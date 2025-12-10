UPDATE - Haos în Congresul Braziliei în timpul încercării de a reduce pedeapsa lui Bolsonaro / Legea a fost adoptată - VIDEO
News.ro, 10 decembrie 2025 07:50
Parlamentul Braziliei a fost cuprins de haos, marţi, în timp ce parlamentarii conservatori au continuat să promoveze o lege care ar reduce pedeapsa cu închisoarea a fostului preşedinte Jair Bolsonaro, transmite BBC.
• • •
Numărul victimelor incendiului din Hong Kong a crescut la 160, şase persoane fiind încă date dispărute / Identitatea a 40 de victime, încă neconfirmată # News.ro
Numărul victimelor incendiului din Tai Po de luna trecută a crescut la 160, după ce testele ADN au confirmat că ultimele rămăşiţe descoperite aparţin la două persoane – o femeie în vârstă şi o menajeră. Şase persoane sunt încă date dispărute, transmite China Daily.
Chişinăul cere Tiraspolului să înceteze presiunile asupra şcolilor româneşti din Transnistria # News.ro
Chişinăul cere Tiraspolului să înceteze să pună presiune asupra elevilor şi profesorilor din şcolile cu predare în limba română din Transnistria. Subiectul a fost abordat în cadrul şedinţei grupurilor de lucru pentru educaţie, cu participarea experţilor de pe ambele maluri ale Nistrului, transmite deschide.md.
Paramount Skydance a intrat oficial în competiţie cu Netflix pentru achiziţia Warner Bros. Discovery (WBD), iar următoarele săptămâni se anunţă decisive. Ofensiva este puternică, oferta este ostilă, iar scenariile posibile se multiplică rapid, relatează CNBC.
UPDATE - Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe în următoarele ore / Vizibilitate redusă în unele locuri sub 50 de metri / Avertismentul Infotrafic # News.ro
Meteorologii au emis, miercuri dimineaţă, mai multe avertizări cod galben de ceaţă, care vizează mai multe judeţe, unde vizibilitatea o să fie scăzută în unele locuri chiar sub 50 de metri.
Douăsprezece persoane au murit într-un incendiu într-o clădire rezidenţială din sudul Chinei - VIDEO # News.ro
Douăsprezece persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-o clădire rezidenţială din oraşul Shantou, din sudul Chinei, a relatat miercuri agenţia de ştiri Xinhua, citată de Reuters.
Stellantis aduce în SUA vehiculul electric mini Fiat Topolino, după comentariile preşedintelui Trump # News.ro
Stellantis va lansa în Statele Unite vehiculul electric ultra-compact Fiat Topolino, într-un context în care preşedintele Donald Trump a cerut Departamentului Transporturilor să permită producţia şi circulaţia pe piaţa internă a maşinilor de tip ”microcar”, asemănătoare celor japoneze Kei, relatează CNBC.
Peste jumătate de milion de persoane, evacuate în Cambodgia şi Thailanda în urma conflictelor legate de frontieră # News.ro
Peste 500.000 de persoane şi-au părăsit locuinţele pentru a se refugia, în Thailanda şi Cambodgia, de la începutul conflictului legat de frontieră, au declarat miercuri cele două guverne, depăşind numărul total de persoane evacuate în urma conflictelor similare de la începutul acestui an.
Interdicţia fără precedent la nivel mondial a intrat în vigoare în Australia - Milioane de copii au pierdut accesul la reţelele sociale / Ce fac marile platforme / Anthony Albanese: Nu va fi simplu # News.ro
Copiii din toată Australia s-au trezit, miercuri, fără acces la conturile lor de social media, în urma unei interdicţii fără precedent la nivel mondial, menită să îi protejeze pe cei sub 16 ani de algoritmi care creează dependenţă, de prădătorii online şi de agresorii digitali, transmite CNN.
Curtea Constituţională dezbate sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la pensiile magistraţilor # News.ro
Curtea Constituţională dezbate, miercuri, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea care stabileşte condiţiile de pensionare pentru magistraţi, dar şi noul calcul al pensiei.
Microsoft investeşte 23 de miliarde de dolari în inteligenţa artificială, cu un pariu major pe India # News.ro
Microsoft a anunţat marţi un nou pachet uriaş de investiţii în inteligenţă artificială, în valoare totală de 23 de miliarde de dolari, dintre care cea mai mare parte va fi direcţionată către India, una dintre cele mai dinamice pieţe digitale din lume, transmite Reuters.
Şedinţă a Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social / Urmează să se discute despre salariul minim pentru anul 2026 # News.ro
Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se reuneşte, miercuri, la Palatul Victoria, una dintre discuţiile de pe agendă fiind majorarea salariului minim pentru anul viitor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat că există argumente solide pentru creşterea acestuia, iar salariaţii din toate domeniile insistă aspra creşterii, în timp ce premierul Ilie Bolojan a anunţat recent că ”nu avem spaţii foarte mari de creştere”. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat în repetate rânduri că salariul minim nu trebuie crescut, solicitare pe care a avut-o şi IMM România.
Statele Unite vor permite exportul către China al procesorului H200 de la Nvidia, al doilea cel mai performant cip de inteligenţă artificială al companiei, în schimbul unei taxe de 25% pe fiecare vânzare, a anunţat luni preşedintele Donald Trump, citat de CNBC.
Acţiunile EssilorLuxottica au scăzut marţi cu 5,7% după un anunţ al Google privind ochelarii AI; Bursele europene au închis în teritoriu negativ # News.ro
Bursele europene au închis uşor în scădere marţi, în timp ce investitorii globali aşteaptă actualizarea politicii monetare a Rezervei Federale americane. Indicele pan-european Stoxx 600 a încheiat şedinţa aproape de nivelul de deschidere, în scădere cu 0,04%, potrivit CNBC.
Bătălia fonturilor la Departamentul de Stat: La ordinul lui Marco Rubio, Times New Roman înlocuieşte Calibri # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a ordonat marţi diplomaţilor să revină la utilizarea fontului Times New Roman în comunicările oficiale, calificând decizia predecesorului său, Antony Blinken, de a adopta Calibri drept o măsură de diversitate menită să aducă „risipă”, potrivit unui document intern al Departamentului de Stat văzut de Reuters.
Democrata Eileen Higgins a devenit marţi primul membru al partidului său care este ales primar al oraşului Miami în aproape trei decenii, învingând un republican susţinut de preşedintele Donald Trump într-un oraş cu majoritate hispanică din inima bastionului său, Florida, relatează Reuters.
Drone pe ruta avionului lui Zelenski în Irlanda: Preşedintele Consiliului European acuză Moscova # News.ro
Preşedintele Consiliului European, António Costa, a acuzat marţi Rusia că ar fi fost în spatele dronelor detectate în momentul sosirii în Irlanda a avionului preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru o vizită oficială, la 1 decembrie, relatează AFP.
Administraţia Trump a lansat o anchetă cu privire la posibile decese legate de vaccinurile anti-Covid # News.ro
Agenţia americană a Medicamentelor (FDA) a demarat o anchetă amplă cu privire la posibile decese legate de vaccinurile împotriva Covid-19, atât la copii, cât şi la adulţi, a confirmat marţi pentru AFP un purtător de cuvânt al secretarului sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr., un sceptic în privinţa vaccinurilor.
Prima-doamnă a Franţei, sub tirul criticilor după ce a numit activistele feministe „proaste nenorocite”. Brigitte Macron a participat la spectacolul unui comediant acuzat de viol # News.ro
Soţia preşedintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte, a stârnit indignare după ce, în culisele unui spectacol de comedie, a numit un grup de protestatare feministe „proaste nenorocite”, relatează POLITICO.
Premierul francez depăşeşte un obstacol major şi obţine o victorie importantă, reuşind să treacă bugetul securităţii sociale în Adunarea Naţională # News.ro
Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a obţinut marţi o victorie politică importantă, după ce deputaţii din Adunarea Naţională au aprobat bugetul pentru asigurările sociale pentru anul viitor. Doar 13 voturi au făcut diferenţa şi deşi proiectul de lege mai trebuie să fie votat şi de Senatul francez, adoptarea sa în Adunarea Naţională, care are mai multă putere, este un semn pozitiv pentru viitorul guvernului minoritar al lui Lecornu şi pentru pieţele financiare îngrijorate de capacitatea Franţei de a controla un deficit bugetar îngrijorător, relatează POLITICO.
Franţa consideră noua doctrină de securitate a SUA drept o „clarificare extrem de brutală” a poziţiei ideologice americane # News.ro
Europa trebuie să accelereze reînarmarea ca răspuns la o schimbare radicală a doctrinei militare a SUA, a declarat marţi un oficial al guvernului francez, calificând noua strategie de securitate a Washingtonului drept „o clarificare extrem de brutală” a poziţiei sale ideologice, relatează Reuters.
Premiul Nobel pentru Pace se decernează miercuri la Oslo. În ajunul ceremoniei, Institutul Nobel a anulat conferinţa de presă a laureatei din acest an # News.ro
Institutul Nobel din Norvegia a anulat conferinţa de presă planificată pentru marţi cu laureata Premiului Nobel pentru Pace din acest an, Maria Corina Machado din Venezuela, înaintea ceremoniei de decernare a premiului, care are loc miercuri, la Oslo, relatează Reuters.
Ucraina se pregăteşte să prezinte Washingtonului propunerea sa de pace actualizată. Zelenski se declară gata să organizeze alegeri, dacă SUA garantează securitatea scrutinului # News.ro
Ucraina şi partenerii săi europeni vor prezenta în curând SUA „documente revizuite” în ceea ce priveşte planul de pace pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat marţi preşedintele Volodimir Zelenski, după zile de diplomaţie intensă. Totodată, preşedintele ucrainean a dat asigurări că este pregătit să organizeze alegeri în termen de trei luni, dacă SUA şi alţi aliaţi ai Kievului pot asigura securitatea votului, relatează Reuters.
Papa Leon al XIV-lea: Căutarea unui acord de pace în Ucraina fără a include Europa nu este „realistă” # News.ro
Papa Leon al XIV-lea a declarat marţi că nu este „realist” să se încerce obţinerea păcii în Ucraina fără Europa şi a avertizat că planul prezentat de Donald Trump riscă să provoace o „schimbare enormă” în relaţiile din Alianţa Nord-Atlantică, relatează AFP şi Reuters.
Echipa engleză FC Liverpool a învins marţi seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, în etapa a şasea din grupa Ligii Campionilor. „Cormoranii” au marcat din penalti, după un fault al lui Bastoni.
FT: Zelenski este presat de emisarii SUA să dea un răspuns rapid la propunerea de pace. Trump vrea un acord de încetare a focului cu Rusia „până la Crăciun” # News.ro
Trimişii lui Donald Trump i-au dat lui Volodimir Zelenski câteva zile pentru a răspunde la acordul de pace propus, care cere Ucrainei să accepte pierderi teritoriale în schimbul unor garanţii de securitate nespecificate din partea SUA, scrie Financial Times (FT) citând oficiali informaţi cu privire la discuţii.
„O încălcare evidentă a obligaţiei de neutralitate” - Preşedintele FIFA acuzat de favorizarea lui Trump de către un ONG # News.ro
Organizaţia pentru apărarea drepturilor omului FairSquare a sesizat comisia de etică a FIFA, acuzându-l pe şeful fotbalului mondial Gianni Infantino că şi-a încălcat „datoria de neutralitate” pentru a-l favoriza pe Donald Trump.
Fotbal: Guardiola îl apără pe Xabi Alonso: „Real Madrid este echipa cel mai greu de antrenat” # News.ro
Pep Guardiola, antrenorul spaniol al lui Manchester City, şi-a exprimat marţi „simpatia” pentru omologul său de la Real Madrid, Xabi Alonso, care s-a confruntat cu critici aspre înaintea meciului direct din Liga Campionilor, de miercuri seară.
Nicuşor Dan, întâlnire cu reprezentanţii companiilor din domeniul apărării şi al tehnologiilor emergente din Franţa: Le-am transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, marţi seară, că a discutat în Franţa cu reprezentanţii companiilor din domeniul apărării şi al tehnologiilor emergente, cărora le-a transmis că România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător.
Traficul rutier pe Valea Oltului, în zona unde sunt scăpări de gaze dintr-o cisternă cu GPL, rămâne închis până miercuri dimineaţă # News.ro
Traficul rutier pe Valea Oltului, în localitatea Călimăneşti, rămâne închis până miercuri dimineaţă, au anunţat autorităţile, precizând că încă se intervine la faţa locului pentru gestionarea situaţiei de urgenţă.
Ileana Badiu, membru fondator al Asociaţiei "Sunt la Menopauză": Perimenopauza este perioada care apare cu 10 ani înainte de instalarea menopauzei / Sfatul pentru femeile care se apropie de această perioadă # News.ro
Ileana Badiu, membru fondator al Asociaţiei "Sunt la Menopauză", a precizat că perimenopauza apare cu 10 ani înainte de instalarea menopauzei, iar femeile ar trebui să ceară sfaturi de la medicii ginecologi, endocrinologi sau de la medicii de familie pentru a se pregăti.
„Mă îndoiesc că Rusia doreşte pacea”, declară preşedintele Nicuşor Dan într-un interviu acordat presei franceze. El crede că Europa şi Statele Unite au interesul de a-şi continua relaţiile # News.ro
Europa trebuie să transmită Rusiei mesajul că „va ajuta Ucraina pe termen lung”, a opinat preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită la Paris, într-un interviu acordat marţi franceinfoTV.
Miliardarul populist Andrzej Babis revine în funcţia de prim-ministru al Cehiei şi va prelua puterea săptămâna viitoare # News.ro
Preşedintele ceh Petr Pavel l-a nominalizat marţi pe miliardarul Andrej Babis, lider al partidului populist ANO, în funcţia de prim-ministru, un pas important în formarea unui guvern după ce partidul său a câştigat alegerile parlamentare din octombrie, relatează Reuters.
Ileana Badiu, membru fondator al Asociaţiei "Sunt la Menopauză": Este prima dată în istorie când acest subiect ajunge pe agenda Parlamentului European / 78% dintre femei intră la menopauză până în 48 de ani # News.ro
Ileana Badiu, membru fondator al Asociaţiei "Sunt la Menopauză", a afirmat, marţi seară, că, pentru prima dată, pe agenda Parlamentului European ajunge subiectul menopauzei şi a arătat că, potrivit unui studiu, 78% dintre femei intră la menopauză până în 48 de ani.
„O decizie iraţională”: Iranul se opune organizării unui „Meci Pride” LGBTQ+ împotriva Egiptului în cadrul Cupei Mondiale din 2026 # News.ro
Iranul, care va înfrunta Egiptul la următoarea Cupă Mondială din Statele Unite, în iunie 2026, a calificat, marţi, drept „iraţională” decizia de a dedica această întâlnire comunităţii LGBTQ+.
Ileana Badiu, membru fondator al Asociaţiei "Sunt la Menopauză", povesteşte că ideea a venit dintr-o experienţă personală: Simptomele au fost atât de incapacitante / Menopauza nu este o boală # News.ro
Ileana Badiu a povestit, marţi seară, că a fondat Asociaţia "Sunt la Menopauză" după o experienţă personală, o menopauză precoce cu simptome incapacitante. Cu timpul, a constatat că menopauza nu este o boală, ci o condiţie medicală care are nevoie de tratament.
Liga Campionilor: Condusă cu 1-0, Bayern a revenit şi s-a impus cu 3-1 în faţa lui Sporting Lisabona # News.ro
Echipa germană Bayern Munchen a învins marţi, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia portugheză Sporting Lisabona, în etapa a şasea din grupa Ligii Campionilor.
Republica Moldova a solicitat din nou energie electrică de avarie, conexiunea cu România fiind limitată. Autorităţile avertizează populaţia că preţul va fi mai mare # News.ro
Compania „Moldelectrica” a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie în seara zilei de luni, 8 decembrie, a anunţat marţi ministrul energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, precizând că livrările se vor face la tarife mult mai mari.
Lionel Messi a fost desemnat marţi cel mai bun jucător din Major Soccer League (MLS), pentru al doilea an consecutiv.
Florin Manole: Creşterea salariului minim are argumente solide! PSD susţine această măsură / Care sunt argumentele # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă, marţi, că PSD susţine creşterea salariului, minim, decizie pentru care există argumente.
Trump neagă că i-ar fi promis lui Viktor Orbán un plan de salvare similar celui acordat Argentinei: „Nu, nu i-am promis, dar el cu siguranţă mi-a cerut acest lucru” / Ce spune ministrul de externe Peter Szijjarto # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a infirmat într-un interviu pentru POLITICO că i-ar fi oferit un ajutor financiar premierului Ungariei Viktor Orbán, contrazicând afirmaţiile fidelului său aliat de la Budapesta că au încheiat un acord în acest sens.
UPDATE - Guvernul modifică Acordul de concesiune pentru perimetrul Neptun - OMV Petrom renunţă la procesul de la Curtea de Arbitraj din Paris / Durata fazei de explorare este prelungită cu doi ani, până în 2027 # News.ro
Guvernul modifică Acordul de concesiune pentru perimetrul Neptun, consecinţa fiind că OMV Petrom renunţă la procesul de la Curtea de Arbitraj din Paris, vizând clauza de preempţiune din Legea offshore, iar durata fazei de explorare este prelungită cu doi ani, până în 2027.
Mihai Covaliu: FOTE Braşov 2027 este unul dintre cele mai importante proiecte sportive pe care România le găzduieşte în următorii ani. Poate aduce oportunităţi de dezvoltare # News.ro
FOTE Braşov 2027 este unul dintre cele mai importante proiecte sportive pe care România le găzduieşte în următorii ani, a declarat preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu.
ANCOM, recomandări pentru livrarea la timp a coletelor în perioada sărbătorilor – Detalii despre ambalare, măsuri speciale pentru alimente şi obligaţiile furnizorilor de servicii poştale # News.ro
ANCOM a transmis, marţi, o serie de recomandări pentru trimiterea coletelor, astfel încât acestea să ajungă la timp în perioada sărbătorilor şi să respecte standardele cerute de furnizori. În plus, Autoritatea a reamintit obligaţiile furnizorilor de servicii poştale şi unde se pot depune reclamaţii.
Argentina: Percheziţii la sediul Federaţiei de fotbal şi la sediile mai multor cluburi supecte de spălare de bani # News.ro
Sediile mai multe cluburi argentiniene importante, precum şi sediul Asociaţiei Argentiniene de Fotbal (AFA), au fost percheziţionate marţi, în cadrul unei anchete privind suspiciuni privitoare la spălarea de bani.
Producători majori de armament din India au avut întâlniri rare în Rusia pentru posibile parteneriate, în contextul presiunilor geopolitice şi al riscului de sancţiuni # News.ro
Cel puţin şase directori ai unor mari companii indiene de apărare, inclusiv Adani Defence şi Bharat Forge, au participat în acest an la întâlniri confidenţiale în Rusia pentru a discuta potenţiale parteneriate şi proiecte comune, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate discuţiilor.
