardiola îl apără pe Xabi Alonso: „Real Madrid este echipa cel mai greu de antrenat” # News.ro
Pep Guardiola, antrenorul spaniol al lui Manchester City, şi-a exprimat marţi „simpatia” pentru omologul său de la Real Madrid, Xabi Alonso, care s-a confruntat cu critici aspre înaintea meciului direct din Liga Campionilor, de miercuri seară.
23:10
Nicuşor Dan, întâlnire cu reprezentanţii companiilor din domeniul apărării şi al tehnologiilor emergente din Franţa: Le-am transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, marţi seară, că a discutat în Franţa cu reprezentanţii companiilor din domeniul apărării şi al tehnologiilor emergente, cărora le-a transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător.
22:50
Traficul rutier pe Valea Oltului, în zona unde sunt scăpări de gaze dintr-o cisternă cu GPL, rămâne închis până miercuri dimineaţă # News.ro
Traficul rutier pe Valea Oltului, în localitatea Călimăneşti, rămâne închis până miercuri dimineaţă, au anunţat autorităţile, precizând că încă se intervine la faţa locului pentru gestionarea situaţiei de urgenţă.
22:40
Ileana Badiu, membru fondator al Asociaţiei "Sunt la Menopauză": Perimenopauza este perioada care apare cu 10 ani înainte de instalarea menopauzei / Sfatul pentru femeile care se apropie de această perioadă # News.ro
Ileana Badiu, membru fondator al Asociaţiei "Sunt la Menopauză", a precizat că perimenopauza apare cu 10 ani înainte de instalarea menopauzei, iar femeile ar trebui să ceară sfaturi de la medicii ginecologi, endocrinologi sau de la medicii de familie pentru a se pregăti.
22:40
„Mă îndoiesc că Rusia doreşte pacea”, declară preşedintele Nicuşor Dan într-un interviu acordat presei franceze. El crede că Europa şi Statele Unite au interesul de a-şi continua relaţiile # News.ro
Europa trebuie să transmită Rusiei mesajul că „va ajuta Ucraina pe termen lung”, a opinat preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită la Paris, într-un interviu acordat marţi franceinfoTV.
22:20
Miliardarul populist Andrzej Babis revine în funcţia de prim-ministru al Cehiei şi va prelua puterea săptămâna viitoare # News.ro
Preşedintele ceh Petr Pavel l-a nominalizat marţi pe miliardarul Andrej Babis, lider al partidului populist ANO, în funcţia de prim-ministru, un pas important în formarea unui guvern după ce partidul său a câştigat alegerile parlamentare din octombrie, relatează Reuters.
22:20
Ileana Badiu, membru fondator al Asociaţiei "Sunt la Menopauză": Este prima dată în istorie când acest subiect ajunge pe agenda Parlamentului European / 78% dintre femei intră la menopauză până în 48 de ani # News.ro
Ileana Badiu, membru fondator al Asociaţiei "Sunt la Menopauză", a afirmat, marţi seară, că, pentru prima dată, pe agenda Parlamentului European ajunge subiectul menopauzei şi a arătat că, potrivit unui studiu, 78% dintre femei intră la menopauză până în 48 de ani.
22:20
„O decizie iraţională”: Iranul se opune organizării unui „Meci Pride” LGBTQ+ împotriva Egiptului în cadrul Cupei Mondiale din 2026 # News.ro
Iranul, care va înfrunta Egiptul la următoarea Cupă Mondială din Statele Unite, în iunie 2026, a calificat, marţi, drept „iraţională” decizia de a dedica această întâlnire comunităţii LGBTQ+.
