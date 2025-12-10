Premierul francez depăşeşte un obstacol major şi obţine o victorie importantă, reuşind să treacă bugetul securităţii sociale în Adunarea Naţională
News.ro, 10 decembrie 2025 02:30
Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a obţinut marţi o victorie politică importantă, după ce deputaţii din Adunarea Naţională au aprobat bugetul pentru asigurările sociale pentru anul viitor. Doar 13 voturi au făcut diferenţa şi deşi proiectul de lege mai trebuie să fie votat şi de Senatul francez, adoptarea sa în Adunarea Naţională, care are mai multă putere, este un semn pozitiv pentru viitorul guvernului minoritar al lui Lecornu şi pentru pieţele financiare îngrijorate de capacitatea Franţei de a controla un deficit bugetar îngrijorător, relatează POLITICO.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
03:30
Prima-doamnă a Franţei, sub tirul criticilor după ce a numit activistele feministe „proaste nenorocite”. Brigitte Macron a participat la spectacolul unui comediant acuzat de viol # News.ro
Soţia preşedintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte, a stârnit indignare după ce, în culisele unui spectacol de comedie, a numit un grup de protestatare feministe „proaste nenorocite”, relatează POLITICO.
Acum 2 ore
02:30
Premierul francez depăşeşte un obstacol major şi obţine o victorie importantă, reuşind să treacă bugetul securităţii sociale în Adunarea Naţională # News.ro
Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a obţinut marţi o victorie politică importantă, după ce deputaţii din Adunarea Naţională au aprobat bugetul pentru asigurările sociale pentru anul viitor. Doar 13 voturi au făcut diferenţa şi deşi proiectul de lege mai trebuie să fie votat şi de Senatul francez, adoptarea sa în Adunarea Naţională, care are mai multă putere, este un semn pozitiv pentru viitorul guvernului minoritar al lui Lecornu şi pentru pieţele financiare îngrijorate de capacitatea Franţei de a controla un deficit bugetar îngrijorător, relatează POLITICO.
02:10
Franţa consideră noua doctrină de securitate a SUA drept o „clarificare extrem de brutală” a poziţiei ideologice americane # News.ro
Europa trebuie să accelereze reînarmarea ca răspuns la o schimbare radicală a doctrinei militare a SUA, a declarat marţi un oficial al guvernului francez, calificând noua strategie de securitate a Washingtonului drept „o clarificare extrem de brutală” a poziţiei sale ideologice, relatează Reuters.
02:00
Premiul Nobel pentru Pace se decernează miercuri la Oslo. În ajunul ceremoniei, Institutul Nobel a anulat conferinţa de presă a laureatei din acest an # News.ro
Institutul Nobel din Norvegia a anulat conferinţa de presă planificată pentru marţi cu laureata Premiului Nobel pentru Pace din acest an, Maria Corina Machado din Venezuela, înaintea ceremoniei de decernare a premiului, care are loc miercuri, la Oslo, relatează Reuters.
Acum 4 ore
01:40
Ucraina se pregăteşte să prezinte Washingtonului propunerea sa de pace actualizată. Zelenski se declară gata să organizeze alegeri, dacă SUA garantează securitatea scrutinului # News.ro
Ucraina şi partenerii săi europeni vor prezenta în curând SUA „documente revizuite” în ceea ce priveşte planul de pace pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat marţi preşedintele Volodimir Zelenski, după zile de diplomaţie intensă. Totodată, preşedintele ucrainean a dat asigurări că este pregătit să organizeze alegeri în termen de trei luni, dacă SUA şi alţi aliaţi ai Kievului pot asigura securitatea votului, relatează Reuters.
00:50
Papa Leon al XIV-lea: Căutarea unui acord de pace în Ucraina fără a include Europa nu este „realistă” # News.ro
Papa Leon al XIV-lea a declarat marţi că nu este „realist” să se încerce obţinerea păcii în Ucraina fără Europa şi a avertizat că planul prezentat de Donald Trump riscă să provoace o „schimbare enormă” în relaţiile din Alianţa Nord-Atlantică, relatează AFP şi Reuters.
00:10
Echipa engleză FC Liverpool a învins marţi seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, în etapa a şasea din grupa Ligii Campionilor. „Cormoranii” au marcat din penalti, după un fault al lui Bastoni.
9 decembrie 2025
23:50
FT: Zelenski este presat de emisarii SUA să dea un răspuns rapid la propunerea de pace. Trump vrea un acord de încetare a focului cu Rusia „până la Crăciun” # News.ro
Trimişii lui Donald Trump i-au dat lui Volodimir Zelenski câteva zile pentru a răspunde la acordul de pace propus, care cere Ucrainei să accepte pierderi teritoriale în schimbul unor garanţii de securitate nespecificate din partea SUA, scrie Financial Times (FT) citând oficiali informaţi cu privire la discuţii.
23:50
„O încălcare evidentă a obligaţiei de neutralitate” - Preşedintele FIFA acuzat de favorizarea lui Trump de către un ONG # News.ro
Organizaţia pentru apărarea drepturilor omului FairSquare a sesizat comisia de etică a FIFA, acuzându-l pe şeful fotbalului mondial Gianni Infantino că şi-a încălcat „datoria de neutralitate” pentru a-l favoriza pe Donald Trump.
Acum 6 ore
23:20
Fotbal: Guardiola îl apără pe Xabi Alonso: „Real Madrid este echipa cel mai greu de antrenat” # News.ro
Pep Guardiola, antrenorul spaniol al lui Manchester City, şi-a exprimat marţi „simpatia” pentru omologul său de la Real Madrid, Xabi Alonso, care s-a confruntat cu critici aspre înaintea meciului direct din Liga Campionilor, de miercuri seară.
23:10
Nicuşor Dan, întâlnire cu reprezentanţii companiilor din domeniul apărării şi al tehnologiilor emergente din Franţa: Le-am transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, marţi seară, că a discutat în Franţa cu reprezentanţii companiilor din domeniul apărării şi al tehnologiilor emergente, cărora le-a transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător.
22:50
Traficul rutier pe Valea Oltului, în zona unde sunt scăpări de gaze dintr-o cisternă cu GPL, rămâne închis până miercuri dimineaţă # News.ro
Traficul rutier pe Valea Oltului, în localitatea Călimăneşti, rămâne închis până miercuri dimineaţă, au anunţat autorităţile, precizând că încă se intervine la faţa locului pentru gestionarea situaţiei de urgenţă.
22:40
Ileana Badiu, membru fondator al Asociaţiei "Sunt la Menopauză": Perimenopauza este perioada care apare cu 10 ani înainte de instalarea menopauzei / Sfatul pentru femeile care se apropie de această perioadă # News.ro
Ileana Badiu, membru fondator al Asociaţiei "Sunt la Menopauză", a precizat că perimenopauza apare cu 10 ani înainte de instalarea menopauzei, iar femeile ar trebui să ceară sfaturi de la medicii ginecologi, endocrinologi sau de la medicii de familie pentru a se pregăti.
22:40
„Mă îndoiesc că Rusia doreşte pacea”, declară preşedintele Nicuşor Dan într-un interviu acordat presei franceze. El crede că Europa şi Statele Unite au interesul de a-şi continua relaţiile # News.ro
Europa trebuie să transmită Rusiei mesajul că „va ajuta Ucraina pe termen lung”, a opinat preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită la Paris, într-un interviu acordat marţi franceinfoTV.
22:20
Miliardarul populist Andrzej Babis revine în funcţia de prim-ministru al Cehiei şi va prelua puterea săptămâna viitoare # News.ro
Preşedintele ceh Petr Pavel l-a nominalizat marţi pe miliardarul Andrej Babis, lider al partidului populist ANO, în funcţia de prim-ministru, un pas important în formarea unui guvern după ce partidul său a câştigat alegerile parlamentare din octombrie, relatează Reuters.
22:20
Ileana Badiu, membru fondator al Asociaţiei "Sunt la Menopauză": Este prima dată în istorie când acest subiect ajunge pe agenda Parlamentului European / 78% dintre femei intră la menopauză până în 48 de ani # News.ro
Ileana Badiu, membru fondator al Asociaţiei "Sunt la Menopauză", a afirmat, marţi seară, că, pentru prima dată, pe agenda Parlamentului European ajunge subiectul menopauzei şi a arătat că, potrivit unui studiu, 78% dintre femei intră la menopauză până în 48 de ani.
22:20
„O decizie iraţională”: Iranul se opune organizării unui „Meci Pride” LGBTQ+ împotriva Egiptului în cadrul Cupei Mondiale din 2026 # News.ro
Iranul, care va înfrunta Egiptul la următoarea Cupă Mondială din Statele Unite, în iunie 2026, a calificat, marţi, drept „iraţională” decizia de a dedica această întâlnire comunităţii LGBTQ+.
22:00
Ileana Badiu, membru fondator al Asociaţiei "Sunt la Menopauză", povesteşte că ideea a venit dintr-o experienţă personală: Simptomele au fost atât de incapacitante / Menopauza nu este o boală # News.ro
Ileana Badiu a povestit, marţi seară, că a fondat Asociaţia "Sunt la Menopauză" după o experienţă personală, o menopauză precoce cu simptome incapacitante. Cu timpul, a constatat că menopauza nu este o boală, ci o condiţie medicală care are nevoie de tratament.
21:50
Liga Campionilor: Condusă cu 1-0, Bayern a revenit şi s-a impus cu 3-1 în faţa lui Sporting Lisabona # News.ro
Echipa germană Bayern Munchen a învins marţi, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia portugheză Sporting Lisabona, în etapa a şasea din grupa Ligii Campionilor.
Acum 8 ore
21:40
Republica Moldova a solicitat din nou energie electrică de avarie, conexiunea cu România fiind limitată. Autorităţile avertizează populaţia că preţul va fi mai mare # News.ro
Compania „Moldelectrica” a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie în seara zilei de luni, 8 decembrie, a anunţat marţi ministrul energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, precizând că livrările se vor face la tarife mult mai mari.
21:30
Lionel Messi a fost desemnat marţi cel mai bun jucător din Major Soccer League (MLS), pentru al doilea an consecutiv.
21:30
Florin Manole: Creşterea salariului minim are argumente solide! PSD susţine această măsură / Care sunt argumentele # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă, marţi, că PSD susţine creşterea salariului, minim, decizie pentru care există argumente.
21:00
Trump neagă că i-ar fi promis lui Viktor Orbán un plan de salvare similar celui acordat Argentinei: „Nu, nu i-am promis, dar el cu siguranţă mi-a cerut acest lucru” / Ce spune ministrul de externe Peter Szijjarto # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a infirmat într-un interviu pentru POLITICO că i-ar fi oferit un ajutor financiar premierului Ungariei Viktor Orbán, contrazicând afirmaţiile fidelului său aliat de la Budapesta că au încheiat un acord în acest sens.
20:50
UPDATE - Guvernul modifică Acordul de concesiune pentru perimetrul Neptun - OMV Petrom renunţă la procesul de la Curtea de Arbitraj din Paris / Durata fazei de explorare este prelungită cu doi ani, până în 2027 # News.ro
Guvernul modifică Acordul de concesiune pentru perimetrul Neptun, consecinţa fiind că OMV Petrom renunţă la procesul de la Curtea de Arbitraj din Paris, vizând clauza de preempţiune din Legea offshore, iar durata fazei de explorare este prelungită cu doi ani, până în 2027.
20:50
Mihai Covaliu: FOTE Braşov 2027 este unul dintre cele mai importante proiecte sportive pe care România le găzduieşte în următorii ani. Poate aduce oportunităţi de dezvoltare # News.ro
FOTE Braşov 2027 este unul dintre cele mai importante proiecte sportive pe care România le găzduieşte în următorii ani, a declarat preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu.
20:40
Guvernul modifică Acordul de concesiune pentru perimetrul Neptun - OMV Petrom renunţă la procesul de la Curtea de Arbitraj din Paris / Durata fazei de explorare este prelungită cu doi ani, până în 2007 # News.ro
Guvernul modifică Acordul de concesiune pentru perimetrul Neptun, consecinţa fiind că OMV Petrom renunţă la procesul de la Curtea de Arbitraj din Paris, vizând clauza de preempţiune din Legea offshore, iar durata fazei de explorare este prelungită cu doi ani, până în 2027.
20:20
ANCOM, recomandări pentru livrarea la timp a coletelor în perioada sărbătorilor – Detalii despre ambalare, măsuri speciale pentru alimente şi obligaţiile furnizorilor de servicii poştale # News.ro
ANCOM a transmis, marţi, o serie de recomandări pentru trimiterea coletelor, astfel încât acestea să ajungă la timp în perioada sărbătorilor şi să respecte standardele cerute de furnizori. În plus, Autoritatea a reamintit obligaţiile furnizorilor de servicii poştale şi unde se pot depune reclamaţii.
20:20
Argentina: Percheziţii la sediul Federaţiei de fotbal şi la sediile mai multor cluburi supecte de spălare de bani # News.ro
Sediile mai multe cluburi argentiniene importante, precum şi sediul Asociaţiei Argentiniene de Fotbal (AFA), au fost percheziţionate marţi, în cadrul unei anchete privind suspiciuni privitoare la spălarea de bani.
20:20
Producători majori de armament din India au avut întâlniri rare în Rusia pentru posibile parteneriate, în contextul presiunilor geopolitice şi al riscului de sancţiuni # News.ro
Cel puţin şase directori ai unor mari companii indiene de apărare, inclusiv Adani Defence şi Bharat Forge, au participat în acest an la întâlniri confidenţiale în Rusia pentru a discuta potenţiale parteneriate şi proiecte comune, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate discuţiilor.
20:10
Diana Buzoianu: Mâine, în baza raportului Corpului de Control, sunt convinsă că vor fi luate deciziile absolut evidente care ar fi trebuit să fie luate deja de mai multe zile # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că miercuri, în baza raportului Corpului de Control, vor fi luate deciziile absolut evidente care ar fi trebuit să fie luate deja de mai multe zile, în privinţa crizei apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa.
20:00
Emmanuel Macron, mesaj în limba română: Trăiască prietenia dintre România şi Franţa – VIDEO # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a transmis, marţi, un mesaj în limba română, într-un clip în care apare alături de preşedintele Nicuşor Dan: ”Trăiască prietenia dintre România şi Franţa”.
19:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că nu s-a gândit nici măcar o singură secundă să îşi dea demisia: Acolo unde există o vină, ea trebuie să fie asumată, nu voi fi intimidată sub nicio formă # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune, după solicitarea PSD de a pleca din funcţie, că nu s-a gândit nici măcar o singură secundă să îşi dea demisia, ea arătând că acolo unde există o vină, ea trebuie să fie asumată şi adăugând că nu va fi intimidată sub nicio formă.
19:50
Handbal feminin, CM2025: Germania învinge Brazilia în sferturi şi este prima semifinalistă # News.ro
Naţionala Germaniei a învins marţi, la Dortmund, reprezentativa Braziliei, scor 30-23 (17-11), în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, şi este prima semifinalistă a competiţiei. Marţi se mai joacă meciul dintre Norvegia – Muntenegru.
Acum 12 ore
19:40
Trump îi critică dur pe liderii europeni şi promite să le remodeleze politica într-un amplu interviu acordat POLITICO: „Cred că sunt slabi”; „Ei vorbesc, dar nu produc nimic, iar războiul continuă” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a criticat Europa ca fiind un grup de naţiuni „în declin”, condus de oameni „slabi”, confirmând, într-un interviu acordat POLITICO, liniile directoare şocante din recenta strategie de securitate naţională a Casei Albe, în care aliaţii tradiţionali ai SUA sunt dispreţuiţi pentru că nu au reuşit să controleze migraţia şi să pună capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina. În plus, Trump a confirmat că îi va susţine pe candidaţii politici europeni aliniaţi viziunii sale.
19:40
Secretar de stat MApN: Prezenţa avioanelor de luptă Eurofighter Typhoon şi activitatea detaşamentului german pentru misiunea NATO de Poliţie Aeriană consolidată sunt esenţiale / Acordăm o prioritate deosebită protejării spaţiului aerian # News.ro
Secretarul de stat din cadrul Ministerului Apărării Naţionale (MApN) Sorin-Dan Moldovan a afirmat, marţi, în cadrul unei întâlniri avute cu un reprezentant al Ministerului Apărării din Germania, că prezenţa avioanelor de luptă Eurofighter Typhoon şi activitatea detaşamentului german pentru misiunea NATO de Poliţie Aeriană consolidată sunt esenţiale, cu atât mai mult cu cât este acordată o prioritate deosebită protejării spaţiului aerian. Moldovan a precizat că militarii români şi cei germani se antrenează zilnic pentru dezvoltarea capacităţii de reacţie şi descurajare.
19:30
Echipa SCM Zalău a învins marţi, pe teren propriu, formaţia muntenegreană Budva, scor 3-0, în manşa tur din 16-le Challenge Cup. Şi manşa retur se va juca la Zalău.
19:30
Ordin care stabileşte metodologia de ocupare a posturilor prin integrare clinică pentru personalul didactic medico-farmaceutic, suspus dezbaterii / Rogobete: Este echitabil şi corect să avem reguli clare, uniforme şi transparente, valabile pentru toţi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, marţi seară, punerea în transparenţă a unui ordin care stabileşte metodologia de ocupare a posturilor prin integrare clinică pentru personalul didactic medico-farmaceutic. Până acum aceste posturi se ocupau fără examen sau concurs.
19:30
Polo: Naţionala României s-a reunit pentru pregătirea şi participarea la Campionatul European # News.ro
Naţionala României a început pregătirile pentru Campionatul European de luna viitoare. Primul stagiu are loc în Serbia, între 10-13 decembrie, cu naţionala ţării vecine, campioana olimpică en-titre şi gazda turneul final al CE.
19:20
Fotbal: Xabi Alonso încearcă să liniştească apele la Real Madrid - „Suntem o echipă, suntem cu toţii uniţi” # News.ro
Aflat sub presiune după ultimele rezultate înregistrate, Xabi Alonso, antrenorul grupării spaniole Real Madrid, a afirmat marţi, într-o conferinţă de presă, că echipa rămâne unită în ciuda rezultatelor.
19:00
PNL acuză un blat între PSD şi AUR la alegerile pentru primăria comunei ieşene Vânători, după ce candidatul AUR a obţinut doar opt voturi din peste 2.100 posibile / Lider PNL Iaşi: Nu cred în coincidenţe. Nu putem vorbi de un accident al AUR # News.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, acuză filialele PSD şi AUR că au făcut blat la alegerile pentru Primăria comunei Vânători, judeţul Iaşi, după ce candidatul AUR a luat doar opt voturi din peste 2.100 posibile, favorizând astfel candidatul PSD.
18:50
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Protestele fermierilor din Grecia s-au extins şi vor continua/ Pot fi perturbări ale circulaţiei rutiere, întârzieri în transportul naval şi aerian # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Grecia, unde protestele fermierilor s-au extins şi vor continua pe termen nedeterminat. Ca urmare, pot exista perturbări ale circulaţiei rutiere, întârzieri în transportul naval şi aerian.
18:40
Nicuşor Dan: Niciodată, în politică, nu-ţi alegi cu cine trebuie să faci 50 plus unu la sută, dar interesul este ca noi să avem o coaliţie stabilă, ca să proiecteze stabilitate pentru România # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre anunţul PSD privind o analiză internă cu privire la rămânerea sau nu la guvernare că niciodată, în politică, nu-ţi alegi cu cine trebuie să faci 50 plus unu la sută, dar interesul este ca noi să avem o coaliţie stabilă, ca să proiecteze stabilitate pentru România.
18:30
Turcia - România, primul meci din play-off-ul de calificare la CM, se va disputa pe Beşiktaş Park # News.ro
Federaţia turcă de fotbal a anunţat locul de desfăşurare a partidei Turcia - România, programate pe 26 martie, primul meci din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
18:30
Nicuşor Dan, după ce Ciucu a spus că ar fi votat cu Ciceală la alegerile pentru Primăria Capitalei: În orice meserie ai, când deschizi gura trebuie să te şi bazezi pe ce vorbeşti. Cam asta e singurul comentariu pe care pot să-l fac # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, după ce Ciprian Ciucu a spus că şeful statului ar fi votat cu Ana Ciceală la alegerile pentru Primăria Capitalei, că în orice meserie ai, când deschizi gura trebuie să te şi bazezi pe ce vorbeşti. ”Cam asta e singurul comentariu pe care pot să-l fac”, a adăugat preşedintele.
18:20
Nicuşor Dan: Sunt convins că, pe măsură ce această apropiere AUR de narativele pro-ruse, care este cumva destul de abstractă, va deveni mai concretă, vom avea nişte reaşezări ale opiniilor publicului # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că este convins că, pe măsură ce apropierea Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) faţă de narativele pro-ruse va deveni mai concretă, în prezent aceasta fiind ”destul de abstractă”, vor exista şi nişte reaşezări ale opiniilor publicului.
18:10
De la Moscova, ministrul de externe al Ungariei anunţă că operatorul conductei TurkStream îşi va muta sediul din Olanda la Budapesta, pentru a scăpa de litigii şi sancţiuni # News.ro
Operatorul conductei TurkStream va putea desfăşura activităţi fără probleme după mutarea sediului său operaţional din Olanda în Ungaria, ocolind astfel sancţiunile legate de transportul energiei ruseşti datorită unui acord pe care Budapesta l-a încheiat cu SUA, a anunţat marţi ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, aflat la Moscova, relatează Reuters.
18:10
Nicuşor Dan: Statul român trebuie să explice cât mai detaliat momentul anulării alegerilor, în 2-3 luni o să o facem / Anularea alegerilor nu este singurul motiv pentru care oamenii nu au încredere în autorităţi, să ne uităm la corupţie # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că statul român trebuie să explice cât mai detaliat momentul anulării alegerilor, şi că a spus că în 2 sau 3 luni o să o facă. El a menţionat că anularea alegerilor nu este singurul motiv pentru care oamenii nu au încredere în autorităţi, ci trebuie să ne uităm la corupţie, la faptul că nu reuşim să ne digitalizăm, sau la cum interacţionează funcţionarul cu cetăţeanul.
18:10
Alexandra Badea, candidată la concursul de manager pentru TNB, solicită explicaţii privind criteriile de evaluare: „M-am înscris din dorinţa de a structura o viziune în acord cu teatrul european” # News.ro
Regizoarea şi producătoarea Alexandra Badea, cu 23 de ani de activitate în companii teatrale, decorată de statul francez cu Ordinul Chevalier des Arts et des Lettres şi de statul român cu Meritul Cultural în grad de cavaler, care a candidat pentru postul de manager al Teatrului Naţional Bucureşti, îi solicită ministrului Culturii o întâlnire cu membrii comisiei „pentru a clarifica procedura de evaluare şi de mediere a notelor, pentru a dezbate criteriile de selecţie”.
18:10
Nicuşor Dan spune că va discuta cu liderul USR Dominic Fritz chiar în seara asta, în avion, despre nominalizarea pentru ministerul Apărării: Decizia este a USR-ului şi a primului-ministru, dar, dacă domnul Fritz doreşte, putem să avem o discuţie # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că va discuta cu liderul USR Dominic Fritz, chiar în seara asta, în avion, despre nominalizarea pentru ministerul Apărării, el precizând că decizia este a USR-ului şi a primului-ministru, dar, dacă Dominic Fritz doreşte, pot avea o discuţie.
18:10
Nicuşor Dan: Există interese comune pentru ca legătura transatlantică să continue/ După ajustaje care pot să fie economice, tarifare sau de orice natură, Europa şi SUA vor rămâne în acelaşi bloc de valori # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu relaţia dintre SUA şi Europa, că există foarte multe interese şi valori care unesc cele două zone şi că, după ajustaje care pot să fie economice, tarifare sau de altă natură, Europa şi Statele Unite ale Americii vor rămâne în acelaşi bloc de valori.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.