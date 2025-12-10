Bătălia fonturilor la Departamentul de Stat: La ordinul lui Marco Rubio, Times New Roman înlocuieşte Calibri

02:30

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a obţinut marţi o victorie politică importantă, după ce deputaţii din Adunarea Naţională au aprobat bugetul pentru asigurările sociale pentru anul viitor. Doar 13 voturi au făcut diferenţa şi deşi proiectul de lege mai trebuie să fie votat şi de Senatul francez, adoptarea sa în Adunarea Naţională, care are mai multă putere, este un semn pozitiv pentru viitorul guvernului minoritar al lui Lecornu şi pentru pieţele financiare îngrijorate de capacitatea Franţei de a controla un deficit bugetar îngrijorător, relatează POLITICO.